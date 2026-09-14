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Реал Сосьедад - Атлетико 13 сентября обзор матча

Дата публикации: 14-09-2026
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
0 : 3
Атлетико М
Атлетико М
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Атлетико М
Мадрид
1ИспанияврАлекс Ремиро
2ВенесуэлазщХон Арамбуру
19СенегалзщМамаду Сарр
17ИспаниязщСерхио Гомес
34ИспаниязщЛукен Бейтия
21ВенесуэлапзЯнхель Эррера
85'
18ИспанияпзКарлос Солер
78'
24ХорватияпзЛука Сучич
7ИспанияпзАндер Барренечеа
72'
11ПортугалиянпГонсалу Гедеш
72'
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
79'
14ЯпонияпзТакэфуса Кубо
72'
12КениянпДжоб Очиенг
72'
4ИспанияпзХон Горрочатеги
78'
9ИсландиянпОрри Оускарссон
79'
23РоссияпзАрсен Захарян
85'
13СловенияврЯн Облак
14ИспаниязщМаркос Льоренте
60'
18ИспаниязщМарк Пубиль
17СловакиязщДавид Ганцко
22ИспаниязщАлехандро Гримальдо
21АргентиназщКристиан Ромеро
23ДанияпзМортен Юльманн
20АргентинанпДжулиано Симеоне
10ИспаниянпАлекс Баэна
59'
11НигериянпАдемола Лукман
76'
7Южная КореянпЛи Кан Ин
60'
5СШАпзДжонни Кардозо
59'
6Испанияпз Коке
60'
15КанаданпДжонатан Дэвид
60'
16ИспаниянпАрнау Ортис
76'
Запасные
13ИспанияврУнай Марреро Ларраньяга
3ИспаниязщАйен Муньос
16ИспаниязщХон Пачеко
22ИспаниязщЭктор Форт
8ИспанияпзБеньят Туррьентес
27ИспаниянпГорка Каррера
29ИспаниянпАлекс Марчаль
1АргентинаврХуан Муссо
25ИспанияврСальви Эскивель
24ИспаниязщРобен Ле Норман
30ИспаниязщДани Мартинес
27ИспаниязщХорхе Домингес
45ИспаниязщХавьер Хиль
3МексикапзОбед Варгас
4ИспанияпзРодриго Мендоса
Главные тренеры
СШАПеллегрино Матараццо
АргентинаДиего Симеоне
Голы
Алехандро Гримальдо
0:1
84'
Джонатан Дэвид
Алехандро Гримальдо
0:2
90'
Джулиано Симеоне
Давид Ганцко
0:3
90+5'
Наказания
Янхель Эррера
18'
Джонни Кардозо
75'
Микель Оярсабаль
78'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Реал Сосьедад - Атлетико, который состоялся 13 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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