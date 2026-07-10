Франция - Марокко 9 июля обзор матча Дата публикации: 10-07-2026 Франция 2 : 0 Марокко Составы команд Франция Марокко 16 вр Мик Меньян 5 зщ Жюль Кунде 87' 4 зщ Деотшанкюль Юпамекано 17 зщ Вильям Салиба 3 зщ Люка Динь 6 пз Ману Коне 71' 14 пз Адриен Рабьо 20 пз Дезире Дуэ 77' 7 нп Усман Дембеле 11 нп Майкл Олисе 10 нп Килиан Мбаппе 77' 18 пз Уоррен Заир-Эмери 71' 22 нп Жан-Филипп Матета 77' 12 нп Брэдли Баркола 77' 2 зщ Мало Гюсто 87' 1 вр Яссин Буну 2 зщ Ашраф Хакими 14 зщ Исса Диоп 3 зщ Нуссайр Мазрауи 26 зщ Анасс Салах-Эддин 74' 24 пз Нейл Эль-Айнауи 6 пз Айюб Буадди 62' 8 пз Аззедин Унаи 23 пз Билал Эль-Ханнус 62' 10 нп Браим Диас 74' 7 нп Шемсдин Тальби 85' 4 пз Софьян Амрабат 62' 9 нп Суфьян Рахими 62' 13 нп Закария Эль-Уахди 74' 16 нп Жессим Яссин 74' 17 нп Мохамед Амин Сбаи 85' Запасные 1 вр Брис Самба 23 вр Робен Риссер 15 зщ Ибраима Конате 19 зщ Тео Эрнандес 21 зщ Лукас Эрнандес 26 зщ Максанс Лакруа 8 пз Орельен Тчуамени 13 пз Н'Голо Канте 24 пз Райан Шерки 25 пз Магнес Аклиуш 9 нп Маркус Тюрам 12 вр Мунир 22 вр Ахмед Тагнаути 5 зщ Марване Садане 18 зщ Шади Риад 19 зщ Юссеф Беламмари 25 зщ Редуан Халал 11 пз Исмаэль Сайбари 15 пз Самир Эль-Мурабет 20 нп Айюб Эль-Кааби 21 нп Аюб Амаймуни-Эчгуяб Главные тренеры Дидье Дешам Мохамед Уаби Голы Килиан Мбаппе Дезире Дуэ 1:0 60' Усман Дембеле Килиан Мбаппе 2:0 66' Наказания Исса Диоп 63'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Франция - Марокко, который состоялся 9 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/4 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.