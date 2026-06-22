Новая Зеландия - Египет 22 июня обзор матча
Дата публикации: 22-06-2026
Новая Зеландия
1 : 3
Египет
Составы команд
Новая Зеландия
Египет
|1
|вр
|Макс Крокомб
|2
|зщ
|Тим Пэйн
85'
|16
|зщ
|Финн Сёрман
|5
|зщ
|Майкл Боксолл
|13
|зщ
|Либерато Кэкачей
76'
|6
|пз
|Джо Белл
|8
|пз
|Марко Стаменич
|20
|пз
|Каллум Маккоуотт
66'
|10
|пз
|Сарприт Сингх
76'
|11
|нп
|Элайджа Джаст
85'
|9
|нп
|Крис Вуд
|19
|зщ
|Бенджамин Олд
66'
|23
|пз
|Райан Томас
76'
|21
|нп
|Джесси Рэндалл
76'
|3
|зщ
|Фрэнсис де Врис
85'
|4
|зщ
|Тайлер Биндон
85'
|23
|вр
|Мостафа Шобейр
|3
|зщ
|Мохамед Хани
|2
|зщ
|Яссер Ибрахим
|13
|зщ
|Ахмед Абул-Фетух
|14
|пз
|Хамди Фати
41'
|17
|пз
|Моханад Лашин
|19
|пз
|Марван Аттия
|8
|пз
|Эмам Ашур
84'
|10
|нп
|Мохамед Салах
84'
|11
|нп
|Мостафа Зико
76'
|22
|нп
|Омар Мармуш
76'
|5
|зщ
|Рами Рабья
41'
|7
|нп
|Трезеге
76'
|9
|нп
|Хамза Абделькарим
76'
|4
|зщ
|Хоссам Абдельмагид
84'90+9'
|25
|нп
|Зизо
84'
|6
|зщ
|Мохамед Абдель Монем
90+9'
Запасные
|12
|вр
|Алекс Польсен
|22
|вр
|Майкл Вуд
|15
|зщ
|Нандо Пейнаккер
|24
|зщ
|Каллан Эллиот
|26
|зщ
|Томми Смит
|14
|пз
|Алекс Руфер
|25
|пз
|Лаклан Бейлисс
|7
|пз
|Логан Роджерсон
|17
|нп
|Коста Барбарусес
|18
|нп
|Бен Уэйн
|1
|вр
|Мохамед Эль-Шенави
|16
|вр
|Аль-Махди Солиман
|26
|вр
|Мохамед Алаа
|15
|зщ
|Карим Хафез
|24
|зщ
|Тарек Алаа
|18
|пз
|Набиль Дунга
|21
|пз
|Махмуд Сабер
|12
|нп
|Хессем Хассан
|20
|нп
|Ибрахим Адель
Главные тренеры
|Даррен Базели
|Хоссам Хассан
Голы
Финн Сёрман
Тим Пэйн
1:0
15'
Мостафа Зико
Мохамед Хани
1:1
58'
Мохамед Салах
Мостафа Зико
1:2
67'
Трезеге
Мохамед Салах
1:3
82'
Наказания
Моханад Лашин
17'
Сарприт Сингх
20'
Каллум Маккоуотт
34'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Новая Зеландия - Египет, который состоялся 22 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.