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Испания - Саудовская Аравия 21 июня обзор матча

Дата публикации: 21-06-2026
Испания
Испания
4 : 0
Сауд Аравия
Сауд Аравия
Составы команд
Испания
Саудовская Аравия
23ИспанияврУнай Симон
22ИспаниязщПау Кубарси
14ИспаниязщЭмерик Лапорт
24ИспаниязщМарк Кукурелья
12ИспаниязщПедро Порро
16Испанияпз Родри
20Испанияпз Педри
70'
10ИспанияпзДани Ольмо
61'
19ИспаниянпЛамин Ямаль
46'
21ИспаниянпМикель Оярсабаль
46'
15ИспаниянпАлекс Баэна
61'
11ИспаниянпЙереми Пино
46'
7ИспаниянпФерран Торрес
46'
6ИспанияпзМикель Мерино
61'
17ИспаниянпНико Уильямс
61'
8ИспанияпзФабиан Руис
70'
21Саудовская АравияврМохаммед Аль-Оваис
5Саудовская АравиязщХассан Аль-Тамбакти
4Саудовская АравиязщАбдулела Аль-Амри
60'
12Саудовская АравиязщСауд Абдулхамид
24Саудовская АравиязщМотеб Аль-Харби
3Саудовская АравиязщАли Ладжами
15Саудовская АравияпзАбдулла Аль-Хайбари
46'
7Саудовская АравияпзМусаб Аль-Джуваир
46'
10Саудовская АравияпзСалем Аль-Давсари
6Саудовская АравияпзНассер Аль-Давсари
90'
9Саудовская АравиянпФирас Аль-Бурайкан
60'
23Саудовская АравияпзМохаммед Канно
46'
19Саудовская АравиянпАбдулла Аль-Хамдан
46'
18Саудовская АравияпзАла'а Аль-Хаджи
60'
26Саудовская АравияпзМохаммед Абу Аль-Шамат
60'
17Саудовская АравиянпХалид Аль-Ганнам
90'
Запасные
1ИспанияврДавид Райя
13ИспанияврЖоан Гарсия
2ИспаниязщМарк Пубиль
3ИспаниязщАлехандро Гримальдо
4ИспаниязщЭрик Гарсия
5ИспаниязщМаркос Льоренте
9Испанияпз Гави
18ИспанияпзМартин Субименди
25ИспаниянпВиктор Муньос
26ИспаниянпБорха Иглесиас
1Саудовская АравияврНаваф Аль-Акиди
22Саудовская АравияврАхмед Аль-Кассар
2Саудовская АравиязщАли Маджраши
13Саудовская АравиязщНаваф Аль-Бушал
14Саудовская АравиязщХассан Кадеш
25Саудовская АравиязщДжехад Такри
16Саудовская АравияпзЗияд Аль-Джохани
8Саудовская АравиянпАйман Яхья
11Саудовская АравиянпСалех Аль-Шехри
20Саудовская АравиянпСултан Мандаш
Главные тренеры
ИспанияЛуис де ла Фуэнте
ГрецияГеоргиос Донис
Голы
Ламин Ямаль
Микель Оярсабаль
1:0
10'
Микель Оярсабаль
Эмерик Лапорт
2:0
21'
Микель Оярсабаль
Дани Ольмо
3:0
24'
Хассан Аль-Тамбакти
4:0
49'
Наказания
Салем Аль-Давсари
30'
Мохаммед Канно
60'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Испания - Саудовская Аравия, который состоялся 21 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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