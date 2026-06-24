09:38 ()
Свернуть список

Англия - Гана 23 июня обзор матча

Дата публикации: 24-06-2026
Англия
Англия
0 : 0
Гана
Гана
Составы команд
Англия
Гана
1АнглияврДжордан Пикфорд
24АнглиязщРис Джеймс
2АнглиязщЭзри Конса
6АнглиязщМарк-Израэль Гехи
25АнглиязщДжед-Хотеп Спенс
65'
8АнглияпзЭллиот Андерсон
74'
4АнглияпзДеклан Райс
10АнглияпзДжуд Беллингем
74'
20АнглиянпЧуквунонсо Мадуэке
83'
18АнглиянпЭнтони Гордон
65'
9АнглиянпГарри Кейн
3АнглиязщНико О'Райли
65'
7АнглиянпБукайо Сака
65'
21АнглияпзЭберечи Эзе
74'
17АнглияпзМорган Роджерс
74'
11АнглиянпМаркус Рашфорд
83'
16ГанаврБенджамин Асаре
26ГаназщМарвен Сеная
87'
4ГаназщДжонас Аджети
18ГаназщДжером Опоку
14ГаназщГидеон Менса
3ГанапзКалеб Йиренки
5ГанапзТомас Парти
8ГанапзКваси Сибо
19ГанапзИньяки Уильямс
66'
9ГананпДжордан Айю
66'
11ГананпАнтуан Семеньо
7ГанапзИссааку Фатаву
66'
25ГананпПринс Аду
66'90+6'
21ГаназщКоджо Оппонг
87'
17ГаназщАбдул-Рахман Баба
90+6'
Запасные
13АнглияврДин Хендерсон
23АнглияврДжеймс Траффорд
5АнглиязщДжон Стоунз
12АнглиязщТрево Чалоба
15АнглиязщДаниэль Бёрн
26АнглиязщДжарелл Куанса
14АнглияпзДжордан Хендерсон
16АнглияпзКобби Майну
19АнглиянпОлли Уоткинс
22АнглиянпАйван Тони
1ГанаврЛоуренс Ати-Зиги
12ГанаврДжозеф Ананг
2ГаназщАлиду Сейду
6ГаназщАбдул Мумин
23ГаназщДеррик Люккассен
15ГанапзЭлиша Овусу
20ГанапзОгустин Боакье
13ГанапзКристофер Баа
22ГанапзКамал Сулемана
24ГанапзЭрнест Нуама
10ГананпБрендон Томас-Асанте
Главные тренеры
ГерманияТомас Тухель
ПортугалияКарлуш Кейруш
Наказания
Деклан Райс
41'
Иньяки Уильямс
60'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Англия - Гана, который состоялся 23 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close