08:51 ()
Свернуть список

Франция - Ирак 23 июня обзор матча

Дата публикации: 23-06-2026
Франция
Франция
3 : 0
Ирак
Ирак
Составы команд
Франция
Ирак
16 Франция вр Мик Меньян
5 Франция зщ Жюль Кунде
83'
4 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
17 Франция зщ Вильям Салиба
3 Франция зщ Люка Динь
6 Франция пз Ману Коне
14 Франция пз Адриен Рабьо
11 Франция нп Майкл Олисе
68'
7 Франция нп Усман Дембеле
68'
12 Франция нп Брэдли Баркола
83'
10 Франция нп Килиан Мбаппе
90+1'
24 Франция пз Райан Шерки
68'
20 Франция пз Дезире Дуэ
68'
2 Франция зщ Мало Гюсто
83'
25 Франция пз Магнес Аклиуш
83'
9 Франция нп Маркус Тюрам
90+1'
22 Ирак вр Ахмед Басил
3 Ирак зщ Хуссейн Али
4 Ирак зщ Заид Тахсин
60'
5 Ирак зщ Акам Хашем
23 Ирак зщ Мерхас Доски
8 Ирак пз Ибрахим Байеш
68'
14 Ирак пз Зидан Икбаль
16 Ирак пз Амир Аль-Аммари
68'
24 Ирак пз Заид Исмаил
60'
18 Ирак нп Аймен Хуссейн
26'
11 Ирак нп Ахмед Касем
9 Ирак нп Али Аль-Хамади
26'
2 Ирак зщ Ребин Сулака
60'
7 Ирак нп Юссеф Амин
60'
20 Ирак пз Аймар Шер
68'
21 Ирак нп Марко Фарджи
68'
Запасные
1 Франция вр Брис Самба
23 Франция вр Робен Риссер
15 Франция зщ Ибраима Конате
19 Франция зщ Тео Эрнандес
21 Франция зщ Лукас Эрнандес
26 Франция зщ Максанс Лакруа
8 Франция пз Орельен Тчуамени
13 Франция пз Н'Голо Канте
18 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
22 Франция нп Жан-Филипп Матета
1 Ирак вр Фахад Талиб
12 Ирак вр Джалал Хассан
6 Ирак зщ Манаф Юнис
15 Ирак зщ Ахмед Хасан
25 Ирак зщ Мустафа Саадун
26 Ирак зщ Франс Путрос
19 Ирак пз Кевин Якоб
10 Ирак нп Моханад Али
13 Ирак нп Али Юсиф
17 Ирак нп Али Джасим
Главные тренеры
Франция Дидье Дешам
Австралия Грэм Арнольд
Голы
Килиан Мбаппе
Майкл Олисе
1:0
14'
Килиан Мбаппе
Усман Дембеле
2:0
54'
Усман Дембеле
Майкл Олисе
3:0
66'
Наказания
Амир Аль-Аммари
6'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Франция - Ирак, который состоялся 23 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close