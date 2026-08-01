Челси - Лутон Таун 27 августа обзор матча Дата публикации: 28-08-2026 Челси 2 : 0 Лутон Таун Составы команд Челси Лондон Лутон Таун Лутон 39 вр Майк Пендерс 34 зщ Джош Ачимпонг 5 зщ Максанс Лакруа 29 зщ Пеп Чаварриа 24 зщ Рис Джеймс 67' 27 пз Мало Гюсто 67' 4 пз Валентин Барко 10 пз Коул Палмер 41 нп Эстевао 80' 17 нп Морган Роджерс 67' 18 нп Дэнни Уэлбек 75' 7 пз Педру Нету 67' 45 пз Ромео Лавиа 67' 21 пз Йоррел Хато 67' 9 нп Жоао Педро 75' 11 нп Джейми Гиттенс 80' 24 вр Джош Кили 33 зщ Харрисон Эшби 6 зщ Джордж Джонстон 12 зщ Джозеф Джонсон 2 пз Hakeem Odoffin 31 пз Benedict Benagr 61' 8 пз Лиам Уолш 45 пз Кейси Палмер 78' 11 нп Эмилио Лоуренс 61' 30 нп Гидеон Кодуа 46' 9 нп Каллум Маршалл 78' 7 пз Джейк Ричардс 46' 25 пз Исайя Джонс 61' 44 Harry Fox 61' 22 пз Девант Коул 78' 21 нп Наки Уэллс 78' Запасные 1 вр Роберт Санчес 30 зщ Аарон Ансельмино 22 нп Эмануэль Эмега 31 Reggie Watson 1 вр Джеймс Ши 3 зщ Кол Нейсмит 5 зщ Мадс Андерсен 42 зщ Кристиан Чигози Главные тренеры Хаби Алонсо Голы Дэнни Уэлбек Мало Гюсто 1:0 50' Hakeem Odoffin 2:0 79' Наказания Джозеф Джонсон 56'

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