Тунис - Япония 21 июня обзор матча Дата публикации: 21-06-2026 Тунис 0 : 4 Япония Составы команд Тунис Япония 16 вр Аймен Дамен 20 зщ Ян Валери 2 зщ Али Абди 90' 4 зщ Омар Рекик 3 зщ Монтассар Тальби 6 зщ Дилан Бронн 46' 10 пз Ханнибал Межбри 17 пз Эллиес Скири 90' 26 пз Себастьян Тунекти 64' 25 пз Анис Слимане 8 нп Элиас Саад 46' 21 зщ Амин Бен Хамида 46' 11 нп Исмаэль Гарби 46' 19 нп Фирас Шауат 64' 13 пз Рани Хедира 90' 7 нп Элиас Ашури 90' 1 вр Дзион Судзуки 21 зщ Хироки Ито 22 зщ Такэхиро Томиясу 78' 4 зщ Ко Итакура 24 пз Каисю Сано 15 пз Даити Камада 74' 7 пз Ао Танака 10 нп Рицу Доан 74' 13 нп Кэито Накамура 78' 18 нп Аясэ Уэда 84' 14 нп Дзюня Ито 2 зщ Юкинари Сугавара 74' 25 зщ Дзюнносукэ Судзуки 74' 20 пз Аюму Сэко 78' 17 нп Юито Судзуки 78' 9 нп Кэисукэ Гото 84' Запасные 1 вр Абдельмухиб Шамах 22 вр Сабри Бен Хессен 5 зщ Адем Арус 23 зщ Мутаз Неффати 24 зщ Раэд Шихауи 12 пз Мортада Бен Уаннес 14 пз Халил Айяри 15 пз Хадж Махмуд 9 нп Хазем Мастури 18 нп Райан Эллуми 12 вр Кэисукэ Осако 23 вр Томоки Хаякава 3 зщ Сёго Танигути 5 зщ Юто Нагатомо 16 зщ Цюёси Ватанабэ 11 нп Дайдзэн Маэда 19 нп Коки Огава 26 нп Кэнто Сиогаи Главные тренеры Эрве Ренар Хадзимэ Мориясу Голы Даити Камада Кэито Накамура 0:1 4' Аясэ Уэда Ко Итакура 0:2 31' Дзюня Ито Аясэ Уэда 0:3 69' Аясэ Уэда Каисю Сано 0:4 83'

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