Турция - Парагвай 20 июня обзор матча
Дата публикации: 20-06-2026
Турция
0 : 1
Парагвай
Составы команд
Турция
Парагвай
|23
|вр
|Угурджан Чакыр
|3
|зщ
|Мерих Демирал
|14
|зщ
|Абдюлькерим Бардакджи
86'
|20
|зщ
|Ферди Кадыоглу
71'
|18
|зщ
|Мерт Мюльдюр
|16
|пз
|Исмаиль Юксек
60'
|10
|пз
|Хакан Чалханоглу
|8
|пз
|Арда Гюлер
|7
|нп
|Керем Актюркоглу
46'
|19
|нп
|Юнус Акгюн
60'
|11
|нп
|Кенан Йылдыз
|21
|нп
|Барыш Алпер Йылмаз
46'
|26
|пз
|Джан Узун
60'
|9
|нп
|Дениз Гюль
60'
|13
|зщ
|Эрен Эльмалы
71'
|6
|пз
|Оркун Кёкчю
86'
|12
|вр
|Орландо Хиль
|4
|зщ
|Хуан Хосе Касерес
81'
|15
|зщ
|Густаво Гомес
|3
|зщ
|Омар Альдерете
|6
|зщ
|Хуниор Алонсо
|8
|пз
|Диего Гомес
67'
|14
|пз
|Андрес Кубас
|19
|пз
|Хулио Энсисо
90+1'
|23
|пз
|Матиас Галарса
90+1'
|10
|нп
|Мигель Альмирон
|25
|нп
|Исидро Питта
46'
|16
|пз
|Дамьян Бобадилья
46'
|2
|зщ
|Густаво Веласкес
67'
|26
|зщ
|Александро Майдана
81'
|13
|зщ
|Хосе Канале
90+1'
|21
|нп
|Габриэль Авалос
90+1'
Запасные
|1
|вр
|Мерт Гюнок
|12
|вр
|Алтай Байындыр
|2
|зщ
|Зеки Челик
|4
|зщ
|Чаглар Сёюнджю
|15
|зщ
|Озан Кабак
|25
|зщ
|Самет Акайдын
|5
|пз
|Салих Озджан
|22
|пз
|Каан Айхан
|17
|нп
|Ирфан Кахведжи
|24
|нп
|Огуз Айдын
|1
|вр
|Роберто Фернандес
|22
|вр
|Гастон Ольвейра
|5
|зщ
|Фабиан Бальбуэна
|11
|пз
|Маурисио
|20
|пз
|Брайан Охеда
|17
|пз
|Каку
|7
|нп
|Рамон Соса
|24
|нп
|Густаво Кабальеро
|9
|нп
|Антонио Санабрия
|18
|нп
|Алекс Арсе
Главные тренеры
|Винченцо Монтелла
|Густаво Альфаро
Голы
Матиас Галарса
Хулио Энсисо
0:1
2'
Наказания
Матиас Галарса
4'
Мигель Альмирон
45+3'
Эрен Эльмалы
71'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Турция - Парагвай, который состоялся 20 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.