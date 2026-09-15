02:39 ()
Свернуть список

Интер - Удинезе 14 сентября обзор матча

Дата публикации: 15-09-2026
Интер
Интер
5 : 3
Удинезе
Удинезе
Составы команд
Интер М
Милан
Удинезе
Удине
1ИспанияврХосеп Мартинес
25ШвейцариязщМануэль Аканджи
95ИталиязщАлессандро Бастони
70'
30БразилиязщКарлос Аугусто
6АнглиязщДжон Стоунз
62'
17ФранцияпзАнди Диуф
7ПольшапзПётр Зелиньски
82'
23ИталияпзНиколо Барелла
22АрменияпзГенрих Мхитарян
62'
9ФранциянпМаркус Тюрам
70'
94ИталиянпФранческо Эспозито
28ФранциязщБенжамен Павар
62'
21АнглияпзКёртис Джонс
62'
32ИталияпзФедерико Димарко
70'
14Кот-д&#039;ИвуарнпАнж-Йоан Бонни
70'
5СербияпзАлександар Станкович
82'
40НигерияврМадука Окойе
14ИрландиязщДжеймс Абанква
77КамерунзщЭнсо Эбосс
27БельгиязщКристиан Кабазель
23КосовопзМергим Войвода
74'
8ШвецияпзЙеспер Карлстрём
11Кот-д&#039;ИвуарпзХассан Камара
46ИспанияпзУнай Гомес
61'
32НидерландыпзЮрген Эккеленкамп
80'
38ШотландияпзЛеннон Миллер
74'
9АнглиянпКинан Дэвис
80'
7СенегалнпИдрисса Гейе
61'
13ИталиязщНиколо Бертола
74'
30ГрузияпзГеоргий Чакветадзе
74'
4СловенияпзСанди Ловрич
80'
15Кот-д&#039;ИвуарнпВакун Байо
80'
Запасные
12ИталияврРаффаэле Ди Дженнаро
49ИталияврИван Проведель
31ГерманиязщЯнн Биссекк
8ХорватияпзПетар Сучич
11БразилияпзЛуис Энрике
10АргентинанпЛаутаро Мартинес
48ИталиянпМаттия Москони
41ПольшаврБартош Мрозек
93ИталияврДаниэле Паделли
6ИспанияпзОйер Саррага
45БолгариянпДжулио Винчати
91СербиянпЛазар Йованович
Главные тренеры
РумынияКристиан Киву
ГерманияКоста Руньяич
Голы
Джеймс Абанква
Унай Гомес
0:1
9'
Юрген Эккеленкамп
Кинан Дэвис
0:2
16'
Карлос Аугусто
1:2
26'
Николо Барелла
Маркус Тюрам
2:2
35'
Маркус Тюрам
Анди Диуф
3:2
57'
Франческо Эспозито
Пётр Зелиньски
4:2
67'
Анж-Йоан Бонни
5:2
79'
Идрисса Гейе
Вакун Байо
5:3
90+1'
Наказания
Кинан Дэвис
45'
Генрих Мхитарян
60'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Интер - Удинезе, который состоялся 14 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close