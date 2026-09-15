Интер - Удинезе 14 сентября обзор матча Дата публикации: 15-09-2026 Интер 5 : 3 Удинезе Составы команд Интер М Милан Удинезе Удине 1 вр Хосеп Мартинес 25 зщ Мануэль Аканджи 95 зщ Алессандро Бастони 70' 30 зщ Карлос Аугусто 6 зщ Джон Стоунз 62' 17 пз Анди Диуф 7 пз Пётр Зелиньски 82' 23 пз Николо Барелла 22 пз Генрих Мхитарян 62' 9 нп Маркус Тюрам 70' 94 нп Франческо Эспозито 28 зщ Бенжамен Павар 62' 21 пз Кёртис Джонс 62' 32 пз Федерико Димарко 70' 14 нп Анж-Йоан Бонни 70' 5 пз Александар Станкович 82' 40 вр Мадука Окойе 14 зщ Джеймс Абанква 77 зщ Энсо Эбосс 27 зщ Кристиан Кабазель 23 пз Мергим Войвода 74' 8 пз Йеспер Карлстрём 11 пз Хассан Камара 46 пз Унай Гомес 61' 32 пз Юрген Эккеленкамп 80' 38 пз Леннон Миллер 74' 9 нп Кинан Дэвис 80' 7 нп Идрисса Гейе 61' 13 зщ Николо Бертола 74' 30 пз Георгий Чакветадзе 74' 4 пз Санди Ловрич 80' 15 нп Вакун Байо 80' Запасные 12 вр Раффаэле Ди Дженнаро 49 вр Иван Проведель 31 зщ Янн Биссекк 8 пз Петар Сучич 11 пз Луис Энрике 10 нп Лаутаро Мартинес 48 нп Маттия Москони 41 вр Бартош Мрозек 93 вр Даниэле Паделли 6 пз Ойер Саррага 45 нп Джулио Винчати 91 нп Лазар Йованович Главные тренеры Кристиан Киву Коста Руньяич Голы Джеймс Абанква Унай Гомес 0:1 9' Юрген Эккеленкамп Кинан Дэвис 0:2 16' Карлос Аугусто 1:2 26' Николо Барелла Маркус Тюрам 2:2 35' Маркус Тюрам Анди Диуф 3:2 57' Франческо Эспозито Пётр Зелиньски 4:2 67' Анж-Йоан Бонни 5:2 79' Идрисса Гейе Вакун Байо 5:3 90+1' Наказания Кинан Дэвис 45' Генрих Мхитарян 60'

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