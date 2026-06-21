Испания - Саудовская Аравия 21 июня обзор матча Дата публикации: 21-06-2026 Испания 4 : 0 Сауд Аравия Составы команд Испания Саудовская Аравия 23 вр Унай Симон 22 зщ Пау Кубарси 14 зщ Эмерик Лапорт 24 зщ Марк Кукурелья 12 зщ Педро Порро 16 пз Родри 20 пз Педри 70' 10 пз Дани Ольмо 61' 19 нп Ламин Ямаль 46' 21 нп Микель Оярсабаль 46' 15 нп Алекс Баэна 61' 11 нп Йереми Пино 46' 7 нп Ферран Торрес 46' 6 пз Микель Мерино 61' 17 нп Нико Уильямс 61' 8 пз Фабиан Руис 70' 21 вр Мохаммед Аль-Оваис 5 зщ Хассан Аль-Тамбакти 4 зщ Абдулела Аль-Амри 60' 12 зщ Сауд Абдулхамид 24 зщ Мотеб Аль-Харби 3 зщ Али Ладжами 15 пз Абдулла Аль-Хайбари 46' 7 пз Мусаб Аль-Джуваир 46' 10 пз Салем Аль-Давсари 6 пз Нассер Аль-Давсари 90' 9 нп Фирас Аль-Бурайкан 60' 23 пз Мохаммед Канно 46' 19 нп Абдулла Аль-Хамдан 46' 18 пз Ала'а Аль-Хаджи 60' 26 пз Мохаммед Абу Аль-Шамат 60' 17 нп Халид Аль-Ганнам 90' Запасные 1 вр Давид Райя 13 вр Жоан Гарсия 2 зщ Марк Пубиль 3 зщ Алехандро Гримальдо 4 зщ Эрик Гарсия 5 зщ Маркос Льоренте 9 пз Гави 18 пз Мартин Субименди 25 нп Виктор Муньос 26 нп Борха Иглесиас 1 вр Наваф Аль-Акиди 22 вр Ахмед Аль-Кассар 2 зщ Али Маджраши 13 зщ Наваф Аль-Бушал 14 зщ Хассан Кадеш 25 зщ Джехад Такри 16 пз Зияд Аль-Джохани 8 нп Айман Яхья 11 нп Салех Аль-Шехри 20 нп Султан Мандаш Главные тренеры Луис де ла Фуэнте Георгиос Донис Голы Ламин Ямаль Микель Оярсабаль 1:0 10' Микель Оярсабаль Эмерик Лапорт 2:0 21' Микель Оярсабаль Дани Ольмо 3:0 24' Хассан Аль-Тамбакти 4:0 49' Наказания Салем Аль-Давсари 30' Мохаммед Канно 60'

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