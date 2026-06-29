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Бразилия - Япония 29 июня обзор матча

Дата публикации: 29-06-2026
Бразилия
Бразилия
2 : 1
Япония
Япония
Составы команд
Бразилия
Япония
1БразилияврАлисон Бекер
13Бразилиязщ Данило
4Бразилиязщ Маркиньос
3БразилиязщГабриэл Магальяйнс
16БразилиязщДуглас Сантос
5Бразилияпз Каземиро
90+1'
8БразилияпзБруно Гимарайнс
90+7'
20БразилияпзЛукас Пакета
46'
7Бразилияпз Винисиус Жуниор
26Бразилиянп Райан
9БразилиянпМатеус Кунья
65'
19Бразилиянп Эндрик
46'
22БразилиянпГабриэл Мартинелли
65'
17Бразилияпз Фабиньо
90+1'
18Бразилияпз Данило
90+7'
1ЯпонияврДзион Судзуки
22ЯпониязщТакэхиро Томиясу
21ЯпониязщХироки Ито
3ЯпониязщСёго Танигути
15ЯпонияпзДаити Камада
78'
24ЯпонияпзКаисю Сано
13ЯпониянпКэито Накамура
66'
10ЯпониянпРицу Доан
66'
11ЯпониянпДайдзэн Маэда
90+7'
18ЯпониянпАясэ Уэда
14ЯпониянпДзюня Ито
78'
25ЯпониязщДзюнносукэ Судзуки
66'
2ЯпониязщЮкинари Сугавара
66'
7ЯпонияпзАо Танака
78'
6ЯпониянпСуто Матино
78'
19ЯпониянпКоки Огава
90+7'
Запасные
12Бразилиявр Вевертон
23Бразилиявр Эдерсон
6БразилиязщАлекс Сандро
14Бразилиязщ Бремер
15БразилиязщПерейра Лео
24БразилиязщРожер Ибаньес
2Бразилияпз Эдерсон
10Бразилиянп Неймар
21БразилиянпЛуис Энрике
25БразилиянпИгор Тьяго
12ЯпонияврКэисукэ Осако
23ЯпонияврТомоки Хаякава
4ЯпониязщКо Итакура
5ЯпониязщЮто Нагатомо
16ЯпониязщЦюёси Ватанабэ
20ЯпонияпзАюму Сэко
8ЯпониянпТакэфуса Кубо
17ЯпониянпЮито Судзуки
9ЯпониянпКэисукэ Гото
26ЯпониянпКэнто Сиогаи
Главные тренеры
ИталияКарло Анчелотти
ЯпонияХадзимэ Мориясу
Голы
Каисю Сано
0:1
29'
Каземиро
Габриэл Магальяйнс
1:1
56'
Габриэл Мартинелли
Бруно Гимарайнс
2:1
90+5'
Наказания
Каисю Сано
12'
Каземиро
14'
Даити Камада
45'
Данило
48'
Дзюнносукэ Судзуки
84'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бразилия - Япония, который состоялся 29 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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