Германия - Кот-д'Ивуар 20 июня обзор матча Дата публикации: 21-06-2026 Германия 2 : 1 Кот-д'Ивуар Составы команд Германия Кот-д'Ивуар 1 вр Мануэль Нойер 4 зщ Жонатан Та 15 зщ Нико Шлоттербек 46' 18 зщ Натаниэль Браун 6 пз Йозуа Киммих 23 пз Феликс Нмеча 5 пз Александар Павлович 60' 19 пз Лерой Зане 60' 10 пз Джамал Мусиала 60' 17 пз Флориан Вирц 7 нп Кай Хаверц 85' 2 зщ Антонио Рюдигер 46' 20 пз Надим Амири 60' 9 нп Джейми Левелинг 60' 26 нп Дениз Ундав 60' 8 пз Леон Горецка 85' 1 вр Яхья Фофана 5 зщ Уилфрид Синго 82' 3 зщ Гислейн Конан 20 зщ Эммануэль Агбаду 7 зщ Одилон Коссуну 8 пз Франк Кессье 26 пз Крист Инао Улаи 18 пз Ибраим Сангаре 75' 15 нп Амад Диалло 75' 11 нп Ян Дьоманд 85' 9 нп Анж-Йоан Бонни 75' 6 пз Секо Фофана 75' 10 нп Симон Адингра 75' 22 нп Эванн Гессан 75' 17 зщ Гела Дуэ 82' 19 нп Николя Пепе 85' Запасные 12 вр Оливер Бауман 21 вр Александр Нюбель 3 зщ Вальдемар Антон 22 зщ Давид Раум 24 зщ Малик Тшау 13 пз Паскаль Грос 16 пз Ангело Штиллер 25 пз Ассан Уэдраого 11 нп Ник Вольтемаде 14 нп Максимилиан Байер 16 вр Мохамед Коне 23 вр Альбан-Марк Лафон 2 зщ Усман Дьоманде 13 зщ Кристофер Опери 21 зщ Эван Н'Дика 4 пз Жан Сери 25 пз Парфе Гиагон 12 нп Элье Ваи 14 нп Умар Диаките 24 нп Базумана Туре Главные тренеры Юлиан Нагельсман Эмерс Фаэ Голы Франк Кессье 0:1 30' Дениз Ундав Надим Амири 1:1 68' Дениз Ундав Феликс Нмеча 2:1 90+4'

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