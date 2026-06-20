Нидерланды - Швеция 20 июня обзор матча Дата публикации: 20-06-2026 Нидерланды 5 : 1 Швеция Составы команд Нидерланды Швеция 1 вр Барт Вербрюгген 22 зщ Дензел Думфрис 6 зщ Ян Паул ван Хекке 4 зщ Вирджил ван Дейк 15 зщ Микки ван де Вен 8 пз Райан Гравенберх 21 пз Френки де Йонг 59' 14 пз Тейани Рейндерс 59' 18 нп Дониэлл Мален 46' 11 нп Коди Гакпо 90' 19 нп Брайан Бробби 72' 24 нп Крисенсио Саммервилл 46' 20 пз Тён Копмейнерс 59' 16 пз Гус Тиль 59' 10 нп Мемфис Депай 72' 17 нп Ноа Ланг 90' 23 вр Кристоффер Нордфельдт 2 зщ Густаф Лагербильке 4 зщ Исак Хин 3 зщ Виктор Линделёф 5 зщ Габриэль Гудмундссон 90+3' 16 пз Йеспер Карлстрём 55' 18 пз Ясин Аяри 79' 10 пз Беньямин Нюгрен 55' 21 нп Александер Бернхардссон 55' 17 нп Виктор Дьёкереш 9 нп Александер Исак 22 пз Бесфорт Зенели 55' 7 пз Лукас Бергвалль 55' 11 нп Энтони Эланга 55' 26 нп Таха Али 79' 24 пз Эллиот Страуд 90+3' Запасные 13 вр Робин Руфс 23 вр Марк Флеккен 2 зщ Лютсхарел Гертрейда 5 зщ Натан Аке 12 зщ Матс Виффер 25 зщ Йоррел Хато 3 пз Мартен де Рон 7 пз Джастин Клюйверт 9 нп Ваут Вегорст 1 вр Якоб Виделль Сеттерстрём 12 вр Виктор Юханссон 8 зщ Даниэль Свенссон 14 зщ Яльмар Экдаль 15 зщ Карл Старфельт 20 зщ Эрик Смит 13 зщ Кен Сема 6 пз Херман Юханссон 19 пз Маттиас Сванберг 25 нп Густаф Нильссон Главные тренеры Рональд Куман Грэм Поттер Голы Брайан Бробби Коди Гакпо 1:0 5' Брайан Бробби Дензел Думфрис 2:0 17' Коди Гакпо Дензел Думфрис 3:0 47' Коди Гакпо Крисенсио Саммервилл 4:0 54' Энтони Эланга Александер Исак 4:1 59' Крисенсио Саммервилл Мемфис Депай 5:1 89' Наказания Габриэль Гудмундссон 53' Ясин Аяри 75' Лукас Бергвалль 80'

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