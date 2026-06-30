Германия - Парагвай 29 июня обзор матча
Дата публикации: 30-06-2026
Германия
1 : 13 : 4
Парагвай
Составы команд
Германия
Парагвай
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|4
|зщ
|Жонатан Та
|2
|зщ
|Антонио Рюдигер
|
110'
|18
|зщ
|Натаниэль Браун
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|23
|пз
|Феликс Нмеча
|
46'
|5
|пз
|Александар Павлович
|
79'
|19
|пз
|Лерой Зане
|
88'
|17
|пз
|Флориан Вирц
|
110'
|7
|нп
|Кай Хаверц
|26
|нп
|Дениз Ундав
|
63'
|8
|пз
|Леон Горецка
|
46'
|10
|пз
|Джамал Мусиала
|
63'
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|
79'
|11
|нп
|Ник Вольтемаде
|
88'
|24
|зщ
|Малик Тшау
|
110'
|20
|пз
|Надим Амири
|
110'
|12
|вр
|Орландо Хиль
|4
|зщ
|Хуан Хосе Касерес
|
99'
|6
|зщ
|Хуниор Алонсо
|
120+2'
|15
|зщ
|Густаво Гомес
|13
|зщ
|Хосе Канале
|23
|пз
|Матиас Галарса
|14
|пз
|Андрес Кубас
|19
|пз
|Хулио Энсисо
|
57'
|16
|пз
|Дамьян Бобадилья
|
99'
|10
|нп
|Мигель Альмирон
|
91'
|21
|нп
|Габриэль Авалос
|
55'
|24
|нп
|Густаво Кабальеро
|
55'
|11
|пз
|Маурисио
|
57'
|2
|зщ
|Густаво Веласкес
|
91'
|20
|пз
|Брайан Охеда
|
99'
|9
|нп
|Антонио Санабрия
|
99'
|5
|зщ
|Фабиан Бальбуэна
|
120+2'
Запасные
|12
|вр
|Оливер Бауман
|21
|вр
|Александр Нюбель
|22
|зщ
|Давид Раум
|13
|пз
|Паскаль Грос
|16
|пз
|Ангело Штиллер
|25
|пз
|Ассан Уэдраого
|9
|нп
|Джейми Левелинг
|14
|нп
|Максимилиан Байер
|1
|вр
|Роберто Фернандес
|22
|вр
|Гастон Ольвейра
|3
|зщ
|Омар Альдерете
|26
|зщ
|Александро Майдана
|17
|пз
|Каку
|7
|нп
|Рамон Соса
|18
|нп
|Алекс Арсе
|25
|нп
|Исидро Питта
Главные тренеры
|Юлиан Нагельсман
|Густаво Альфаро
Голы
Хулио Энсисо
Матиас Галарса
0:1
42'
Кай Хаверц
Флориан Вирц
1:1
54'
Послематчевые пенальти
Кай Хаверц
0:0
Маурисио
0:1
Йозуа Киммих
1:1
Густаво Гомес
1:2
Джамал Мусиала
2:2
Матиас Галарса
2:3
Ник Вольтемаде
2:3
Антонио Санабрия
2:3
Надим Амири
3:3
Фабиан Бальбуэна
3:3
Жонатан Та
3:3
Хосе Канале
3:4
Наказания
Андрес Кубас
65'
Кай Хаверц
106'
Джамал Мусиала
115'
Матиас Галарса
117'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Германия - Парагвай, который состоялся 29 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.