Реал Сосьедад - Атлетико 13 сентября обзор матча
Дата публикации: 14-09-2026
Реал Сосьедад
0 : 3
Атлетико М
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Атлетико М
Мадрид
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|2
|зщ
|Хон Арамбуру
|19
|зщ
|Мамаду Сарр
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|34
|зщ
|Лукен Бейтия
|21
|пз
|Янхель Эррера
85'
|18
|пз
|Карлос Солер
78'
|24
|пз
|Лука Сучич
|7
|пз
|Андер Барренечеа
72'
|11
|нп
|Гонсалу Гедеш
72'
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
79'
|14
|пз
|Такэфуса Кубо
72'
|12
|нп
|Джоб Очиенг
72'
|4
|пз
|Хон Горрочатеги
78'
|9
|нп
|Орри Оускарссон
79'
|23
|пз
|Арсен Захарян
85'
|13
|вр
|Ян Облак
|14
|зщ
|Маркос Льоренте
60'
|18
|зщ
|Марк Пубиль
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|22
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|21
|зщ
|Кристиан Ромеро
|23
|пз
|Мортен Юльманн
|20
|нп
|Джулиано Симеоне
|10
|нп
|Алекс Баэна
59'
|11
|нп
|Адемола Лукман
76'
|7
|нп
|Ли Кан Ин
60'
|5
|пз
|Джонни Кардозо
59'
|6
|пз
|Коке
60'
|15
|нп
|Джонатан Дэвид
60'
|16
|нп
|Арнау Ортис
76'
Запасные
|13
|вр
|Унай Марреро Ларраньяга
|3
|зщ
|Айен Муньос
|16
|зщ
|Хон Пачеко
|22
|зщ
|Эктор Форт
|8
|пз
|Беньят Туррьентес
|27
|нп
|Горка Каррера
|29
|нп
|Алекс Марчаль
|1
|вр
|Хуан Муссо
|25
|вр
|Сальви Эскивель
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|30
|зщ
|Дани Мартинес
|27
|зщ
|Хорхе Домингес
|45
|зщ
|Хавьер Хиль
|3
|пз
|Обед Варгас
|4
|пз
|Родриго Мендоса
Главные тренеры
|Пеллегрино Матараццо
|Диего Симеоне
Голы
Алехандро Гримальдо
0:1
84'
Джонатан Дэвид
Алехандро Гримальдо
0:2
90'
Джулиано Симеоне
Давид Ганцко
0:3
90+5'
Наказания
Янхель Эррера
18'
Джонни Кардозо
75'
Микель Оярсабаль
78'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Реал Сосьедад - Атлетико, который состоялся 13 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.