Комо - Парма 14 сентября обзор матча Дата публикации: 14-09-2026 Комо 2 : 1 Парма Составы команд Комо Комо Парма Парма 97 вр Роберт Санчес 27 зщ Ян Коуто 4 зщ Хакобо Рамон 2 зщ Марк-Оливер Кемпф 16 зщ Кайки 5 пз Максимо Перроне 7 пз Лукаш Да Кунья 80' 11 пз Ассане Диао 55' 10 пз Николас Пас 80' 20 пз Мартин Батурина 55' 90 нп Мойзе Кин 64' 8 пз Максанс Какере 55' 17 нп Хесус Родригес 55' 9 нп Анастасиос Дувикас 64' 21 пз Самуэле Риччи 80' 6 пз Луис Милья 80' 40 вр Эдоардо Корви 15 зщ Энрико Дель Прато 34 зщ Диего Карлос 37 зщ Марьяно Тройло 27 зщ Саша Бричги 80' 14 зщ Эмануэле Валери 16 пз Мандела Кейта 4 пз Венсан Сьерро 64' 19 нп Эль Билал Туре 55' 76 нп Симоне Лонтани 80' 23 нп Неста Эльфеж 64' 20 нп Матия Фриган 55' 10 пз Адриан Бернабе 64' 9 нп Давид Ромеро 64' 80 пз Джованни Фаббьян 80' 11 нп Понтус Альмквист 80' Запасные 1 вр Жан Бутез 22 вр Мауро Вигорито 3 зщ Алекс Валье 13 зщ Альберто Доссена 18 зщ Эдоардо Гольданига 28 зщ Иван Смолчич 53 зщ Вилли Камбвала 99 зщ Трево Чалоба 15 пз Адриан Лахдо 30 пз Маттия Либерали 22 вр Симоне Гидотти 30 вр Джованни Даффара 3 зщ Абдулайе Ндиайе 5 зщ Лаутаро Валенти 29 зщ Франко Карбони 72 зщ Доминик Дробнич 8 пз Бенха Кремаски 32 пз Кристиан Ордоньес 47 пз Абду-Салам Конате 25 Tomas De Martis Главные тренеры Сеск Фабрегас Карлос Куэста Голы Хакобо Рамон Николас Пас 1:0 23' Кайки Максанс Какере 2:0 83' Давид Ромеро Понтус Альмквист 2:1 90+2' Наказания Максанс Какере 76'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Комо - Парма, который состоялся 13 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.