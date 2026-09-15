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Лидс - Ньюкасл 14 сентября обзор матча

Дата публикации: 15-09-2026
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
4 : 1
Ньюкасл
Ньюкасл
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1АнглияврДжеймс Траффорд
30ШвейцариязщНико Эльведи
5Босния и ГерцеговиназщТарик Мухаремович
3ШвециязщГабриэль Гудмундссон
72'
24АнглияпзДжеймс Джастин
2АнглияпзДжейден Богл
83'
4УэльспзИтан Ампаду
22ЯпонияпзАо Танака
72'
18ГерманияпзАнтон Стах
88'
19ШвейцариянпНоа Окафор
72'
9АнглиянпДоминик Калверт-Льюин
78'
26ФранцияпзМельвен Бар
72'
11СШАнпБренден Ааронсон
72'
10УэльснпГарри Уилсон
72'
14ГерманиянпЛукас Нмеча
78'
7УэльспзДэниел Джеймс
83'
8АнглияпзШон Лонгстафф
88'
21ЧехияврЛукаш Горничек
37Босния и ГерцеговиназщАмар Дедич
58'
12ГерманиязщМалик Тшау
4НидерландызщСвен Ботман
3АнглиязщЛьюис Холл
6ИспанияпзНико Гонсалес
19'
11АнглияпзХарви Барнс
9ДР КонгопзЙоан Висса
67АнглияпзЛьюис Майли
80'
23АнглиянпДжейкоб Мёрфи
57'
20БельгиянпМатиас Фернандес-Пардо
57'
14НидерландыпзШон Стёр
19'
17Кот-д&#039;ИвуарпзБазумана Туре
57'
28АнглияпзДжо Уиллок
57'
2АнглиязщВалентино Ливраменто
58'
8ФранцияпзАладжи Бамба
80'
Запасные
16ГерманияврМихаэль Цеттерер
15СловениязщЯка Бийол
23ФранциянпЖан-Маттео Баойя
1АнглияврНик Поуп
5ШвейцариязщФабиан Шер
41АнглияпзДжейкоб Рэмси
76АнглияMason Miley
Главные тренеры
ГерманияДаниэль Фарке
АнглияЭдди Хау
ГерманияМаттиас Яйссле
Голы
Льюис Майли
1:0
32'
Джейден Богл
Доминик Калверт-Льюин
2:0
34'
Доминик Калверт-Льюин
Тарик Мухаремович
3:0
45+1'
Ноа Окафор
4:0
59'
Базумана Туре
Валентино Ливраменто
4:1
90'
Наказания
Доминик Калверт-Льюин
44'
Джейкоб Мёрфи
54'
Валентино Ливраменто
90+1'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лидс - Ньюкасл, который состоялся 14 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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