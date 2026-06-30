Кот-д'Ивуар - Норвегия 30 июня обзор матча Дата публикации: 30-06-2026 Кот-д'Ивуар 1 : 2 Норвегия Составы команд Кот-д'Ивуар Норвегия 1 вр Яхья Фофана 17 зщ Гела Дуэ 7 зщ Одилон Коссуну 3 зщ Гислейн Конан 90+3' 20 зщ Эммануэль Агбаду 8 пз Франк Кессье 18 пз Ибраим Сангаре 26 пз Крист Инао Улаи 60' 11 нп Ян Диоманд 90+3' 19 нп Николя Пепе 87' 9 нп Анж-Йоан Бонни 60' 12 нп Элье Ваи 60' 15 нп Амад Диалло 60' 14 нп Умар Диаките 87' 22 нп Эванн Гессан 90+3' 24 нп Базумана Туре 90+3' 1 вр Эрьян Нюланд 3 зщ Кристоффер Аер 17 зщ Торбьёрн Хеггем 5 зщ Давид Мёллер Вольфе 16 зщ Маркус Педерсен 83' 8 пз Сандер Берге 6 пз Патрик Берг 10 пз Мартин Эдегор 7 нп Александр Сёрлот 71' 20 нп Антонио Нуса 71' 9 нп Эрлинг Холанд 22 нп Оскар Бобб 71' 21 нп Андреас Шельдеруп 71' 14 пз Фредрик Эурснес 83' Запасные 16 вр Мохамед Коне 23 вр Альбан-Марк Лафон 2 зщ Усман Дьоманде 5 зщ Уилфрид Синго 13 зщ Кристофер Опери 21 зщ Эван Н'Дика 4 пз Жан Сери 6 пз Секо Фофана 25 пз Парфе Гиагон 10 нп Симон Адингра 12 вр Сандер Тангвик 13 вр Эгиль Сельвик 4 зщ Лео Эстигор 15 зщ Фредрик Бьёркан 24 зщ Сондре Лангос 25 зщ Хенрик Фальхенер 26 зщ Юлиан Рюэрсон 2 пз Мортен Торсбю 18 пз Кристиан Торстведт 19 пз Тело Осгор 23 нп Йенс Петтер Хёуге 11 нп Йёрген Странн Ларсен Главные тренеры Эмерс Фаэ Столе Сольбаккен Голы Антонио Нуса Мартин Эдегор 0:1 39' Амад Диалло Николя Пепе 1:1 74' Эрлинг Холанд Патрик Берг 1:2 86' Наказания Антонио Нуса 45+1'

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