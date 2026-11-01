Интер Майами - Шарлотт 08 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США), вместимость: 18000
08 Ноября 2026 года в 00:00 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Интер Майами
Майами
Шарлотт
Шарлотт
Главные тренеры
|Хавьер Маскерано
|Дин Смит
История личных встреч
|15.03.2026
|США — Major League Soccer
|МЛС
|0 : 0
|14.09.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|3 : 0
|09.03.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 0
|29.09.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 1
|04.07.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 2
|22.10.2023
|США — Major League Soccer
|США - MLS
|1 : 0
|19.10.2023
|США — Major League Soccer
|США - MLS
|2 : 2
|12.08.2023
|Кубок лиг MLS + MX
|1/4 финала
|4 : 0
|17.07.2022
|США — Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|3 : 2
|07.05.2022
|США — Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|1 : 0
Турнирная таблица
МЛС
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нэшвилл
|33
|74
|2
|Ванкувер Уайткэпс
|33
|61
|3
|Интер Майами
|33
|59
|4
|Нью-Инглэнд Революшн
|33
|58
|5
|Чикаго Файр
|33
|55
|6
|Даллас
|33
|55
|7
|Шарлотт
|33
|53
|8
|Сан-Хосе Эртквейкс
|33
|52
|9
|Сент-Луис Сити
|33
|51
|10
|Хьюстон Динамо
|33
|51
|11
|Филадельфия Юнион
|33
|47
|12
|Лос-Анджелес
|33
|47
|13
|Цинциннати
|33
|46
|14
|Коламбус Крю
|33
|44
|15
|Лос-Анджелес Гэлакси
|33
|44
|16
|Портленд Тимберс
|33
|43
|17
|Колорадо Рэпидз
|33
|43
|18
|Орландо Сити
|33
|43
|19
|Сиэтл Саундерс
|33
|43
|20
|Реал Солт-Лейк
|33
|42
|21
|Миннесота Юнайтед
|33
|41
|22
|Нью-Йорк Ред Буллз
|33
|39
|23
|Нью-Йорк Сити
|33
|39
|24
|Торонто
|33
|39
|25
|Сан-Диего
|33
|38
|26
|Остин
|33
|34
|27
|Атланта Юнайтед
|33
|33
|28
|Ди-Си Юнайтед
|33
|33
|29
|Клёб де Фут Монреаль
|33
|26
|30
|Спортинг Канзас-Сити
|33
|23
Западная конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Уайткэпс
|33
|61
|2
|Даллас
|33
|55
|3
|Сан-Хосе Эртквейкс
|33
|52
|4
|Сент-Луис Сити
|33
|51
|5
|Хьюстон Динамо
|33
|51
|6
|Лос-Анджелес
|33
|47
|7
|Лос-Анджелес Гэлакси
|33
|44
|8
|Портленд Тимберс
|33
|43
|9
|Колорадо Рэпидз
|33
|43
|10
|Сиэтл Саундерс
|33
|43
|11
|Реал Солт-Лейк
|33
|42
|12
|Миннесота Юнайтед
|33
|41
|13
|Сан-Диего
|33
|38
|14
|Остин
|33
|34
|15
|Спортинг Канзас-Сити
|33
|23
Восточная конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нэшвилл
|33
|74
|2
|Интер Майами
|33
|59
|3
|Нью-Инглэнд Революшн
|33
|58
|4
|Чикаго Файр
|33
|55
|5
|Шарлотт
|33
|53
|6
|Филадельфия Юнион
|33
|47
|7
|Цинциннати
|33
|46
|8
|Коламбус Крю
|33
|44
|9
|Орландо Сити
|33
|43
|10
|Нью-Йорк Ред Буллз
|33
|39
|11
|Нью-Йорк Сити
|33
|39
|12
|Торонто
|33
|39
|13
|Атланта Юнайтед
|33
|33
|14
|Ди-Си Юнайтед
|33
|33
|15
|Клёб де Фут Монреаль
|33
|26
Кто победит?
0 голосов болельщиков