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Бельгия - Иран 21 июня обзор матча

Дата публикации: 22-06-2026
Бельгия
Бельгия
0 : 0
Иран
Иран
Составы команд
Бельгия
Иран
1БельгияврТибо Куртуа
15БельгиязщТома Мёнье
58'
25БельгиязщНатан Нгой
4БельгиязщБрандон Мехеле
5БельгиязщМаксим Де Кёйпер
7БельгияпзКевин Де Брёйне
87'
8БельгияпзЮри Тилеманс
23БельгияпзНиколас Раскин
58'
22БельгияпзАлексис Салемакерс
58'
10БельгиянпЛеандро Троссард
9БельгиянпРомелу Лукаку
73'
21БельгиязщТимоти Кастань
58'
20БельгияпзХанс Ванакен
58'
14БельгиянпДоди Лукебакио
58'
3БельгиязщАртюр Теат
73'
26БельгиянпМатиас Фернандес-Пардо
87'
1ИранврАлиреза Беиранванд
23ИранзщРамин Резаян
4ИранзщШоджа Халилзаде
19ИранзщАли Немати
13ИранзщХоссейн Канаани
3ИранзщЭхсан Хаджсафи
66'
2ИранзщСалех Хардани
46'
14ИранпзСаман Годдос
79'
6ИранпзСаид Эззатоллахи
85'
8ИраннпМохаммад Мохеби
66'
9ИраннпМехди Тареми
7ИраннпАлиреза Джаханбакш
46'
5ИранзщМилад Мохаммади
66'
16ИраннпМехди Тораби
66'
20ИраннпШахрияр Моганлу
79'
18ИраннпАмирхоссеин Хоссеинзаде
85'
Запасные
12БельгияврСенне Ламменс
13БельгияврМайк Пендерс
16БельгиязщКони де Винтер
18БельгиязщЙоакин Сейс
6БельгияпзАксель Витсель
19БельгияпзДиегу Морейра
24БельгияпзАмаду Онана
17БельгиянпШарль Де Кетеларе
12ИранврПаям Ниазманд
22ИранврХоссейн Хоссейни
17ИранзщАрия Юсефи
25ИранзщДаниял Эйри
15ИранпзРоузбеш Чешми
21ИранпзМохаммад Горбани
26ИранпзАмирмохаммад Раззагиния
10ИраннпМехди Гайеди
11ИраннпАли Алипур Гхара
24ИраннпДеннис Эккерт
Главные тренеры
ФранцияРуди Гарсия
ИранАмир Галенои
Наказания
Ромелу Лукаку
3'
Саид Эззатоллахи
33'
Натан Нгой
66'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бельгия - Иран, который состоялся 21 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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