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Норвегия - Сенегал 23 июня обзор матча

Дата публикации: 23-06-2026
Норвегия
Норвегия
3 : 2
Сенегал
Сенегал
Составы команд
Норвегия
Сенегал
1НорвегияврЭрьян Нюланд
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
13'
3НорвегиязщКристоффер Аер
17НорвегиязщТорбьёрн Хеггем
84'
5НорвегиязщДавид Мёллер Вольфе
10НорвегияпзМартин Эдегор
8НорвегияпзСандер Берге
14НорвегияпзФредрик Эурснес
46'
7НорвегиянпАлександр Сёрлот
84'
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
20НорвегиянпАнтонио Нуса
71'
16НорвегиязщМаркус Педерсен
13'
6НорвегияпзПатрик Берг
46'
21НорвегиянпАндреас Шельдеруп
71'
4НорвегиязщЛео Эстигор
84'
22НорвегиянпОскар Бобб
84'
16СенегалврЭдуард Менди
63'
3СенегалзщКалиду Кулибали
72'
19СенегалзщМусса Ньякате
25СенегалзщЭль-Хаджи Малик Диуф
54'
15СенегалпзКрепен Диатта
8СенегалпзЛамин Камара
63'
5СенегалпзИдрисса Гейе
26СенегалпзПап Гейе
54'
18СенегалнпИсмаила Сарр
11СенегалнпНиколас Джексон
10СенегалнпСадио Мане
14СенегалзщИсмаил Якобс
54'
20СенегалнпИбрагим Мбайе
54'
23СенегалврМори Дио
63'
6СенегалпзПате Сисс
63'
17СенегалпзПапе Матар Сарр
72'
Запасные
12НорвегияврСандер Тангвик
13НорвегияврЭгиль Сельвик
15НорвегиязщФредрик Бьёркан
24НорвегиязщСондре Лангос
25НорвегиязщХенрик Фальхенер
2НорвегияпзМортен Торсбю
18НорвегияпзКристиан Торстведт
19НорвегияпзТело Осгор
23НорвегиянпЙенс Петтер Хёуге
11НорвегиянпЙёрген Странн Ларсен
1СенегалврЙеванн Диуф
2СенегалзщМамаду Сарр
4СенегалзщАбдулайе Сек
24СенегалзщАнтуан Менди
21СенегалпзХабиб Диарра
22СенегалпзБара Ндиайе
7СенегалнпАссане Диао
9СенегалнпБамба Дьенг
12СенегалнпШериф Ндиайе
13СенегалнпИлиман Ндиайе
Главные тренеры
НорвегияСтоле Сольбаккен
СенегалПап Тьяв
Голы
Маркус Педерсен
1:0
43'
Эрлинг Холанд
Мартин Эдегор
2:0
48'
Исмаила Сарр
Садио Мане
2:1
53'
Эрлинг Холанд
Патрик Берг
3:1
58'
Исмаила Сарр
Николас Джексон
3:2
90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Норвегия - Сенегал, который состоялся 23 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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