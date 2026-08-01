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Челси - Лутон Таун 27 августа обзор матча

Дата публикации: 28-08-2026
Челси
Челси
2 : 0
Лутон Таун
Лутон Таун
Составы команд
Челси
Лондон
Лутон Таун
Лутон
39БельгияврМайк Пендерс
34АнглиязщДжош Ачимпонг
5ФранциязщМаксанс Лакруа
29ИспаниязщПеп Чаварриа
24АнглиязщРис Джеймс
67'
27ФранцияпзМало Гюсто
67'
4АргентинапзВалентин Барко
10АнглияпзКоул Палмер
41Бразилиянп Эстевао
80'
17АнглиянпМорган Роджерс
67'
18АнглиянпДэнни Уэлбек
75'
7ПортугалияпзПедру Нету
67'
45БельгияпзРомео Лавиа
67'
21НидерландыпзЙоррел Хато
67'
9БразилиянпЖоао Педро
75'
11АнглиянпДжейми Гиттенс
80'
24ИрландияврДжош Кили
33ШотландиязщХаррисон Эшби
6ШотландиязщДжордж Джонстон
12АнглиязщДжозеф Джонсон
2АнглияпзHakeem Odoffin
31АнглияпзBenedict Benagr
61'
8АнглияпзЛиам Уолш
45ЯмайкапзКейси Палмер
78'
11ШотландиянпЭмилио Лоуренс
61'
30АнглиянпГидеон Кодуа
46'
9Северная ИрландиянпКаллум Маршалл
78'
7АнглияпзДжейк Ричардс
46'
25АнглияпзИсайя Джонс
61'
44АнглияHarry Fox
61'
22АнглияпзДевант Коул
78'
21Бермудские острованпНаки Уэллс
78'
Запасные
1ИспанияврРоберт Санчес
30АргентиназщАарон Ансельмино
22НидерландынпЭмануэль Эмега
31АнглияReggie Watson
1АнглияврДжеймс Ши
3ШотландиязщКол Нейсмит
5ДаниязщМадс Андерсен
42АнглиязщКристиан Чигози
Главные тренеры
ИспанияХаби Алонсо
Голы
Дэнни Уэлбек
Мало Гюсто
1:0
50'
Hakeem Odoffin
2:0
79'
Наказания
Джозеф Джонсон
56'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Челси - Лутон Таун, который состоялся 27 августа 2026 года, в рамках турнира: Кубок Англии 2026/27, 1/32 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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