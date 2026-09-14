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Брест - ПСЖ 13 сентября обзор матча

Дата публикации: 14-09-2026
Брест
Брест
0 : 1
ПСЖ
ПСЖ
Составы команд
Брест
Брест
ПСЖ
Париж
1НорвегияврЭгиль Сельвик
71ФранциязщРафаэль Ле Ген
4ФранциязщГотье Льорис
2ФранциязщБрэдли Локо
88'
70ФранциязщКенни Лала
8ФранцияпзЮго Маньетти
9СенегалпзПате Мбуп
23МалипзКамори Думбия
78'
13ФранцияпзЖорис Шотар
78'
19ФранциянпЛюдовик Ажорк
10ФранциянпДжовани Версини
66'
7БельгияпзЖозеф Бёнде
66'
29ФранцияпзЛука Тусар
78'
39ФранциянпДжилиан Н'Гессан
78'
18ФранцияпзЖюстен Бурго
88'
39РоссияврМатвей Сафонов
2МароккозщАшраф Хакими
39'
5Бразилиязщ Маркиньос
51ЭквадорзщВильям Пачо
25ПортугалиязщНуну Мендеш
17Португалияпз Витинья
87ПортугалияпзЖоау Невеш
33ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
77'
7ГрузиянпХвича Кварацхелия
66'
10ФранциянпУсман Дембеле
66'
9ИспаниянпФерран Торрес
77'
8ИспанияпзФабиан Руис
39'
11ФранциянпМагнес Аклиуш
66'
14ФранциянпДезире Дуэ
66'
27ИспанияпзДро Фернандес
77'
22БельгиянпМика Годтс
77'
Запасные
30ФранцияврМатьё Патуйе
20Кот-д&#039;ИвуарзщЛюк Зогбе
21ФранциянпИбрахим Канте
32ФранцияМатис Лаине
33ФранцияЭнцо Моншатр
30ФранцияврЛюка Шевалье
12ФранциязщЛюка Динь
21ФранциязщЛукас Эрнандес
4БразилияпзЛукас Бералдо
Главные тренеры
ИспанияЛуис Энрике
Голы
Ферран Торрес
Усман Дембеле
0:1
5'
Наказания
Камори Думбия
30'
Витинья
84'
Дро Фернандес
87'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Брест - ПСЖ, который состоялся 13 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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