Реал Сосьедад - Атлетико 13 сентября обзор матча Дата публикации: 14-09-2026 Реал Сосьедад 0 : 3 Атлетико М Составы команд Реал Сосьедад Сан-Себастьян Атлетико М Мадрид 1 вр Алекс Ремиро 2 зщ Хон Арамбуру 19 зщ Мамаду Сарр 17 зщ Серхио Гомес 34 зщ Лукен Бейтия 21 пз Янхель Эррера 85' 18 пз Карлос Солер 78' 24 пз Лука Сучич 7 пз Андер Барренечеа 72' 11 нп Гонсалу Гедеш 72' 10 нп Микель Оярсабаль 79' 14 пз Такэфуса Кубо 72' 12 нп Джоб Очиенг 72' 4 пз Хон Горрочатеги 78' 9 нп Орри Оускарссон 79' 23 пз Арсен Захарян 85' 13 вр Ян Облак 14 зщ Маркос Льоренте 60' 18 зщ Марк Пубиль 17 зщ Давид Ганцко 22 зщ Алехандро Гримальдо 21 зщ Кристиан Ромеро 23 пз Мортен Юльманн 20 нп Джулиано Симеоне 10 нп Алекс Баэна 59' 11 нп Адемола Лукман 76' 7 нп Ли Кан Ин 60' 5 пз Джонни Кардозо 59' 6 пз Коке 60' 15 нп Джонатан Дэвид 60' 16 нп Арнау Ортис 76' Запасные 13 вр Унай Марреро Ларраньяга 3 зщ Айен Муньос 16 зщ Хон Пачеко 22 зщ Эктор Форт 8 пз Беньят Туррьентес 27 нп Горка Каррера 29 нп Алекс Марчаль 1 вр Хуан Муссо 25 вр Сальви Эскивель 24 зщ Робен Ле Норман 30 зщ Дани Мартинес 27 зщ Хорхе Домингес 45 зщ Хавьер Хиль 3 пз Обед Варгас 4 пз Родриго Мендоса Главные тренеры Пеллегрино Матараццо Диего Симеоне Голы Алехандро Гримальдо 0:1 84' Джонатан Дэвид Алехандро Гримальдо 0:2 90' Джулиано Симеоне Давид Ганцко 0:3 90+5' Наказания Янхель Эррера 18' Джонни Кардозо 75' Микель Оярсабаль 78'

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