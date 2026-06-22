Аргентина - Австрия 22 июня обзор матча
Дата публикации: 22-06-2026
Аргентина
2 : 0
Австрия
Составы команд
Аргентина
Австрия
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|26
|зщ
|Науэль Молина
|13
|зщ
|Кристиан Ромеро
57'
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|25
|зщ
|Факундо Медина
82'
|7
|пз
|Родриго Де Пауль
82'
|20
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|24
|пз
|Энцо Фернандес
|16
|нп
|Тьяго Альмада
64'
|10
|нп
|Лионель Месси
|22
|нп
|Лаутаро Мартинес
64'
|19
|зщ
|Николас Отаменди
57'
|15
|нп
|Николас Гонсалес
64'
|9
|нп
|Хулиан Альварес
64'
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
82'
|5
|пз
|Леандро Паредес
82'
|1
|вр
|Александр Шлагер
|20
|зщ
|Конрад Лаймер
|8
|зщ
|Давид Алаба
67'
|5
|зщ
|Стефан Пош
67'
|3
|зщ
|Кевин Дансо
|6
|пз
|Николас Зайвальд
|4
|пз
|Ксавер Шлагер
|18
|пз
|Романо Шмид
78'
|9
|пз
|Марсель Забитцер
|24
|пз
|Пауль Ваннер
67'
|11
|нп
|Михаэль Грегорич
85'
|22
|зщ
|Александер Прасс
67'
|23
|зщ
|Марко Фридль
67'
|7
|нп
|Марко Арнаутович
67'
|21
|нп
|Патрик Виммер
78'
|17
|пз
|Карни Чуквуэмека
85'
Запасные
|1
|вр
|Хуан Муссо
|12
|вр
|Херонимо Рульи
|2
|зщ
|Маркос Сенеси
|4
|зщ
|Гонсало Монтьель
|8
|пз
|Валентин Барко
|11
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|14
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|18
|пз
|Николас Пас
|17
|нп
|Джулиано Симеоне
|21
|нп
|Хосе Лопес
|12
|вр
|Флориан Вигеле
|13
|вр
|Патрик Пенц
|2
|зщ
|Давид Аффенгрубер
|15
|зщ
|Филипп Линхарт
|16
|зщ
|Филипп Мвене
|25
|зщ
|Михаэль Свобода
|10
|пз
|Флориан Гриллич
|19
|пз
|Деян Любичич
|26
|пз
|Алессандро Шёпф
|14
|нп
|Саша Калайджич
Главные тренеры
|Лионель Скалони
|Ральф Рангник
Голы
Лионель Месси
Факундо Медина
1:0
38'
Лионель Месси
2:0
90+5'
Наказания
Стефан Пош
40'
Факундо Медина
76'
Конрад Лаймер
76'
Леандро Паредес
90+2'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Аргентина - Австрия, который состоялся 22 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.