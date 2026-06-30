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Нидерланды - Марокко 30 июня обзор матча

Дата публикации: 30-06-2026
Нидерланды
Нидерланды
1 : 12 : 3
Марокко
Марокко
Составы команд
Нидерланды
Марокко
1НидерландыврБарт Вербрюгген
22НидерландызщДензел Думфрис
6НидерландызщЯн Паул ван Хекке
4НидерландызщВирджил ван Дейк
15НидерландызщМикки ван де Вен
86'
5НидерландызщНатан Аке
71'
8НидерландыпзРайан Гравенберх
86'
21НидерландыпзФренки де Йонг
110'
19НидерландынпБрайан Бробби
71'
11НидерландынпКоди Гакпо
113'
24НидерландынпКрисенсио Саммервилл
20НидерландыпзТён Копмейнерс
71'
9НидерландынпВаут Вегорст
71'
25НидерландызщЙоррел Хато
86'
26НидерландыпзКвинтен Тимбер
86'
3НидерландыпзМартен де Рон
110'
7НидерландыпзДжастин Клюйверт
113'
1МарокковрЯссин Буну
2МароккозщАшраф Хакими
14МароккозщИсса Диоп
18МароккозщШади Риад
75'
3МароккозщНуссайр Мазрауи
6МароккопзАйюб Буадди
79'
24МароккопзНейл Эль-Айнауи
8МароккопзАззедин Унаи
86'
23МароккопзБилал Эль-Ханнус
86'
11МароккопзИсмаэль Сайбари
10МарокконпБраим Диас
79'
26МароккозщАнасс Салах-Эддин
75'
15МароккопзСамир Эль-Мурабет
79'
16МарокконпЖессим Яссин
79'
9МарокконпСуфьян Рахими
86'
7МарокконпШемсдин Тальби
86'
Запасные
13НидерландыврРобин Руфс
23НидерландыврМарк Флеккен
2НидерландызщЛютсхарел Гертрейда
12НидерландызщМатс Виффер
14НидерландыпзТейани Рейндерс
16НидерландыпзГус Тиль
10НидерландынпМемфис Депай
17НидерландынпНоа Ланг
18НидерландынпДониэлл Мален
12Марокковр Мунир
22МарокковрАхмед Тагнаути
5МароккозщМарване Садане
19МароккозщЮссеф Беламмари
25МароккозщРедуан Халал
4МароккопзСофьян Амрабат
13МарокконпЗакария Эль-Уахди
17МарокконпМохамед Амин Сбаи
20МарокконпАйюб Эль-Кааби
21МарокконпАюб Амаймуни-Эчгуяб
Главные тренеры
НидерландыРональд Куман
БельгияМохамед Уаби
Голы
Коди Гакпо
Крисенсио Саммервилл
1:0
72'
Исса Диоп
Шемсдин Тальби
1:1
90+1'
Послематчевые пенальти
Тён Копмейнерс
1:0
Нейл Эль-Айнауи
1:0
Джастин Клюйверт
1:0
Суфьян Рахими
1:1
Ваут Вегорст
2:1
Шемсдин Тальби
2:2
Квинтен Тимбер
2:2
Ашраф Хакими
2:2
Крисенсио Саммервилл
2:2
Исмаэль Сайбари
2:3
Наказания
Исса Диоп
47'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Нидерланды - Марокко, который состоялся 30 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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