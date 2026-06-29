Бразилия - Япония 29 июня обзор матча
Дата публикации: 29-06-2026
Бразилия
2 : 1
Япония
Составы команд
Бразилия
Япония
|1
|вр
|Алисон Бекер
|13
|зщ
|Данило
|4
|зщ
|Маркиньос
|3
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|16
|зщ
|Дуглас Сантос
|5
|пз
|Каземиро
90+1'
|8
|пз
|Бруно Гимарайнс
90+7'
|20
|пз
|Лукас Пакета
46'
|7
|пз
|Винисиус Жуниор
|26
|нп
|Райан
|9
|нп
|Матеус Кунья
65'
|19
|нп
|Эндрик
46'
|22
|нп
|Габриэл Мартинелли
65'
|17
|пз
|Фабиньо
90+1'
|18
|пз
|Данило
90+7'
|1
|вр
|Дзион Судзуки
|22
|зщ
|Такэхиро Томиясу
|21
|зщ
|Хироки Ито
|3
|зщ
|Сёго Танигути
|15
|пз
|Даити Камада
78'
|24
|пз
|Каисю Сано
|13
|нп
|Кэито Накамура
66'
|10
|нп
|Рицу Доан
66'
|11
|нп
|Дайдзэн Маэда
90+7'
|18
|нп
|Аясэ Уэда
|14
|нп
|Дзюня Ито
78'
|25
|зщ
|Дзюнносукэ Судзуки
66'
|2
|зщ
|Юкинари Сугавара
66'
|7
|пз
|Ао Танака
78'
|6
|нп
|Суто Матино
78'
|19
|нп
|Коки Огава
90+7'
Запасные
|12
|вр
|Вевертон
|23
|вр
|Эдерсон
|6
|зщ
|Алекс Сандро
|14
|зщ
|Бремер
|15
|зщ
|Перейра Лео
|24
|зщ
|Рожер Ибаньес
|2
|пз
|Эдерсон
|10
|нп
|Неймар
|21
|нп
|Луис Энрике
|25
|нп
|Игор Тьяго
|12
|вр
|Кэисукэ Осако
|23
|вр
|Томоки Хаякава
|4
|зщ
|Ко Итакура
|5
|зщ
|Юто Нагатомо
|16
|зщ
|Цюёси Ватанабэ
|20
|пз
|Аюму Сэко
|8
|нп
|Такэфуса Кубо
|17
|нп
|Юито Судзуки
|9
|нп
|Кэисукэ Гото
|26
|нп
|Кэнто Сиогаи
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Хадзимэ Мориясу
Голы
Каисю Сано
0:1
29'
Каземиро
Габриэл Магальяйнс
1:1
56'
Габриэл Мартинелли
Бруно Гимарайнс
2:1
90+5'
Наказания
Каисю Сано
12'
Каземиро
14'
Даити Камада
45'
Данило
48'
Дзюнносукэ Судзуки
84'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бразилия - Япония, который состоялся 29 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.