Бельгия - Иран 21 июня обзор матча
Дата публикации: 22-06-2026
Бельгия
0 : 0
Иран
Составы команд
Бельгия
Иран
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|15
|зщ
|Тома Мёнье
58'
|25
|зщ
|Натан Нгой
|4
|зщ
|Брандон Мехеле
|5
|зщ
|Максим Де Кёйпер
|7
|пз
|Кевин Де Брёйне
87'
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|23
|пз
|Николас Раскин
58'
|22
|пз
|Алексис Салемакерс
58'
|10
|нп
|Леандро Троссард
|9
|нп
|Ромелу Лукаку
73'
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
58'
|20
|пз
|Ханс Ванакен
58'
|14
|нп
|Доди Лукебакио
58'
|3
|зщ
|Артюр Теат
73'
|26
|нп
|Матиас Фернандес-Пардо
87'
|1
|вр
|Алиреза Беиранванд
|23
|зщ
|Рамин Резаян
|4
|зщ
|Шоджа Халилзаде
|19
|зщ
|Али Немати
|13
|зщ
|Хоссейн Канаани
|3
|зщ
|Эхсан Хаджсафи
66'
|2
|зщ
|Салех Хардани
46'
|14
|пз
|Саман Годдос
79'
|6
|пз
|Саид Эззатоллахи
85'
|8
|нп
|Мохаммад Мохеби
66'
|9
|нп
|Мехди Тареми
|7
|нп
|Алиреза Джаханбакш
46'
|5
|зщ
|Милад Мохаммади
66'
|16
|нп
|Мехди Тораби
66'
|20
|нп
|Шахрияр Моганлу
79'
|18
|нп
|Амирхоссеин Хоссеинзаде
85'
Запасные
|12
|вр
|Сенне Ламменс
|13
|вр
|Майк Пендерс
|16
|зщ
|Кони де Винтер
|18
|зщ
|Йоакин Сейс
|6
|пз
|Аксель Витсель
|19
|пз
|Диегу Морейра
|24
|пз
|Амаду Онана
|17
|нп
|Шарль Де Кетеларе
|12
|вр
|Паям Ниазманд
|22
|вр
|Хоссейн Хоссейни
|17
|зщ
|Ария Юсефи
|25
|зщ
|Даниял Эйри
|15
|пз
|Роузбеш Чешми
|21
|пз
|Мохаммад Горбани
|26
|пз
|Амирмохаммад Раззагиния
|10
|нп
|Мехди Гайеди
|11
|нп
|Али Алипур Гхара
|24
|нп
|Деннис Эккерт
Главные тренеры
|Руди Гарсия
|Амир Галенои
Наказания
Ромелу Лукаку
3'
Саид Эззатоллахи
33'
Натан Нгой
66'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бельгия - Иран, который состоялся 21 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.