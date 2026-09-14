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Комо - Парма 14 сентября обзор матча

Дата публикации: 14-09-2026
Комо
Комо
2 : 1
Парма
Парма
Составы команд
Комо
Комо
Парма
Парма
97ИспанияврРоберт Санчес
27БразилиязщЯн Коуто
4ИспаниязщХакобо Рамон
2ГерманиязщМарк-Оливер Кемпф
16Бразилиязщ Кайки
5АргентинапзМаксимо Перроне
7ФранцияпзЛукаш Да Кунья
80'
11СенегалпзАссане Диао
55'
10АргентинапзНиколас Пас
80'
20ХорватияпзМартин Батурина
55'
90ИталиянпМойзе Кин
64'
8ФранцияпзМаксанс Какере
55'
17ИспаниянпХесус Родригес
55'
9ГрециянпАнастасиос Дувикас
64'
21ИталияпзСамуэле Риччи
80'
6ИспанияпзЛуис Милья
80'
40ИталияврЭдоардо Корви
15ИталиязщЭнрико Дель Прато
34БразилиязщДиего Карлос
37АргентиназщМарьяно Тройло
27ШвейцариязщСаша Бричги
80'
14ИталиязщЭмануэле Валери
16БельгияпзМандела Кейта
4ШвейцарияпзВенсан Сьерро
64'
19МалинпЭль Билал Туре
55'
76ИталиянпСимоне Лонтани
80'
23ФранциянпНеста Эльфеж
64'
20ХорватиянпМатия Фриган
55'
10ИспанияпзАдриан Бернабе
64'
9АргентинанпДавид Ромеро
64'
80ИталияпзДжованни Фаббьян
80'
11ШвециянпПонтус Альмквист
80'
Запасные
1ФранцияврЖан Бутез
22ИталияврМауро Вигорито
3ИспаниязщАлекс Валье
13ИталиязщАльберто Доссена
18ИталиязщЭдоардо Гольданига
28ХорватиязщИван Смолчич
53ФранциязщВилли Камбвала
99АнглиязщТрево Чалоба
15ШвецияпзАдриан Лахдо
30ИталияпзМаттия Либерали
22ИталияврСимоне Гидотти
30ИталияврДжованни Даффара
3СенегалзщАбдулайе Ндиайе
5АргентиназщЛаутаро Валенти
29АргентиназщФранко Карбони
72СловениязщДоминик Дробнич
8СШАпзБенха Кремаски
32АргентинапзКристиан Ордоньес
47СенегалпзАбду-Салам Конате
25АргентинаTomas De Martis
Главные тренеры
ИспанияСеск Фабрегас
ИспанияКарлос Куэста
Голы
Хакобо Рамон
Николас Пас
1:0
23'
Кайки
Максанс Какере
2:0
83'
Давид Ромеро
Понтус Альмквист
2:1
90+2'
Наказания
Максанс Какере
76'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Комо - Парма, который состоялся 13 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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