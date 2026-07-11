Испания - Бельгия 10 июля обзор матча Дата публикации: 11-07-2026 Испания 2 : 1 Бельгия Составы команд Испания Бельгия 23 вр Унай Симон 12 зщ Педро Порро 22 зщ Пау Кубарси 14 зщ Эмерик Лапорт 24 зщ Марк Кукурелья 16 пз Родри 10 пз Дани Ольмо 86' 8 пз Фабиан Руис 55' 19 нп Ламин Ямаль 15 нп Алекс Баэна 55' 21 нп Микель Оярсабаль 79' 20 пз Педри 55' 7 нп Ферран Торрес 55' 17 нп Нико Уильямс 79' 6 пз Микель Мерино 86' 1 вр Тибо Куртуа 71' 21 зщ Тимоти Кастань 25 зщ Натан Нгой 4 зщ Брандон Мехеле 5 зщ Максим Де Кёйпер 60' 7 пз Кевин Де Брёйне 86' 23 пз Николас Раскин 20 пз Ханс Ванакен 60' 11 нп Жереми Доку 10 нп Леандро Троссард 60' 17 нп Шарль Де Кетеларе 18 зщ Йоакин Сейс 60' 6 пз Аксель Витсель 60' 9 нп Ромелу Лукаку 60' 12 вр Сенне Ламменс 71' 22 пз Алексис Салемакерс 86' Запасные 1 вр Давид Райя 13 вр Жоан Гарсия 2 зщ Марк Пубиль 3 зщ Алехандро Гримальдо 4 зщ Эрик Гарсия 5 зщ Маркос Льоренте 9 пз Гави 18 пз Мартин Субименди 11 нп Йереми Пино 25 нп Виктор Муньос 26 нп Борха Иглесиас 13 вр Майк Пендерс 3 зщ Артюр Теат 15 зщ Тома Мёнье 16 зщ Кони де Винтер 19 пз Диегу Морейра 14 нп Доди Лукебакио 26 нп Матиас Фернандес-Пардо Главные тренеры Луис де ла Фуэнте Руди Гарсия Голы Фабиан Руис 1:0 30' Шарль Де Кетеларе Тимоти Кастань 1:1 41' Микель Мерино 2:1 88' Наказания Пау Кубарси 43' Кевин Де Брёйне 85' Эмерик Лапорт 90+3' Аксель Витсель 90+5'

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