Франция - Ирак 23 июня обзор матча Дата публикации: 23-06-2026 Франция 3 : 0 Ирак Составы команд Франция Ирак 16 вр Мик Меньян 5 зщ Жюль Кунде 83' 4 зщ Деотшанкюль Юпамекано 17 зщ Вильям Салиба 3 зщ Люка Динь 6 пз Ману Коне 14 пз Адриен Рабьо 11 нп Майкл Олисе 68' 7 нп Усман Дембеле 68' 12 нп Брэдли Баркола 83' 10 нп Килиан Мбаппе 90+1' 24 пз Райан Шерки 68' 20 пз Дезире Дуэ 68' 2 зщ Мало Гюсто 83' 25 пз Магнес Аклиуш 83' 9 нп Маркус Тюрам 90+1' 22 вр Ахмед Басил 3 зщ Хуссейн Али 4 зщ Заид Тахсин 60' 5 зщ Акам Хашем 23 зщ Мерхас Доски 8 пз Ибрахим Байеш 68' 14 пз Зидан Икбаль 16 пз Амир Аль-Аммари 68' 24 пз Заид Исмаил 60' 18 нп Аймен Хуссейн 26' 11 нп Ахмед Касем 9 нп Али Аль-Хамади 26' 2 зщ Ребин Сулака 60' 7 нп Юссеф Амин 60' 20 пз Аймар Шер 68' 21 нп Марко Фарджи 68' Запасные 1 вр Брис Самба 23 вр Робен Риссер 15 зщ Ибраима Конате 19 зщ Тео Эрнандес 21 зщ Лукас Эрнандес 26 зщ Максанс Лакруа 8 пз Орельен Тчуамени 13 пз Н'Голо Канте 18 пз Уоррен Заир-Эмери 22 нп Жан-Филипп Матета 1 вр Фахад Талиб 12 вр Джалал Хассан 6 зщ Манаф Юнис 15 зщ Ахмед Хасан 25 зщ Мустафа Саадун 26 зщ Франс Путрос 19 пз Кевин Якоб 10 нп Моханад Али 13 нп Али Юсиф 17 нп Али Джасим Главные тренеры Дидье Дешам Грэм Арнольд Голы Килиан Мбаппе Майкл Олисе 1:0 14' Килиан Мбаппе Усман Дембеле 2:0 54' Усман Дембеле Майкл Олисе 3:0 66' Наказания Амир Аль-Аммари 6'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Франция - Ирак, который состоялся 23 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.