Нидерланды - Швеция 20 июня обзор матча
Дата публикации: 20-06-2026
Нидерланды
5 : 1
Швеция
Составы команд
Нидерланды
Швеция
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|22
|зщ
|Дензел Думфрис
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|15
|зщ
|Микки ван де Вен
|8
|пз
|Райан Гравенберх
|21
|пз
|Френки де Йонг
59'
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
59'
|18
|нп
|Дониэлл Мален
46'
|11
|нп
|Коди Гакпо
90'
|19
|нп
|Брайан Бробби
72'
|24
|нп
|Крисенсио Саммервилл
46'
|20
|пз
|Тён Копмейнерс
59'
|16
|пз
|Гус Тиль
59'
|10
|нп
|Мемфис Депай
72'
|17
|нп
|Ноа Ланг
90'
|23
|вр
|Кристоффер Нордфельдт
|2
|зщ
|Густаф Лагербильке
|4
|зщ
|Исак Хин
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
|5
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
90+3'
|16
|пз
|Йеспер Карлстрём
55'
|18
|пз
|Ясин Аяри
79'
|10
|пз
|Беньямин Нюгрен
55'
|21
|нп
|Александер Бернхардссон
55'
|17
|нп
|Виктор Дьёкереш
|9
|нп
|Александер Исак
|22
|пз
|Бесфорт Зенели
55'
|7
|пз
|Лукас Бергвалль
55'
|11
|нп
|Энтони Эланга
55'
|26
|нп
|Таха Али
79'
|24
|пз
|Эллиот Страуд
90+3'
Запасные
|13
|вр
|Робин Руфс
|23
|вр
|Марк Флеккен
|2
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|5
|зщ
|Натан Аке
|12
|зщ
|Матс Виффер
|25
|зщ
|Йоррел Хато
|3
|пз
|Мартен де Рон
|7
|пз
|Джастин Клюйверт
|9
|нп
|Ваут Вегорст
|1
|вр
|Якоб Виделль Сеттерстрём
|12
|вр
|Виктор Юханссон
|8
|зщ
|Даниэль Свенссон
|14
|зщ
|Яльмар Экдаль
|15
|зщ
|Карл Старфельт
|20
|зщ
|Эрик Смит
|13
|зщ
|Кен Сема
|6
|пз
|Херман Юханссон
|19
|пз
|Маттиас Сванберг
|25
|нп
|Густаф Нильссон
Главные тренеры
|Рональд Куман
|Грэм Поттер
Голы
Брайан Бробби
Коди Гакпо
1:0
5'
Брайан Бробби
Дензел Думфрис
2:0
17'
Коди Гакпо
Дензел Думфрис
3:0
47'
Коди Гакпо
Крисенсио Саммервилл
4:0
54'
Энтони Эланга
Александер Исак
4:1
59'
Крисенсио Саммервилл
Мемфис Депай
5:1
89'
Наказания
Габриэль Гудмундссон
53'
Ясин Аяри
75'
Лукас Бергвалль
80'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Нидерланды - Швеция, который состоялся 20 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.