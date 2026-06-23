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Португалия - Узбекистан 23 июня обзор матча

Дата публикации: 23-06-2026
Португалия
Португалия
5 : 0
Узбекистан
Узбекистан
Составы команд
Португалия
Узбекистан
1ПортугалияврДиогу Кошта
20ПортугалиязщЖоау Канселу
46'
13ПортугалиязщРенату Вейга
25ПортугалиязщНуну Мендеш
3ПортугалиязщРубен Диаш
15ПортугалияпзЖоау Невеш
76'
23Португалияпз Витинья
83'
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
18ПортугалиянпПедру Нету
46'
7ПортугалиянпКриштиану Роналду
11ПортугалиянпЖоау Феликс
63'
2ПортугалиязщНелсон Семеду
46'
26ПортугалиянпШику Консейсау
46'
16ПортугалияпзФрансишку Тринкау
63'
10ПортугалияпзБернарду Силва
76'
17ПортугалиянпРафаэл Леау
83'
12УзбекистанврАбдувохид Нематов
2УзбекистанзщАбдукодир Хусанов
5УзбекистанзщРустам Ашурматов
24УзбекистанзщБехруджон Каримов
90+2'
19УзбекистанзщАзизжон Ганиев
18УзбекистанпзАбдулла Абдуллаев
7УзбекистанпзОтабек Шукуров
90+2'
13УзбекистанпзШерзод Насруллаев
46'
22УзбекистанпзАббосбек Файзуллаев
73'
9УзбекистанпзОдилджон Хамробеков
46'
14УзбекистаннпЭльдор Шомуродов
3УзбекистанзщХожиакбар Алижонов
46'
6УзбекистанпзАкмал Мозговой
46'
21УзбекистаннпИгорь Сергеев
73'
23УзбекистанпзШерзод Эсанов
90+2'
10УзбекистаннпРусланбек Джиянов
90+2'
Запасные
12ПортугалияврЖозе Са
22ПортугалияврРуй Силва
4ПортугалиязщТомаш Араужу
5ПортугалиязщДиогу Дало
14ПортугалиязщГонсалу Инасиу
6ПортугалиязщМатеус Нунес
24ПортугалияпзСаму Кошта
21ПортугалияпзРубен Невеш
9ПортугалиянпГонсалу Рамуш
19ПортугалиянпГонсалу Гедеш
1УзбекистанврУткир Юсупов
16УзбекистанврБотирали Эргашев
4УзбекистанзщФаррух Сайфиев
15УзбекистанзщУмар Эшмуродов
25УзбекистанзщАвазбек Улмасалиев
26УзбекистанзщДжахангир Урозов
8УзбекистанпзДжамшид Искандеров
11УзбекистаннпОстон Урунов
17УзбекистаннпДостонбек Хамдамов
20УзбекистаннпАзизбек Аманов
Главные тренеры
ИспанияРоберто Мартинес
ИталияФабио Каннаваро
Голы
Криштиану Роналду
Жоау Канселу
1:0
6'
Нуну Мендеш
2:0
17'
Криштиану Роналду
Бруну Фернандеш
3:0
39'
Абдувохид Нематов
4:0
60'
Рафаэл Леау
5:0
87'
Наказания
Одилджон Хамробеков
14'
Ренату Вейга
68'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Португалия - Узбекистан, который состоялся 23 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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