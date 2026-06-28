ДР Конго - Узбекистан 28 июня обзор матча Дата публикации: 28-06-2026 ДР Конго 3 : 1 Узбекистан Составы команд ДР Конго Узбекистан 1 вр Лионель Мпаси-Нзо 2 зщ Аарон Ван-Биссака 22 зщ Шансель Мбемба 4 зщ Аксель Туанзебе 26 зщ Артур Масуаку 83' 14 пз Ноа Садики 8 пз Самюэль Мутуссами 72' 9 пз Брайан Сипенга 72' 17 нп Седрик Бакамбу 51' 20 нп Йоан Висса 7 нп Натанаэль Мбуку 72' 19 нп Фистон Майеле 51' 6 пз Нгалайель Мукау 72' 10 нп Тео Бонгонда 72' 13 нп Мешак Элиа 72' 12 зщ Жорис Кайембе-Диту 83' 12 вр Абдувохид Нематов 2 зщ Абдукодир Хусанов 5 зщ Рустам Ашурматов 3 зщ Хожиакбар Алижонов 26 зщ Джахангир Урозов 82' 13 пз Шерзод Насруллаев 7 пз Отабек Шукуров 58' 22 пз Аббосбек Файзуллаев 73' 6 пз Акмал Мозговой 82' 14 нп Эльдор Шомуродов 17 нп Достонбек Хамдамов 58' 19 зщ Азизжон Ганиев 58' 9 пз Одилджон Хамробеков 58' 11 нп Остон Урунов 73' 8 пз Джамшид Искандеров 82' 21 нп Игорь Сергеев 82' Запасные 16 вр Тимоти Фаюлу 21 вр Маттьё Эполо 3 зщ Стив Капюади 5 зщ Дилан Батубинсика 24 зщ Жедеон Калулу 15 пз Аарон Тшибола 18 пз Шарль Пикель 25 пз Эдо Кайембе 11 пз Гаэль Какута 23 нп Симон Банза 1 вр Уткир Юсупов 16 вр Ботирали Эргашев 4 зщ Фаррух Сайфиев 15 зщ Умар Эшмуродов 24 зщ Бехруджон Каримов 25 зщ Авазбек Улмасалиев 18 пз Абдулла Абдуллаев 23 пз Шерзод Эсанов 10 нп Русланбек Джиянов 20 нп Азизбек Аманов Главные тренеры Себастьен Дезабр Фабио Каннаваро Голы Эльдор Шомуродов Акмал Мозговой 0:1 10' Йоан Висса 1:1 68' Фистон Майеле 2:1 78' Йоан Висса Мешак Элиа 3:1 90+1' Наказания Ноа Садики 21' Абдукодир Хусанов 43' Натанаэль Мбуку 45+4' Шерзод Насруллаев 47' Самюэль Мутуссами 62'

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