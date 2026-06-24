Панама - Хорватия 24 июня обзор матча
Дата публикации: 24-06-2026
Панама
0 : 1
Хорватия
Составы команд
Панама
Хорватия
|22
|вр
|Орландо Москера
|2
|зщ
|Сесар Блэкман
90'
|13
|зщ
|Jiovany Ramos
77'
|3
|зщ
|Хосе Кордоба
|23
|зщ
|Амир Мурильо
|16
|зщ
|Андрес Андраде
|14
|пз
|Карлос Харви
|6
|пз
|Кристиан Мартинес
|11
|нп
|Йоэль Барсенас
90'
|7
|нп
|Пума
|17
|нп
|Хосе Фахардо
83'
|18
|нп
|Сесилио Ватерман
77'
|24
|нп
|Асариас Лондоньо
83'
|15
|зщ
|Эрик Дэвис
90'
|9
|нп
|Томас Родригес
90'
|1
|вр
|Доминик Ливакович
|2
|зщ
|Йосип Станишич
|6
|зщ
|Йосип Шутало
|4
|зщ
|Йошко Гвардиол
46'
|3
|зщ
|Марин Понграчич
|10
|пз
|Лука Модрич
81'
|8
|пз
|Матео Ковачич
72'
|14
|пз
|Иван Перишич
|16
|пз
|Мартин Батурина
|24
|пз
|Марко Пашалич
72'
|26
|нп
|Петар Муса
46'
|9
|пз
|Андрей Крамарич
46'
|11
|нп
|Анте Будимир
46'
|21
|пз
|Лука Сучич
72'
|17
|пз
|Петар Сучич
72'
|15
|пз
|Марио Пашалич
81'
Запасные
|1
|вр
|Луис Мехия
|12
|вр
|Сесар Самудио
|4
|зщ
|Фидель Эскобар
|5
|зщ
|Эдгардо Фаринья
|25
|зщ
|Родерик Миллер
|26
|зщ
|Хорхе Гутьеррес
|8
|пз
|Адальберто Карраскилья
|20
|пз
|Анибаль Годой
|10
|нп
|Исмаэль Диас
|19
|нп
|Альберто Кинтеро
|21
|нп
|Сесар Янис
|12
|вр
|Ивор Пандур
|23
|вр
|Доминик Котарски
|5
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|22
|зщ
|Лука Вушкович
|25
|зщ
|Мартин Эрлич
|18
|пз
|Кристиян Якич
|7
|пз
|Никола Моро
|13
|пз
|Никола Влашич
|19
|пз
|Тони Фрук
|20
|нп
|Игор Матанович
Главные тренеры
|Томас Кристиансен
|Златко Далич
Голы
Анте Будимир
Йосип Станишич
0:1
54'
Наказания
Йоэль Барсенас
61'
Петар Сучич
90+2'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Панама - Хорватия, который состоялся 24 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.