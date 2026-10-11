Гран-при Сингапура 2026 смотреть онлайн. Гонка. Формула-1 2026. Этап 17
Арена: Городская трасса Марина Бей (Сингапур, Сингапур)Этап 17, Сингапур, Сингапур. Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 305.337 км)
11 Октября 2026 года в 15:00 (+03:00)
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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на матч
Составы команд
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Очки
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|1:42:00.785
|25
|2
|Шарль Леклер
|Scuderia Ferrari
|+7.335
|18
|3
|Андреа Кими Антонелли
|Mercedes AMG F1
|+24.573
|15
|4
|Ландо Норрис
|McLaren
|+40.506
|12
|5
|Оскар Пиастри
|McLaren
|+49.644
|10
|6
|Льюис Хэмилтон
|Scuderia Ferrari
|+53.188
|8
|7
|Лиам Лоусон
|Racing Bulls
|+1:21.666
|6
|8
|Нико Хюлькенберг
|Audi
|+1:23.386
|4
|9
|Джордж Расселл
|Mercedes AMG F1
|+1:24.677
|2
|10
|Исак Хаджар
|Red Bull
|+1:30.862
|1
|11
|Пьер Гасли
|Alpine
|+1 круг
|12
|Оливер Берман
|Haas
|+1 круг
|13
|Эстебан Окон
|Haas
|+1 круг
|14
|Карлос Сайнс-мл.
|Williams
|+1 круг
|15
|Арвид Линдблад
|Racing Bulls
|+1 круг
|16
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|+1 круг
|17
|Серхио Перес
|Cadillac
|+2 круга
|18
|Алекс Албон
|Williams
|DNF (60-й круг)
|19
|Валттери Боттас
|Cadillac
|+3 круга
|20
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|DNF (37-й круг)
|21
|Франко Колапинто
|Alpine
|DNF (30-й круг)
|22
|Габриэл Бортолето
|Audi
|DNF (8-й круг)
Текстовая трансляция
16:53
Ну что, Макс Ферстаппен одержал свою первую победу в карьере на Гран-при Сингапура с поула! Это 73-я победа Ферстаппена в Гран-при и вторая подряд. Единственной трассой в календаре-2026, где он ещё не побеждал, остаётся новый Гран-при Испании в Мадриде. Шарль Леклер из «Феррари» финишировал вторым, Андреа Кими Антонелли — третьим.Джордж Расселл стал девятым, а отрыв между двумя пилотами «Мерседеса» составляет 102 очка. Антонелли может оформить титул на Гран-при США в Остине, где ему достаточно победы, если Расселл не финиширует выше 10-го места.Льюис Хэмилтон провёл сложную гонку и финишировал шестым на стратегии с одним пит-стопом, его шины сдали в концовке. Оскар Пиастри отобрал пятое место у Хэмилтона после пит-стопа. Исак Хаджар выбил последний балл, обойдя Пьера Гасли.
16:49
Ну и Расселл с Хаджаром в очках! Девятое и 10-е места соответственно.
16:48
Макс Ферстаппен
Ламбьязе — Ферстаппену: мы долго к этому шли и я рад, что мы это сделали.К эфиру подключился и Лоран Мекис, который выразил сожаление, что они не могут услышать Макса по радио, но все хотят его поздравить с победой.
16:47
Макс Ферстаппен
И победителем Гран-при Сингапура становится Макс Ферстаппен! Фото: x.com/f1
16:46
Оскар Пиастри
62/62. Оскар прошёл Хэмилтона в борьбе за пятое место.
16:45
62/62. Мы на последнем круге.
16:44
Ландо Норрис
Ландо сообщают, что у них развивается потенциальная проблема с датчиком. Просят быть осторожным при торможении. Ну и добавляют, что у Оскара большой отрыв.
16:42
60/62. Ландо говорят, что у Антонелли три нарушения за границы трассы. В идеале ему стоит постараться держаться в пределах пяти секунд от него.
16:40
Ландо Норрис
59/62. Норрис: «Есть ли способ помочь сзади или нет? Тех, кто впереди, я уже не догоню». Ему отвечают: «Я вернусь к тебе».
16:40
Андреа Кими Антонелли
59/62. Боно: «Границы трассы, границы трассы, границы трассы». Кими: «Мне дали ещё одно предупреждение?» Боно: «Нет, но ты излишне атакуешь».
16:38
Льюис Хэмилтон
58/62. Без дальнейшего расследования между Хэмилтоном и Норрисом.
16:37
57/62. 1 Ферстаппен — 2 Леклер — 3 Антонелли — 4 Норрис — 5 Хэмилтон — 6 Пиастри — 7 Лоусон — 8 Хюлькенберг — 9 Расселл — 10 Гасли.
16:36
Андреа Кими Антонелли
56/62. Антонелли третий. Предположительно подиум, но надо понять, что там со штрафом, будет ли он.
16:35
Льюис Хэмилтон
56/62. Какой-то замес случился между Норрисом и Хэмилтоном. Льюис под расследованием за покидание трассы и получение преимущества.
16:34
55/62. Джордж пожаловался на переключения передач, а Антонелли, тем временем, прошёл Норриса.
16:33
Макс Ферстаппен
53/62. У Макса радио просто потеха для зрителей, хотя ему особо не позавидуешь. ДжиПи предложил ему заехать на пит-стоп, если будет VSC. Чтобы получить ответ, Ламбьязе попросил: «Если ты согласен, молчи. Если нет, попробуй что-то сказать». Макс помолчал, а значит согласился.
16:30
Макс Ферстаппен
53/62. Макс широко выезжает и теряет немного времени. Однако он всё ещё везёт Шарлю 9.065 секунды.
16:28
Исак Хаджар
52/62. Исак только на 12-м месте.
16:27
Валттери Боттас
51/62. У Валттери прям совсем плохая гонка. Он отстаёт на два круга от Макса и на 70.321 сек. от напарника Серхио Переса.
16:26
50/62. 1 Ферстаппен — 2 Леклер — 3 Хэмилтон — 4 Норрис — 5 Антонелли — 6 Пиастри — 7 Лоусон — 8 Хюлькенберг — 9 Расселл — 10 Гасли.
16:24
Андреа Кими Антонелли
49/62. Кими вновь нарушил границы трассы. Это уже четвёртое предупреждение. Ему удалили время.
16:22
Джордж Расселл
48/62. Расселл прошёл Гасли.
16:21
Джордж Расселл
47/62. Расселл прессингует Гасли.
16:20
Льюис Хэмилтон
46/62. Льюис пропустил Шарля.
16:18
Андреа Кими Антонелли
45/62. Боно — Антонелли: «Похоже на перегрев. Но кажется, педаль вернулась. И просто напоминание о границах трассы».
16:16
Оскар Пиастри
45/62. А Оскар, кстати, поймал медленный прокол…
16:15
Льюис Хэмилтон
44/62. Льюис просит проверить, что у него с машиной. Говорит, что не тормозит.
16:14
Андреа Кими Антонелли
43/62. Кими кричит, что у него проблемы с тормозами.
16:14
43/62. У Ферстаппена что-то с радио. Пошипел в него, Ламбьязе ответил, что «не понимает, что он говорит».
16:13
Шарль Леклер
42/62. Лушее время ставит Шарль — 1:35.202.
16:12
41/62. 1 Ферстаппен — 2 Хэмилтон — 3 Леклер — 4 Норрис — 5 Антонелли — 6 Пиастри — 7 Лоусон — 8 Хюлькенберг — 9 Гасли — 10 Расселл.
16:11
Лэнс Стролл
41/62. Стролл сошёл.
16:10
Джордж Расселл
40/62. Расселл едет тоже на пит-стоп, но уже под завершение VSC. К нему присоединяется Перес.
16:09
Андреа Кими Антонелли
40/62. Антонелли на пит-стопе.
16:09
Шарль Леклер
40/62. «Феррари» отправили Леклера на пит-стоп.
16:09
40/62. VSC. Шанс для «Феррари»?
16:08
Лэнс Стролл
40/62. Лэнс остановился.
16:08
Андреа Кими Антонелли
39/62. Кими просит посмотреть машину, сообщил о странном поведении.
16:07
38/62. Кими показали чёрно-белый флаг. За ещё одно нарушение он получит 5 секунд штрафа.
16:06
38/62. Хэмилтону сообщили, что Леклер на плане С, а они теперь на плане Д. К концу гонки будет какой план?
16:04
Фернандо Алонсо
37/62. Алонсо заехал на свой первый пит-стоп.
16:04
37/62. Некоторая борьба между Хаджаром и Сайнсом. Исак проходит Карлоса и становится 13-м.
16:03
Оскар Пиастри
36/62. Лучший круг у Оскара —1:36.426. Компенсация плохого пит-стопа?
16:01
Льюис Хэмилтон
35/62. У Льюиса, тем временем, уже 19 кругов на «софте».
16:00
35/62. Многочисленные пит-стопы. Не заехали ни разу только Алонсо и Расселл.
15:59
Джордж Расселл
34/62. Джордж проходит в очковую зону тем временем. Он едет восьмым.
15:58
Оскар Пиастри
34/62. Оскар тоже в боксы.
15:58
33/62. Ферстаппен и Норрис на пит-стопе.
15:57
Андреа Кими Антонелли
33/62. Антонелли: «Чувствую, что-то подтекает между ног». Боно: «Понял, принято. Жди».
15:55
32/62. Без VSC, флаги убрали. Франко поехал исследовать город по примеру вчерашнего Хаджара. Это сход, разумеется. Колапинто выезжает в сторону города Фото: Кадр из трансляции
15:54
Франко Колапинто
31/62. Проблемы у Франко Колапинто, выехал в карман. Франко Колапинто остановился Фото: Кадр из трансляции
15:54
31/62. Половина дистанции позади. 1 Ферстаппен — 2 Норрис — 3 Пиастри — 4 Леклер — 5 Хэмилтон — 6 Антонелли — 7 Лоусон — 8 Хюлькенберг — 9 Берман — 10 Расселл.
15:52
Льюис Хэмилтон
30/62. Хэмилтон: «Мне нужно использовать эту скорость». Ему отвечают: «Нам нужно больше контроля в 10-м и 18-м поворотах — ради шин и темпа».
15:50
Шарль Леклер
29/62. Шарль ставит пока что лучшее время — 1:36.890.
15:50
Исак Хаджар
29/62. Исак уверенно сокращает время от Колапинто.
15:48
Льюис Хэмилтон
Хэмилтон: мы потеряли две секунды на последнем круге.ㅤНу как бы… да. Ему сообщили, что знают. А делать что будете-то?..
15:48
Макс Ферстаппен
27/62. Макс тем временем везёт Норрису 17.079 секунды.
15:47
Льюис Хэмилтон
25/62. Интересная, конечно, стратегия у «Феррари» относительно Льюиса. Вряд ли он доедет на этих «софтах» до конца, нужен будет ещё один пит-стоп. Вопрос: когда?
15:45
Андреа Кими Антонелли
25/62. Боно сообщил Кими, что износ шин небольшой и они просят его быть аккуратным.
15:44
Шарль Леклер
25/62. Шарль заехал на пит-стоп. Переобули в «медиумы».
15:44
Джордж Расселл
24/62. Джордж почти в очковой зоне, прошёл Окона.
15:43
В боксы также съездили Албон и Перес.
15:43
Андреа Кими Антонелли
24/62. Кими едет в боксы, ему ставят «медиумы».
15:42
Макс Ферстаппен
23/62. Из смешного:ㅤМакс сказал что-то неразборчивое по радио.Ламбьязе: «Макс, плохо слышно, что?»Макс: Я доволен, доволен.Ламбьязе: Понял, ты доволен.
15:41
Андреа Кими Антонелли
23/62. Боно сообщил Кими о страйках.
15:41
Шарль Леклер
22/62. Шарль, тем временем, сообщил, что на этих шинах уже не может.
15:40
Андреа Кими Антонелли
22/62. У Кими два страйка за нарушения лимитов трассы.
15:38
Льюис Хэмилтон
20/62. Льюис прошёл Лоусона.
15:38
20/62. 1 Ферстаппен — 2 Леклер — 3 Антонелли — 4 Норрис — 5 Пиастри — 6 Лоусон — 7 Хэмилтон — 8 Хюлькенберг — 9 Гасли — 10 Берман — 11 Окон — 12 Расселл — 13 Сайнс — 14 Колапинто — 15 Хаджар — 16 Линдлблад — 17 Албон — 18 Перес — 19 Алонсо — 20 Стролл — 21 Боттас.
15:36
Ландо Норрис
20/62. Ландо попросил следить за Антонелли, так как он часто выезжает за границы трассы.
15:35
Льюис Хэмилтон
19/62. Льюис выезжает за Лоусоном.
15:34
Льюис Хэмилтон
19/62. Хэмилтон на пит-стопе.
15:34
Ландо Норрис
18/62. А вот Ландо сказал, что готов к андеркату, у него темп есть.
15:33
Льюис Хэмилтон
18/62. Льюису сообщили, что чтобы продолжать оставаться на плане С, ему нужно прибавить в темпе. Хэмилтон ответил, что у него темпа нет. Ему передают, что тогда пора переходить на план В.
15:32
Исак Хаджар
Хаджар проходит Лимблада в борьбе за 15-е место.
15:31
Нико Хюлькенберг
Нико сообщили, что деградация шин выглядит низкой по всему пелотону — даже у тех, кто на «софте».
15:30
Льюис Хэмилтон
16/62. Хэмилтон везёт Антонелли 0.579 секунды. Но рядом и оба «Макларена». Антонелли и оба «Макларена» на хвосте у Хэмилтона Фото: Кадр из трансляции
15:29
Ламбьязе — Ферстаппену: «Если мы продолжим в том же духе, Макс, это только поможет нашему делу».
15:27
Хаджар прошёл Албона, а Расселл — Сайнса. Они едут 16-м и 12-м соответственно.
15:26
Ландо Норрис
Инженер Ландо: «Ты помнишь наш разговор на стратегическом совещании? Всё ещё считаешь, что твоя идея — лучшая?» Норрис ответил, что «да».
15:24
Карлос Сайнс-мл.
По Сайнсу в первом повороте без расследований.
15:24
Шарль Леклер
Леклер: будем использовать план С в противовес «Ред Булл».
15:23
Андреа Кими Антонелли
12/62. Кими отстаёт от Льюиса на 0.727 секунды.
15:21
Арвид Линдблад
Нам показали повтор с Арвидом и Сайнсом. Линдблад сказал, что трюк Карлоса был очень опасным. «Если бы я не нажал на тормоза, мы бы втроем разбились».ㅤСудьи взяли инцидент на карандаш.
15:20
Въезд на пит-лейн пока что закрыт.
15:20
9/62. 1 Ферстаппен — 2 Леклер — 3 Хэмилтон — 4 Антонелли — 5 Норрис — 6 Пиастри — 7 Лоусон — 8 Хюлькенберг — 9 Гасли — 10 Берман.
15:19
Продолжаем в обычном режиме.
15:18
9/62. Включили режим виртуальной машины безопасности.
15:17
Габриэл Бортолето
8/62. Габриэл Бортолето останавливается на выезде с пит-лейна. Сообщает, что проблемы с коробкой передач.
15:15
Андреа Кими Антонелли
7/62. А Джордж, тем временем, проходит Колапинто. Однако нам это показывают только в маленьком окошке.
15:13
Эстебан Окон
6/62. Окон тоже опережает Сайнса.
15:13
Оливер Берман
5/62. Оливер борется с Сайнсом. Он проходит его и попадает в очковую зону.
15:12
Андреа Кими Антонелли
5/62. Джордж проходит Албона.
15:10
Джордж Расселл
4/62. Расселл, тем временем, обогнал Бортолето и едет 16-м.
15:09
Оливер Берман
Очень интересная дуэль была у «Хааса» за 11-е место. Оливер его вырвал, так или иначе. Эстебан едет 12-м.
15:07
Отыгрыл одну позицию Лиам Лоусон, две — Нико Хюлькенберг. Наибольший прорыв у Карлоса Сайнса. Он отыграл три места и едет 10-м.
15:06
Первая шестёрка — Ферстаппен, «Феррари», Антонелли и оба «Макларена» — сохраняют свои позиции.
15:06
Джордж Расселл
Джордж Расселл отыгрывает две позиции, опережая Серхио Переса и Валттери Боттас. Пока что он едет на 17-м месте.
15:05
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен удерживает свою позицию, «Феррари» также остаются на втором и третьем месте, без обмена.
15:04
Зелёный флаг! 17-й этап Формулы-1 сезона-2026 — Гран-при Сингапура официально стартовал!
15:03
Остаются считанные секунды до старта.
15:02
«Феррари» разделили стратегии! Ферстаппен и Леклер — на «софте», Хэмилтон — на «медиуме». В основном пелотон стартует на мягких шинах, нооднако Гасли, Линдблад, Хюлькенберг, Бортолето, Колапинто, Албон, Боттас, Расселл и Хаджар — на «медиуме».ㅤПилоты отправились на прогревочный круг.
14:58
Осталось меньше пяти минут до старта. Температура воздуха — 30.2˚C, трека — 43.5˚C. Повторюсь, пока что дождь не ожидается, однако в Сингапуре может быть всё! Совсем скоро старт Гран-при Сингапура Фото: x.com/f1
14:55
Стратегия от «Пирелли» выглядит следующим образом: Стратегия от «Пирелли» Фото: PirelliОптимальной стратегией считается один пит-стоп, однако это только в том случае, если трасса будет сухой. Дождя пока нет, прогноз осадков не обещает.
14:53
Посмотрим на стартовую решётку. С поула стартует Макс Ферстаппен, рядом поедет Шарль Леклер. Льюис Хэмилтон и Кими Антонелли во втором ряду. Ландо Норрис и Оскар Пиастри — третий ряд. Финальная стартовая решётка Гран-при Сингапура — 2026 Фото: FIAФернандо Алонсо, Лэнс Стролл и Исак Хаджар стартуют с пит-лейна из-за замен компонентов и настроек. Джордж Расселл — только 19-й после штрафа за двигатель.
14:47
Добро пожаловать на прямую трансляцию 17-го этапа Формулы-1 в сезоне-2026 — Гран-при Сингапура! Сегодня с вами вновь буду я, Настасья Старкова. Гимн уже был исполнен, а это значит, что у нас остаётся меньше 15 минут до начала гонки. Готовьте свои снеки, чай или кофе, мы скоро начинаем!