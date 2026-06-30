Нидерланды - Марокко 30 июня обзор матча Дата публикации: 30-06-2026 Нидерланды 1 : 1 2 : 3 Марокко Составы команд Нидерланды Марокко 1 вр Барт Вербрюгген 22 зщ Дензел Думфрис 6 зщ Ян Паул ван Хекке 4 зщ Вирджил ван Дейк 15 зщ Микки ван де Вен 86' 5 зщ Натан Аке 71' 8 пз Райан Гравенберх 86' 21 пз Френки де Йонг 110' 19 нп Брайан Бробби 71' 11 нп Коди Гакпо 113' 24 нп Крисенсио Саммервилл 20 пз Тён Копмейнерс 71' 9 нп Ваут Вегорст 71' 25 зщ Йоррел Хато 86' 26 пз Квинтен Тимбер 86' 3 пз Мартен де Рон 110' 7 пз Джастин Клюйверт 113' 1 вр Яссин Буну 2 зщ Ашраф Хакими 14 зщ Исса Диоп 18 зщ Шади Риад 75' 3 зщ Нуссайр Мазрауи 6 пз Айюб Буадди 79' 24 пз Нейл Эль-Айнауи 8 пз Аззедин Унаи 86' 23 пз Билал Эль-Ханнус 86' 11 пз Исмаэль Сайбари 10 нп Браим Диас 79' 26 зщ Анасс Салах-Эддин 75' 15 пз Самир Эль-Мурабет 79' 16 нп Жессим Яссин 79' 9 нп Суфьян Рахими 86' 7 нп Шемсдин Тальби 86' Запасные 13 вр Робин Руфс 23 вр Марк Флеккен 2 зщ Лютсхарел Гертрейда 12 зщ Матс Виффер 14 пз Тейани Рейндерс 16 пз Гус Тиль 10 нп Мемфис Депай 17 нп Ноа Ланг 18 нп Дониэлл Мален 12 вр Мунир 22 вр Ахмед Тагнаути 5 зщ Марване Садане 19 зщ Юссеф Беламмари 25 зщ Редуан Халал 4 пз Софьян Амрабат 13 нп Закария Эль-Уахди 17 нп Мохамед Амин Сбаи 20 нп Айюб Эль-Кааби 21 нп Аюб Амаймуни-Эчгуяб Главные тренеры Рональд Куман Мохамед Уаби Голы Коди Гакпо Крисенсио Саммервилл 1:0 72' Исса Диоп Шемсдин Тальби 1:1 90+1' Послематчевые пенальти Тён Копмейнерс 1:0 Нейл Эль-Айнауи 1:0 Джастин Клюйверт 1:0 Суфьян Рахими 1:1 Ваут Вегорст 2:1 Шемсдин Тальби 2:2 Квинтен Тимбер 2:2 Ашраф Хакими 2:2 Крисенсио Саммервилл 2:2 Исмаэль Сайбари 2:3 Наказания Исса Диоп 47'

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