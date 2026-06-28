ДР Конго - Узбекистан 28 июня обзор матча
Дата публикации: 28-06-2026
ДР Конго
3 : 1
Узбекистан
Составы команд
ДР Конго
Узбекистан
|1
|вр
|Лионель Мпаси-Нзо
|2
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|22
|зщ
|Шансель Мбемба
|4
|зщ
|Аксель Туанзебе
|26
|зщ
|Артур Масуаку
83'
|14
|пз
|Ноа Садики
|8
|пз
|Самюэль Мутуссами
72'
|9
|пз
|Брайан Сипенга
72'
|17
|нп
|Седрик Бакамбу
51'
|20
|нп
|Йоан Висса
|7
|нп
|Натанаэль Мбуку
72'
|19
|нп
|Фистон Майеле
51'
|6
|пз
|Нгалайель Мукау
72'
|10
|нп
|Тео Бонгонда
72'
|13
|нп
|Мешак Элиа
72'
|12
|зщ
|Жорис Кайембе-Диту
83'
|12
|вр
|Абдувохид Нематов
|2
|зщ
|Абдукодир Хусанов
|5
|зщ
|Рустам Ашурматов
|3
|зщ
|Хожиакбар Алижонов
|26
|зщ
|Джахангир Урозов
82'
|13
|пз
|Шерзод Насруллаев
|7
|пз
|Отабек Шукуров
58'
|22
|пз
|Аббосбек Файзуллаев
73'
|6
|пз
|Акмал Мозговой
82'
|14
|нп
|Эльдор Шомуродов
|17
|нп
|Достонбек Хамдамов
58'
|19
|зщ
|Азизжон Ганиев
58'
|9
|пз
|Одилджон Хамробеков
58'
|11
|нп
|Остон Урунов
73'
|8
|пз
|Джамшид Искандеров
82'
|21
|нп
|Игорь Сергеев
82'
Запасные
|16
|вр
|Тимоти Фаюлу
|21
|вр
|Маттьё Эполо
|3
|зщ
|Стив Капюади
|5
|зщ
|Дилан Батубинсика
|24
|зщ
|Жедеон Калулу
|15
|пз
|Аарон Тшибола
|18
|пз
|Шарль Пикель
|25
|пз
|Эдо Кайембе
|11
|пз
|Гаэль Какута
|23
|нп
|Симон Банза
|1
|вр
|Уткир Юсупов
|16
|вр
|Ботирали Эргашев
|4
|зщ
|Фаррух Сайфиев
|15
|зщ
|Умар Эшмуродов
|24
|зщ
|Бехруджон Каримов
|25
|зщ
|Авазбек Улмасалиев
|18
|пз
|Абдулла Абдуллаев
|23
|пз
|Шерзод Эсанов
|10
|нп
|Русланбек Джиянов
|20
|нп
|Азизбек Аманов
Главные тренеры
|Себастьен Дезабр
|Фабио Каннаваро
Голы
Эльдор Шомуродов
Акмал Мозговой
0:1
10'
Йоан Висса
1:1
68'
Фистон Майеле
2:1
78'
Йоан Висса
Мешак Элиа
3:1
90+1'
Наказания
Ноа Садики
21'
Абдукодир Хусанов
43'
Натанаэль Мбуку
45+4'
Шерзод Насруллаев
47'
Самюэль Мутуссами
62'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ДР Конго - Узбекистан, который состоялся 28 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.