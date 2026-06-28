Панама - Англия 28 июня обзор матча Дата публикации: 28-06-2026 Панама 0 : 2 Англия Составы команд Панама Англия 22 вр Орландо Москера 16 зщ Андрес Андраде 23 зщ Амир Мурильо 3 зщ Хосе Кордоба 26 зщ Хорхе Гутьеррес 88' 4 зщ Фидель Эскобар 14 пз Карлос Харви 88' 6 пз Кристиан Мартинес 11 нп Йоэль Барсенас 71' 7 нп Пума 71' 9 нп Томас Родригес 46' 17 нп Хосе Фахардо 46' 10 нп Исмаэль Диас 71' 24 нп Асариас Лондоньо 71' 15 зщ Эрик Дэвис 88' 19 нп Альберто Кинтеро 88' 1 вр Джордан Пикфорд 2 зщ Эзри Конса 6 зщ Марк-Израэль Гехи 3 зщ Нико О'Райли 26 зщ Джарелл Куанса 63' 8 пз Эллиот Андерсон 84' 10 пз Джуд Беллингем 71' 17 пз Морган Роджерс 9 нп Гарри Кейн 84' 11 нп Маркус Рашфорд 7 нп Букайо Сака 63' 25 зщ Джед-Хотеп Спенс 63' 20 нп Чуквунонсо Мадуэке 63' 21 пз Эберечи Эзе 71' 14 пз Джордан Хендерсон 84' 19 нп Олли Уоткинс 84' Запасные 1 вр Луис Мехия 12 вр Сесар Самудио 2 зщ Сесар Блэкман 5 зщ Эдгардо Фаринья 13 зщ Хьовани Рамос 25 зщ Родерик Миллер 8 пз Адальберто Карраскилья 20 пз Анибаль Годой 21 нп Сесар Янис 18 нп Сесилио Ватерман 13 вр Дин Хендерсон 23 вр Джеймс Траффорд 5 зщ Джон Стоунз 12 зщ Трево Чалоба 15 зщ Даниэль Бёрн 4 пз Деклан Райс 16 пз Кобби Майну 18 нп Энтони Гордон 22 нп Айван Тони Главные тренеры Томас Кристиансен Томас Тухель Голы Джуд Беллингем Букайо Сака 0:1 62' Гарри Кейн Джуд Беллингем 0:2 67' Наказания Хосе Фахардо 53' Джарелл Куанса 60' Андрес Андраде 83'

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