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Турция - Парагвай 20 июня обзор матча

Дата публикации: 20-06-2026
Турция
Турция
0 : 1
Парагвай
Парагвай
Составы команд
Турция
Парагвай
23ТурцияврУгурджан Чакыр
3ТурциязщМерих Демирал
14ТурциязщАбдюлькерим Бардакджи
86'
20ТурциязщФерди Кадыоглу
71'
18ТурциязщМерт Мюльдюр
16ТурцияпзИсмаиль Юксек
60'
10ТурцияпзХакан Чалханоглу
8ТурцияпзАрда Гюлер
7ТурциянпКерем Актюркоглу
46'
19ТурциянпЮнус Акгюн
60'
11ТурциянпКенан Йылдыз
21ТурциянпБарыш Алпер Йылмаз
46'
26ТурцияпзДжан Узун
60'
9ТурциянпДениз Гюль
60'
13ТурциязщЭрен Эльмалы
71'
6ТурцияпзОркун Кёкчю
86'
12ПарагвайврОрландо Хиль
4ПарагвайзщХуан Хосе Касерес
81'
15ПарагвайзщГуставо Гомес
3ПарагвайзщОмар Альдерете
6ПарагвайзщХуниор Алонсо
8ПарагвайпзДиего Гомес
67'
14ПарагвайпзАндрес Кубас
19ПарагвайпзХулио Энсисо
90+1'
23ПарагвайпзМатиас Галарса
90+1'
10ПарагвайнпМигель Альмирон
25ПарагвайнпИсидро Питта
46'
16ПарагвайпзДамьян Бобадилья
46'
2ПарагвайзщГуставо Веласкес
67'
26ПарагвайзщАлександро Майдана
81'
13ПарагвайзщХосе Канале
90+1'
21ПарагвайнпГабриэль Авалос
90+1'
Запасные
1ТурцияврМерт Гюнок
12ТурцияврАлтай Байындыр
2ТурциязщЗеки Челик
4ТурциязщЧаглар Сёюнджю
15ТурциязщОзан Кабак
25ТурциязщСамет Акайдын
5ТурцияпзСалих Озджан
22ТурцияпзКаан Айхан
17ТурциянпИрфан Кахведжи
24ТурциянпОгуз Айдын
1ПарагвайврРоберто Фернандес
22ПарагвайврГастон Ольвейра
5ПарагвайзщФабиан Бальбуэна
11Парагвайпз Маурисио
20ПарагвайпзБрайан Охеда
17Парагвайпз Каку
7ПарагвайнпРамон Соса
24ПарагвайнпГуставо Кабальеро
9ПарагвайнпАнтонио Санабрия
18ПарагвайнпАлекс Арсе
Главные тренеры
ИталияВинченцо Монтелла
АргентинаГуставо Альфаро
Голы
Матиас Галарса
Хулио Энсисо
0:1
2'
Наказания
Матиас Галарса
4'
Мигель Альмирон
45+3'
Эрен Эльмалы
71'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Турция - Парагвай, который состоялся 20 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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