Гран-при Сингапура 2026 смотреть онлайн. Гонка. Формула-1 2026. Этап 17

Текстовая трансляция

16:53 Ну что, Макс Ферстаппен одержал свою первую победу в карьере на Гран-при Сингапура с поула! Это 73-я победа Ферстаппена в Гран-при и вторая подряд. Единственной трассой в календаре-2026, где он ещё не побеждал, остаётся новый Гран-при Испании в Мадриде. Шарль Леклер из «Феррари» финишировал вторым, Андреа Кими Антонелли — третьим.Джордж Расселл стал девятым, а отрыв между двумя пилотами «Мерседеса» составляет 102 очка. Антонелли может оформить титул на Гран-при США в Остине, где ему достаточно победы, если Расселл не финиширует выше 10-го места.Льюис Хэмилтон провёл сложную гонку и финишировал шестым на стратегии с одним пит-стопом, его шины сдали в концовке. Оскар Пиастри отобрал пятое место у Хэмилтона после пит-стопа. Исак Хаджар выбил последний балл, обойдя Пьера Гасли.

16:49 Ну и Расселл с Хаджаром в очках! Девятое и 10-е места соответственно.

16:48 Макс Ферстаппен Ламбьязе — Ферстаппену: мы долго к этому шли и я рад, что мы это сделали.К эфиру подключился и Лоран Мекис, который выразил сожаление, что они не могут услышать Макса по радио, но все хотят его поздравить с победой.

16:47 Макс Ферстаппен И победителем Гран-при Сингапура становится Макс Ферстаппен! Фото: x.com/f1

16:46 Оскар Пиастри 62/62. Оскар прошёл Хэмилтона в борьбе за пятое место.

16:45 62/62. Мы на последнем круге.

16:44 Ландо Норрис Ландо сообщают, что у них развивается потенциальная проблема с датчиком. Просят быть осторожным при торможении. Ну и добавляют, что у Оскара большой отрыв.

16:42 60/62. Ландо говорят, что у Антонелли три нарушения за границы трассы. В идеале ему стоит постараться держаться в пределах пяти секунд от него.

16:40 Ландо Норрис 59/62. Норрис: «Есть ли способ помочь сзади или нет? Тех, кто впереди, я уже не догоню». Ему отвечают: «Я вернусь к тебе».

16:40 Андреа Кими Антонелли 59/62. Боно: «Границы трассы, границы трассы, границы трассы». Кими: «Мне дали ещё одно предупреждение?» Боно: «Нет, но ты излишне атакуешь».

16:38 Льюис Хэмилтон 58/62. Без дальнейшего расследования между Хэмилтоном и Норрисом.

16:37 57/62. 1 Ферстаппен — 2 Леклер — 3 Антонелли — 4 Норрис — 5 Хэмилтон — 6 Пиастри — 7 Лоусон — 8 Хюлькенберг — 9 Расселл — 10 Гасли.

16:36 Андреа Кими Антонелли 56/62. Антонелли третий. Предположительно подиум, но надо понять, что там со штрафом, будет ли он.

16:35 Льюис Хэмилтон 56/62. Какой-то замес случился между Норрисом и Хэмилтоном. Льюис под расследованием за покидание трассы и получение преимущества.

16:34 55/62. Джордж пожаловался на переключения передач, а Антонелли, тем временем, прошёл Норриса.

16:33 Макс Ферстаппен 53/62. У Макса радио просто потеха для зрителей, хотя ему особо не позавидуешь. ДжиПи предложил ему заехать на пит-стоп, если будет VSC. Чтобы получить ответ, Ламбьязе попросил: «Если ты согласен, молчи. Если нет, попробуй что-то сказать». Макс помолчал, а значит согласился.

16:30 Макс Ферстаппен 53/62. Макс широко выезжает и теряет немного времени. Однако он всё ещё везёт Шарлю 9.065 секунды.

16:28 Исак Хаджар 52/62. Исак только на 12-м месте.

16:27 Валттери Боттас 51/62. У Валттери прям совсем плохая гонка. Он отстаёт на два круга от Макса и на 70.321 сек. от напарника Серхио Переса.

16:26 50/62. 1 Ферстаппен — 2 Леклер — 3 Хэмилтон — 4 Норрис — 5 Антонелли — 6 Пиастри — 7 Лоусон — 8 Хюлькенберг — 9 Расселл — 10 Гасли.

16:24 Андреа Кими Антонелли 49/62. Кими вновь нарушил границы трассы. Это уже четвёртое предупреждение. Ему удалили время.

16:22 Джордж Расселл 48/62. Расселл прошёл Гасли.

16:21 Джордж Расселл 47/62. Расселл прессингует Гасли.

16:20 Льюис Хэмилтон 46/62. Льюис пропустил Шарля.

16:18 Андреа Кими Антонелли 45/62. Боно — Антонелли: «Похоже на перегрев. Но кажется, педаль вернулась. И просто напоминание о границах трассы».

16:16 Оскар Пиастри 45/62. А Оскар, кстати, поймал медленный прокол…

16:15 Льюис Хэмилтон 44/62. Льюис просит проверить, что у него с машиной. Говорит, что не тормозит.

16:14 Андреа Кими Антонелли 43/62. Кими кричит, что у него проблемы с тормозами.

16:14 43/62. У Ферстаппена что-то с радио. Пошипел в него, Ламбьязе ответил, что «не понимает, что он говорит».

16:13 Шарль Леклер 42/62. Лушее время ставит Шарль — 1:35.202.

16:12 41/62. 1 Ферстаппен — 2 Хэмилтон — 3 Леклер — 4 Норрис — 5 Антонелли — 6 Пиастри — 7 Лоусон — 8 Хюлькенберг — 9 Гасли — 10 Расселл.

16:11 Лэнс Стролл 41/62. Стролл сошёл.

16:10 Джордж Расселл 40/62. Расселл едет тоже на пит-стоп, но уже под завершение VSC. К нему присоединяется Перес.

16:09 Андреа Кими Антонелли 40/62. Антонелли на пит-стопе.

16:09 Шарль Леклер 40/62. «Феррари» отправили Леклера на пит-стоп.

16:09 40/62. VSC. Шанс для «Феррари»?

16:08 Лэнс Стролл 40/62. Лэнс остановился.

16:08 Андреа Кими Антонелли 39/62. Кими просит посмотреть машину, сообщил о странном поведении.

16:07 38/62. Кими показали чёрно-белый флаг. За ещё одно нарушение он получит 5 секунд штрафа.

16:06 38/62. Хэмилтону сообщили, что Леклер на плане С, а они теперь на плане Д. К концу гонки будет какой план?

16:04 Фернандо Алонсо 37/62. Алонсо заехал на свой первый пит-стоп.

16:04 37/62. Некоторая борьба между Хаджаром и Сайнсом. Исак проходит Карлоса и становится 13-м.

16:03 Оскар Пиастри 36/62. Лучший круг у Оскара —1:36.426. Компенсация плохого пит-стопа?

16:01 Льюис Хэмилтон 35/62. У Льюиса, тем временем, уже 19 кругов на «софте».

16:00 35/62. Многочисленные пит-стопы. Не заехали ни разу только Алонсо и Расселл.

15:59 Джордж Расселл 34/62. Джордж проходит в очковую зону тем временем. Он едет восьмым.

15:58 Оскар Пиастри 34/62. Оскар тоже в боксы.

15:58 33/62. Ферстаппен и Норрис на пит-стопе.

15:57 Андреа Кими Антонелли 33/62. Антонелли: «Чувствую, что-то подтекает между ног». Боно: «Понял, принято. Жди».

15:55 32/62. Без VSC, флаги убрали. Франко поехал исследовать город по примеру вчерашнего Хаджара. Это сход, разумеется. Колапинто выезжает в сторону города Фото: Кадр из трансляции

15:54 Франко Колапинто 31/62. Проблемы у Франко Колапинто, выехал в карман. Франко Колапинто остановился Фото: Кадр из трансляции

15:54 31/62. Половина дистанции позади. 1 Ферстаппен — 2 Норрис — 3 Пиастри — 4 Леклер — 5 Хэмилтон — 6 Антонелли — 7 Лоусон — 8 Хюлькенберг — 9 Берман — 10 Расселл.

15:52 Льюис Хэмилтон 30/62. Хэмилтон: «Мне нужно использовать эту скорость». Ему отвечают: «Нам нужно больше контроля в 10-м и 18-м поворотах — ради шин и темпа».

15:50 Шарль Леклер 29/62. Шарль ставит пока что лучшее время — 1:36.890.

15:50 Исак Хаджар 29/62. Исак уверенно сокращает время от Колапинто.

15:48 Льюис Хэмилтон Хэмилтон: мы потеряли две секунды на последнем круге.ㅤНу как бы… да. Ему сообщили, что знают. А делать что будете-то?..

15:48 Макс Ферстаппен 27/62. Макс тем временем везёт Норрису 17.079 секунды.

15:47 Льюис Хэмилтон 25/62. Интересная, конечно, стратегия у «Феррари» относительно Льюиса. Вряд ли он доедет на этих «софтах» до конца, нужен будет ещё один пит-стоп. Вопрос: когда?

15:45 Андреа Кими Антонелли 25/62. Боно сообщил Кими, что износ шин небольшой и они просят его быть аккуратным.

15:44 Шарль Леклер 25/62. Шарль заехал на пит-стоп. Переобули в «медиумы».

15:44 Джордж Расселл 24/62. Джордж почти в очковой зоне, прошёл Окона.

15:43 В боксы также съездили Албон и Перес.

15:43 Андреа Кими Антонелли 24/62. Кими едет в боксы, ему ставят «медиумы».

15:42 Макс Ферстаппен 23/62. Из смешного:ㅤМакс сказал что-то неразборчивое по радио.Ламбьязе: «Макс, плохо слышно, что?»Макс: Я доволен, доволен.Ламбьязе: Понял, ты доволен.

15:41 Андреа Кими Антонелли 23/62. Боно сообщил Кими о страйках.

15:41 Шарль Леклер 22/62. Шарль, тем временем, сообщил, что на этих шинах уже не может.

15:40 Андреа Кими Антонелли 22/62. У Кими два страйка за нарушения лимитов трассы.

15:38 Льюис Хэмилтон 20/62. Льюис прошёл Лоусона.

15:38 20/62. 1 Ферстаппен — 2 Леклер — 3 Антонелли — 4 Норрис — 5 Пиастри — 6 Лоусон — 7 Хэмилтон — 8 Хюлькенберг — 9 Гасли — 10 Берман — 11 Окон — 12 Расселл — 13 Сайнс — 14 Колапинто — 15 Хаджар — 16 Линдлблад — 17 Албон — 18 Перес — 19 Алонсо — 20 Стролл — 21 Боттас.

15:36 Ландо Норрис 20/62. Ландо попросил следить за Антонелли, так как он часто выезжает за границы трассы.

15:35 Льюис Хэмилтон 19/62. Льюис выезжает за Лоусоном.

15:34 Льюис Хэмилтон 19/62. Хэмилтон на пит-стопе.

15:34 Ландо Норрис 18/62. А вот Ландо сказал, что готов к андеркату, у него темп есть.

15:33 Льюис Хэмилтон 18/62. Льюису сообщили, что чтобы продолжать оставаться на плане С, ему нужно прибавить в темпе. Хэмилтон ответил, что у него темпа нет. Ему передают, что тогда пора переходить на план В.

15:32 Исак Хаджар Хаджар проходит Лимблада в борьбе за 15-е место.

15:31 Нико Хюлькенберг Нико сообщили, что деградация шин выглядит низкой по всему пелотону — даже у тех, кто на «софте».

15:30 Льюис Хэмилтон 16/62. Хэмилтон везёт Антонелли 0.579 секунды. Но рядом и оба «Макларена». Антонелли и оба «Макларена» на хвосте у Хэмилтона Фото: Кадр из трансляции

15:29 Ламбьязе — Ферстаппену: «Если мы продолжим в том же духе, Макс, это только поможет нашему делу».

15:27 Хаджар прошёл Албона, а Расселл — Сайнса. Они едут 16-м и 12-м соответственно.

15:26 Ландо Норрис Инженер Ландо: «Ты помнишь наш разговор на стратегическом совещании? Всё ещё считаешь, что твоя идея — лучшая?» Норрис ответил, что «да».

15:24 Карлос Сайнс-мл. По Сайнсу в первом повороте без расследований.

15:24 Шарль Леклер Леклер: будем использовать план С в противовес «Ред Булл».

15:23 Андреа Кими Антонелли 12/62. Кими отстаёт от Льюиса на 0.727 секунды.

15:21 Арвид Линдблад Нам показали повтор с Арвидом и Сайнсом. Линдблад сказал, что трюк Карлоса был очень опасным. «Если бы я не нажал на тормоза, мы бы втроем разбились».ㅤСудьи взяли инцидент на карандаш.

15:20 Въезд на пит-лейн пока что закрыт.

15:20 9/62. 1 Ферстаппен — 2 Леклер — 3 Хэмилтон — 4 Антонелли — 5 Норрис — 6 Пиастри — 7 Лоусон — 8 Хюлькенберг — 9 Гасли — 10 Берман.

15:19 Продолжаем в обычном режиме.

15:18 9/62. Включили режим виртуальной машины безопасности.

15:17 Габриэл Бортолето 8/62. Габриэл Бортолето останавливается на выезде с пит-лейна. Сообщает, что проблемы с коробкой передач.

15:15 Андреа Кими Антонелли 7/62. А Джордж, тем временем, проходит Колапинто. Однако нам это показывают только в маленьком окошке.

15:13 Эстебан Окон 6/62. Окон тоже опережает Сайнса.

15:13 Оливер Берман 5/62. Оливер борется с Сайнсом. Он проходит его и попадает в очковую зону.

15:12 Андреа Кими Антонелли 5/62. Джордж проходит Албона.

15:10 Джордж Расселл 4/62. Расселл, тем временем, обогнал Бортолето и едет 16-м.

15:09 Оливер Берман Очень интересная дуэль была у «Хааса» за 11-е место. Оливер его вырвал, так или иначе. Эстебан едет 12-м.

15:07 Отыгрыл одну позицию Лиам Лоусон, две — Нико Хюлькенберг. Наибольший прорыв у Карлоса Сайнса. Он отыграл три места и едет 10-м.

15:06 Первая шестёрка — Ферстаппен, «Феррари», Антонелли и оба «Макларена» — сохраняют свои позиции.

15:06 Джордж Расселл Джордж Расселл отыгрывает две позиции, опережая Серхио Переса и Валттери Боттас. Пока что он едет на 17-м месте.

15:05 Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен удерживает свою позицию, «Феррари» также остаются на втором и третьем месте, без обмена.

15:04 Зелёный флаг! 17-й этап Формулы-1 сезона-2026 — Гран-при Сингапура официально стартовал!

15:03 Остаются считанные секунды до старта.

15:02 «Феррари» разделили стратегии! Ферстаппен и Леклер — на «софте», Хэмилтон — на «медиуме». В основном пелотон стартует на мягких шинах, нооднако Гасли, Линдблад, Хюлькенберг, Бортолето, Колапинто, Албон, Боттас, Расселл и Хаджар — на «медиуме».ㅤПилоты отправились на прогревочный круг.

14:58 Осталось меньше пяти минут до старта. Температура воздуха — 30.2˚C, трека — 43.5˚C. Повторюсь, пока что дождь не ожидается, однако в Сингапуре может быть всё! Совсем скоро старт Гран-при Сингапура Фото: x.com/f1

14:55 Стратегия от «Пирелли» выглядит следующим образом: Стратегия от «Пирелли» Фото: PirelliОптимальной стратегией считается один пит-стоп, однако это только в том случае, если трасса будет сухой. Дождя пока нет, прогноз осадков не обещает.

14:53 Посмотрим на стартовую решётку. С поула стартует Макс Ферстаппен, рядом поедет Шарль Леклер. Льюис Хэмилтон и Кими Антонелли во втором ряду. Ландо Норрис и Оскар Пиастри — третий ряд. Финальная стартовая решётка Гран-при Сингапура — 2026 Фото: FIAФернандо Алонсо, Лэнс Стролл и Исак Хаджар стартуют с пит-лейна из-за замен компонентов и настроек. Джордж Расселл — только 19-й после штрафа за двигатель.