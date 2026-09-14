Шахтёр - Черноморец 14 сентября обзор матча
Дата публикации: 14-09-2026
Шахтёр
2 : 0
Черноморец
Составы команд
Шахтёр
Черноморец
Одесса
|31
|вр
|Дмитрий Ризнык
|20
|зщ
|Александр Караваев
|18
|зщ
|Алаа Грам
8'
|22
|зщ
|Николай Матвиенко
|13
|зщ
|Педро Энрике Азеведо Перейра
|8
|пз
|Дмитрий Крыськив
70'
|27
|пз
|Олег Очеретько
46'
|11
|пз
|Невертон
|37
|нп
|Лукас Феррейра
|25
|нп
|Габриэл Карвальо
70'
|49
|нп
|Лука Мейреллес
84'
|5
|зщ
|Валерий Бондарь
8'
|24
|пз
|Виктор Цуканов
46'
|14
|пз
|Исаке
70'
|29
|пз
|Егор Назарина
70'
|2
|нп
|Лассина Траоре
84'
|12
|вр
|Чиджиоке Аньягбосо
|23
|зщ
|Алексей Гусев
|24
|зщ
|Мозес Джарджу
|5
|зщ
|Василий Курко
|19
|пз
|Николай Когут
46'
|30
|пз
|Мухаммед Джобе
|18
|пз
|Георгий Робакидзе
46'
|13
|пз
|Vitaliy Faraseyenko
57'
|27
|пз
|Олег Пушкарёв
|11
|пз
|Кирилл Попов
46'
|99
|нп
|Кристиан Мба
75'
|22
|зщ
|Сергей Корнийчук
46'
|8
|пз
|Дмитрий Клёц
46'
|7
|нп
|Даниил Алефиренко
46'
|10
|пз
|Артур Авагимян
57'
|70
|нп
|Джерри Йока
75'
Запасные
|48
|вр
|Денис Твардовский
|17
|зщ
|Винисиус Аугусто
|6
|пз
|Марлон Гомес
|9
|нп
|Кауан Элиас
|30
|нп
|Алисон
|68
|нп
|Проспер Оба
|77
|нп
|Глейкер Мендоса
|35
|вр
|Максим Коваль
|4
|зщ
|Mahomed Kratov
|60
|зщ
|Максим Мельниченко
|16
|Nazar Bayda
|9
|Andriy Khoma
|52
|Stanislav Yarmola
Главные тренеры
|Арда Туран
|Александр Кучер
|Роман Иосифович Григорчук
Голы
Олег Очеретько
Невертон
1:0
12'
Лука Мейреллес
Валерий Бондарь
2:0
34'
Наказания
Кирилл Попов
12'
Георгий Робакидзе
41'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Шахтёр - Черноморец, который состоялся 14 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.