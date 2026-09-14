Комо - Парма 14 сентября обзор матча
Дата публикации: 14-09-2026
Комо
2 : 1
Парма
Составы команд
Комо
Комо
Парма
Парма
|97
|вр
|Роберт Санчес
|27
|зщ
|Ян Коуто
|4
|зщ
|Хакобо Рамон
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|16
|зщ
|Кайки
|5
|пз
|Максимо Перроне
|7
|пз
|Лукаш Да Кунья
80'
|11
|пз
|Ассане Диао
55'
|10
|пз
|Николас Пас
80'
|20
|пз
|Мартин Батурина
55'
|90
|нп
|Мойзе Кин
64'
|8
|пз
|Максанс Какере
55'
|17
|нп
|Хесус Родригес
55'
|9
|нп
|Анастасиос Дувикас
64'
|21
|пз
|Самуэле Риччи
80'
|6
|пз
|Луис Милья
80'
|40
|вр
|Эдоардо Корви
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|34
|зщ
|Диего Карлос
|37
|зщ
|Марьяно Тройло
|27
|зщ
|Саша Бричги
80'
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|16
|пз
|Мандела Кейта
|4
|пз
|Венсан Сьерро
64'
|19
|нп
|Эль Билал Туре
55'
|76
|нп
|Симоне Лонтани
80'
|23
|нп
|Неста Эльфеж
64'
|20
|нп
|Матия Фриган
55'
|10
|пз
|Адриан Бернабе
64'
|9
|нп
|Давид Ромеро
64'
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
80'
|11
|нп
|Понтус Альмквист
80'
Запасные
|1
|вр
|Жан Бутез
|22
|вр
|Мауро Вигорито
|3
|зщ
|Алекс Валье
|13
|зщ
|Альберто Доссена
|18
|зщ
|Эдоардо Гольданига
|28
|зщ
|Иван Смолчич
|53
|зщ
|Вилли Камбвала
|99
|зщ
|Трево Чалоба
|15
|пз
|Адриан Лахдо
|30
|пз
|Маттия Либерали
|22
|вр
|Симоне Гидотти
|30
|вр
|Джованни Даффара
|3
|зщ
|Абдулайе Ндиайе
|5
|зщ
|Лаутаро Валенти
|29
|зщ
|Франко Карбони
|72
|зщ
|Доминик Дробнич
|8
|пз
|Бенха Кремаски
|32
|пз
|Кристиан Ордоньес
|47
|пз
|Абду-Салам Конате
|25
|Tomas De Martis
Главные тренеры
|Сеск Фабрегас
|Карлос Куэста
Голы
Хакобо Рамон
Николас Пас
1:0
23'
Кайки
Максанс Какере
2:0
83'
Давид Ромеро
Понтус Альмквист
2:1
90+2'
Наказания
Максанс Какере
76'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Комо - Парма, который состоялся 13 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.