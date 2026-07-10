Франция - Марокко 9 июля обзор матча
Дата публикации: 10-07-2026
Франция
2 : 0
Марокко
Составы команд
Франция
Марокко
|16
|вр
|Мик Меньян
|5
|зщ
|Жюль Кунде
87'
|4
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|17
|зщ
|Вильям Салиба
|3
|зщ
|Люка Динь
|6
|пз
|Ману Коне
71'
|14
|пз
|Адриен Рабьо
|20
|пз
|Дезире Дуэ
77'
|7
|нп
|Усман Дембеле
|11
|нп
|Майкл Олисе
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
77'
|18
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
71'
|22
|нп
|Жан-Филипп Матета
77'
|12
|нп
|Брэдли Баркола
77'
|2
|зщ
|Мало Гюсто
87'
|1
|вр
|Яссин Буну
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|14
|зщ
|Исса Диоп
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|26
|зщ
|Анасс Салах-Эддин
74'
|24
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|6
|пз
|Айюб Буадди
62'
|8
|пз
|Аззедин Унаи
|23
|пз
|Билал Эль-Ханнус
62'
|10
|нп
|Браим Диас
74'
|7
|нп
|Шемсдин Тальби
85'
|4
|пз
|Софьян Амрабат
62'
|9
|нп
|Суфьян Рахими
62'
|13
|нп
|Закария Эль-Уахди
74'
|16
|нп
|Жессим Яссин
74'
|17
|нп
|Мохамед Амин Сбаи
85'
Запасные
|1
|вр
|Брис Самба
|23
|вр
|Робен Риссер
|15
|зщ
|Ибраима Конате
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|26
|зщ
|Максанс Лакруа
|8
|пз
|Орельен Тчуамени
|13
|пз
|Н'Голо Канте
|24
|пз
|Райан Шерки
|25
|пз
|Магнес Аклиуш
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|12
|вр
|Мунир
|22
|вр
|Ахмед Тагнаути
|5
|зщ
|Марване Садане
|18
|зщ
|Шади Риад
|19
|зщ
|Юссеф Беламмари
|25
|зщ
|Редуан Халал
|11
|пз
|Исмаэль Сайбари
|15
|пз
|Самир Эль-Мурабет
|20
|нп
|Айюб Эль-Кааби
|21
|нп
|Аюб Амаймуни-Эчгуяб
Главные тренеры
|Дидье Дешам
|Мохамед Уаби
Голы
Килиан Мбаппе
Дезире Дуэ
1:0
60'
Усман Дембеле
Килиан Мбаппе
2:0
66'
Наказания
Исса Диоп
63'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Франция - Марокко, который состоялся 9 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/4 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.