Норвегия - Сенегал 23 июня обзор матча
Дата публикации: 23-06-2026
Норвегия
3 : 2
Сенегал
Составы команд
Норвегия
Сенегал
|1
|вр
|Эрьян Нюланд
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
13'
|3
|зщ
|Кристоффер Аер
|17
|зщ
|Торбьёрн Хеггем
84'
|5
|зщ
|Давид Мёллер Вольфе
|10
|пз
|Мартин Эдегор
|8
|пз
|Сандер Берге
|14
|пз
|Фредрик Эурснес
46'
|7
|нп
|Александр Сёрлот
84'
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|20
|нп
|Антонио Нуса
71'
|16
|зщ
|Маркус Педерсен
13'
|6
|пз
|Патрик Берг
46'
|21
|нп
|Андреас Шельдеруп
71'
|4
|зщ
|Лео Эстигор
84'
|22
|нп
|Оскар Бобб
84'
|16
|вр
|Эдуард Менди
63'
|3
|зщ
|Калиду Кулибали
72'
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|25
|зщ
|Эль-Хаджи Малик Диуф
54'
|15
|пз
|Крепен Диатта
|8
|пз
|Ламин Камара
63'
|5
|пз
|Идрисса Гейе
|26
|пз
|Пап Гейе
54'
|18
|нп
|Исмаила Сарр
|11
|нп
|Николас Джексон
|10
|нп
|Садио Мане
|14
|зщ
|Исмаил Якобс
54'
|20
|нп
|Ибрагим Мбайе
54'
|23
|вр
|Мори Дио
63'
|6
|пз
|Пате Сисс
63'
|17
|пз
|Папе Матар Сарр
72'
Запасные
|12
|вр
|Сандер Тангвик
|13
|вр
|Эгиль Сельвик
|15
|зщ
|Фредрик Бьёркан
|24
|зщ
|Сондре Лангос
|25
|зщ
|Хенрик Фальхенер
|2
|пз
|Мортен Торсбю
|18
|пз
|Кристиан Торстведт
|19
|пз
|Тело Осгор
|23
|нп
|Йенс Петтер Хёуге
|11
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|1
|вр
|Йеванн Диуф
|2
|зщ
|Мамаду Сарр
|4
|зщ
|Абдулайе Сек
|24
|зщ
|Антуан Менди
|21
|пз
|Хабиб Диарра
|22
|пз
|Бара Ндиайе
|7
|нп
|Ассане Диао
|9
|нп
|Бамба Дьенг
|12
|нп
|Шериф Ндиайе
|13
|нп
|Илиман Ндиайе
Главные тренеры
|Столе Сольбаккен
|Пап Тьяв
Голы
Маркус Педерсен
1:0
43'
Эрлинг Холанд
Мартин Эдегор
2:0
48'
Исмаила Сарр
Садио Мане
2:1
53'
Эрлинг Холанд
Патрик Берг
3:1
58'
Исмаила Сарр
Николас Джексон
3:2
90+3'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Норвегия - Сенегал, который состоялся 23 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.