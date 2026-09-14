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Шахтёр - Черноморец 14 сентября обзор матча

Дата публикации: 14-09-2026
Шахтёр
Шахтёр
2 : 0
Черноморец
Черноморец
Составы команд
Шахтёр
Черноморец
Одесса
31УкраинаврДмитрий Ризнык
20УкраиназщАлександр Караваев
18ТунисзщАлаа Грам
8'
22УкраиназщНиколай Матвиенко
13БразилиязщПедро Энрике Азеведо Перейра
8УкраинапзДмитрий Крыськив
70'
27УкраинапзОлег Очеретько
46'
11Бразилияпз Невертон
37БразилиянпЛукас Феррейра
25БразилиянпГабриэл Карвальо
70'
49БразилиянпЛука Мейреллес
84'
5УкраиназщВалерий Бондарь
8'
24УкраинапзВиктор Цуканов
46'
14пз Исаке
70'
29УкраинапзЕгор Назарина
70'
2Буркина-ФасонпЛассина Траоре
84'
12НигерияврЧиджиоке Аньягбосо
23УкраиназщАлексей Гусев
24ГамбиязщМозес Джарджу
5УкраиназщВасилий Курко
19УкраинапзНиколай Когут
46'
30ГамбияпзМухаммед Джобе
18ГрузияпзГеоргий Робакидзе
46'
13УкраинапзVitaliy Faraseyenko
57'
27УкраинапзОлег Пушкарёв
11УкраинапзКирилл Попов
46'
99НигериянпКристиан Мба
75'
22УкраиназщСергей Корнийчук
46'
8УкраинапзДмитрий Клёц
46'
7УкраинанпДаниил Алефиренко
46'
10УкраинапзАртур Авагимян
57'
70КонгонпДжерри Йока
75'
Запасные
48УкраинаврДенис Твардовский
17БразилиязщВинисиус Аугусто
6БразилияпзМарлон Гомес
9БразилиянпКауан Элиас
30Бразилиянп Алисон
68НигериянпПроспер Оба
77ВенесуэланпГлейкер Мендоса
35УкраинаврМаксим Коваль
4УкраиназщMahomed Kratov
60УкраиназщМаксим Мельниченко
16УкраинаNazar Bayda
9УкраинаAndriy Khoma
52УкраинаStanislav Yarmola
Главные тренеры
ТурцияАрда Туран
УкраинаАлександр Кучер
УкраинаРоман Иосифович Григорчук
Голы
Олег Очеретько
Невертон
1:0
12'
Лука Мейреллес
Валерий Бондарь
2:0
34'
Наказания
Кирилл Попов
12'
Георгий Робакидзе
41'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Шахтёр - Черноморец, который состоялся 14 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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