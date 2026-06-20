Турция - Парагвай 20 июня обзор матча Дата публикации: 20-06-2026 Турция 0 : 1 Парагвай Составы команд Турция Парагвай 23 вр Угурджан Чакыр 3 зщ Мерих Демирал 14 зщ Абдюлькерим Бардакджи 86' 20 зщ Ферди Кадыоглу 71' 18 зщ Мерт Мюльдюр 16 пз Исмаиль Юксек 60' 10 пз Хакан Чалханоглу 8 пз Арда Гюлер 7 нп Керем Актюркоглу 46' 19 нп Юнус Акгюн 60' 11 нп Кенан Йылдыз 21 нп Барыш Алпер Йылмаз 46' 26 пз Джан Узун 60' 9 нп Дениз Гюль 60' 13 зщ Эрен Эльмалы 71' 6 пз Оркун Кёкчю 86' 12 вр Орландо Хиль 4 зщ Хуан Хосе Касерес 81' 15 зщ Густаво Гомес 3 зщ Омар Альдерете 6 зщ Хуниор Алонсо 8 пз Диего Гомес 67' 14 пз Андрес Кубас 19 пз Хулио Энсисо 90+1' 23 пз Матиас Галарса 90+1' 10 нп Мигель Альмирон 25 нп Исидро Питта 46' 16 пз Дамьян Бобадилья 46' 2 зщ Густаво Веласкес 67' 26 зщ Александро Майдана 81' 13 зщ Хосе Канале 90+1' 21 нп Габриэль Авалос 90+1' Запасные 1 вр Мерт Гюнок 12 вр Алтай Байындыр 2 зщ Зеки Челик 4 зщ Чаглар Сёюнджю 15 зщ Озан Кабак 25 зщ Самет Акайдын 5 пз Салих Озджан 22 пз Каан Айхан 17 нп Ирфан Кахведжи 24 нп Огуз Айдын 1 вр Роберто Фернандес 22 вр Гастон Ольвейра 5 зщ Фабиан Бальбуэна 11 пз Маурисио 20 пз Брайан Охеда 17 пз Каку 7 нп Рамон Соса 24 нп Густаво Кабальеро 9 нп Антонио Санабрия 18 нп Алекс Арсе Главные тренеры Винченцо Монтелла Густаво Альфаро Голы Матиас Галарса Хулио Энсисо 0:1 2' Наказания Матиас Галарса 4' Мигель Альмирон 45+3' Эрен Эльмалы 71'

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