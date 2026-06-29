Бразилия - Япония 29 июня обзор матча Дата публикации: 29-06-2026 Бразилия 2 : 1 Япония Составы команд Бразилия Япония 1 вр Алисон Бекер 13 зщ Данило 4 зщ Маркиньос 3 зщ Габриэл Магальяйнс 16 зщ Дуглас Сантос 5 пз Каземиро 90+1' 8 пз Бруно Гимарайнс 90+7' 20 пз Лукас Пакета 46' 7 пз Винисиус Жуниор 26 нп Райан 9 нп Матеус Кунья 65' 19 нп Эндрик 46' 22 нп Габриэл Мартинелли 65' 17 пз Фабиньо 90+1' 18 пз Данило 90+7' 1 вр Дзион Судзуки 22 зщ Такэхиро Томиясу 21 зщ Хироки Ито 3 зщ Сёго Танигути 15 пз Даити Камада 78' 24 пз Каисю Сано 13 нп Кэито Накамура 66' 10 нп Рицу Доан 66' 11 нп Дайдзэн Маэда 90+7' 18 нп Аясэ Уэда 14 нп Дзюня Ито 78' 25 зщ Дзюнносукэ Судзуки 66' 2 зщ Юкинари Сугавара 66' 7 пз Ао Танака 78' 6 нп Суто Матино 78' 19 нп Коки Огава 90+7' Запасные 12 вр Вевертон 23 вр Эдерсон 6 зщ Алекс Сандро 14 зщ Бремер 15 зщ Перейра Лео 24 зщ Рожер Ибаньес 2 пз Эдерсон 10 нп Неймар 21 нп Луис Энрике 25 нп Игор Тьяго 12 вр Кэисукэ Осако 23 вр Томоки Хаякава 4 зщ Ко Итакура 5 зщ Юто Нагатомо 16 зщ Цюёси Ватанабэ 20 пз Аюму Сэко 8 нп Такэфуса Кубо 17 нп Юито Судзуки 9 нп Кэисукэ Гото 26 нп Кэнто Сиогаи Главные тренеры Карло Анчелотти Хадзимэ Мориясу Голы Каисю Сано 0:1 29' Каземиро Габриэл Магальяйнс 1:1 56' Габриэл Мартинелли Бруно Гимарайнс 2:1 90+5' Наказания Каисю Сано 12' Каземиро 14' Даити Камада 45' Данило 48' Дзюнносукэ Судзуки 84'

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