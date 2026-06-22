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Аргентина - Австрия 22 июня обзор матча

Дата публикации: 22-06-2026
Аргентина
Аргентина
2 : 0
Австрия
Австрия
Составы команд
Аргентина
Австрия
23АргентинаврЭмилиано Мартинес
26АргентиназщНауэль Молина
13АргентиназщКристиан Ромеро
57'
6АргентиназщЛисандро Мартинес
25АргентиназщФакундо Медина
82'
7АргентинапзРодриго Де Пауль
82'
20АргентинапзАлексис Мак Аллистер
24АргентинапзЭнцо Фернандес
16АргентинанпТьяго Альмада
64'
10АргентинанпЛионель Месси
22АргентинанпЛаутаро Мартинес
64'
19АргентиназщНиколас Отаменди
57'
15АргентинанпНиколас Гонсалес
64'
9АргентинанпХулиан Альварес
64'
3АргентиназщНиколас Тальяфико
82'
5АргентинапзЛеандро Паредес
82'
1АвстрияврАлександр Шлагер
20АвстриязщКонрад Лаймер
8АвстриязщДавид Алаба
67'
5АвстриязщСтефан Пош
67'
3АвстриязщКевин Дансо
6АвстрияпзНиколас Зайвальд
4АвстрияпзКсавер Шлагер
18АвстрияпзРомано Шмид
78'
9АвстрияпзМарсель Забитцер
24АвстрияпзПауль Ваннер
67'
11АвстриянпМихаэль Грегорич
85'
22АвстриязщАлександер Прасс
67'
23АвстриязщМарко Фридль
67'
7АвстриянпМарко Арнаутович
67'
21АвстриянпПатрик Виммер
78'
17АвстрияпзКарни Чуквуэмека
85'
Запасные
1АргентинаврХуан Муссо
12АргентинаврХеронимо Рульи
2АргентиназщМаркос Сенеси
4АргентиназщГонсало Монтьель
8АргентинапзВалентин Барко
11АргентинапзДжовани Ло Чельсо
14АргентинапзЭксекиэль Паласиос
18АргентинапзНиколас Пас
17АргентинанпДжулиано Симеоне
21АргентинанпХосе Лопес
12АвстрияврФлориан Вигеле
13АвстрияврПатрик Пенц
2АвстриязщДавид Аффенгрубер
15АвстриязщФилипп Линхарт
16АвстриязщФилипп Мвене
25АвстриязщМихаэль Свобода
10АвстрияпзФлориан Гриллич
19АвстрияпзДеян Любичич
26АвстрияпзАлессандро Шёпф
14АвстриянпСаша Калайджич
Главные тренеры
АргентинаЛионель Скалони
ГерманияРальф Рангник
Голы
Лионель Месси
Факундо Медина
1:0
38'
Лионель Месси
2:0
90+5'
Наказания
Стефан Пош
40'
Факундо Медина
76'
Конрад Лаймер
76'
Леандро Паредес
90+2'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Аргентина - Австрия, который состоялся 22 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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