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Воскресенье 28 июня
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ДР Конго - Узбекистан 28 июня обзор матча

Дата публикации: 28-06-2026
ДР Конго
ДР Конго
3 : 1
Узбекистан
Узбекистан
Составы команд
ДР Конго
Узбекистан
1ДР КонговрЛионель Мпаси-Нзо
2ДР КонгозщАарон Ван-Биссака
22ДР КонгозщШансель Мбемба
4ДР КонгозщАксель Туанзебе
26ДР КонгозщАртур Масуаку
83'
14ДР КонгопзНоа Садики
8ДР КонгопзСамюэль Мутуссами
72'
9ДР КонгопзБрайан Сипенга
72'
17ДР КонгонпСедрик Бакамбу
51'
20ДР КонгонпЙоан Висса
7ДР КонгонпНатанаэль Мбуку
72'
19ДР КонгонпФистон Майеле
51'
6ДР КонгопзНгалайель Мукау
72'
10ДР КонгонпТео Бонгонда
72'
13ДР КонгонпМешак Элиа
72'
12ДР КонгозщЖорис Кайембе-Диту
83'
12УзбекистанврАбдувохид Нематов
2УзбекистанзщАбдукодир Хусанов
5УзбекистанзщРустам Ашурматов
3УзбекистанзщХожиакбар Алижонов
26УзбекистанзщДжахангир Урозов
82'
13УзбекистанпзШерзод Насруллаев
7УзбекистанпзОтабек Шукуров
58'
22УзбекистанпзАббосбек Файзуллаев
73'
6УзбекистанпзАкмал Мозговой
82'
14УзбекистаннпЭльдор Шомуродов
17УзбекистаннпДостонбек Хамдамов
58'
19УзбекистанзщАзизжон Ганиев
58'
9УзбекистанпзОдилджон Хамробеков
58'
11УзбекистаннпОстон Урунов
73'
8УзбекистанпзДжамшид Искандеров
82'
21УзбекистаннпИгорь Сергеев
82'
Запасные
16ДР КонговрТимоти Фаюлу
21ДР КонговрМаттьё Эполо
3ДР КонгозщСтив Капюади
5ДР КонгозщДилан Батубинсика
24ДР КонгозщЖедеон Калулу
15ДР КонгопзАарон Тшибола
18ДР КонгопзШарль Пикель
25ДР КонгопзЭдо Кайембе
11ДР КонгопзГаэль Какута
23ДР КонгонпСимон Банза
1УзбекистанврУткир Юсупов
16УзбекистанврБотирали Эргашев
4УзбекистанзщФаррух Сайфиев
15УзбекистанзщУмар Эшмуродов
24УзбекистанзщБехруджон Каримов
25УзбекистанзщАвазбек Улмасалиев
18УзбекистанпзАбдулла Абдуллаев
23УзбекистанпзШерзод Эсанов
10УзбекистаннпРусланбек Джиянов
20УзбекистаннпАзизбек Аманов
Главные тренеры
ФранцияСебастьен Дезабр
ИталияФабио Каннаваро
Голы
Эльдор Шомуродов
Акмал Мозговой
0:1
10'
Йоан Висса
1:1
68'
Фистон Майеле
2:1
78'
Йоан Висса
Мешак Элиа
3:1
90+1'
Наказания
Ноа Садики
21'
Абдукодир Хусанов
43'
Натанаэль Мбуку
45+4'
Шерзод Насруллаев
47'
Самюэль Мутуссами
62'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ДР Конго - Узбекистан, который состоялся 28 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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