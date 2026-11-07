18:00 ()
Свернуть список

Рексем - Вулверхэмптон 07 Ноября Результаты матча

Стадион: Рейскурс Граунд (Рексем, Уэльс), вместимость: 15500
07 Ноября 2026 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 15-й тур
Рексем
Окончен
1 : 1
Вулверхэмптон

  • 27'
    1:1
    Льюис О'Брайен
  • 54'
    Жак Экомье
  • 86'
    Мэтти Джеймс
0'
45'
90'
  • 25'
    0:1
    Адам Армстронг
  • 30'
    Тоти
  • 61'
    Андре Триндаде
Рексем
Вулверхэмптон
6
Удары
21
11
Нарушения
12
2
Угловые
7
1
Вне игры
0
4
Сейвы
2
Удары
6
Всего
21
3
В створ
5
3
Удары мимо ворот
10
0
Заблокировано
6
6
Удары из штрафной
14
0
Удары из-за штрафной
7
40%
Владение мячом
60%
Пасы
367
Всего
555
291
Точные
477
79%
Точные %
86%
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Рексем
Рексем
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
22АнглияврЭнтони Паттерсон
4УэльсзщМакс Клеворт
6АнглиязщДжо Уорролл
2АнглиязщКаллум Дойл
12Буркина-ФасозщИсса Каборе
81'
3ГабонзщЖак Экомье
8АнглияпзБенджамин Уайтман
77'
15АнглияпзДжордж Добсон
77'
27АнглияпзЛьюис О'Брайен
20АнглиянпOliver Rathbone
64'
19УэльснпКиффер Мур
77'
14АнглияпзДжордж Томасон
64'
37АнглияпзМэтти Джеймс
77'
18АнглияпзБен Шиф
77'
11АнглиянпБэйли-Тай Кадамартери
77'
30АнглияпзДэниэл Имрей
81'
1ПортугалияврЖозе Са
38КамерунзщДжексон Тчатчуа
34Буркина-ФасозщНассер Джига
75'
37ЧехиязщЛадислав Крейчи
24Португалиязщ Тоти
21ПортугалияпзРодригу Гомеш
64'
7Бразилияпз Андре Триндаде
5ЗимбабвепзМаршалл Мунетси
28ИспаниянпФер Лопес
85'
36АнглиянпМатеус Мане
75'
10АнглиянпАдам Армстронг
85'
19Коморские острованпРафики Саид
64'
3ИспаниязщУго Буэно
75'
20АнглияпзТомми Дойл
75'
27ГаитипзЖан-Рикнер Беллегард
85'
14АнглиянпШон Нив
85'
Запасные
21УэльсврДэнни Уорд
5ШотландиязщДоминик Хайам
26КениязщЗак Винер
47АнглияпзРайан Лонгман
13ПортугалияврЖоау Виржиния
2АнглиязщКиран Триппьер
15КолумбиязщЙерсон Москера
23ЗимбабвепзТаванда Чирева
Главные тренеры
АнглияФил Паркинсон
История личных встреч
04.11.2026 Англия — Чемпионшип 14-й тур Рексем2 : 0
30.10.2026 Англия — Чемпионшип 13-й тур 1 : 0Рексем
24.10.2026 Англия — Чемпионшип 12-й тур 2 : 0Рексем
17.10.2026 Англия — Чемпионшип 11-й тур Рексем4 : 1
13.10.2026 Англия — Чемпионшип 10-й тур Рексем1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сток Сити1529
2
Повышение
Мидлсбро1428
3
Плей-офф за повышение
Вулверхэмптон1528
4
Плей-офф за повышение
Бирмингем Сити1426
5
Плей-офф за повышение
Суонси Сити1426
6
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион1425
7
Плей-офф за повышение
Саутгемптон1424
8
Плей-офф за повышение
Вест Хэм Юнайтед1423
9 Шеффилд Юнайтед1422
10 Портсмут1522
11 Норвич Сити1521
12 Куинз Парк Рейнджерс1421
13 Миллуолл1418
14 Блэкберн Роверс1418
15 Рексем1518
16 Бристоль Сити1518
17 Болтон Уондерерс1517
18 Кардифф Сити1415
19 Линкольн Сити1415
20 Уотфорд1414
21 Чарльтон Атлетик1414
22
Зона вылета
Бёрнли1410
23
Зона вылета
Дерби Каунти1510
24
Зона вылета
Престон Норт Энд145
Кто победит?
Голосование закрыто
3 голосов болельщиков
Рексем
33%
Ничья
33%
Вулверхэмптон
33%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close