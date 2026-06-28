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Воскресенье 28 июня
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Алжир - Австрия 28 июня обзор матча

Дата публикации: 28-06-2026
Алжир
Алжир
3 : 3
Австрия
Австрия
Составы команд
Алжир
Австрия
16АлжирврУссама Бенбут
17АлжирзщРафик Белгали
71'
2АлжирзщАйсса Манди
21АлжирзщРами Бенсебаини
13АлжирзщЖауэн Аджам
71'
19АлжирпзНабиль Бенталеб
22АлжирпзИбрахим Маза
10АлжирпзФарес Шаиби
8АлжирпзУссем Ауар
90+4'
7АлжирнпРияд Марез
9АлжирнпАмин Гуири
71'
15АлжирзщРайан Аит-Нури
71'
26АлжирзщСамир Шерги
71'
5АлжирзщЗинеддин Белаид
71'
25АлжирнпФарес Геджемис
90+4'
1АвстрияврАлександр Шлагер
5АвстриязщСтефан Пош
8АвстриязщДавид Алаба
62'
20АвстриязщКонрад Лаймер
15АвстриязщФилипп Линхарт
16АвстриязщФилипп Мвене
90+5'
6АвстрияпзНиколас Зайвальд
4АвстрияпзКсавер Шлагер
46'
18АвстрияпзРомано Шмид
46'
9АвстрияпзМарсель Забитцер
7АвстриянпМарко Арнаутович
46'
10АвстрияпзФлориан Гриллич
46'
24АвстрияпзПауль Ваннер
46'
11АвстриянпМихаэль Грегорич
46'
3АвстриязщКевин Дансо
62'
14АвстриянпСаша Калайджич
90+5'
Запасные
1АлжирврМельвин Мастиль
23АлжирврЛука Зидан
3АлжирзщАшреф Абада
4АлжирзщМохамед Амин Тугай
6АлжирпзРамиз Зерруки
14АлжирпзХишем Будауи
24АлжирпзЯссин Титрауи
11АлжирнпАнис Хадж Мусса
12АлжирнпНадир Бенбуали
20АлжирнпАдиль Бульбина
12АвстрияврФлориан Вигеле
13АвстрияврПатрик Пенц
2АвстриязщДавид Аффенгрубер
23АвстриязщМарко Фридль
25АвстриязщМихаэль Свобода
22АвстриязщАлександер Прасс
17АвстрияпзКарни Чуквуэмека
19АвстрияпзДеян Любичич
26АвстрияпзАлессандро Шёпф
21АвстриянпПатрик Виммер
Главные тренеры
ШвейцарияВладимир Петкович
ГерманияРальф Рангник
Голы
Марко Арнаутович
Давид Алаба
0:1
28'
Рафик Белгали
1:1
45'
Марсель Забитцер
Конрад Лаймер
1:2
55'
Рияд Марез
Уссем Ауар
2:2
60'
Рияд Марез
Уссем Ауар
3:2
90+3'
Саша Калайджич
Михаэль Грегорич
3:3
90+6'
Наказания
Марко Арнаутович
11'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Алжир - Австрия, который состоялся 28 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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