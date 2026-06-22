Новая Зеландия - Египет 22 июня обзор матча Дата публикации: 22-06-2026 Новая Зеландия 1 : 3 Египет Составы команд Новая Зеландия Египет 1 вр Макс Крокомб 2 зщ Тим Пэйн 85' 16 зщ Финн Сёрман 5 зщ Майкл Боксолл 13 зщ Либерато Кэкачей 76' 6 пз Джо Белл 8 пз Марко Стаменич 20 пз Каллум Маккоуотт 66' 10 пз Сарприт Сингх 76' 11 нп Элайджа Джаст 85' 9 нп Крис Вуд 19 зщ Бенджамин Олд 66' 23 пз Райан Томас 76' 21 нп Джесси Рэндалл 76' 3 зщ Фрэнсис де Врис 85' 4 зщ Тайлер Биндон 85' 23 вр Мостафа Шобейр 3 зщ Мохамед Хани 2 зщ Яссер Ибрахим 13 зщ Ахмед Абул-Фетух 14 пз Хамди Фати 41' 17 пз Моханад Лашин 19 пз Марван Аттия 8 пз Эмам Ашур 84' 10 нп Мохамед Салах 84' 11 нп Мостафа Зико 76' 22 нп Омар Мармуш 76' 5 зщ Рами Рабья 41' 7 нп Трезеге 76' 9 нп Хамза Абделькарим 76' 4 зщ Хоссам Абдельмагид 84'90+9' 25 нп Зизо 84' 6 зщ Мохамед Абдель Монем 90+9' Запасные 12 вр Алекс Польсен 22 вр Майкл Вуд 15 зщ Нандо Пейнаккер 24 зщ Каллан Эллиот 26 зщ Томми Смит 14 пз Алекс Руфер 25 пз Лаклан Бейлисс 7 пз Логан Роджерсон 17 нп Коста Барбарусес 18 нп Бен Уэйн 1 вр Мохамед Эль-Шенави 16 вр Аль-Махди Солиман 26 вр Мохамед Алаа 15 зщ Карим Хафез 24 зщ Тарек Алаа 18 пз Набиль Дунга 21 пз Махмуд Сабер 12 нп Хессем Хассан 20 нп Ибрахим Адель Главные тренеры Даррен Базели Хоссам Хассан Голы Финн Сёрман Тим Пэйн 1:0 15' Мостафа Зико Мохамед Хани 1:1 58' Мохамед Салах Мостафа Зико 1:2 67' Трезеге Мохамед Салах 1:3 82' Наказания Моханад Лашин 17' Сарприт Сингх 20' Каллум Маккоуотт 34'

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