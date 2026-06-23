Франция - Ирак 23 июня обзор матча
Дата публикации: 23-06-2026
Франция
3 : 0
Ирак
Составы команд
Франция
Ирак
|16
|вр
|Мик Меньян
|5
|зщ
|Жюль Кунде
|
83'
|4
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|17
|зщ
|Вильям Салиба
|3
|зщ
|Люка Динь
|6
|пз
|Ману Коне
|14
|пз
|Адриен Рабьо
|11
|нп
|Майкл Олисе
|
68'
|7
|нп
|Усман Дембеле
|
68'
|12
|нп
|Брэдли Баркола
|
83'
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|
90+1'
|24
|пз
|Райан Шерки
|
68'
|20
|пз
|Дезире Дуэ
|
68'
|2
|зщ
|Мало Гюсто
|
83'
|25
|пз
|Магнес Аклиуш
|
83'
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|
90+1'
|22
|вр
|Ахмед Басил
|3
|зщ
|Хуссейн Али
|4
|зщ
|Заид Тахсин
|
60'
|5
|зщ
|Акам Хашем
|23
|зщ
|Мерхас Доски
|8
|пз
|Ибрахим Байеш
|
68'
|14
|пз
|Зидан Икбаль
|16
|пз
|Амир Аль-Аммари
|
68'
|24
|пз
|Заид Исмаил
|
60'
|18
|нп
|Аймен Хуссейн
|
26'
|11
|нп
|Ахмед Касем
|9
|нп
|Али Аль-Хамади
|
26'
|2
|зщ
|Ребин Сулака
|
60'
|7
|нп
|Юссеф Амин
|
60'
|20
|пз
|Аймар Шер
|
68'
|21
|нп
|Марко Фарджи
|
68'
Запасные
|1
|вр
|Брис Самба
|23
|вр
|Робен Риссер
|15
|зщ
|Ибраима Конате
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|26
|зщ
|Максанс Лакруа
|8
|пз
|Орельен Тчуамени
|13
|пз
|Н'Голо Канте
|18
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|22
|нп
|Жан-Филипп Матета
|1
|вр
|Фахад Талиб
|12
|вр
|Джалал Хассан
|6
|зщ
|Манаф Юнис
|15
|зщ
|Ахмед Хасан
|25
|зщ
|Мустафа Саадун
|26
|зщ
|Франс Путрос
|19
|пз
|Кевин Якоб
|10
|нп
|Моханад Али
|13
|нп
|Али Юсиф
|17
|нп
|Али Джасим
Главные тренеры
|Дидье Дешам
|Грэм Арнольд
Голы
Килиан Мбаппе
Майкл Олисе
1:0
14'
Килиан Мбаппе
Усман Дембеле
2:0
54'
Усман Дембеле
Майкл Олисе
3:0
66'
Наказания
Амир Аль-Аммари
6'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Франция - Ирак, который состоялся 23 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.