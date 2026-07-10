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Франция - Марокко 9 июля обзор матча

Дата публикации: 10-07-2026
Франция
Франция
2 : 0
Марокко
Марокко
Составы команд
Франция
Марокко
16ФранцияврМик Меньян
5ФранциязщЖюль Кунде
87'
4ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
17ФранциязщВильям Салиба
3ФранциязщЛюка Динь
6ФранцияпзМану Коне
71'
14ФранцияпзАдриен Рабьо
20ФранцияпзДезире Дуэ
77'
7ФранциянпУсман Дембеле
11ФранциянпМайкл Олисе
10ФранциянпКилиан Мбаппе
77'
18ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
71'
22ФранциянпЖан-Филипп Матета
77'
12ФранциянпБрэдли Баркола
77'
2ФранциязщМало Гюсто
87'
1МарокковрЯссин Буну
2МароккозщАшраф Хакими
14МароккозщИсса Диоп
3МароккозщНуссайр Мазрауи
26МароккозщАнасс Салах-Эддин
74'
24МароккопзНейл Эль-Айнауи
6МароккопзАйюб Буадди
62'
8МароккопзАззедин Унаи
23МароккопзБилал Эль-Ханнус
62'
10МарокконпБраим Диас
74'
7МарокконпШемсдин Тальби
85'
4МароккопзСофьян Амрабат
62'
9МарокконпСуфьян Рахими
62'
13МарокконпЗакария Эль-Уахди
74'
16МарокконпЖессим Яссин
74'
17МарокконпМохамед Амин Сбаи
85'
Запасные
1ФранцияврБрис Самба
23ФранцияврРобен Риссер
15ФранциязщИбраима Конате
19ФранциязщТео Эрнандес
21ФранциязщЛукас Эрнандес
26ФранциязщМаксанс Лакруа
8ФранцияпзОрельен Тчуамени
13ФранцияпзН'Голо Канте
24ФранцияпзРайан Шерки
25ФранцияпзМагнес Аклиуш
9ФранциянпМаркус Тюрам
12Марокковр Мунир
22МарокковрАхмед Тагнаути
5МароккозщМарване Садане
18МароккозщШади Риад
19МароккозщЮссеф Беламмари
25МароккозщРедуан Халал
11МароккопзИсмаэль Сайбари
15МароккопзСамир Эль-Мурабет
20МарокконпАйюб Эль-Кааби
21МарокконпАюб Амаймуни-Эчгуяб
Главные тренеры
ФранцияДидье Дешам
БельгияМохамед Уаби
Голы
Килиан Мбаппе
Дезире Дуэ
1:0
60'
Усман Дембеле
Килиан Мбаппе
2:0
66'
Наказания
Исса Диоп
63'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Франция - Марокко, который состоялся 9 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/4 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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