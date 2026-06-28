Панама - Англия 28 июня обзор матча
Дата публикации: 28-06-2026
Панама
0 : 2
Англия
Составы команд
Панама
Англия
|22
|вр
|Орландо Москера
|16
|зщ
|Андрес Андраде
|23
|зщ
|Амир Мурильо
|3
|зщ
|Хосе Кордоба
|26
|зщ
|Хорхе Гутьеррес
88'
|4
|зщ
|Фидель Эскобар
|14
|пз
|Карлос Харви
88'
|6
|пз
|Кристиан Мартинес
|11
|нп
|Йоэль Барсенас
71'
|7
|нп
|Пума
71'
|9
|нп
|Томас Родригес
46'
|17
|нп
|Хосе Фахардо
46'
|10
|нп
|Исмаэль Диас
71'
|24
|нп
|Асариас Лондоньо
71'
|15
|зщ
|Эрик Дэвис
88'
|19
|нп
|Альберто Кинтеро
88'
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|2
|зщ
|Эзри Конса
|6
|зщ
|Марк-Израэль Гехи
|3
|зщ
|Нико О'Райли
|26
|зщ
|Джарелл Куанса
63'
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
84'
|10
|пз
|Джуд Беллингем
71'
|17
|пз
|Морган Роджерс
|9
|нп
|Гарри Кейн
84'
|11
|нп
|Маркус Рашфорд
|7
|нп
|Букайо Сака
63'
|25
|зщ
|Джед-Хотеп Спенс
63'
|20
|нп
|Чуквунонсо Мадуэке
63'
|21
|пз
|Эберечи Эзе
71'
|14
|пз
|Джордан Хендерсон
84'
|19
|нп
|Олли Уоткинс
84'
Запасные
|1
|вр
|Луис Мехия
|12
|вр
|Сесар Самудио
|2
|зщ
|Сесар Блэкман
|5
|зщ
|Эдгардо Фаринья
|13
|зщ
|Хьовани Рамос
|25
|зщ
|Родерик Миллер
|8
|пз
|Адальберто Карраскилья
|20
|пз
|Анибаль Годой
|21
|нп
|Сесар Янис
|18
|нп
|Сесилио Ватерман
|13
|вр
|Дин Хендерсон
|23
|вр
|Джеймс Траффорд
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|12
|зщ
|Трево Чалоба
|15
|зщ
|Даниэль Бёрн
|4
|пз
|Деклан Райс
|16
|пз
|Кобби Майну
|18
|нп
|Энтони Гордон
|22
|нп
|Айван Тони
Главные тренеры
|Томас Кристиансен
|Томас Тухель
Голы
Джуд Беллингем
Букайо Сака
0:1
62'
Гарри Кейн
Джуд Беллингем
0:2
67'
Наказания
Хосе Фахардо
53'
Джарелл Куанса
60'
Андрес Андраде
83'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Новая Панама - Англия, который состоялся 28 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.