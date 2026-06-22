Аргентина - Австрия 22 июня обзор матча Дата публикации: 22-06-2026 Аргентина 2 : 0 Австрия Составы команд Аргентина Австрия 23 вр Эмилиано Мартинес 26 зщ Науэль Молина 13 зщ Кристиан Ромеро 57' 6 зщ Лисандро Мартинес 25 зщ Факундо Медина 82' 7 пз Родриго Де Пауль 82' 20 пз Алексис Мак Аллистер 24 пз Энцо Фернандес 16 нп Тьяго Альмада 64' 10 нп Лионель Месси 22 нп Лаутаро Мартинес 64' 19 зщ Николас Отаменди 57' 15 нп Николас Гонсалес 64' 9 нп Хулиан Альварес 64' 3 зщ Николас Тальяфико 82' 5 пз Леандро Паредес 82' 1 вр Александр Шлагер 20 зщ Конрад Лаймер 8 зщ Давид Алаба 67' 5 зщ Стефан Пош 67' 3 зщ Кевин Дансо 6 пз Николас Зайвальд 4 пз Ксавер Шлагер 18 пз Романо Шмид 78' 9 пз Марсель Забитцер 24 пз Пауль Ваннер 67' 11 нп Михаэль Грегорич 85' 22 зщ Александер Прасс 67' 23 зщ Марко Фридль 67' 7 нп Марко Арнаутович 67' 21 нп Патрик Виммер 78' 17 пз Карни Чуквуэмека 85' Запасные 1 вр Хуан Муссо 12 вр Херонимо Рульи 2 зщ Маркос Сенеси 4 зщ Гонсало Монтьель 8 пз Валентин Барко 11 пз Джовани Ло Чельсо 14 пз Эксекиэль Паласиос 18 пз Николас Пас 17 нп Джулиано Симеоне 21 нп Хосе Лопес 12 вр Флориан Вигеле 13 вр Патрик Пенц 2 зщ Давид Аффенгрубер 15 зщ Филипп Линхарт 16 зщ Филипп Мвене 25 зщ Михаэль Свобода 10 пз Флориан Гриллич 19 пз Деян Любичич 26 пз Алессандро Шёпф 14 нп Саша Калайджич Главные тренеры Лионель Скалони Ральф Рангник Голы Лионель Месси Факундо Медина 1:0 38' Лионель Месси 2:0 90+5' Наказания Стефан Пош 40' Факундо Медина 76' Конрад Лаймер 76' Леандро Паредес 90+2'

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