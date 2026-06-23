Иордания - Алжир 23 июня обзор матча
Дата публикации: 23-06-2026
Иордания
1 : 2
Алжир
Составы команд
Иордания
Алжир
|1
|вр
|Язид Абу Лайла
|5
|зщ
|Язан Аль-Араб
|23
|зщ
|Эхсан Хаддад
|20
|зщ
|Моханнад Абу Таха
84'
|3
|зщ
|Абдалла Насиб
|4
|зщ
|Хусам Абу Дагаб
90+1'
|21
|пз
|Низар Аль-Рашдан
|8
|пз
|Нур Аль-Равабдех
|10
|нп
|Мусса Аль-Тамари
84'
|9
|нп
|Али Олван
90+1'
|13
|нп
|Махмуд Аль-Марди
76'
|11
|нп
|Оде Аль-Фахури
76'
|2
|зщ
|Мохаммад Абу Хашиш
84'
|24
|нп
|Али Азайзе
84'
|17
|зщ
|Салим Обаид
90+1'
|7
|нп
|Шарара
90+1'
|23
|вр
|Лука Зидан
|17
|зщ
|Рафик Белгали
|2
|зщ
|Айсса Манди
|21
|зщ
|Рами Бенсебаини
|15
|зщ
|Райан Аит-Нури
85'
|10
|пз
|Фарес Шаиби
|22
|пз
|Ибрахим Маза
|14
|пз
|Хишем Будауи
46'
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
46'
|7
|нп
|Рияд Марез
76'
|9
|нп
|Амин Гуири
85'
|19
|пз
|Набиль Бенталеб
46'
|12
|нп
|Надир Бенбуали
46'
|11
|нп
|Анис Хадж Мусса
76'
|13
|зщ
|Жауэн Аджам
85'
|5
|зщ
|Зинеддин Белаид
85'
Запасные
|12
|вр
|Нур Бани Атейя
|22
|вр
|Абдалла Аль-Фахури
|19
|зщ
|Саед Аль-Росан
|16
|зщ
|Мохаммад Абуалнади
|26
|зщ
|Анас Бадави
|18
|зщ
|Мохаммед Таха
|6
|пз
|Амер Джамус
|14
|пз
|Раджай Айед
|15
|пз
|Ибрахим Садех
|25
|пз
|Мохаммад Аль-Дауд
|1
|вр
|Мельвин Мастиль
|16
|вр
|Уссама Бенбут
|3
|зщ
|Ашреф Абада
|4
|зщ
|Мохамед Амин Тугай
|26
|зщ
|Самир Шерги
|8
|пз
|Уссем Ауар
|24
|пз
|Яссин Титрауи
|20
|нп
|Адиль Бульбина
|25
|нп
|Фарес Геджемис
Главные тренеры
|Джамал Селлами
|Владимир Петкович
Голы
Низар Аль-Рашдан
Мусса Аль-Тамари
1:0
36'
Надир Бенбуали
Рияд Марез
1:1
69'
Амин Гуири
1:2
82'
Наказания
Рамиз Зерруки
44'
Хусам Абу Дагаб
64'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Иордания - Алжир, который состоялся 23 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.