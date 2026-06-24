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Панама - Хорватия 24 июня обзор матча

Дата публикации: 24-06-2026
Панама
Панама
0 : 1
Хорватия
Хорватия
Составы команд
Панама
Хорватия
22ПанамаврОрландо Москера
2ПанамазщСесар Блэкман
90'
13ПанамазщJiovany Ramos
77'
3ПанамазщХосе Кордоба
23ПанамазщАмир Мурильо
16ПанамазщАндрес Андраде
14ПанамапзКарлос Харви
6ПанамапзКристиан Мартинес
11ПанаманпЙоэль Барсенас
90'
7Панаманп Пума
17ПанаманпХосе Фахардо
83'
18ПанаманпСесилио Ватерман
77'
24ПанаманпАсариас Лондоньо
83'
15ПанамазщЭрик Дэвис
90'
9ПанаманпТомас Родригес
90'
1ХорватияврДоминик Ливакович
2ХорватиязщЙосип Станишич
6ХорватиязщЙосип Шутало
4ХорватиязщЙошко Гвардиол
46'
3ХорватиязщМарин Понграчич
10ХорватияпзЛука Модрич
81'
8ХорватияпзМатео Ковачич
72'
14ХорватияпзИван Перишич
16ХорватияпзМартин Батурина
24ХорватияпзМарко Пашалич
72'
26ХорватиянпПетар Муса
46'
9ХорватияпзАндрей Крамарич
46'
11ХорватиянпАнте Будимир
46'
21ХорватияпзЛука Сучич
72'
17ХорватияпзПетар Сучич
72'
15ХорватияпзМарио Пашалич
81'
Запасные
1ПанамаврЛуис Мехия
12ПанамаврСесар Самудио
4ПанамазщФидель Эскобар
5ПанамазщЭдгардо Фаринья
25ПанамазщРодерик Миллер
26ПанамазщХорхе Гутьеррес
8ПанамапзАдальберто Карраскилья
20ПанамапзАнибаль Годой
10ПанаманпИсмаэль Диас
19ПанаманпАльберто Кинтеро
21ПанаманпСесар Янис
12ХорватияврИвор Пандур
23ХорватияврДоминик Котарски
5ХорватиязщДуе Чалета-Цар
22ХорватиязщЛука Вушкович
25ХорватиязщМартин Эрлич
18ХорватияпзКристиян Якич
7ХорватияпзНикола Моро
13ХорватияпзНикола Влашич
19ХорватияпзТони Фрук
20ХорватиянпИгор Матанович
Главные тренеры
ИспанияТомас Кристиансен
ХорватияЗлатко Далич
Голы
Анте Будимир
Йосип Станишич
0:1
54'
Наказания
Йоэль Барсенас
61'
Петар Сучич
90+2'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Панама - Хорватия, который состоялся 24 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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