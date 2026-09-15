Лидс - Ньюкасл 14 сентября обзор матча Дата публикации: 15-09-2026 Лидс Юнайтед 4 : 1 Ньюкасл Составы команд Лидс Юнайтед Лидс Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл-апон-Тайн 1 вр Джеймс Траффорд 30 зщ Нико Эльведи 5 зщ Тарик Мухаремович 3 зщ Габриэль Гудмундссон 72' 24 пз Джеймс Джастин 2 пз Джейден Богл 83' 4 пз Итан Ампаду 22 пз Ао Танака 72' 18 пз Антон Стах 88' 19 нп Ноа Окафор 72' 9 нп Доминик Калверт-Льюин 78' 26 пз Мельвен Бар 72' 11 нп Бренден Ааронсон 72' 10 нп Гарри Уилсон 72' 14 нп Лукас Нмеча 78' 7 пз Дэниел Джеймс 83' 8 пз Шон Лонгстафф 88' 21 вр Лукаш Горничек 37 зщ Амар Дедич 58' 12 зщ Малик Тшау 4 зщ Свен Ботман 3 зщ Льюис Холл 6 пз Нико Гонсалес 19' 11 пз Харви Барнс 9 пз Йоан Висса 67 пз Льюис Майли 80' 23 нп Джейкоб Мёрфи 57' 20 нп Матиас Фернандес-Пардо 57' 14 пз Шон Стёр 19' 17 пз Базумана Туре 57' 28 пз Джо Уиллок 57' 2 зщ Валентино Ливраменто 58' 8 пз Аладжи Бамба 80' Запасные 16 вр Михаэль Цеттерер 15 зщ Яка Бийол 23 нп Жан-Маттео Баойя 1 вр Ник Поуп 5 зщ Фабиан Шер 41 пз Джейкоб Рэмси 76 Mason Miley Главные тренеры Даниэль Фарке Эдди Хау Маттиас Яйссле Голы Льюис Майли 1:0 32' Джейден Богл Доминик Калверт-Льюин 2:0 34' Доминик Калверт-Льюин Тарик Мухаремович 3:0 45+1' Ноа Окафор 4:0 59' Базумана Туре Валентино Ливраменто 4:1 90' Наказания Доминик Калверт-Льюин 44' Джейкоб Мёрфи 54' Валентино Ливраменто 90+1'

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