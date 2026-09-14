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Торино - Рома 14 сентября обзор матча

Дата публикации: 14-09-2026
Торино
Торино
0 : 2
Рома
Рома
Составы команд
Торино
Турин
Рома
Рим
20БразилияврЛукас Перри
5ШвейцариязщЭрай Джёмерт
15ИталиязщПьетро Комуццо
29ИталиязщНикколо Фортини
73'
23Экваториальная ГвинеязщСауль Коко-Басси
66ЛитвапзГвидас Гинейтис
46'
8ИталияпзРоландо Мандрагора
83'
28НидерландыпзКиян Фитц-Джим
59'
10ХорватияпзНикола Влашич
45АлжирпзРафик Белгали
46'
18АргентинанпДжованни Симеоне
77ИталияпзАлессио Каччамани
46'
21ПортугалияпзДэниел Браганса
46'
6ТурцияпзЭмирхан Илькхан
59'
13ШвейцариязщРикардо Родригес
73'
91КолумбиянпДуван Сапата
83'
99СербияврМиле Свилар
22ИспаниязщМарио Эрмосо
26АргентиназщЛеонардо Балерди
23ИталиязщДжанлука Манчини
4ИталияпзБриан Кристанте
64'
77ИталияпзЭмануэле Лулли
88'
61ИталияпзНикколо Пизилли
18АргентинапзМатиас Соуле
57'
20АргентинапзНауэль Молина
14НидерландынпДониэлл Мален
57'
21АргентинанпПауло Дибала
64'
86ПортугалияпзРодригу Мора
57'
9АргентинанпСантьяго Кастро
57'
17ФранцияпзМану Коне
64'
15НидерландыпзМартен де Рон
64'
2НидерландыпзДевайн Ренш
88'
Запасные
26ИталияврДиего Маскарди
76ИталияврЛапо Сивьеро
2ШотландиязщНейтан Паттерсон
3ИталиязщКристиано Бираги
44АлбаниязщАрдиан Исмайли
11ИталияпзГаэтано Ористанио
7МарокконпЗакария Абухляль
17ХорватиянпСандро Куленович
95ИталияврПьерлуиджи Голлини
70СШАврДжорджо Де Марци
87ИталиязщДаниэле Гиларди
3ГрециязщКонстантинос Кульеракис
43БразилиязщУэсли Франса
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
Главные тренеры
ИталияИньяцио Абате
ИталияДжан Пьеро Гасперини
Голы
Дониэлл Мален
0:1
40'
Никколо Пизилли
0:2
90+3'
Наказания
Марио Эрмосо
61'
Никколо Пизилли
72'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Торино - Рома, который состоялся 14 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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