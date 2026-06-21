Тунис - Япония 21 июня обзор матча
Дата публикации: 21-06-2026
Тунис
0 : 4
Япония
Составы команд
Тунис
Япония
|16
|вр
|Аймен Дамен
|20
|зщ
|Ян Валери
|2
|зщ
|Али Абди
90'
|4
|зщ
|Омар Рекик
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|6
|зщ
|Дилан Бронн
46'
|10
|пз
|Ханнибал Межбри
|17
|пз
|Эллиес Скири
90'
|26
|пз
|Себастьян Тунекти
64'
|25
|пз
|Анис Слимане
|8
|нп
|Элиас Саад
46'
|21
|зщ
|Амин Бен Хамида
46'
|11
|нп
|Исмаэль Гарби
46'
|19
|нп
|Фирас Шауат
64'
|13
|пз
|Рани Хедира
90'
|7
|нп
|Элиас Ашури
90'
|1
|вр
|Дзион Судзуки
|21
|зщ
|Хироки Ито
|22
|зщ
|Такэхиро Томиясу
78'
|4
|зщ
|Ко Итакура
|24
|пз
|Каисю Сано
|15
|пз
|Даити Камада
74'
|7
|пз
|Ао Танака
|10
|нп
|Рицу Доан
74'
|13
|нп
|Кэито Накамура
78'
|18
|нп
|Аясэ Уэда
84'
|14
|нп
|Дзюня Ито
|2
|зщ
|Юкинари Сугавара
74'
|25
|зщ
|Дзюнносукэ Судзуки
74'
|20
|пз
|Аюму Сэко
78'
|17
|нп
|Юито Судзуки
78'
|9
|нп
|Кэисукэ Гото
84'
Запасные
|1
|вр
|Абдельмухиб Шамах
|22
|вр
|Сабри Бен Хессен
|5
|зщ
|Адем Арус
|23
|зщ
|Мутаз Неффати
|24
|зщ
|Раэд Шихауи
|12
|пз
|Мортада Бен Уаннес
|14
|пз
|Халил Айяри
|15
|пз
|Хадж Махмуд
|9
|нп
|Хазем Мастури
|18
|нп
|Райан Эллуми
|12
|вр
|Кэисукэ Осако
|23
|вр
|Томоки Хаякава
|3
|зщ
|Сёго Танигути
|5
|зщ
|Юто Нагатомо
|16
|зщ
|Цюёси Ватанабэ
|11
|нп
|Дайдзэн Маэда
|19
|нп
|Коки Огава
|26
|нп
|Кэнто Сиогаи
Главные тренеры
|Эрве Ренар
|Хадзимэ Мориясу
Голы
Даити Камада
Кэито Накамура
0:1
4'
Аясэ Уэда
Ко Итакура
0:2
31'
Дзюня Ито
Аясэ Уэда
0:3
69'
Аясэ Уэда
Каисю Сано
0:4
83'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Тунис - Япония, который состоялся 21 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.