Уругвай - Кабо-Верде 22 июня обзор матча Дата публикации: 22-06-2026 Уругвай 2 : 2 Кабо-Верде Составы команд Уругвай Кабо-Верде 23 вр Фернандо Муслера 13 зщ Гильермо Варела 3 зщ Себастьян Касерес 16 зщ Матиас Оливера 25 зщ Хуан Санабрия 20 зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес 81' 8 пз Федерико Вальверде 6 пз Родриго Бентанкур 14 пз Агустин Каноббио 5 пз Мануэль Угарте 70' 21 нп Федерико Виньяс 70' 7 пз Николас де ла Крус 70' 9 нп Дарвин Нуньес 70' 18 пз Бриан Родригес 81' 1 вр Жозимар Возинья 22 зщ Стивен Морейра 4 зщ Роберто Лопес 3 зщ Диней Боржеш 13 зщ Сидни Лопеш Кабрал 20 пз Райан Мендеш 6 пз Кевин Ленини 70' 18 пз Телму Арканжу 46' 11 пз Гарри Родригеш 58' 10 пз Жамиру Монтейру 80' 9 нп Беншимол 58' 14 пз Дерой Дуарте 46' 21 нп Жоя Да Кошта 58' 26 нп Элио Варела 58' 15 пз Ларос Дуарте 70' 16 пз Эйр Семедо Монтейро 80' Запасные 1 вр Серхио Рочет 12 вр Сантьяго Меле 2 зщ Хосе Хименес 17 зщ Матиас Винья 24 зщ Сантьяго Буэно 22 зщ Хоакин Пикерес 15 пз Эмилиано Мартинес 26 пз Родриго Саласар 11 нп Факундо Пельистри 19 нп Родриго Агирре 12 вр Марсиу Роза 23 вр Си Джей душ Сантуш 2 зщ Стопира 5 зщ Логан Кошта 24 зщ Вагнер Пина 25 зщ Келвин Пиреш 8 зщ Жоау Паулу 17 пз Вилли Семедо 7 нп Жовани Кабрал 19 нп Дейлон Роша Ливраменто Главные тренеры Марсело Бьельса Педру Лейтау Бриту Голы Кевин Ленини 0:1 21' Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес 1:1 44' Агустин Каноббио Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес 2:1 45+6' Элио Варела 2:2 61' Наказания Сидни Лопеш Кабрал 5' Родриго Бентанкур 20' Матиас Оливера 58' Диней Боржеш 90+3'

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