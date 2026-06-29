ЮАР - Канада 28 июня обзор матча Дата публикации: 29-06-2026 ЮАР 0 : 1 Канада Составы команд ЮАР Канада 1 вр Ронвен Уильямс 20 зщ Кхулисо Мудау 21 зщ Име Окон 14 зщ Мбекезели Мбокази 6 зщ Обри Модиба 13 пз Яя Ситхоле 4 пз Тебохо Мокоена 10 нп Релебохиле Мофокенг 46' 12 нп Тхапело Масеко 86' 17 нп Эвиденс Макгопа 86' 7 нп Освин Апполлис 5 пз Тхаленте Мбатха 46' 15 нп Икраам Рейнерс 86' 8 нп Чепанг Мореми 86' 16 вр Максим Крепо 2 зщ Алистер Джонстон 13 зщ Дерек Корнелиус 22 зщ Ричи Ларьи 15 зщ Мойзе Бомбито 59' 25 пз Натан-Дилан Салиба 59' 7 пз Стефен Эуштакиу 17 нп Тейджон Бьюкенен 75' 10 нп Джонатан Дэвид 11 нп Лиам Миллар 70' 12 нп Тани Олувасейи 70' 4 зщ Люк Де Фужероль 59' 23 пз Нико Сигур 59' 24 нп Промис Дэвид 70' 14 нп Джейкоб Шаффельбург 70' 19 зщ Альфонсо Дэвис 75' Запасные 16 вр Сипхо Чейн 22 вр Рикардо Госс 2 зщ Тхабанг Матулуди 3 зщ Кхулумани Ндамане 18 зщ Самукеле Кабини 19 зщ Нкосинатхи Сибиси 24 зщ Олветху Макханья 26 зщ Брэдли Кросс 25 зщ Камогело Себелебеле 23 пз Джейден Адамс 9 нп Лайл Фостер 1 вр Дейн Сент-Клэр 18 вр Оуэн Гудман 3 зщ Алфи Джонс 5 зщ Джоэл Уотерман 6 пз Матьё Шуаньер 21 пз Хонатан Осорио 20 пз Али Ахмед 9 нп Кайл Ларин 26 нп Джейден Нельсон Главные тренеры Уго Броос Джесси Марш Голы Стефен Эуштакиу 0:1 90+2' Наказания Натан-Дилан Салиба 54' Нико Сигур 67'

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