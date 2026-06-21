Германия - Кот-д'Ивуар 20 июня обзор матча
Дата публикации: 21-06-2026
Германия
2 : 1
Кот-д'Ивуар
Составы команд
Германия
Кот-д'Ивуар
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|4
|зщ
|Жонатан Та
|15
|зщ
|Нико Шлоттербек
46'
|18
|зщ
|Натаниэль Браун
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|23
|пз
|Феликс Нмеча
|5
|пз
|Александар Павлович
60'
|19
|пз
|Лерой Зане
60'
|10
|пз
|Джамал Мусиала
60'
|17
|пз
|Флориан Вирц
|7
|нп
|Кай Хаверц
85'
|2
|зщ
|Антонио Рюдигер
46'
|20
|пз
|Надим Амири
60'
|9
|нп
|Джейми Левелинг
60'
|26
|нп
|Дениз Ундав
60'
|8
|пз
|Леон Горецка
85'
|1
|вр
|Яхья Фофана
|5
|зщ
|Уилфрид Синго
82'
|3
|зщ
|Гислейн Конан
|20
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|7
|зщ
|Одилон Коссуну
|8
|пз
|Франк Кессье
|26
|пз
|Крист Инао Улаи
|18
|пз
|Ибраим Сангаре
75'
|15
|нп
|Амад Диалло
75'
|11
|нп
|Ян Дьоманд
85'
|9
|нп
|Анж-Йоан Бонни
75'
|6
|пз
|Секо Фофана
75'
|10
|нп
|Симон Адингра
75'
|22
|нп
|Эванн Гессан
75'
|17
|зщ
|Гела Дуэ
82'
|19
|нп
|Николя Пепе
85'
Запасные
|12
|вр
|Оливер Бауман
|21
|вр
|Александр Нюбель
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|22
|зщ
|Давид Раум
|24
|зщ
|Малик Тшау
|13
|пз
|Паскаль Грос
|16
|пз
|Ангело Штиллер
|25
|пз
|Ассан Уэдраого
|11
|нп
|Ник Вольтемаде
|14
|нп
|Максимилиан Байер
|16
|вр
|Мохамед Коне
|23
|вр
|Альбан-Марк Лафон
|2
|зщ
|Усман Дьоманде
|13
|зщ
|Кристофер Опери
|21
|зщ
|Эван Н'Дика
|4
|пз
|Жан Сери
|25
|пз
|Парфе Гиагон
|12
|нп
|Элье Ваи
|14
|нп
|Умар Диаките
|24
|нп
|Базумана Туре
Главные тренеры
|Юлиан Нагельсман
|Эмерс Фаэ
Голы
Франк Кессье
0:1
30'
Дениз Ундав
Надим Амири
1:1
68'
Дениз Ундав
Феликс Нмеча
2:1
90+4'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Германия - Кот-д'Ивуар, который состоялся 20 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.