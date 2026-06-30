Германия - Парагвай 29 июня обзор матча Дата публикации: 30-06-2026 Германия 1 : 13 : 4 Парагвай Составы команд Германия Парагвай 1 вр Мануэль Нойер 4 зщ Жонатан Та 2 зщ Антонио Рюдигер 110' 18 зщ Натаниэль Браун 6 пз Йозуа Киммих 23 пз Феликс Нмеча 46' 5 пз Александар Павлович 79' 19 пз Лерой Зане 88' 17 пз Флориан Вирц 110' 7 нп Кай Хаверц 26 нп Дениз Ундав 63' 8 пз Леон Горецка 46' 10 пз Джамал Мусиала 63' 3 зщ Вальдемар Антон 79' 11 нп Ник Вольтемаде 88' 24 зщ Малик Тшау 110' 20 пз Надим Амири 110' 12 вр Орландо Хиль 4 зщ Хуан Хосе Касерес 99' 6 зщ Хуниор Алонсо 120+2' 15 зщ Густаво Гомес 13 зщ Хосе Канале 23 пз Матиас Галарса 14 пз Андрес Кубас 19 пз Хулио Энсисо 57' 16 пз Дамьян Бобадилья 99' 10 нп Мигель Альмирон 91' 21 нп Габриэль Авалос 55' 24 нп Густаво Кабальеро 55' 11 пз Маурисио 57' 2 зщ Густаво Веласкес 91' 20 пз Брайан Охеда 99' 9 нп Антонио Санабрия 99' 5 зщ Фабиан Бальбуэна 120+2' Запасные 12 вр Оливер Бауман 21 вр Александр Нюбель 22 зщ Давид Раум 13 пз Паскаль Грос 16 пз Ангело Штиллер 25 пз Ассан Уэдраого 9 нп Джейми Левелинг 14 нп Максимилиан Байер 1 вр Роберто Фернандес 22 вр Гастон Ольвейра 3 зщ Омар Альдерете 26 зщ Александро Майдана 17 пз Каку 7 нп Рамон Соса 18 нп Алекс Арсе 25 нп Исидро Питта Главные тренеры Юлиан Нагельсман Густаво Альфаро Голы Хулио Энсисо Матиас Галарса 0:1 42' Кай Хаверц Флориан Вирц 1:1 54' Послематчевые пенальти Кай Хаверц 0:0 Маурисио 0:1 Йозуа Киммих 1:1 Густаво Гомес 1:2 Джамал Мусиала 2:2 Матиас Галарса 2:3 Ник Вольтемаде 2:3 Антонио Санабрия 2:3 Надим Амири 3:3 Фабиан Бальбуэна 3:3 Жонатан Та 3:3 Хосе Канале 3:4 Наказания Андрес Кубас 65' Кай Хаверц 106' Джамал Мусиала 115' Матиас Галарса 117'

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