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Тунис - Япония 21 июня обзор матча

Дата публикации: 21-06-2026
Тунис
Тунис
0 : 4
Япония
Япония
Составы команд
Тунис
Япония
16ТунисврАймен Дамен
20ТунисзщЯн Валери
2ТунисзщАли Абди
90'
4ТунисзщОмар Рекик
3ТунисзщМонтассар Тальби
6ТунисзщДилан Бронн
46'
10ТуниспзХаннибал Межбри
17ТуниспзЭллиес Скири
90'
26ТуниспзСебастьян Тунекти
64'
25ТуниспзАнис Слимане
8ТуниснпЭлиас Саад
46'
21ТунисзщАмин Бен Хамида
46'
11ТуниснпИсмаэль Гарби
46'
19ТуниснпФирас Шауат
64'
13ТуниспзРани Хедира
90'
7ТуниснпЭлиас Ашури
90'
1ЯпонияврДзион Судзуки
21ЯпониязщХироки Ито
22ЯпониязщТакэхиро Томиясу
78'
4ЯпониязщКо Итакура
24ЯпонияпзКаисю Сано
15ЯпонияпзДаити Камада
74'
7ЯпонияпзАо Танака
10ЯпониянпРицу Доан
74'
13ЯпониянпКэито Накамура
78'
18ЯпониянпАясэ Уэда
84'
14ЯпониянпДзюня Ито
2ЯпониязщЮкинари Сугавара
74'
25ЯпониязщДзюнносукэ Судзуки
74'
20ЯпонияпзАюму Сэко
78'
17ЯпониянпЮито Судзуки
78'
9ЯпониянпКэисукэ Гото
84'
Запасные
1ТунисврАбдельмухиб Шамах
22ТунисврСабри Бен Хессен
5ТунисзщАдем Арус
23ТунисзщМутаз Неффати
24ТунисзщРаэд Шихауи
12ТуниспзМортада Бен Уаннес
14ТуниспзХалил Айяри
15ТуниспзХадж Махмуд
9ТуниснпХазем Мастури
18ТуниснпРайан Эллуми
12ЯпонияврКэисукэ Осако
23ЯпонияврТомоки Хаякава
3ЯпониязщСёго Танигути
5ЯпониязщЮто Нагатомо
16ЯпониязщЦюёси Ватанабэ
11ЯпониянпДайдзэн Маэда
19ЯпониянпКоки Огава
26ЯпониянпКэнто Сиогаи
Главные тренеры
ФранцияЭрве Ренар
ЯпонияХадзимэ Мориясу
Голы
Даити Камада
Кэито Накамура
0:1
4'
Аясэ Уэда
Ко Итакура
0:2
31'
Дзюня Ито
Аясэ Уэда
0:3
69'
Аясэ Уэда
Каисю Сано
0:4
83'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Тунис - Япония, который состоялся 21 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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