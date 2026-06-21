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Германия - Кот-д'Ивуар 20 июня обзор матча

Дата публикации: 21-06-2026
Германия
Германия
2 : 1
Кот-д'Ивуар
Кот-д'Ивуар
Составы команд
Германия
Кот-д'Ивуар
1ГерманияврМануэль Нойер
4ГерманиязщЖонатан Та
15ГерманиязщНико Шлоттербек
46'
18ГерманиязщНатаниэль Браун
6ГерманияпзЙозуа Киммих
23ГерманияпзФеликс Нмеча
5ГерманияпзАлександар Павлович
60'
19ГерманияпзЛерой Зане
60'
10ГерманияпзДжамал Мусиала
60'
17ГерманияпзФлориан Вирц
7ГерманиянпКай Хаверц
85'
2ГерманиязщАнтонио Рюдигер
46'
20ГерманияпзНадим Амири
60'
9ГерманиянпДжейми Левелинг
60'
26ГерманиянпДениз Ундав
60'
8ГерманияпзЛеон Горецка
85'
1Кот-д'ИвуарврЯхья Фофана
5Кот-д'ИвуарзщУилфрид Синго
82'
3Кот-д'ИвуарзщГислейн Конан
20Кот-д'ИвуарзщЭммануэль Агбаду
7Кот-д'ИвуарзщОдилон Коссуну
8Кот-д'ИвуарпзФранк Кессье
26Кот-д'ИвуарпзКрист Инао Улаи
18Кот-д'ИвуарпзИбраим Сангаре
75'
15Кот-д'ИвуарнпАмад Диалло
75'
11Кот-д'ИвуарнпЯн Дьоманд
85'
9Кот-д'ИвуарнпАнж-Йоан Бонни
75'
6Кот-д'ИвуарпзСеко Фофана
75'
10Кот-д'ИвуарнпСимон Адингра
75'
22Кот-д'ИвуарнпЭванн Гессан
75'
17Кот-д'ИвуарзщГела Дуэ
82'
19Кот-д'ИвуарнпНиколя Пепе
85'
Запасные
12ГерманияврОливер Бауман
21ГерманияврАлександр Нюбель
3ГерманиязщВальдемар Антон
22ГерманиязщДавид Раум
24ГерманиязщМалик Тшау
13ГерманияпзПаскаль Грос
16ГерманияпзАнгело Штиллер
25ГерманияпзАссан Уэдраого
11ГерманиянпНик Вольтемаде
14ГерманиянпМаксимилиан Байер
16Кот-д'ИвуарврМохамед Коне
23Кот-д'ИвуарврАльбан-Марк Лафон
2Кот-д'ИвуарзщУсман Дьоманде
13Кот-д'ИвуарзщКристофер Опери
21Кот-д'ИвуарзщЭван Н'Дика
4Кот-д'ИвуарпзЖан Сери
25Кот-д'ИвуарпзПарфе Гиагон
12Кот-д'ИвуарнпЭлье Ваи
14Кот-д'ИвуарнпУмар Диаките
24Кот-д'ИвуарнпБазумана Туре
Главные тренеры
ГерманияЮлиан Нагельсман
Кот-д'ИвуарЭмерс Фаэ
Голы
Франк Кессье
0:1
30'
Дениз Ундав
Надим Амири
1:1
68'
Дениз Ундав
Феликс Нмеча
2:1
90+4'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Германия - Кот-д'Ивуар, который состоялся 20 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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