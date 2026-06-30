Нидерланды - Марокко 30 июня обзор матча
Дата публикации: 30-06-2026
Нидерланды
1 : 12 : 3
Марокко
Составы команд
Нидерланды
Марокко
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|22
|зщ
|Дензел Думфрис
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|15
|зщ
|Микки ван де Вен
86'
|5
|зщ
|Натан Аке
71'
|8
|пз
|Райан Гравенберх
86'
|21
|пз
|Френки де Йонг
110'
|19
|нп
|Брайан Бробби
71'
|11
|нп
|Коди Гакпо
113'
|24
|нп
|Крисенсио Саммервилл
|20
|пз
|Тён Копмейнерс
71'
|9
|нп
|Ваут Вегорст
71'
|25
|зщ
|Йоррел Хато
86'
|26
|пз
|Квинтен Тимбер
86'
|3
|пз
|Мартен де Рон
110'
|7
|пз
|Джастин Клюйверт
113'
|1
|вр
|Яссин Буну
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|14
|зщ
|Исса Диоп
|18
|зщ
|Шади Риад
75'
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|6
|пз
|Айюб Буадди
79'
|24
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|8
|пз
|Аззедин Унаи
86'
|23
|пз
|Билал Эль-Ханнус
86'
|11
|пз
|Исмаэль Сайбари
|10
|нп
|Браим Диас
79'
|26
|зщ
|Анасс Салах-Эддин
75'
|15
|пз
|Самир Эль-Мурабет
79'
|16
|нп
|Жессим Яссин
79'
|9
|нп
|Суфьян Рахими
86'
|7
|нп
|Шемсдин Тальби
86'
Запасные
|13
|вр
|Робин Руфс
|23
|вр
|Марк Флеккен
|2
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|12
|зщ
|Матс Виффер
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|16
|пз
|Гус Тиль
|10
|нп
|Мемфис Депай
|17
|нп
|Ноа Ланг
|18
|нп
|Дониэлл Мален
|12
|вр
|Мунир
|22
|вр
|Ахмед Тагнаути
|5
|зщ
|Марване Садане
|19
|зщ
|Юссеф Беламмари
|25
|зщ
|Редуан Халал
|4
|пз
|Софьян Амрабат
|13
|нп
|Закария Эль-Уахди
|17
|нп
|Мохамед Амин Сбаи
|20
|нп
|Айюб Эль-Кааби
|21
|нп
|Аюб Амаймуни-Эчгуяб
Главные тренеры
|Рональд Куман
|Мохамед Уаби
Голы
Коди Гакпо
Крисенсио Саммервилл
1:0
72'
Исса Диоп
Шемсдин Тальби
1:1
90+1'
Послематчевые пенальти
Тён Копмейнерс
1:0
Нейл Эль-Айнауи
1:0
Джастин Клюйверт
1:0
Суфьян Рахими
1:1
Ваут Вегорст
2:1
Шемсдин Тальби
2:2
Квинтен Тимбер
2:2
Ашраф Хакими
2:2
Крисенсио Саммервилл
2:2
Исмаэль Сайбари
2:3
Наказания
Исса Диоп
47'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Нидерланды - Марокко, который состоялся 30 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.