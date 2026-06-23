Португалия - Узбекистан 23 июня обзор матча Дата публикации: 23-06-2026 Португалия 5 : 0 Узбекистан Составы команд Португалия Узбекистан 1 вр Диогу Кошта 20 зщ Жоау Канселу 46' 13 зщ Ренату Вейга 25 зщ Нуну Мендеш 3 зщ Рубен Диаш 15 пз Жоау Невеш 76' 23 пз Витинья 83' 8 пз Бруну Фернандеш 18 нп Педру Нету 46' 7 нп Криштиану Роналду 11 нп Жоау Феликс 63' 2 зщ Нелсон Семеду 46' 26 нп Шику Консейсау 46' 16 пз Франсишку Тринкау 63' 10 пз Бернарду Силва 76' 17 нп Рафаэл Леау 83' 12 вр Абдувохид Нематов 2 зщ Абдукодир Хусанов 5 зщ Рустам Ашурматов 24 зщ Бехруджон Каримов 90+2' 19 зщ Азизжон Ганиев 18 пз Абдулла Абдуллаев 7 пз Отабек Шукуров 90+2' 13 пз Шерзод Насруллаев 46' 22 пз Аббосбек Файзуллаев 73' 9 пз Одилджон Хамробеков 46' 14 нп Эльдор Шомуродов 3 зщ Хожиакбар Алижонов 46' 6 пз Акмал Мозговой 46' 21 нп Игорь Сергеев 73' 23 пз Шерзод Эсанов 90+2' 10 нп Русланбек Джиянов 90+2' Запасные 12 вр Жозе Са 22 вр Руй Силва 4 зщ Томаш Араужу 5 зщ Диогу Дало 14 зщ Гонсалу Инасиу 6 зщ Матеус Нунес 24 пз Саму Кошта 21 пз Рубен Невеш 9 нп Гонсалу Рамуш 19 нп Гонсалу Гедеш 1 вр Уткир Юсупов 16 вр Ботирали Эргашев 4 зщ Фаррух Сайфиев 15 зщ Умар Эшмуродов 25 зщ Авазбек Улмасалиев 26 зщ Джахангир Урозов 8 пз Джамшид Искандеров 11 нп Остон Урунов 17 нп Достонбек Хамдамов 20 нп Азизбек Аманов Главные тренеры Роберто Мартинес Фабио Каннаваро Голы Криштиану Роналду Жоау Канселу 1:0 6' Нуну Мендеш 2:0 17' Криштиану Роналду Бруну Фернандеш 3:0 39' Абдувохид Нематов 4:0 60' Рафаэл Леау 5:0 87' Наказания Одилджон Хамробеков 14' Ренату Вейга 68'

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