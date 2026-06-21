Испания - Саудовская Аравия 21 июня обзор матча
Дата публикации: 21-06-2026
Испания
4 : 0
Сауд Аравия
Составы команд
Испания
Саудовская Аравия
|23
|вр
|Унай Симон
|22
|зщ
|Пау Кубарси
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|24
|зщ
|Марк Кукурелья
|12
|зщ
|Педро Порро
|16
|пз
|Родри
|20
|пз
|Педри
70'
|10
|пз
|Дани Ольмо
61'
|19
|нп
|Ламин Ямаль
46'
|21
|нп
|Микель Оярсабаль
46'
|15
|нп
|Алекс Баэна
61'
|11
|нп
|Йереми Пино
46'
|7
|нп
|Ферран Торрес
46'
|6
|пз
|Микель Мерино
61'
|17
|нп
|Нико Уильямс
61'
|8
|пз
|Фабиан Руис
70'
|21
|вр
|Мохаммед Аль-Оваис
|5
|зщ
|Хассан Аль-Тамбакти
|4
|зщ
|Абдулела Аль-Амри
60'
|12
|зщ
|Сауд Абдулхамид
|24
|зщ
|Мотеб Аль-Харби
|3
|зщ
|Али Ладжами
|15
|пз
|Абдулла Аль-Хайбари
46'
|7
|пз
|Мусаб Аль-Джуваир
46'
|10
|пз
|Салем Аль-Давсари
|6
|пз
|Нассер Аль-Давсари
90'
|9
|нп
|Фирас Аль-Бурайкан
60'
|23
|пз
|Мохаммед Канно
46'
|19
|нп
|Абдулла Аль-Хамдан
46'
|18
|пз
|Ала'а Аль-Хаджи
60'
|26
|пз
|Мохаммед Абу Аль-Шамат
60'
|17
|нп
|Халид Аль-Ганнам
90'
Запасные
|1
|вр
|Давид Райя
|13
|вр
|Жоан Гарсия
|2
|зщ
|Марк Пубиль
|3
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|4
|зщ
|Эрик Гарсия
|5
|зщ
|Маркос Льоренте
|9
|пз
|Гави
|18
|пз
|Мартин Субименди
|25
|нп
|Виктор Муньос
|26
|нп
|Борха Иглесиас
|1
|вр
|Наваф Аль-Акиди
|22
|вр
|Ахмед Аль-Кассар
|2
|зщ
|Али Маджраши
|13
|зщ
|Наваф Аль-Бушал
|14
|зщ
|Хассан Кадеш
|25
|зщ
|Джехад Такри
|16
|пз
|Зияд Аль-Джохани
|8
|нп
|Айман Яхья
|11
|нп
|Салех Аль-Шехри
|20
|нп
|Султан Мандаш
Главные тренеры
|Луис де ла Фуэнте
|Георгиос Донис
Голы
Ламин Ямаль
Микель Оярсабаль
1:0
10'
Микель Оярсабаль
Эмерик Лапорт
2:0
21'
Микель Оярсабаль
Дани Ольмо
3:0
24'
Хассан Аль-Тамбакти
4:0
49'
Наказания
Салем Аль-Давсари
30'
Мохаммед Канно
60'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Испания - Саудовская Аравия, который состоялся 21 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.