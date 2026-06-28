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Колумбия - Португалия 28 июня обзор матча

Дата публикации: 28-06-2026
Колумбия
Колумбия
0 : 0
Португалия
Португалия
Составы команд
Колумбия
Португалия
12КолумбияврКамило Варгас
23КолумбиязщДавинсон Санчес
3КолумбиязщДжон Лукуми
4КолумбиязщСантьяго Ариас
87'
14КолумбияпзГуставо Пуэрта
16КолумбияпзХефферсон Лерма
60'
10КолумбияпзХамес Родригес
76'
7КолумбияпзЛуис Диас
22КолумбияпзДейвер Мачадо
11КолумбиянпДжон Арьяс
76'
9КолумбиянпДжон Кордоба
60'
6КолумбияпзРичард Риос
60'
25КолумбиянпЛуис Суарес
60'
5КолумбияпзКевин Кастаньо
76'
20КолумбияпзХуан Кинтеро
76'
2КолумбиязщДаниэль Муньос
87'
1ПортугалияврДиогу Кошта
20ПортугалиязщЖоау Канселу
46'
3ПортугалиязщРубен Диаш
13ПортугалиязщРенату Вейга
25ПортугалиязщНуну Мендеш
90+2'
23Португалияпз Витинья
70'
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
21ПортугалияпзРубен Невеш
46'
18ПортугалиянпПедру Нету
11ПортугалиянпЖоау Феликс
70'
7ПортугалиянпКриштиану Роналду
5ПортугалиязщДиогу Дало
46'
15ПортугалияпзЖоау Невеш
46'
24ПортугалияпзСаму Кошта
70'
17ПортугалиянпРафаэл Леау
70'
6ПортугалиязщМатеус Нунес
90+2'
Запасные
1КолумбияврДавид Оспина
24КолумбияврАльваро Монтеро
13КолумбиязщЙерри Мина
17КолумбиязщХоан Мохика
18КолумбиязщВильер Дитта
8КолумбияпзХорхе Карраскаль
15КолумбияпзХуан Портилья
21КолумбияпзХаминтон Кампас
19КолумбиянпКучо Эрнандес
26КолумбиянпКарлос Андрес Гомес
12ПортугалияврЖозе Са
22ПортугалияврРуй Силва
2ПортугалиязщНелсон Семеду
4ПортугалиязщТомаш Араужу
14ПортугалиязщГонсалу Инасиу
10ПортугалияпзБернарду Силва
16ПортугалияпзФрансишку Тринкау
9ПортугалиянпГонсалу Рамуш
19ПортугалиянпГонсалу Гедеш
26ПортугалиянпШику Консейсау
Главные тренеры
АргентинаНестор Лоренсо
ИспанияРоберто Мартинес
Наказания
Густаво Пуэрта
86'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Колумбия - Португалия, который состоялся 28 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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