Норвегия - Сенегал 23 июня обзор матча Дата публикации: 23-06-2026 Норвегия 3 : 2 Сенегал Составы команд Норвегия Сенегал 1 вр Эрьян Нюланд 26 зщ Юлиан Рюэрсон 13' 3 зщ Кристоффер Аер 17 зщ Торбьёрн Хеггем 84' 5 зщ Давид Мёллер Вольфе 10 пз Мартин Эдегор 8 пз Сандер Берге 14 пз Фредрик Эурснес 46' 7 нп Александр Сёрлот 84' 9 нп Эрлинг Холанд 20 нп Антонио Нуса 71' 16 зщ Маркус Педерсен 13' 6 пз Патрик Берг 46' 21 нп Андреас Шельдеруп 71' 4 зщ Лео Эстигор 84' 22 нп Оскар Бобб 84' 16 вр Эдуард Менди 63' 3 зщ Калиду Кулибали 72' 19 зщ Мусса Ньякате 25 зщ Эль-Хаджи Малик Диуф 54' 15 пз Крепен Диатта 8 пз Ламин Камара 63' 5 пз Идрисса Гейе 26 пз Пап Гейе 54' 18 нп Исмаила Сарр 11 нп Николас Джексон 10 нп Садио Мане 14 зщ Исмаил Якобс 54' 20 нп Ибрагим Мбайе 54' 23 вр Мори Дио 63' 6 пз Пате Сисс 63' 17 пз Папе Матар Сарр 72' Запасные 12 вр Сандер Тангвик 13 вр Эгиль Сельвик 15 зщ Фредрик Бьёркан 24 зщ Сондре Лангос 25 зщ Хенрик Фальхенер 2 пз Мортен Торсбю 18 пз Кристиан Торстведт 19 пз Тело Осгор 23 нп Йенс Петтер Хёуге 11 нп Йёрген Странн Ларсен 1 вр Йеванн Диуф 2 зщ Мамаду Сарр 4 зщ Абдулайе Сек 24 зщ Антуан Менди 21 пз Хабиб Диарра 22 пз Бара Ндиайе 7 нп Ассане Диао 9 нп Бамба Дьенг 12 нп Шериф Ндиайе 13 нп Илиман Ндиайе Главные тренеры Столе Сольбаккен Пап Тьяв Голы Маркус Педерсен 1:0 43' Эрлинг Холанд Мартин Эдегор 2:0 48' Исмаила Сарр Садио Мане 2:1 53' Эрлинг Холанд Патрик Берг 3:1 58' Исмаила Сарр Николас Джексон 3:2 90+3'

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