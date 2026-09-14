Торино - Рома 14 сентября обзор матча
Дата публикации: 14-09-2026
Торино
0 : 2
Рома
Составы команд
Торино
Турин
Рома
Рим
|20
|вр
|Лукас Перри
|5
|зщ
|Эрай Джёмерт
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|29
|зщ
|Никколо Фортини
73'
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|66
|пз
|Гвидас Гинейтис
46'
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
83'
|28
|пз
|Киян Фитц-Джим
59'
|10
|пз
|Никола Влашич
|45
|пз
|Рафик Белгали
46'
|18
|нп
|Джованни Симеоне
|77
|пз
|Алессио Каччамани
46'
|21
|пз
|Дэниел Браганса
46'
|6
|пз
|Эмирхан Илькхан
59'
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
73'
|91
|нп
|Дуван Сапата
83'
|99
|вр
|Миле Свилар
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|26
|зщ
|Леонардо Балерди
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|4
|пз
|Бриан Кристанте
64'
|77
|пз
|Эмануэле Лулли
88'
|61
|пз
|Никколо Пизилли
|18
|пз
|Матиас Соуле
57'
|20
|пз
|Науэль Молина
|14
|нп
|Дониэлл Мален
57'
|21
|нп
|Пауло Дибала
64'
|86
|пз
|Родригу Мора
57'
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
57'
|17
|пз
|Ману Коне
64'
|15
|пз
|Мартен де Рон
64'
|2
|пз
|Девайн Ренш
88'
Запасные
|26
|вр
|Диего Маскарди
|76
|вр
|Лапо Сивьеро
|2
|зщ
|Нейтан Паттерсон
|3
|зщ
|Кристиано Бираги
|44
|зщ
|Ардиан Исмайли
|11
|пз
|Гаэтано Ористанио
|7
|нп
|Закария Абухляль
|17
|нп
|Сандро Куленович
|95
|вр
|Пьерлуиджи Голлини
|70
|вр
|Джорджо Де Марци
|87
|зщ
|Даниэле Гиларди
|3
|зщ
|Константинос Кульеракис
|43
|зщ
|Уэсли Франса
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
Главные тренеры
|Иньяцио Абате
|Джан Пьеро Гасперини
Голы
Дониэлл Мален
0:1
40'
Никколо Пизилли
0:2
90+3'
Наказания
Марио Эрмосо
61'
Никколо Пизилли
72'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Торино - Рома, который состоялся 14 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.