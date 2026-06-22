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Новая Зеландия - Египет 22 июня обзор матча

Дата публикации: 22-06-2026
Новая Зеландия
Новая Зеландия
1 : 3
Египет
Египет
Составы команд
Новая Зеландия
Египет
1Новая ЗеландияврМакс Крокомб
2Новая ЗеландиязщТим Пэйн
85'
16Новая ЗеландиязщФинн Сёрман
5Новая ЗеландиязщМайкл Боксолл
13Новая ЗеландиязщЛиберато Кэкачей
76'
6Новая ЗеландияпзДжо Белл
8Новая ЗеландияпзМарко Стаменич
20Новая ЗеландияпзКаллум Маккоуотт
66'
10Новая ЗеландияпзСарприт Сингх
76'
11Новая ЗеландиянпЭлайджа Джаст
85'
9Новая ЗеландиянпКрис Вуд
19Новая ЗеландиязщБенджамин Олд
66'
23Новая ЗеландияпзРайан Томас
76'
21Новая ЗеландиянпДжесси Рэндалл
76'
3Новая ЗеландиязщФрэнсис де Врис
85'
4Новая ЗеландиязщТайлер Биндон
85'
23ЕгипетврМостафа Шобейр
3ЕгипетзщМохамед Хани
2ЕгипетзщЯссер Ибрахим
13ЕгипетзщАхмед Абул-Фетух
14ЕгипетпзХамди Фати
41'
17ЕгипетпзМоханад Лашин
19ЕгипетпзМарван Аттия
8ЕгипетпзЭмам Ашур
84'
10ЕгипетнпМохамед Салах
84'
11ЕгипетнпМостафа Зико
76'
22ЕгипетнпОмар Мармуш
76'
5ЕгипетзщРами Рабья
41'
7Египетнп Трезеге
76'
9ЕгипетнпХамза Абделькарим
76'
4ЕгипетзщХоссам Абдельмагид
84'90+9'
25Египетнп Зизо
84'
6ЕгипетзщМохамед Абдель Монем
90+9'
Запасные
12Новая ЗеландияврАлекс Польсен
22Новая ЗеландияврМайкл Вуд
15Новая ЗеландиязщНандо Пейнаккер
24Новая ЗеландиязщКаллан Эллиот
26Новая ЗеландиязщТомми Смит
14Новая ЗеландияпзАлекс Руфер
25Новая ЗеландияпзЛаклан Бейлисс
7Новая ЗеландияпзЛоган Роджерсон
17Новая ЗеландиянпКоста Барбарусес
18Новая ЗеландиянпБен Уэйн
1ЕгипетврМохамед Эль-Шенави
16ЕгипетврАль-Махди Солиман
26ЕгипетврМохамед Алаа
15ЕгипетзщКарим Хафез
24ЕгипетзщТарек Алаа
18ЕгипетпзНабиль Дунга
21ЕгипетпзМахмуд Сабер
12ЕгипетнпХессем Хассан
20ЕгипетнпИбрахим Адель
Главные тренеры
АнглияДаррен Базели
ЕгипетХоссам Хассан
Голы
Финн Сёрман
Тим Пэйн
1:0
15'
Мостафа Зико
Мохамед Хани
1:1
58'
Мохамед Салах
Мостафа Зико
1:2
67'
Трезеге
Мохамед Салах
1:3
82'
Наказания
Моханад Лашин
17'
Сарприт Сингх
20'
Каллум Маккоуотт
34'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Новая Зеландия - Египет, который состоялся 22 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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