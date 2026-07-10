Динамо Киев - Университатя 9 июля обзор матча Дата публикации: 10-07-2026 Динамо К 0 : 0 Университатя Составы команд Динамо К Киев, Украина Университатя Клуж-Напока, Румыния 35 вр Руслан Нещерет 94 зщ Томаш Кендзёра 40 зщ Кристиан Беловар 32 зщ Тарас Михавко 44 пз Владислав Дубинчак 8 пз Александр Пихаленок 61' 6 пз Владимир Бражко 10 пз Николай Шапаренко 70 пз Богдан Редушко 9 нп Назар Волошин 90+2' 11 нп Матвей Пономаренко 29 пз Виталий Буяльский 61' 16 нп Огундана Шола 90+2' 46 вр Неофитос Михаил 6 зщ Iulian Cristea 27 зщ Александру Кипчу 8 зщ Dorin Codrea 4 зщ Андрей Коубиш 33 пз Юг Станоев 7 пз Мухамаду Драмме 84' 14 пз Мариус Штефэнеску 94 пз Овидиу Бик 29 нп Oucasse Mendy 65' 19 нп Issouf Macalou 74' 12 нп Adams Friday 65' 25 нп Алибек Алиев 74' 18 пз Pedro Nuno Almeida Pinho 84' Запасные 43 вр Illia Olkhovyi 71 вр Вячеслав Суркис 2 зщ Константин Вивчаренко 13 зщ Максим Коробов 66 зщ Алиу Тьяре 20 зщ Алексей Гусев 15 пз Валентин Рубчинский 23 пз Навин Малыш 39 нп Эдуардо Герреро 87 нп Владислав Герич 1 вр Штефан Лефтер 99 вр Tudor Andrei Cosa 2 зщ Алин Кинтеш 59 зщ Alin Techeres 22 зщ Флоран Пулоло 10 пз Дан Нистор 98 пз Габриэль Симьон 9 нп Атанас Трикэ-Балачи 20 нп Ибучи Чукву Главные тренеры Кристиано Бергоди Наказания Мухамаду Драмме 72'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Динамо Киев - Университатя, который состоялся 9 июля 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.