Брест - ПСЖ 13 сентября обзор матча Дата публикации: 14-09-2026 Брест 0 : 1 ПСЖ Составы команд Брест Брест ПСЖ Париж 1 вр Эгиль Сельвик 71 зщ Рафаэль Ле Ген 4 зщ Готье Льорис 2 зщ Брэдли Локо 88' 70 зщ Кенни Лала 8 пз Юго Маньетти 9 пз Пате Мбуп 23 пз Камори Думбия 78' 13 пз Жорис Шотар 78' 19 нп Людовик Ажорк 10 нп Джовани Версини 66' 7 пз Жозеф Бёнде 66' 29 пз Лука Тусар 78' 39 нп Джилиан Н'Гессан 78' 18 пз Жюстен Бурго 88' 39 вр Матвей Сафонов 2 зщ Ашраф Хакими 39' 5 зщ Маркиньос 51 зщ Вильям Пачо 25 зщ Нуну Мендеш 17 пз Витинья 87 пз Жоау Невеш 33 пз Уоррен Заир-Эмери 77' 7 нп Хвича Кварацхелия 66' 10 нп Усман Дембеле 66' 9 нп Ферран Торрес 77' 8 пз Фабиан Руис 39' 11 нп Магнес Аклиуш 66' 14 нп Дезире Дуэ 66' 27 пз Дро Фернандес 77' 22 нп Мика Годтс 77' Запасные 30 вр Матьё Патуйе 20 зщ Люк Зогбе 21 нп Ибрахим Канте 32 Матис Лаине 33 Энцо Моншатр 30 вр Люка Шевалье 12 зщ Люка Динь 21 зщ Лукас Эрнандес 4 пз Лукас Бералдо Главные тренеры Луис Энрике Голы Ферран Торрес Усман Дембеле 0:1 5' Наказания Камори Думбия 30' Витинья 84' Дро Фернандес 87'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Брест - ПСЖ, который состоялся 13 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.