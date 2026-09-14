Брест - ПСЖ 13 сентября обзор матча
Дата публикации: 14-09-2026
Брест
0 : 1
ПСЖ
Составы команд
Брест
Брест
ПСЖ
Париж
|1
|вр
|Эгиль Сельвик
|71
|зщ
|Рафаэль Ле Ген
|4
|зщ
|Готье Льорис
|2
|зщ
|Брэдли Локо
88'
|70
|зщ
|Кенни Лала
|8
|пз
|Юго Маньетти
|9
|пз
|Пате Мбуп
|23
|пз
|Камори Думбия
78'
|13
|пз
|Жорис Шотар
78'
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|10
|нп
|Джовани Версини
66'
|7
|пз
|Жозеф Бёнде
66'
|29
|пз
|Лука Тусар
78'
|39
|нп
|Джилиан Н'Гессан
78'
|18
|пз
|Жюстен Бурго
88'
|39
|вр
|Матвей Сафонов
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
39'
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|17
|пз
|Витинья
|87
|пз
|Жоау Невеш
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
77'
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
66'
|10
|нп
|Усман Дембеле
66'
|9
|нп
|Ферран Торрес
77'
|8
|пз
|Фабиан Руис
39'
|11
|нп
|Магнес Аклиуш
66'
|14
|нп
|Дезире Дуэ
66'
|27
|пз
|Дро Фернандес
77'
|22
|нп
|Мика Годтс
77'
Запасные
|30
|вр
|Матьё Патуйе
|20
|зщ
|Люк Зогбе
|21
|нп
|Ибрахим Канте
|32
|Матис Лаине
|33
|Энцо Моншатр
|30
|вр
|Люка Шевалье
|12
|зщ
|Люка Динь
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|4
|пз
|Лукас Бералдо
Главные тренеры
|Луис Энрике
Голы
Ферран Торрес
Усман Дембеле
0:1
5'
Наказания
Камори Думбия
30'
Витинья
84'
Дро Фернандес
87'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Брест - ПСЖ, который состоялся 13 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.