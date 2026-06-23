Иордания - Алжир 23 июня обзор матча Дата публикации: 23-06-2026 Иордания 1 : 2 Алжир Составы команд Иордания Алжир 1 вр Язид Абу Лайла 5 зщ Язан Аль-Араб 23 зщ Эхсан Хаддад 20 зщ Моханнад Абу Таха 84' 3 зщ Абдалла Насиб 4 зщ Хусам Абу Дагаб 90+1' 21 пз Низар Аль-Рашдан 8 пз Нур Аль-Равабдех 10 нп Мусса Аль-Тамари 84' 9 нп Али Олван 90+1' 13 нп Махмуд Аль-Марди 76' 11 нп Оде Аль-Фахури 76' 2 зщ Мохаммад Абу Хашиш 84' 24 нп Али Азайзе 84' 17 зщ Салим Обаид 90+1' 7 нп Шарара 90+1' 23 вр Лука Зидан 17 зщ Рафик Белгали 2 зщ Айсса Манди 21 зщ Рами Бенсебаини 15 зщ Райан Аит-Нури 85' 10 пз Фарес Шаиби 22 пз Ибрахим Маза 14 пз Хишем Будауи 46' 6 пз Рамиз Зерруки 46' 7 нп Рияд Марез 76' 9 нп Амин Гуири 85' 19 пз Набиль Бенталеб 46' 12 нп Надир Бенбуали 46' 11 нп Анис Хадж Мусса 76' 13 зщ Жауэн Аджам 85' 5 зщ Зинеддин Белаид 85' Запасные 12 вр Нур Бани Атейя 22 вр Абдалла Аль-Фахури 19 зщ Саед Аль-Росан 16 зщ Мохаммад Абуалнади 26 зщ Анас Бадави 18 зщ Мохаммед Таха 6 пз Амер Джамус 14 пз Раджай Айед 15 пз Ибрахим Садех 25 пз Мохаммад Аль-Дауд 1 вр Мельвин Мастиль 16 вр Уссама Бенбут 3 зщ Ашреф Абада 4 зщ Мохамед Амин Тугай 26 зщ Самир Шерги 8 пз Уссем Ауар 24 пз Яссин Титрауи 20 нп Адиль Бульбина 25 нп Фарес Геджемис Главные тренеры Джамал Селлами Владимир Петкович Голы Низар Аль-Рашдан Мусса Аль-Тамари 1:0 36' Надир Бенбуали Рияд Марез 1:1 69' Амин Гуири 1:2 82' Наказания Рамиз Зерруки 44' Хусам Абу Дагаб 64'

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