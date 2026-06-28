Алжир - Австрия 28 июня обзор матча
Дата публикации: 28-06-2026
Алжир
3 : 3
Австрия
Составы команд
Алжир
Австрия
|16
|вр
|Уссама Бенбут
|17
|зщ
|Рафик Белгали
71'
|2
|зщ
|Айсса Манди
|21
|зщ
|Рами Бенсебаини
|13
|зщ
|Жауэн Аджам
71'
|19
|пз
|Набиль Бенталеб
|22
|пз
|Ибрахим Маза
|10
|пз
|Фарес Шаиби
|8
|пз
|Уссем Ауар
90+4'
|7
|нп
|Рияд Марез
|9
|нп
|Амин Гуири
71'
|15
|зщ
|Райан Аит-Нури
71'
|26
|зщ
|Самир Шерги
71'
|5
|зщ
|Зинеддин Белаид
71'
|25
|нп
|Фарес Геджемис
90+4'
|1
|вр
|Александр Шлагер
|5
|зщ
|Стефан Пош
|8
|зщ
|Давид Алаба
62'
|20
|зщ
|Конрад Лаймер
|15
|зщ
|Филипп Линхарт
|16
|зщ
|Филипп Мвене
90+5'
|6
|пз
|Николас Зайвальд
|4
|пз
|Ксавер Шлагер
46'
|18
|пз
|Романо Шмид
46'
|9
|пз
|Марсель Забитцер
|7
|нп
|Марко Арнаутович
46'
|10
|пз
|Флориан Гриллич
46'
|24
|пз
|Пауль Ваннер
46'
|11
|нп
|Михаэль Грегорич
46'
|3
|зщ
|Кевин Дансо
62'
|14
|нп
|Саша Калайджич
90+5'
Запасные
|1
|вр
|Мельвин Мастиль
|23
|вр
|Лука Зидан
|3
|зщ
|Ашреф Абада
|4
|зщ
|Мохамед Амин Тугай
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|14
|пз
|Хишем Будауи
|24
|пз
|Яссин Титрауи
|11
|нп
|Анис Хадж Мусса
|12
|нп
|Надир Бенбуали
|20
|нп
|Адиль Бульбина
|12
|вр
|Флориан Вигеле
|13
|вр
|Патрик Пенц
|2
|зщ
|Давид Аффенгрубер
|23
|зщ
|Марко Фридль
|25
|зщ
|Михаэль Свобода
|22
|зщ
|Александер Прасс
|17
|пз
|Карни Чуквуэмека
|19
|пз
|Деян Любичич
|26
|пз
|Алессандро Шёпф
|21
|нп
|Патрик Виммер
Главные тренеры
|Владимир Петкович
|Ральф Рангник
Голы
Марко Арнаутович
Давид Алаба
0:1
28'
Рафик Белгали
1:1
45'
Марсель Забитцер
Конрад Лаймер
1:2
55'
Рияд Марез
Уссем Ауар
2:2
60'
Рияд Марез
Уссем Ауар
3:2
90+3'
Саша Калайджич
Михаэль Грегорич
3:3
90+6'
Наказания
Марко Арнаутович
11'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Алжир - Австрия, который состоялся 28 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.