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Кот-д'Ивуар - Норвегия 30 июня обзор матча

Дата публикации: 30-06-2026
Кот-д'Ивуар
Кот-д'Ивуар
1 : 2
Норвегия
Норвегия
Составы команд
Кот-д'Ивуар
Норвегия
1Кот-д'ИвуарврЯхья Фофана
17Кот-д'ИвуарзщГела Дуэ
7Кот-д'ИвуарзщОдилон Коссуну
3Кот-д'ИвуарзщГислейн Конан
90+3'
20Кот-д'ИвуарзщЭммануэль Агбаду
8Кот-д'ИвуарпзФранк Кессье
18Кот-д'ИвуарпзИбраим Сангаре
26Кот-д'ИвуарпзКрист Инао Улаи
60'
11Кот-д'ИвуарнпЯн Диоманд
90+3'
19Кот-д'ИвуарнпНиколя Пепе
87'
9Кот-д'ИвуарнпАнж-Йоан Бонни
60'
12Кот-д'ИвуарнпЭлье Ваи
60'
15Кот-д'ИвуарнпАмад Диалло
60'
14Кот-д'ИвуарнпУмар Диаките
87'
22Кот-д'ИвуарнпЭванн Гессан
90+3'
24Кот-д'ИвуарнпБазумана Туре
90+3'
1НорвегияврЭрьян Нюланд
3НорвегиязщКристоффер Аер
17НорвегиязщТорбьёрн Хеггем
5НорвегиязщДавид Мёллер Вольфе
16НорвегиязщМаркус Педерсен
83'
8НорвегияпзСандер Берге
6НорвегияпзПатрик Берг
10НорвегияпзМартин Эдегор
7НорвегиянпАлександр Сёрлот
71'
20НорвегиянпАнтонио Нуса
71'
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
22НорвегиянпОскар Бобб
71'
21НорвегиянпАндреас Шельдеруп
71'
14НорвегияпзФредрик Эурснес
83'
Запасные
16Кот-д'ИвуарврМохамед Коне
23Кот-д'ИвуарврАльбан-Марк Лафон
2Кот-д'ИвуарзщУсман Дьоманде
5Кот-д'ИвуарзщУилфрид Синго
13Кот-д'ИвуарзщКристофер Опери
21Кот-д'ИвуарзщЭван Н'Дика
4Кот-д'ИвуарпзЖан Сери
6Кот-д'ИвуарпзСеко Фофана
25Кот-д'ИвуарпзПарфе Гиагон
10Кот-д'ИвуарнпСимон Адингра
12НорвегияврСандер Тангвик
13НорвегияврЭгиль Сельвик
4НорвегиязщЛео Эстигор
15НорвегиязщФредрик Бьёркан
24НорвегиязщСондре Лангос
25НорвегиязщХенрик Фальхенер
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
2НорвегияпзМортен Торсбю
18НорвегияпзКристиан Торстведт
19НорвегияпзТело Осгор
23НорвегиянпЙенс Петтер Хёуге
11НорвегиянпЙёрген Странн Ларсен
Главные тренеры
Кот-д'ИвуарЭмерс Фаэ
НорвегияСтоле Сольбаккен
Голы
Антонио Нуса
Мартин Эдегор
0:1
39'
Амад Диалло
Николя Пепе
1:1
74'
Эрлинг Холанд
Патрик Берг
1:2
86'
Наказания
Антонио Нуса
45+1'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кот-д'Ивуар - Норвегия, который состоялся 30 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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