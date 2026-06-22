Уругвай - Кабо-Верде 22 июня обзор матча
Дата публикации: 22-06-2026
Уругвай
2 : 2
Кабо-Верде
Составы команд
Уругвай
Кабо-Верде
|23
|вр
|Фернандо Муслера
|13
|зщ
|Гильермо Варела
|3
|зщ
|Себастьян Касерес
|16
|зщ
|Матиас Оливера
|25
|зщ
|Хуан Санабрия
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
81'
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|6
|пз
|Родриго Бентанкур
|14
|пз
|Агустин Каноббио
|5
|пз
|Мануэль Угарте
70'
|21
|нп
|Федерико Виньяс
70'
|7
|пз
|Николас де ла Крус
70'
|9
|нп
|Дарвин Нуньес
70'
|18
|пз
|Бриан Родригес
81'
|1
|вр
|Жозимар Возинья
|22
|зщ
|Стивен Морейра
|4
|зщ
|Роберто Лопес
|3
|зщ
|Диней Боржеш
|13
|зщ
|Сидни Лопеш Кабрал
|20
|пз
|Райан Мендеш
|6
|пз
|Кевин Ленини
70'
|18
|пз
|Телму Арканжу
46'
|11
|пз
|Гарри Родригеш
58'
|10
|пз
|Жамиру Монтейру
80'
|9
|нп
|Беншимол
58'
|14
|пз
|Дерой Дуарте
46'
|21
|нп
|Жоя Да Кошта
58'
|26
|нп
|Элио Варела
58'
|15
|пз
|Ларос Дуарте
70'
|16
|пз
|Эйр Семедо Монтейро
80'
Запасные
|1
|вр
|Серхио Рочет
|12
|вр
|Сантьяго Меле
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|17
|зщ
|Матиас Винья
|24
|зщ
|Сантьяго Буэно
|22
|зщ
|Хоакин Пикерес
|15
|пз
|Эмилиано Мартинес
|26
|пз
|Родриго Саласар
|11
|нп
|Факундо Пельистри
|19
|нп
|Родриго Агирре
|12
|вр
|Марсиу Роза
|23
|вр
|Си Джей душ Сантуш
|2
|зщ
|Стопира
|5
|зщ
|Логан Кошта
|24
|зщ
|Вагнер Пина
|25
|зщ
|Келвин Пиреш
|8
|зщ
|Жоау Паулу
|17
|пз
|Вилли Семедо
|7
|нп
|Жовани Кабрал
|19
|нп
|Дейлон Роша Ливраменто
Главные тренеры
|Марсело Бьельса
|Педру Лейтау Бриту
Голы
Кевин Ленини
0:1
21'
Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
1:1
44'
Агустин Каноббио
Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
2:1
45+6'
Элио Варела
2:2
61'
Наказания
Сидни Лопеш Кабрал
5'
Родриго Бентанкур
20'
Матиас Оливера
58'
Диней Боржеш
90+3'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Уругвай - Кабо-Верде, который состоялся 22 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.