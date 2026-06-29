ЮАР - Канада 28 июня обзор матча
Дата публикации: 29-06-2026
ЮАР
0 : 1
Канада
Составы команд
ЮАР
Канада
|1
|вр
|Ронвен Уильямс
|20
|зщ
|Кхулисо Мудау
|21
|зщ
|Име Окон
|14
|зщ
|Мбекезели Мбокази
|6
|зщ
|Обри Модиба
|13
|пз
|Яя Ситхоле
|4
|пз
|Тебохо Мокоена
|10
|нп
|Релебохиле Мофокенг
46'
|12
|нп
|Тхапело Масеко
86'
|17
|нп
|Эвиденс Макгопа
86'
|7
|нп
|Освин Апполлис
|5
|пз
|Тхаленте Мбатха
46'
|15
|нп
|Икраам Рейнерс
86'
|8
|нп
|Чепанг Мореми
86'
|16
|вр
|Максим Крепо
|2
|зщ
|Алистер Джонстон
|13
|зщ
|Дерек Корнелиус
|22
|зщ
|Ричи Ларьи
|15
|зщ
|Мойзе Бомбито
59'
|25
|пз
|Натан-Дилан Салиба
59'
|7
|пз
|Стефен Эуштакиу
|17
|нп
|Тейджон Бьюкенен
75'
|10
|нп
|Джонатан Дэвид
|11
|нп
|Лиам Миллар
70'
|12
|нп
|Тани Олувасейи
70'
|4
|зщ
|Люк Де Фужероль
59'
|23
|пз
|Нико Сигур
59'
|24
|нп
|Промис Дэвид
70'
|14
|нп
|Джейкоб Шаффельбург
70'
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
75'
Запасные
|16
|вр
|Сипхо Чейн
|22
|вр
|Рикардо Госс
|2
|зщ
|Тхабанг Матулуди
|3
|зщ
|Кхулумани Ндамане
|18
|зщ
|Самукеле Кабини
|19
|зщ
|Нкосинатхи Сибиси
|24
|зщ
|Олветху Макханья
|26
|зщ
|Брэдли Кросс
|25
|зщ
|Камогело Себелебеле
|23
|пз
|Джейден Адамс
|9
|нп
|Лайл Фостер
|1
|вр
|Дейн Сент-Клэр
|18
|вр
|Оуэн Гудман
|3
|зщ
|Алфи Джонс
|5
|зщ
|Джоэл Уотерман
|6
|пз
|Матьё Шуаньер
|21
|пз
|Хонатан Осорио
|20
|пз
|Али Ахмед
|9
|нп
|Кайл Ларин
|26
|нп
|Джейден Нельсон
Главные тренеры
|Уго Броос
|Джесси Марш
Голы
Стефен Эуштакиу
0:1
90+2'
Наказания
Натан-Дилан Салиба
54'
Нико Сигур
67'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ЮАР - Канада, который состоялся 28 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.