Алжир - Австрия 28 июня обзор матча Дата публикации: 28-06-2026 Алжир 3 : 3 Австрия Составы команд Алжир Австрия 16 вр Уссама Бенбут 17 зщ Рафик Белгали 71' 2 зщ Айсса Манди 21 зщ Рами Бенсебаини 13 зщ Жауэн Аджам 71' 19 пз Набиль Бенталеб 22 пз Ибрахим Маза 10 пз Фарес Шаиби 8 пз Уссем Ауар 90+4' 7 нп Рияд Марез 9 нп Амин Гуири 71' 15 зщ Райан Аит-Нури 71' 26 зщ Самир Шерги 71' 5 зщ Зинеддин Белаид 71' 25 нп Фарес Геджемис 90+4' 1 вр Александр Шлагер 5 зщ Стефан Пош 8 зщ Давид Алаба 62' 20 зщ Конрад Лаймер 15 зщ Филипп Линхарт 16 зщ Филипп Мвене 90+5' 6 пз Николас Зайвальд 4 пз Ксавер Шлагер 46' 18 пз Романо Шмид 46' 9 пз Марсель Забитцер 7 нп Марко Арнаутович 46' 10 пз Флориан Гриллич 46' 24 пз Пауль Ваннер 46' 11 нп Михаэль Грегорич 46' 3 зщ Кевин Дансо 62' 14 нп Саша Калайджич 90+5' Запасные 1 вр Мельвин Мастиль 23 вр Лука Зидан 3 зщ Ашреф Абада 4 зщ Мохамед Амин Тугай 6 пз Рамиз Зерруки 14 пз Хишем Будауи 24 пз Яссин Титрауи 11 нп Анис Хадж Мусса 12 нп Надир Бенбуали 20 нп Адиль Бульбина 12 вр Флориан Вигеле 13 вр Патрик Пенц 2 зщ Давид Аффенгрубер 23 зщ Марко Фридль 25 зщ Михаэль Свобода 22 зщ Александер Прасс 17 пз Карни Чуквуэмека 19 пз Деян Любичич 26 пз Алессандро Шёпф 21 нп Патрик Виммер Главные тренеры Владимир Петкович Ральф Рангник Голы Марко Арнаутович Давид Алаба 0:1 28' Рафик Белгали 1:1 45' Марсель Забитцер Конрад Лаймер 1:2 55' Рияд Марез Уссем Ауар 2:2 60' Рияд Марез Уссем Ауар 3:2 90+3' Саша Калайджич Михаэль Грегорич 3:3 90+6' Наказания Марко Арнаутович 11'

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