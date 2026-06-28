Колумбия - Португалия 28 июня обзор матча
Дата публикации: 28-06-2026
Колумбия
0 : 0
Португалия
Составы команд
Колумбия
Португалия
|12
|вр
|Камило Варгас
|23
|зщ
|Давинсон Санчес
|3
|зщ
|Джон Лукуми
|4
|зщ
|Сантьяго Ариас
87'
|14
|пз
|Густаво Пуэрта
|16
|пз
|Хефферсон Лерма
60'
|10
|пз
|Хамес Родригес
76'
|7
|пз
|Луис Диас
|22
|пз
|Дейвер Мачадо
|11
|нп
|Джон Арьяс
76'
|9
|нп
|Джон Кордоба
60'
|6
|пз
|Ричард Риос
60'
|25
|нп
|Луис Суарес
60'
|5
|пз
|Кевин Кастаньо
76'
|20
|пз
|Хуан Кинтеро
76'
|2
|зщ
|Даниэль Муньос
87'
|1
|вр
|Диогу Кошта
|20
|зщ
|Жоау Канселу
46'
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|13
|зщ
|Ренату Вейга
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
90+2'
|23
|пз
|Витинья
70'
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|21
|пз
|Рубен Невеш
46'
|18
|нп
|Педру Нету
|11
|нп
|Жоау Феликс
70'
|7
|нп
|Криштиану Роналду
|5
|зщ
|Диогу Дало
46'
|15
|пз
|Жоау Невеш
46'
|24
|пз
|Саму Кошта
70'
|17
|нп
|Рафаэл Леау
70'
|6
|зщ
|Матеус Нунес
90+2'
Запасные
|1
|вр
|Давид Оспина
|24
|вр
|Альваро Монтеро
|13
|зщ
|Йерри Мина
|17
|зщ
|Хоан Мохика
|18
|зщ
|Вильер Дитта
|8
|пз
|Хорхе Карраскаль
|15
|пз
|Хуан Портилья
|21
|пз
|Хаминтон Кампас
|19
|нп
|Кучо Эрнандес
|26
|нп
|Карлос Андрес Гомес
|12
|вр
|Жозе Са
|22
|вр
|Руй Силва
|2
|зщ
|Нелсон Семеду
|4
|зщ
|Томаш Араужу
|14
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|10
|пз
|Бернарду Силва
|16
|пз
|Франсишку Тринкау
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|19
|нп
|Гонсалу Гедеш
|26
|нп
|Шику Консейсау
Главные тренеры
|Нестор Лоренсо
|Роберто Мартинес
Наказания
Густаво Пуэрта
86'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Колумбия - Португалия, который состоялся 28 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.