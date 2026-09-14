Шахтёр - Черноморец 14 сентября обзор матча Дата публикации: 14-09-2026 Шахтёр 2 : 0 Черноморец Составы команд Шахтёр Черноморец Одесса 31 вр Дмитрий Ризнык 20 зщ Александр Караваев 18 зщ Алаа Грам 8' 22 зщ Николай Матвиенко 13 зщ Педро Энрике Азеведо Перейра 8 пз Дмитрий Крыськив 70' 27 пз Олег Очеретько 46' 11 пз Невертон 37 нп Лукас Феррейра 25 нп Габриэл Карвальо 70' 49 нп Лука Мейреллес 84' 5 зщ Валерий Бондарь 8' 24 пз Виктор Цуканов 46' 14 пз Исаке 70' 29 пз Егор Назарина 70' 2 нп Лассина Траоре 84' 12 вр Чиджиоке Аньягбосо 23 зщ Алексей Гусев 24 зщ Мозес Джарджу 5 зщ Василий Курко 19 пз Николай Когут 46' 30 пз Мухаммед Джобе 18 пз Георгий Робакидзе 46' 13 пз Vitaliy Faraseyenko 57' 27 пз Олег Пушкарёв 11 пз Кирилл Попов 46' 99 нп Кристиан Мба 75' 22 зщ Сергей Корнийчук 46' 8 пз Дмитрий Клёц 46' 7 нп Даниил Алефиренко 46' 10 пз Артур Авагимян 57' 70 нп Джерри Йока 75' Запасные 48 вр Денис Твардовский 17 зщ Винисиус Аугусто 6 пз Марлон Гомес 9 нп Кауан Элиас 30 нп Алисон 68 нп Проспер Оба 77 нп Глейкер Мендоса 35 вр Максим Коваль 4 зщ Mahomed Kratov 60 зщ Максим Мельниченко 16 Nazar Bayda 9 Andriy Khoma 52 Stanislav Yarmola Главные тренеры Арда Туран Александр Кучер Роман Иосифович Григорчук Голы Олег Очеретько Невертон 1:0 12' Лука Мейреллес Валерий Бондарь 2:0 34' Наказания Кирилл Попов 12' Георгий Робакидзе 41'

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