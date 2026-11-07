Рексем - Вулверхэмптон 07 Ноября Результаты матча
Стадион: Рейскурс Граунд (Рексем, Уэльс), вместимость: 15500
07 Ноября 2026 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 15-й тур
Окончен
1 : 1
- 27'1:1Льюис О'Брайен
- 54'Жак Экомье
- 86'Мэтти Джеймс
0'
45'
90'
- 25'0:1Адам Армстронг
- 30'Тоти
- 61'Андре Триндаде
Рексем
Вулверхэмптон
6
Удары
21
11
Нарушения
12
2
Угловые
7
1
Вне игры
0
4
Сейвы
2
Удары
6
Всего
21
3
В створ
5
3
Удары мимо ворот
10
0
Заблокировано
6
6
Удары из штрафной
14
0
Удары из-за штрафной
7
40%
Владение мячом
60%
Пасы
367
Всего
555
291
Точные
477
79%
Точные %
86%
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Рексем
Рексем
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
|22
|вр
|Энтони Паттерсон
|4
|зщ
|Макс Клеворт
|6
|зщ
|Джо Уорролл
|2
|зщ
|Каллум Дойл
|12
|зщ
|Исса Каборе
81'
|3
|зщ
|Жак Экомье
|8
|пз
|Бенджамин Уайтман
77'
|15
|пз
|Джордж Добсон
77'
|27
|пз
|Льюис О'Брайен
|20
|нп
|Oliver Rathbone
64'
|19
|нп
|Киффер Мур
77'
|14
|пз
|Джордж Томасон
64'
|37
|пз
|Мэтти Джеймс
77'
|18
|пз
|Бен Шиф
77'
|11
|нп
|Бэйли-Тай Кадамартери
77'
|30
|пз
|Дэниэл Имрей
81'
|1
|вр
|Жозе Са
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|34
|зщ
|Нассер Джига
75'
|37
|зщ
|Ладислав Крейчи
|24
|зщ
|Тоти
|21
|пз
|Родригу Гомеш
64'
|7
|пз
|Андре Триндаде
|5
|пз
|Маршалл Мунетси
|28
|нп
|Фер Лопес
85'
|36
|нп
|Матеус Мане
75'
|10
|нп
|Адам Армстронг
85'
|19
|нп
|Рафики Саид
64'
|3
|зщ
|Уго Буэно
75'
|20
|пз
|Томми Дойл
75'
|27
|пз
|Жан-Рикнер Беллегард
85'
|14
|нп
|Шон Нив
85'
Запасные
|21
|вр
|Дэнни Уорд
|5
|зщ
|Доминик Хайам
|26
|зщ
|Зак Винер
|47
|пз
|Райан Лонгман
|13
|вр
|Жоау Виржиния
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|15
|зщ
|Йерсон Москера
|23
|пз
|Таванда Чирева
Главные тренеры
|Фил Паркинсон
История личных встреч
|04.11.2026
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|2 : 0
|30.10.2026
|Англия — Чемпионшип
|13-й тур
|1 : 0
|24.10.2026
|Англия — Чемпионшип
|12-й тур
|2 : 0
|17.10.2026
|Англия — Чемпионшип
|11-й тур
|4 : 1
|13.10.2026
|Англия — Чемпионшип
|10-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сток Сити
|15
|29
| 2
Повышение
|Мидлсбро
|14
|28
| 3
Плей-офф за повышение
|Вулверхэмптон
|15
|28
| 4
Плей-офф за повышение
|Бирмингем Сити
|14
|26
| 5
Плей-офф за повышение
|Суонси Сити
|14
|26
| 6
Плей-офф за повышение
|Вест Бромвич Альбион
|14
|25
| 7
Плей-офф за повышение
|Саутгемптон
|14
|24
| 8
Плей-офф за повышение
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|23
|9
|Шеффилд Юнайтед
|14
|22
|10
|Портсмут
|15
|22
|11
|Норвич Сити
|15
|21
|12
|Куинз Парк Рейнджерс
|14
|21
|13
|Миллуолл
|14
|18
|14
|Блэкберн Роверс
|14
|18
|15
|Рексем
|15
|18
|16
|Бристоль Сити
|15
|18
|17
|Болтон Уондерерс
|15
|17
|18
|Кардифф Сити
|14
|15
|19
|Линкольн Сити
|14
|15
|20
|Уотфорд
|14
|14
|21
|Чарльтон Атлетик
|14
|14
| 22
Зона вылета
|Бёрнли
|14
|10
| 23
Зона вылета
|Дерби Каунти
|15
|10
| 24
Зона вылета
|Престон Норт Энд
|14
|5
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