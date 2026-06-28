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Панама - Англия 28 июня обзор матча

Дата публикации: 28-06-2026
Панама
Панама
0 : 2
Англия
Англия
Составы команд
Панама
Англия
22ПанамаврОрландо Москера
16ПанамазщАндрес Андраде
23ПанамазщАмир Мурильо
3ПанамазщХосе Кордоба
26ПанамазщХорхе Гутьеррес
88'
4ПанамазщФидель Эскобар
14ПанамапзКарлос Харви
88'
6ПанамапзКристиан Мартинес
11ПанаманпЙоэль Барсенас
71'
7Панаманп Пума
71'
9ПанаманпТомас Родригес
46'
17ПанаманпХосе Фахардо
46'
10ПанаманпИсмаэль Диас
71'
24ПанаманпАсариас Лондоньо
71'
15ПанамазщЭрик Дэвис
88'
19ПанаманпАльберто Кинтеро
88'
1АнглияврДжордан Пикфорд
2АнглиязщЭзри Конса
6АнглиязщМарк-Израэль Гехи
3АнглиязщНико О'Райли
26АнглиязщДжарелл Куанса
63'
8АнглияпзЭллиот Андерсон
84'
10АнглияпзДжуд Беллингем
71'
17АнглияпзМорган Роджерс
9АнглиянпГарри Кейн
84'
11АнглиянпМаркус Рашфорд
7АнглиянпБукайо Сака
63'
25АнглиязщДжед-Хотеп Спенс
63'
20АнглиянпЧуквунонсо Мадуэке
63'
21АнглияпзЭберечи Эзе
71'
14АнглияпзДжордан Хендерсон
84'
19АнглиянпОлли Уоткинс
84'
Запасные
1ПанамаврЛуис Мехия
12ПанамаврСесар Самудио
2ПанамазщСесар Блэкман
5ПанамазщЭдгардо Фаринья
13ПанамазщХьовани Рамос
25ПанамазщРодерик Миллер
8ПанамапзАдальберто Карраскилья
20ПанамапзАнибаль Годой
21ПанаманпСесар Янис
18ПанаманпСесилио Ватерман
13АнглияврДин Хендерсон
23АнглияврДжеймс Траффорд
5АнглиязщДжон Стоунз
12АнглиязщТрево Чалоба
15АнглиязщДаниэль Бёрн
4АнглияпзДеклан Райс
16АнглияпзКобби Майну
18АнглиянпЭнтони Гордон
22АнглиянпАйван Тони
Главные тренеры
ИспанияТомас Кристиансен
ГерманияТомас Тухель
Голы
Джуд Беллингем
Букайо Сака
0:1
62'
Гарри Кейн
Джуд Беллингем
0:2
67'
Наказания
Хосе Фахардо
53'
Джарелл Куанса
60'
Андрес Андраде
83'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Новая Панама - Англия, который состоялся 28 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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