Португалия - Узбекистан 23 июня обзор матча
Дата публикации: 23-06-2026
Португалия
5 : 0
Узбекистан
Составы команд
Португалия
Узбекистан
|1
|вр
|Диогу Кошта
|20
|зщ
|Жоау Канселу
46'
|13
|зщ
|Ренату Вейга
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|15
|пз
|Жоау Невеш
76'
|23
|пз
|Витинья
83'
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|18
|нп
|Педру Нету
46'
|7
|нп
|Криштиану Роналду
|11
|нп
|Жоау Феликс
63'
|2
|зщ
|Нелсон Семеду
46'
|26
|нп
|Шику Консейсау
46'
|16
|пз
|Франсишку Тринкау
63'
|10
|пз
|Бернарду Силва
76'
|17
|нп
|Рафаэл Леау
83'
|12
|вр
|Абдувохид Нематов
|2
|зщ
|Абдукодир Хусанов
|5
|зщ
|Рустам Ашурматов
|24
|зщ
|Бехруджон Каримов
90+2'
|19
|зщ
|Азизжон Ганиев
|18
|пз
|Абдулла Абдуллаев
|7
|пз
|Отабек Шукуров
90+2'
|13
|пз
|Шерзод Насруллаев
46'
|22
|пз
|Аббосбек Файзуллаев
73'
|9
|пз
|Одилджон Хамробеков
46'
|14
|нп
|Эльдор Шомуродов
|3
|зщ
|Хожиакбар Алижонов
46'
|6
|пз
|Акмал Мозговой
46'
|21
|нп
|Игорь Сергеев
73'
|23
|пз
|Шерзод Эсанов
90+2'
|10
|нп
|Русланбек Джиянов
90+2'
Запасные
|12
|вр
|Жозе Са
|22
|вр
|Руй Силва
|4
|зщ
|Томаш Араужу
|5
|зщ
|Диогу Дало
|14
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|6
|зщ
|Матеус Нунес
|24
|пз
|Саму Кошта
|21
|пз
|Рубен Невеш
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|19
|нп
|Гонсалу Гедеш
|1
|вр
|Уткир Юсупов
|16
|вр
|Ботирали Эргашев
|4
|зщ
|Фаррух Сайфиев
|15
|зщ
|Умар Эшмуродов
|25
|зщ
|Авазбек Улмасалиев
|26
|зщ
|Джахангир Урозов
|8
|пз
|Джамшид Искандеров
|11
|нп
|Остон Урунов
|17
|нп
|Достонбек Хамдамов
|20
|нп
|Азизбек Аманов
Главные тренеры
|Роберто Мартинес
|Фабио Каннаваро
Голы
Криштиану Роналду
Жоау Канселу
1:0
6'
Нуну Мендеш
2:0
17'
Криштиану Роналду
Бруну Фернандеш
3:0
39'
Абдувохид Нематов
4:0
60'
Рафаэл Леау
5:0
87'
Наказания
Одилджон Хамробеков
14'
Ренату Вейга
68'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Португалия - Узбекистан, который состоялся 23 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.