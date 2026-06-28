Колумбия - Португалия 28 июня обзор матча Дата публикации: 28-06-2026 Колумбия 0 : 0 Португалия Составы команд Колумбия Португалия 12 вр Камило Варгас 23 зщ Давинсон Санчес 3 зщ Джон Лукуми 4 зщ Сантьяго Ариас 87' 14 пз Густаво Пуэрта 16 пз Хефферсон Лерма 60' 10 пз Хамес Родригес 76' 7 пз Луис Диас 22 пз Дейвер Мачадо 11 нп Джон Арьяс 76' 9 нп Джон Кордоба 60' 6 пз Ричард Риос 60' 25 нп Луис Суарес 60' 5 пз Кевин Кастаньо 76' 20 пз Хуан Кинтеро 76' 2 зщ Даниэль Муньос 87' 1 вр Диогу Кошта 20 зщ Жоау Канселу 46' 3 зщ Рубен Диаш 13 зщ Ренату Вейга 25 зщ Нуну Мендеш 90+2' 23 пз Витинья 70' 8 пз Бруну Фернандеш 21 пз Рубен Невеш 46' 18 нп Педру Нету 11 нп Жоау Феликс 70' 7 нп Криштиану Роналду 5 зщ Диогу Дало 46' 15 пз Жоау Невеш 46' 24 пз Саму Кошта 70' 17 нп Рафаэл Леау 70' 6 зщ Матеус Нунес 90+2' Запасные 1 вр Давид Оспина 24 вр Альваро Монтеро 13 зщ Йерри Мина 17 зщ Хоан Мохика 18 зщ Вильер Дитта 8 пз Хорхе Карраскаль 15 пз Хуан Портилья 21 пз Хаминтон Кампас 19 нп Кучо Эрнандес 26 нп Карлос Андрес Гомес 12 вр Жозе Са 22 вр Руй Силва 2 зщ Нелсон Семеду 4 зщ Томаш Араужу 14 зщ Гонсалу Инасиу 10 пз Бернарду Силва 16 пз Франсишку Тринкау 9 нп Гонсалу Рамуш 19 нп Гонсалу Гедеш 26 нп Шику Консейсау Главные тренеры Нестор Лоренсо Роберто Мартинес Наказания Густаво Пуэрта 86'

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