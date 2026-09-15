Интер - Удинезе 14 сентября обзор матча
Дата публикации: 15-09-2026
Интер
5 : 3
Удинезе
Составы команд
Интер М
Милан
Удинезе
Удине
|1
|вр
|Хосеп Мартинес
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
70'
|30
|зщ
|Карлос Аугусто
|6
|зщ
|Джон Стоунз
62'
|17
|пз
|Анди Диуф
|7
|пз
|Пётр Зелиньски
82'
|23
|пз
|Николо Барелла
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
62'
|9
|нп
|Маркус Тюрам
70'
|94
|нп
|Франческо Эспозито
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
62'
|21
|пз
|Кёртис Джонс
62'
|32
|пз
|Федерико Димарко
70'
|14
|нп
|Анж-Йоан Бонни
70'
|5
|пз
|Александар Станкович
82'
|40
|вр
|Мадука Окойе
|14
|зщ
|Джеймс Абанква
|77
|зщ
|Энсо Эбосс
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|23
|пз
|Мергим Войвода
74'
|8
|пз
|Йеспер Карлстрём
|11
|пз
|Хассан Камара
|46
|пз
|Унай Гомес
61'
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
80'
|38
|пз
|Леннон Миллер
74'
|9
|нп
|Кинан Дэвис
80'
|7
|нп
|Идрисса Гейе
61'
|13
|зщ
|Николо Бертола
74'
|30
|пз
|Георгий Чакветадзе
74'
|4
|пз
|Санди Ловрич
80'
|15
|нп
|Вакун Байо
80'
Запасные
|12
|вр
|Раффаэле Ди Дженнаро
|49
|вр
|Иван Проведель
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|8
|пз
|Петар Сучич
|11
|пз
|Луис Энрике
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|48
|нп
|Маттия Москони
|41
|вр
|Бартош Мрозек
|93
|вр
|Даниэле Паделли
|6
|пз
|Ойер Саррага
|45
|нп
|Джулио Винчати
|91
|нп
|Лазар Йованович
Главные тренеры
|Кристиан Киву
|Коста Руньяич
Голы
Джеймс Абанква
Унай Гомес
0:1
9'
Юрген Эккеленкамп
Кинан Дэвис
0:2
16'
Карлос Аугусто
1:2
26'
Николо Барелла
Маркус Тюрам
2:2
35'
Маркус Тюрам
Анди Диуф
3:2
57'
Франческо Эспозито
Пётр Зелиньски
4:2
67'
Анж-Йоан Бонни
5:2
79'
Идрисса Гейе
Вакун Байо
5:3
90+1'
Наказания
Кинан Дэвис
45'
Генрих Мхитарян
60'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Интер - Удинезе, который состоялся 14 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.