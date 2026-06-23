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Иордания - Алжир 23 июня обзор матча

Дата публикации: 23-06-2026
Иордания
Иордания
1 : 2
Алжир
Алжир
Составы команд
Иордания
Алжир
1ИорданияврЯзид Абу Лайла
5ИорданиязщЯзан Аль-Араб
23ИорданиязщЭхсан Хаддад
20ИорданиязщМоханнад Абу Таха
84'
3ИорданиязщАбдалла Насиб
4ИорданиязщХусам Абу Дагаб
90+1'
21ИорданияпзНизар Аль-Рашдан
8ИорданияпзНур Аль-Равабдех
10ИорданиянпМусса Аль-Тамари
84'
9ИорданиянпАли Олван
90+1'
13ИорданиянпМахмуд Аль-Марди
76'
11ИорданиянпОде Аль-Фахури
76'
2ИорданиязщМохаммад Абу Хашиш
84'
24ИорданиянпАли Азайзе
84'
17ИорданиязщСалим Обаид
90+1'
7Иорданиянп Шарара
90+1'
23АлжирврЛука Зидан
17АлжирзщРафик Белгали
2АлжирзщАйсса Манди
21АлжирзщРами Бенсебаини
15АлжирзщРайан Аит-Нури
85'
10АлжирпзФарес Шаиби
22АлжирпзИбрахим Маза
14АлжирпзХишем Будауи
46'
6АлжирпзРамиз Зерруки
46'
7АлжирнпРияд Марез
76'
9АлжирнпАмин Гуири
85'
19АлжирпзНабиль Бенталеб
46'
12АлжирнпНадир Бенбуали
46'
11АлжирнпАнис Хадж Мусса
76'
13АлжирзщЖауэн Аджам
85'
5АлжирзщЗинеддин Белаид
85'
Запасные
12ИорданияврНур Бани Атейя
22ИорданияврАбдалла Аль-Фахури
19ИорданиязщСаед Аль-Росан
16ИорданиязщМохаммад Абуалнади
26ИорданиязщАнас Бадави
18ИорданиязщМохаммед Таха
6ИорданияпзАмер Джамус
14ИорданияпзРаджай Айед
15ИорданияпзИбрахим Садех
25ИорданияпзМохаммад Аль-Дауд
1АлжирврМельвин Мастиль
16АлжирврУссама Бенбут
3АлжирзщАшреф Абада
4АлжирзщМохамед Амин Тугай
26АлжирзщСамир Шерги
8АлжирпзУссем Ауар
24АлжирпзЯссин Титрауи
20АлжирнпАдиль Бульбина
25АлжирнпФарес Геджемис
Главные тренеры
МароккоДжамал Селлами
ШвейцарияВладимир Петкович
Голы
Низар Аль-Рашдан
Мусса Аль-Тамари
1:0
36'
Надир Бенбуали
Рияд Марез
1:1
69'
Амин Гуири
1:2
82'
Наказания
Рамиз Зерруки
44'
Хусам Абу Дагаб
64'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Иордания - Алжир, который состоялся 23 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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