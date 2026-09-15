Лидс - Ньюкасл 14 сентября обзор матча
Дата публикации: 15-09-2026
Лидс Юнайтед
4 : 1
Ньюкасл
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|1
|вр
|Джеймс Траффорд
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|5
|зщ
|Тарик Мухаремович
|3
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
72'
|24
|пз
|Джеймс Джастин
|2
|пз
|Джейден Богл
83'
|4
|пз
|Итан Ампаду
|22
|пз
|Ао Танака
72'
|18
|пз
|Антон Стах
88'
|19
|нп
|Ноа Окафор
72'
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
78'
|26
|пз
|Мельвен Бар
72'
|11
|нп
|Бренден Ааронсон
72'
|10
|нп
|Гарри Уилсон
72'
|14
|нп
|Лукас Нмеча
78'
|7
|пз
|Дэниел Джеймс
83'
|8
|пз
|Шон Лонгстафф
88'
|21
|вр
|Лукаш Горничек
|37
|зщ
|Амар Дедич
58'
|12
|зщ
|Малик Тшау
|4
|зщ
|Свен Ботман
|3
|зщ
|Льюис Холл
|6
|пз
|Нико Гонсалес
19'
|11
|пз
|Харви Барнс
|9
|пз
|Йоан Висса
|67
|пз
|Льюис Майли
80'
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
57'
|20
|нп
|Матиас Фернандес-Пардо
57'
|14
|пз
|Шон Стёр
19'
|17
|пз
|Базумана Туре
57'
|28
|пз
|Джо Уиллок
57'
|2
|зщ
|Валентино Ливраменто
58'
|8
|пз
|Аладжи Бамба
80'
Запасные
|16
|вр
|Михаэль Цеттерер
|15
|зщ
|Яка Бийол
|23
|нп
|Жан-Маттео Баойя
|1
|вр
|Ник Поуп
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
|76
|Mason Miley
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
|Эдди Хау
|Маттиас Яйссле
Голы
Льюис Майли
1:0
32'
Джейден Богл
Доминик Калверт-Льюин
2:0
34'
Доминик Калверт-Льюин
Тарик Мухаремович
3:0
45+1'
Ноа Окафор
4:0
59'
Базумана Туре
Валентино Ливраменто
4:1
90'
Наказания
Доминик Калверт-Льюин
44'
Джейкоб Мёрфи
54'
Валентино Ливраменто
90+1'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лидс - Ньюкасл, который состоялся 14 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.