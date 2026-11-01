21:12 ()
Расписание матчей
Пятница 06 ноября
Суббота 07 ноября
Свернуть список

Интер Майами - Шарлотт 08 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США), вместимость: 18000
08 Ноября 2026 года в 00:00 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Интер Майами
Шарлотт

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Интер Майами
Майами
Шарлотт
Шарлотт
Главные тренеры
Аргентина Хавьер Маскерано
Англия Дин Смит
История личных встреч
15.03.2026 США — Major League Soccer МЛС Шарлотт0 : 0Интер Майами
14.09.2025 США — Major League Soccer МЛС Шарлотт3 : 0Интер Майами
09.03.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами1 : 0Шарлотт
29.09.2024 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами1 : 1Шарлотт
04.07.2024 США — Major League Soccer МЛС Шарлотт1 : 2Интер Майами
22.10.2023 США — Major League Soccer США - MLS Шарлотт1 : 0Интер Майами
19.10.2023 США — Major League Soccer США - MLS Интер Майами2 : 2Шарлотт
12.08.2023 Кубок лиг MLS + MX 1/4 финала Интер Майами4 : 0Шарлотт
17.07.2022 США — Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами3 : 2Шарлотт
07.05.2022 США — Major League Soccer Высшая лига футбола Шарлотт1 : 0Интер Майами
Турнирная таблица
МЛС
КомандаИО
1 Нэшвилл3374
2 Ванкувер Уайткэпс3361
3 Интер Майами3359
4 Нью-Инглэнд Революшн3358
5 Чикаго Файр3355
6 Даллас3355
7 Шарлотт3353
8 Сан-Хосе Эртквейкс3352
9 Сент-Луис Сити3351
10 Хьюстон Динамо3351
11 Филадельфия Юнион3347
12 Лос-Анджелес3347
13 Цинциннати3346
14 Коламбус Крю3344
15 Лос-Анджелес Гэлакси3344
16 Портленд Тимберс3343
17 Колорадо Рэпидз3343
18 Орландо Сити3343
19 Сиэтл Саундерс3343
20 Реал Солт-Лейк3342
21 Миннесота Юнайтед3341
22 Нью-Йорк Ред Буллз3339
23 Нью-Йорк Сити3339
24 Торонто3339
25 Сан-Диего3338
26 Остин3334
27 Атланта Юнайтед3333
28 Ди-Си Юнайтед3333
29 Клёб де Фут Монреаль3326
30 Спортинг Канзас-Сити3323
Западная конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Уайткэпс3361
2 Даллас3355
3 Сан-Хосе Эртквейкс3352
4 Сент-Луис Сити3351
5 Хьюстон Динамо3351
6 Лос-Анджелес3347
7 Лос-Анджелес Гэлакси3344
8 Портленд Тимберс3343
9 Колорадо Рэпидз3343
10 Сиэтл Саундерс3343
11 Реал Солт-Лейк3342
12 Миннесота Юнайтед3341
13 Сан-Диего3338
14 Остин3334
15 Спортинг Канзас-Сити3323
Восточная конференция
КомандаИО
1 Нэшвилл3374
2 Интер Майами3359
3 Нью-Инглэнд Революшн3358
4 Чикаго Файр3355
5 Шарлотт3353
6 Филадельфия Юнион3347
7 Цинциннати3346
8 Коламбус Крю3344
9 Орландо Сити3343
10 Нью-Йорк Ред Буллз3339
11 Нью-Йорк Сити3339
12 Торонто3339
13 Атланта Юнайтед3333
14 Ди-Си Юнайтед3333
15 Клёб де Фут Монреаль3326
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Интер Майами
0%
Ничья
0%
Шарлотт
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close