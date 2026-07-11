Испания - Бельгия 10 июля обзор матча
Дата публикации: 11-07-2026
Испания
2 : 1
Бельгия
Составы команд
Испания
Бельгия
|23
|вр
|Унай Симон
|12
|зщ
|Педро Порро
|22
|зщ
|Пау Кубарси
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|24
|зщ
|Марк Кукурелья
|16
|пз
|Родри
|10
|пз
|Дани Ольмо
86'
|8
|пз
|Фабиан Руис
55'
|19
|нп
|Ламин Ямаль
|15
|нп
|Алекс Баэна
55'
|21
|нп
|Микель Оярсабаль
79'
|20
|пз
|Педри
55'
|7
|нп
|Ферран Торрес
55'
|17
|нп
|Нико Уильямс
79'
|6
|пз
|Микель Мерино
86'
|1
|вр
|Тибо Куртуа
71'
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|25
|зщ
|Натан Нгой
|4
|зщ
|Брандон Мехеле
|5
|зщ
|Максим Де Кёйпер
60'
|7
|пз
|Кевин Де Брёйне
86'
|23
|пз
|Николас Раскин
|20
|пз
|Ханс Ванакен
60'
|11
|нп
|Жереми Доку
|10
|нп
|Леандро Троссард
60'
|17
|нп
|Шарль Де Кетеларе
|18
|зщ
|Йоакин Сейс
60'
|6
|пз
|Аксель Витсель
60'
|9
|нп
|Ромелу Лукаку
60'
|12
|вр
|Сенне Ламменс
71'
|22
|пз
|Алексис Салемакерс
86'
Запасные
|1
|вр
|Давид Райя
|13
|вр
|Жоан Гарсия
|2
|зщ
|Марк Пубиль
|3
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|4
|зщ
|Эрик Гарсия
|5
|зщ
|Маркос Льоренте
|9
|пз
|Гави
|18
|пз
|Мартин Субименди
|11
|нп
|Йереми Пино
|25
|нп
|Виктор Муньос
|26
|нп
|Борха Иглесиас
|13
|вр
|Майк Пендерс
|3
|зщ
|Артюр Теат
|15
|зщ
|Тома Мёнье
|16
|зщ
|Кони де Винтер
|19
|пз
|Диегу Морейра
|14
|нп
|Доди Лукебакио
|26
|нп
|Матиас Фернандес-Пардо
Главные тренеры
|Луис де ла Фуэнте
|Руди Гарсия
Голы
Фабиан Руис
1:0
30'
Шарль Де Кетеларе
Тимоти Кастань
1:1
41'
Микель Мерино
2:1
88'
Наказания
Пау Кубарси
43'
Кевин Де Брёйне
85'
Эмерик Лапорт
90+3'
Аксель Витсель
90+5'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Испания - Бельгия, который состоялся 10 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/4 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.