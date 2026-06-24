Англия - Гана 23 июня обзор матча
Дата публикации: 24-06-2026
Англия
0 : 0
Гана
Составы команд
Англия
Гана
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|2
|зщ
|Эзри Конса
|6
|зщ
|Марк-Израэль Гехи
|25
|зщ
|Джед-Хотеп Спенс
65'
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
74'
|4
|пз
|Деклан Райс
|10
|пз
|Джуд Беллингем
74'
|20
|нп
|Чуквунонсо Мадуэке
83'
|18
|нп
|Энтони Гордон
65'
|9
|нп
|Гарри Кейн
|3
|зщ
|Нико О'Райли
65'
|7
|нп
|Букайо Сака
65'
|21
|пз
|Эберечи Эзе
74'
|17
|пз
|Морган Роджерс
74'
|11
|нп
|Маркус Рашфорд
83'
|16
|вр
|Бенджамин Асаре
|26
|зщ
|Марвен Сеная
87'
|4
|зщ
|Джонас Аджети
|18
|зщ
|Джером Опоку
|14
|зщ
|Гидеон Менса
|3
|пз
|Калеб Йиренки
|5
|пз
|Томас Парти
|8
|пз
|Кваси Сибо
|19
|пз
|Иньяки Уильямс
66'
|9
|нп
|Джордан Айю
66'
|11
|нп
|Антуан Семеньо
|7
|пз
|Иссааку Фатаву
66'
|25
|нп
|Принс Аду
66'90+6'
|21
|зщ
|Коджо Оппонг
87'
|17
|зщ
|Абдул-Рахман Баба
90+6'
Запасные
|13
|вр
|Дин Хендерсон
|23
|вр
|Джеймс Траффорд
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|12
|зщ
|Трево Чалоба
|15
|зщ
|Даниэль Бёрн
|26
|зщ
|Джарелл Куанса
|14
|пз
|Джордан Хендерсон
|16
|пз
|Кобби Майну
|19
|нп
|Олли Уоткинс
|22
|нп
|Айван Тони
|1
|вр
|Лоуренс Ати-Зиги
|12
|вр
|Джозеф Ананг
|2
|зщ
|Алиду Сейду
|6
|зщ
|Абдул Мумин
|23
|зщ
|Деррик Люккассен
|15
|пз
|Элиша Овусу
|20
|пз
|Огустин Боакье
|13
|пз
|Кристофер Баа
|22
|пз
|Камал Сулемана
|24
|пз
|Эрнест Нуама
|10
|нп
|Брендон Томас-Асанте
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Карлуш Кейруш
Наказания
Деклан Райс
41'
Иньяки Уильямс
60'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Англия - Гана, который состоялся 23 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.