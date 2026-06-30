Кот-д'Ивуар - Норвегия 30 июня обзор матча
Дата публикации: 30-06-2026
Кот-д'Ивуар
1 : 2
Норвегия
Составы команд
Кот-д'Ивуар
Норвегия
|1
|вр
|Яхья Фофана
|17
|зщ
|Гела Дуэ
|7
|зщ
|Одилон Коссуну
|3
|зщ
|Гислейн Конан
90+3'
|20
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|8
|пз
|Франк Кессье
|18
|пз
|Ибраим Сангаре
|26
|пз
|Крист Инао Улаи
60'
|11
|нп
|Ян Диоманд
90+3'
|19
|нп
|Николя Пепе
87'
|9
|нп
|Анж-Йоан Бонни
60'
|12
|нп
|Элье Ваи
60'
|15
|нп
|Амад Диалло
60'
|14
|нп
|Умар Диаките
87'
|22
|нп
|Эванн Гессан
90+3'
|24
|нп
|Базумана Туре
90+3'
|1
|вр
|Эрьян Нюланд
|3
|зщ
|Кристоффер Аер
|17
|зщ
|Торбьёрн Хеггем
|5
|зщ
|Давид Мёллер Вольфе
|16
|зщ
|Маркус Педерсен
83'
|8
|пз
|Сандер Берге
|6
|пз
|Патрик Берг
|10
|пз
|Мартин Эдегор
|7
|нп
|Александр Сёрлот
71'
|20
|нп
|Антонио Нуса
71'
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|22
|нп
|Оскар Бобб
71'
|21
|нп
|Андреас Шельдеруп
71'
|14
|пз
|Фредрик Эурснес
83'
Запасные
|16
|вр
|Мохамед Коне
|23
|вр
|Альбан-Марк Лафон
|2
|зщ
|Усман Дьоманде
|5
|зщ
|Уилфрид Синго
|13
|зщ
|Кристофер Опери
|21
|зщ
|Эван Н'Дика
|4
|пз
|Жан Сери
|6
|пз
|Секо Фофана
|25
|пз
|Парфе Гиагон
|10
|нп
|Симон Адингра
|12
|вр
|Сандер Тангвик
|13
|вр
|Эгиль Сельвик
|4
|зщ
|Лео Эстигор
|15
|зщ
|Фредрик Бьёркан
|24
|зщ
|Сондре Лангос
|25
|зщ
|Хенрик Фальхенер
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|2
|пз
|Мортен Торсбю
|18
|пз
|Кристиан Торстведт
|19
|пз
|Тело Осгор
|23
|нп
|Йенс Петтер Хёуге
|11
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
Главные тренеры
|Эмерс Фаэ
|Столе Сольбаккен
Голы
Антонио Нуса
Мартин Эдегор
0:1
39'
Амад Диалло
Николя Пепе
1:1
74'
Эрлинг Холанд
Патрик Берг
1:2
86'
Наказания
Антонио Нуса
45+1'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кот-д'Ивуар - Норвегия, который состоялся 30 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.