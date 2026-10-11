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Саутгемптон - Портсмут 11 Октября Результаты матча

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
11 Октября 2026 года в 14:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 9-й тур
Саутгемптон
Окончен
1 : 0
Портсмут

  • 20'
    1:0
    Джеймс Бри
  • 32'
    Кэмерон Брэгг
  • 44'
    Кэмерон Брэгг
  • 51'
    Кайл Ларин
  • 53'
    Финн Азаз
  • 82'
    Кевен Шлоттербек
0'
45'
90'
  • 34'
    Эбу Адамс
  • 53'
    Джейден Мегома
  • 69'
    Терри Девлин
Стартовый состав
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Таблица
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Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Портсмут
Портсмут
1ИзраильврДаниэль Перец
14АнглиязщДжеймс Бри
5АнглиязщДжек Стивенс
13ГерманиязщКевен Шлоттербек
3ИрландиязщРайан Мэннинг
30АнглияпзДжеймс Уорд-Праус
4АнглияпзФлинн Даунс
7БразилияпзЛео Шенца
57'
26АнглияпзКэмерон Брэгг
10ИрландияпзФинн Азаз
9КанаданпКайл Ларин
72'
27ЯпонияпзКурю Мацуки
57'
20ГерманияпзКаспар Яндер
72'
1АвстрияврНиколас Шмид
22АнглиязщЗак Суонсон
77'
55зщMadiodio Dia
5УэльсзщРиган Пул
16АнглиязщДжейден Мегома
65'
7АнглияпзМарлон Пэк
38ГамбияпзЭбу Адамс
65'
11АнглиянпАбу Камара
25АнглиянпРайан Кавума-Маккуин
46'
17АнглиянпTyrese Shade
9АнглиянпКолби Бишоп
65'
31ПольшаврДаниэль Белица
46'
27АнглияпзОдин Бейли
65'
24Северная ИрландияпзТерри Девлин
65'
29СербиянпМарко Милованович
65'
37АнглияпзКеши Андерсон
77'
Запасные
25АнглияврДжордж Лонг
15АнглиязщНатан Вуд-Гордон
34Бразилиязщ Велингтон
18АнглияпзТом Феллоуз
23АнглияпзСамуэль Эдози
11АнглиянпЛьюис Доббин
28АнглиянпДивен Мубама
10АвстралияпзАдриан Сегечич
19ЭстонияпзРокко Шейн
32Северная ИрландияпзОуэн Кенни
37Коморские островапзИяд Мохамед
Главные тренеры
ГерманияТонда Эккерт
АнглияДжон Моусиньо
История личных встреч
25.01.2026 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Портсмут1 : 1Саутгемптон
14.09.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Саутгемптон0 : 0Портсмут
24.09.2019 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Портсмут0 : 4Саутгемптон
13.02.2010 Кубок Англии 1/8 финала Саутгемптон1 : 4Портсмут
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Суонси Сити920
2
Повышение
Мидлсбро918
3
Плей-офф за повышение
Вест Хэм Юнайтед916
4
Плей-офф за повышение
Сток Сити916
5
Плей-офф за повышение
Вулверхэмптон814
6
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс914
7
Плей-офф за повышение
Бирмингем Сити914
8
Плей-офф за повышение
Миллуолл914
9 Вест Бромвич Альбион914
10 Бристоль Сити914
11 Саутгемптон913
12 Чарльтон Атлетик913
13 Блэкберн Роверс912
14 Шеффилд Юнайтед912
15 Рексем911
16 Линкольн Сити911
17 Болтон Уондерерс910
18 Норвич Сити99
19 Портсмут88
20 Уотфорд98
21 Кардифф Сити97
22
Зона вылета
Бёрнли97
23
Зона вылета
Дерби Каунти96
24
Зона вылета
Престон Норт Энд94
Кто победит?
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1 голосов болельщиков
Саутгемптон
100%
Ничья
0%
Портсмут
0%

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