03:47 ()
Свернуть список

Испания - Бельгия 10 июля обзор матча

Дата публикации: 11-07-2026
Испания
Испания
2 : 1
Бельгия
Бельгия
Составы команд
Испания
Бельгия
23ИспанияврУнай Симон
12ИспаниязщПедро Порро
22ИспаниязщПау Кубарси
14ИспаниязщЭмерик Лапорт
24ИспаниязщМарк Кукурелья
16Испанияпз Родри
10ИспанияпзДани Ольмо
86'
8ИспанияпзФабиан Руис
55'
19ИспаниянпЛамин Ямаль
15ИспаниянпАлекс Баэна
55'
21ИспаниянпМикель Оярсабаль
79'
20Испанияпз Педри
55'
7ИспаниянпФерран Торрес
55'
17ИспаниянпНико Уильямс
79'
6ИспанияпзМикель Мерино
86'
1БельгияврТибо Куртуа
71'
21БельгиязщТимоти Кастань
25БельгиязщНатан Нгой
4БельгиязщБрандон Мехеле
5БельгиязщМаксим Де Кёйпер
60'
7БельгияпзКевин Де Брёйне
86'
23БельгияпзНиколас Раскин
20БельгияпзХанс Ванакен
60'
11БельгиянпЖереми Доку
10БельгиянпЛеандро Троссард
60'
17БельгиянпШарль Де Кетеларе
18БельгиязщЙоакин Сейс
60'
6БельгияпзАксель Витсель
60'
9БельгиянпРомелу Лукаку
60'
12БельгияврСенне Ламменс
71'
22БельгияпзАлексис Салемакерс
86'
Запасные
1ИспанияврДавид Райя
13ИспанияврЖоан Гарсия
2ИспаниязщМарк Пубиль
3ИспаниязщАлехандро Гримальдо
4ИспаниязщЭрик Гарсия
5ИспаниязщМаркос Льоренте
9Испанияпз Гави
18ИспанияпзМартин Субименди
11ИспаниянпЙереми Пино
25ИспаниянпВиктор Муньос
26ИспаниянпБорха Иглесиас
13БельгияврМайк Пендерс
3БельгиязщАртюр Теат
15БельгиязщТома Мёнье
16БельгиязщКони де Винтер
19БельгияпзДиегу Морейра
14БельгиянпДоди Лукебакио
26БельгиянпМатиас Фернандес-Пардо
Главные тренеры
ИспанияЛуис де ла Фуэнте
ФранцияРуди Гарсия
Голы
Фабиан Руис
1:0
30'
Шарль Де Кетеларе
Тимоти Кастань
1:1
41'
Микель Мерино
2:1
88'
Наказания
Пау Кубарси
43'
Кевин Де Брёйне
85'
Эмерик Лапорт
90+3'
Аксель Витсель
90+5'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Испания - Бельгия, который состоялся 10 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/4 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close