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Уругвай - Кабо-Верде 22 июня обзор матча

Дата публикации: 22-06-2026
Уругвай
Уругвай
2 : 2
Кабо-Верде
Кабо-Верде
Составы команд
Уругвай
Кабо-Верде
23УругвайврФернандо Муслера
13УругвайзщГильермо Варела
3УругвайзщСебастьян Касерес
16УругвайзщМатиас Оливера
25УругвайзщХуан Санабрия
20УругвайзщМаксимилиано Хавьер Араухо Вильчес
81'
8УругвайпзФедерико Вальверде
6УругвайпзРодриго Бентанкур
14УругвайпзАгустин Каноббио
5УругвайпзМануэль Угарте
70'
21УругвайнпФедерико Виньяс
70'
7УругвайпзНиколас де ла Крус
70'
9УругвайнпДарвин Нуньес
70'
18УругвайпзБриан Родригес
81'
1Кабо-ВердеврЖозимар Возинья
22Кабо-ВердезщСтивен Морейра
4Кабо-ВердезщРоберто Лопес
3Кабо-ВердезщДиней Боржеш
13Кабо-ВердезщСидни Лопеш Кабрал
20Кабо-ВердепзРайан Мендеш
6Кабо-ВердепзКевин Ленини
70'
18Кабо-ВердепзТелму Арканжу
46'
11Кабо-ВердепзГарри Родригеш
58'
10Кабо-ВердепзЖамиру Монтейру
80'
9Кабо-Верденп Беншимол
58'
14Кабо-ВердепзДерой Дуарте
46'
21Кабо-ВерденпЖоя Да Кошта
58'
26Кабо-ВерденпЭлио Варела
58'
15Кабо-ВердепзЛарос Дуарте
70'
16Кабо-ВердепзЭйр Семедо Монтейро
80'
Запасные
1УругвайврСерхио Рочет
12УругвайврСантьяго Меле
2УругвайзщХосе Хименес
17УругвайзщМатиас Винья
24УругвайзщСантьяго Буэно
22УругвайзщХоакин Пикерес
15УругвайпзЭмилиано Мартинес
26УругвайпзРодриго Саласар
11УругвайнпФакундо Пельистри
19УругвайнпРодриго Агирре
12Кабо-ВердеврМарсиу Роза
23Кабо-ВердеврСи Джей душ Сантуш
2Кабо-Вердезщ Стопира
5Кабо-ВердезщЛоган Кошта
24Кабо-ВердезщВагнер Пина
25Кабо-ВердезщКелвин Пиреш
8Кабо-ВердезщЖоау Паулу
17Кабо-ВердепзВилли Семедо
7Кабо-ВерденпЖовани Кабрал
19Кабо-ВерденпДейлон Роша Ливраменто
Главные тренеры
АргентинаМарсело Бьельса
Кабо-ВердеПедру Лейтау Бриту
Голы
Кевин Ленини
0:1
21'
Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
1:1
44'
Агустин Каноббио
Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
2:1
45+6'
Элио Варела
2:2
61'
Наказания
Сидни Лопеш Кабрал
5'
Родриго Бентанкур
20'
Матиас Оливера
58'
Диней Боржеш
90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Уругвай - Кабо-Верде, который состоялся 22 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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