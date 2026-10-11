Саутгемптон - Портсмут 11 Октября Результаты матча
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
11 Октября 2026 года в 14:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 9-й тур
Окончен
1 : 0
- 20'1:0Джеймс Бри
- 32'Кэмерон Брэгг
- 44'Кэмерон Брэгг
- 51'Кайл Ларин
- 53'Финн Азаз
- 82'Кевен Шлоттербек
0'
45'
90'
- 34'Эбу Адамс
- 53'Джейден Мегома
- 69'Терри Девлин
Стартовый состав
Статистика встреч
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ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Портсмут
Портсмут
|1
|вр
|Даниэль Перец
|14
|зщ
|Джеймс Бри
|5
|зщ
|Джек Стивенс
|13
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|3
|зщ
|Райан Мэннинг
|30
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|4
|пз
|Флинн Даунс
|7
|пз
|Лео Шенца
57'
|26
|пз
|Кэмерон Брэгг
|10
|пз
|Финн Азаз
|9
|нп
|Кайл Ларин
72'
|27
|пз
|Курю Мацуки
57'
|20
|пз
|Каспар Яндер
72'
|1
|вр
|Николас Шмид
|22
|зщ
|Зак Суонсон
77'
|55
|зщ
|Madiodio Dia
|5
|зщ
|Риган Пул
|16
|зщ
|Джейден Мегома
65'
|7
|пз
|Марлон Пэк
|38
|пз
|Эбу Адамс
65'
|11
|нп
|Абу Камара
|25
|нп
|Райан Кавума-Маккуин
46'
|17
|нп
|Tyrese Shade
|9
|нп
|Колби Бишоп
65'
|31
|вр
|Даниэль Белица
46'
|27
|пз
|Один Бейли
65'
|24
|пз
|Терри Девлин
65'
|29
|нп
|Марко Милованович
65'
|37
|пз
|Кеши Андерсон
77'
Запасные
|25
|вр
|Джордж Лонг
|15
|зщ
|Натан Вуд-Гордон
|34
|зщ
|Велингтон
|18
|пз
|Том Феллоуз
|23
|пз
|Самуэль Эдози
|11
|нп
|Льюис Доббин
|28
|нп
|Дивен Мубама
|10
|пз
|Адриан Сегечич
|19
|пз
|Рокко Шейн
|32
|пз
|Оуэн Кенни
|37
|пз
|Ияд Мохамед
Главные тренеры
|Тонда Эккерт
|Джон Моусиньо
История личных встреч
|25.01.2026
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 0
|24.09.2019
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|0 : 4
|13.02.2010
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Суонси Сити
|9
|20
| 2
Повышение
|Мидлсбро
|9
|18
| 3
Плей-офф за повышение
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|16
| 4
Плей-офф за повышение
|Сток Сити
|9
|16
| 5
Плей-офф за повышение
|Вулверхэмптон
|8
|14
| 6
Плей-офф за повышение
|Куинз Парк Рейнджерс
|9
|14
| 7
Плей-офф за повышение
|Бирмингем Сити
|9
|14
| 8
Плей-офф за повышение
|Миллуолл
|9
|14
|9
|Вест Бромвич Альбион
|9
|14
|10
|Бристоль Сити
|9
|14
|11
|Саутгемптон
|9
|13
|12
|Чарльтон Атлетик
|9
|13
|13
|Блэкберн Роверс
|9
|12
|14
|Шеффилд Юнайтед
|9
|12
|15
|Рексем
|9
|11
|16
|Линкольн Сити
|9
|11
|17
|Болтон Уондерерс
|9
|10
|18
|Норвич Сити
|9
|9
|19
|Портсмут
|8
|8
|20
|Уотфорд
|9
|8
|21
|Кардифф Сити
|9
|7
| 22
Зона вылета
|Бёрнли
|9
|7
| 23
Зона вылета
|Дерби Каунти
|9
|6
| 24
Зона вылета
|Престон Норт Энд
|9
|4
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