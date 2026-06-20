09:38 ()
Свернуть список

Нидерланды - Швеция 20 июня обзор матча

Дата публикации: 20-06-2026
Нидерланды
Нидерланды
5 : 1
Швеция
Швеция
Составы команд
Нидерланды
Швеция
1НидерландыврБарт Вербрюгген
22НидерландызщДензел Думфрис
6НидерландызщЯн Паул ван Хекке
4НидерландызщВирджил ван Дейк
15НидерландызщМикки ван де Вен
8НидерландыпзРайан Гравенберх
21НидерландыпзФренки де Йонг
59'
14НидерландыпзТейани Рейндерс
59'
18НидерландынпДониэлл Мален
46'
11НидерландынпКоди Гакпо
90'
19НидерландынпБрайан Бробби
72'
24НидерландынпКрисенсио Саммервилл
46'
20НидерландыпзТён Копмейнерс
59'
16НидерландыпзГус Тиль
59'
10НидерландынпМемфис Депай
72'
17НидерландынпНоа Ланг
90'
23ШвецияврКристоффер Нордфельдт
2ШвециязщГустаф Лагербильке
4ШвециязщИсак Хин
3ШвециязщВиктор Линделёф
5ШвециязщГабриэль Гудмундссон
90+3'
16ШвецияпзЙеспер Карлстрём
55'
18ШвецияпзЯсин Аяри
79'
10ШвецияпзБеньямин Нюгрен
55'
21ШвециянпАлександер Бернхардссон
55'
17ШвециянпВиктор Дьёкереш
9ШвециянпАлександер Исак
22ШвецияпзБесфорт Зенели
55'
7ШвецияпзЛукас Бергвалль
55'
11ШвециянпЭнтони Эланга
55'
26ШвециянпТаха Али
79'
24ШвецияпзЭллиот Страуд
90+3'
Запасные
13НидерландыврРобин Руфс
23НидерландыврМарк Флеккен
2НидерландызщЛютсхарел Гертрейда
5НидерландызщНатан Аке
12НидерландызщМатс Виффер
25НидерландызщЙоррел Хато
3НидерландыпзМартен де Рон
7НидерландыпзДжастин Клюйверт
9НидерландынпВаут Вегорст
1ШвецияврЯкоб Виделль Сеттерстрём
12ШвецияврВиктор Юханссон
8ШвециязщДаниэль Свенссон
14ШвециязщЯльмар Экдаль
15ШвециязщКарл Старфельт
20ШвециязщЭрик Смит
13ШвециязщКен Сема
6ШвецияпзХерман Юханссон
19ШвецияпзМаттиас Сванберг
25ШвециянпГустаф Нильссон
Главные тренеры
НидерландыРональд Куман
АнглияГрэм Поттер
Голы
Брайан Бробби
Коди Гакпо
1:0
5'
Брайан Бробби
Дензел Думфрис
2:0
17'
Коди Гакпо
Дензел Думфрис
3:0
47'
Коди Гакпо
Крисенсио Саммервилл
4:0
54'
Энтони Эланга
Александер Исак
4:1
59'
Крисенсио Саммервилл
Мемфис Депай
5:1
89'
Наказания
Габриэль Гудмундссон
53'
Ясин Аяри
75'
Лукас Бергвалль
80'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Нидерланды - Швеция, который состоялся 20 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close