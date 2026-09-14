Торино - Рома 14 сентября обзор матча Дата публикации: 14-09-2026 Торино 0 : 2 Рома Составы команд Торино Турин Рома Рим 20 вр Лукас Перри 5 зщ Эрай Джёмерт 15 зщ Пьетро Комуццо 29 зщ Никколо Фортини 73' 23 зщ Сауль Коко-Басси 66 пз Гвидас Гинейтис 46' 8 пз Роландо Мандрагора 83' 28 пз Киян Фитц-Джим 59' 10 пз Никола Влашич 45 пз Рафик Белгали 46' 18 нп Джованни Симеоне 77 пз Алессио Каччамани 46' 21 пз Дэниел Браганса 46' 6 пз Эмирхан Илькхан 59' 13 зщ Рикардо Родригес 73' 91 нп Дуван Сапата 83' 99 вр Миле Свилар 22 зщ Марио Эрмосо 26 зщ Леонардо Балерди 23 зщ Джанлука Манчини 4 пз Бриан Кристанте 64' 77 пз Эмануэле Лулли 88' 61 пз Никколо Пизилли 18 пз Матиас Соуле 57' 20 пз Науэль Молина 14 нп Дониэлл Мален 57' 21 нп Пауло Дибала 64' 86 пз Родригу Мора 57' 9 нп Сантьяго Кастро 57' 17 пз Ману Коне 64' 15 пз Мартен де Рон 64' 2 пз Девайн Ренш 88' Запасные 26 вр Диего Маскарди 76 вр Лапо Сивьеро 2 зщ Нейтан Паттерсон 3 зщ Кристиано Бираги 44 зщ Ардиан Исмайли 11 пз Гаэтано Ористанио 7 нп Закария Абухляль 17 нп Сандро Куленович 95 вр Пьерлуиджи Голлини 70 вр Джорджо Де Марци 87 зщ Даниэле Гиларди 3 зщ Константинос Кульеракис 43 зщ Уэсли Франса 7 пз Лоренцо Пеллегрини Главные тренеры Иньяцио Абате Джан Пьеро Гасперини Голы Дониэлл Мален 0:1 40' Никколо Пизилли 0:2 90+3' Наказания Марио Эрмосо 61' Никколо Пизилли 72'

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