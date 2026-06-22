Бельгия - Иран 21 июня обзор матча Дата публикации: 22-06-2026 Бельгия 0 : 0 Иран Составы команд Бельгия Иран 1 вр Тибо Куртуа 15 зщ Тома Мёнье 58' 25 зщ Натан Нгой 4 зщ Брандон Мехеле 5 зщ Максим Де Кёйпер 7 пз Кевин Де Брёйне 87' 8 пз Юри Тилеманс 23 пз Николас Раскин 58' 22 пз Алексис Салемакерс 58' 10 нп Леандро Троссард 9 нп Ромелу Лукаку 73' 21 зщ Тимоти Кастань 58' 20 пз Ханс Ванакен 58' 14 нп Доди Лукебакио 58' 3 зщ Артюр Теат 73' 26 нп Матиас Фернандес-Пардо 87' 1 вр Алиреза Беиранванд 23 зщ Рамин Резаян 4 зщ Шоджа Халилзаде 19 зщ Али Немати 13 зщ Хоссейн Канаани 3 зщ Эхсан Хаджсафи 66' 2 зщ Салех Хардани 46' 14 пз Саман Годдос 79' 6 пз Саид Эззатоллахи 85' 8 нп Мохаммад Мохеби 66' 9 нп Мехди Тареми 7 нп Алиреза Джаханбакш 46' 5 зщ Милад Мохаммади 66' 16 нп Мехди Тораби 66' 20 нп Шахрияр Моганлу 79' 18 нп Амирхоссеин Хоссеинзаде 85' Запасные 12 вр Сенне Ламменс 13 вр Майк Пендерс 16 зщ Кони де Винтер 18 зщ Йоакин Сейс 6 пз Аксель Витсель 19 пз Диегу Морейра 24 пз Амаду Онана 17 нп Шарль Де Кетеларе 12 вр Паям Ниазманд 22 вр Хоссейн Хоссейни 17 зщ Ария Юсефи 25 зщ Даниял Эйри 15 пз Роузбеш Чешми 21 пз Мохаммад Горбани 26 пз Амирмохаммад Раззагиния 10 нп Мехди Гайеди 11 нп Али Алипур Гхара 24 нп Деннис Эккерт Главные тренеры Руди Гарсия Амир Галенои Наказания Ромелу Лукаку 3' Саид Эззатоллахи 33' Натан Нгой 66'

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