Челси - Лутон Таун 27 августа обзор матча
Дата публикации: 28-08-2026
Челси
2 : 0
Лутон Таун
Составы команд
Челси
Лондон
Лутон Таун
Лутон
|39
|вр
|Майк Пендерс
|34
|зщ
|Джош Ачимпонг
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|29
|зщ
|Пеп Чаварриа
|24
|зщ
|Рис Джеймс
67'
|27
|пз
|Мало Гюсто
67'
|4
|пз
|Валентин Барко
|10
|пз
|Коул Палмер
|41
|нп
|Эстевао
80'
|17
|нп
|Морган Роджерс
67'
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
75'
|7
|пз
|Педру Нету
67'
|45
|пз
|Ромео Лавиа
67'
|21
|пз
|Йоррел Хато
67'
|9
|нп
|Жоао Педро
75'
|11
|нп
|Джейми Гиттенс
80'
|24
|вр
|Джош Кили
|33
|зщ
|Харрисон Эшби
|6
|зщ
|Джордж Джонстон
|12
|зщ
|Джозеф Джонсон
|2
|пз
|Hakeem Odoffin
|31
|пз
|Benedict Benagr
61'
|8
|пз
|Лиам Уолш
|45
|пз
|Кейси Палмер
78'
|11
|нп
|Эмилио Лоуренс
61'
|30
|нп
|Гидеон Кодуа
46'
|9
|нп
|Каллум Маршалл
78'
|7
|пз
|Джейк Ричардс
46'
|25
|пз
|Исайя Джонс
61'
|44
|Harry Fox
61'
|22
|пз
|Девант Коул
78'
|21
|нп
|Наки Уэллс
78'
Запасные
|1
|вр
|Роберт Санчес
|30
|зщ
|Аарон Ансельмино
|22
|нп
|Эмануэль Эмега
|31
|Reggie Watson
|1
|вр
|Джеймс Ши
|3
|зщ
|Кол Нейсмит
|5
|зщ
|Мадс Андерсен
|42
|зщ
|Кристиан Чигози
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
Голы
Дэнни Уэлбек
Мало Гюсто
1:0
50'
Hakeem Odoffin
2:0
79'
Наказания
Джозеф Джонсон
56'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Челси - Лутон Таун, который состоялся 27 августа 2026 года, в рамках турнира: Кубок Англии 2026/27, 1/32 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.