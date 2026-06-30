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Германия - Парагвай 29 июня обзор матча

Дата публикации: 30-06-2026
Германия
Германия
1 : 13 : 4
Парагвай
Парагвай
Составы команд
Германия
Парагвай
1 Германия вр Мануэль Нойер
4 Германия зщ Жонатан Та
2 Германия зщ Антонио Рюдигер
110'
18 Германия зщ Натаниэль Браун
6 Германия пз Йозуа Киммих
23 Германия пз Феликс Нмеча
46'
5 Германия пз Александар Павлович
79'
19 Германия пз Лерой Зане
88'
17 Германия пз Флориан Вирц
110'
7 Германия нп Кай Хаверц
26 Германия нп Дениз Ундав
63'
8 Германия пз Леон Горецка
46'
10 Германия пз Джамал Мусиала
63'
3 Германия зщ Вальдемар Антон
79'
11 Германия нп Ник Вольтемаде
88'
24 Германия зщ Малик Тшау
110'
20 Германия пз Надим Амири
110'
12 Парагвай вр Орландо Хиль
4 Парагвай зщ Хуан Хосе Касерес
99'
6 Парагвай зщ Хуниор Алонсо
120+2'
15 Парагвай зщ Густаво Гомес
13 Парагвай зщ Хосе Канале
23 Парагвай пз Матиас Галарса
14 Парагвай пз Андрес Кубас
19 Парагвай пз Хулио Энсисо
57'
16 Парагвай пз Дамьян Бобадилья
99'
10 Парагвай нп Мигель Альмирон
91'
21 Парагвай нп Габриэль Авалос
55'
24 Парагвай нп Густаво Кабальеро
55'
11 Парагвай пз Маурисио
57'
2 Парагвай зщ Густаво Веласкес
91'
20 Парагвай пз Брайан Охеда
99'
9 Парагвай нп Антонио Санабрия
99'
5 Парагвай зщ Фабиан Бальбуэна
120+2'
Запасные
12 Германия вр Оливер Бауман
21 Германия вр Александр Нюбель
22 Германия зщ Давид Раум
13 Германия пз Паскаль Грос
16 Германия пз Ангело Штиллер
25 Германия пз Ассан Уэдраого
9 Германия нп Джейми Левелинг
14 Германия нп Максимилиан Байер
1 Парагвай вр Роберто Фернандес
22 Парагвай вр Гастон Ольвейра
3 Парагвай зщ Омар Альдерете
26 Парагвай зщ Александро Майдана
17 Парагвай пз Каку
7 Парагвай нп Рамон Соса
18 Парагвай нп Алекс Арсе
25 Парагвай нп Исидро Питта
Главные тренеры
Германия Юлиан Нагельсман
Аргентина Густаво Альфаро
Голы
Хулио Энсисо
Матиас Галарса
0:1
42'
Кай Хаверц
Флориан Вирц
1:1
54'
Послематчевые пенальти
Кай Хаверц
0:0
Маурисио
0:1
Йозуа Киммих
1:1
Густаво Гомес
1:2
Джамал Мусиала
2:2
Матиас Галарса
2:3
Ник Вольтемаде
2:3
Антонио Санабрия
2:3
Надим Амири
3:3
Фабиан Бальбуэна
3:3
Жонатан Та
3:3
Хосе Канале
3:4
Наказания
Андрес Кубас
65'
Кай Хаверц
106'
Джамал Мусиала
115'
Матиас Галарса
117'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Германия - Парагвай, который состоялся 29 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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