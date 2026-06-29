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ЮАР - Канада 28 июня обзор матча

Дата публикации: 29-06-2026
ЮАР
ЮАР
0 : 1
Канада
Канада
Составы команд
ЮАР
Канада
1ЮАРврРонвен Уильямс
20ЮАРзщКхулисо Мудау
21ЮАРзщИме Окон
14ЮАРзщМбекезели Мбокази
6ЮАРзщОбри Модиба
13ЮАРпзЯя Ситхоле
4ЮАРпзТебохо Мокоена
10ЮАРнпРелебохиле Мофокенг
46'
12ЮАРнпТхапело Масеко
86'
17ЮАРнпЭвиденс Макгопа
86'
7ЮАРнпОсвин Апполлис
5ЮАРпзТхаленте Мбатха
46'
15ЮАРнпИкраам Рейнерс
86'
8ЮАРнпЧепанг Мореми
86'
16КанадаврМаксим Крепо
2КанадазщАлистер Джонстон
13КанадазщДерек Корнелиус
22КанадазщРичи Ларьи
15КанадазщМойзе Бомбито
59'
25КанадапзНатан-Дилан Салиба
59'
7КанадапзСтефен Эуштакиу
17КанаданпТейджон Бьюкенен
75'
10КанаданпДжонатан Дэвид
11КанаданпЛиам Миллар
70'
12КанаданпТани Олувасейи
70'
4КанадазщЛюк Де Фужероль
59'
23КанадапзНико Сигур
59'
24КанаданпПромис Дэвид
70'
14КанаданпДжейкоб Шаффельбург
70'
19КанадазщАльфонсо Дэвис
75'
Запасные
16ЮАРврСипхо Чейн
22ЮАРврРикардо Госс
2ЮАРзщТхабанг Матулуди
3ЮАРзщКхулумани Ндамане
18ЮАРзщСамукеле Кабини
19ЮАРзщНкосинатхи Сибиси
24ЮАРзщОлветху Макханья
26ЮАРзщБрэдли Кросс
25ЮАРзщКамогело Себелебеле
23ЮАРпзДжейден Адамс
9ЮАРнпЛайл Фостер
1КанадаврДейн Сент-Клэр
18КанадаврОуэн Гудман
3КанадазщАлфи Джонс
5КанадазщДжоэл Уотерман
6КанадапзМатьё Шуаньер
21КанадапзХонатан Осорио
20КанадапзАли Ахмед
9КанаданпКайл Ларин
26КанаданпДжейден Нельсон
Главные тренеры
БельгияУго Броос
СШАДжесси Марш
Голы
Стефен Эуштакиу
0:1
90+2'
Наказания
Натан-Дилан Салиба
54'
Нико Сигур
67'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ЮАР - Канада, который состоялся 28 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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