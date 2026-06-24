Панама - Хорватия 24 июня обзор матча Дата публикации: 24-06-2026 Панама 0 : 1 Хорватия Составы команд Панама Хорватия 22 вр Орландо Москера 2 зщ Сесар Блэкман 90' 13 зщ Jiovany Ramos 77' 3 зщ Хосе Кордоба 23 зщ Амир Мурильо 16 зщ Андрес Андраде 14 пз Карлос Харви 6 пз Кристиан Мартинес 11 нп Йоэль Барсенас 90' 7 нп Пума 17 нп Хосе Фахардо 83' 18 нп Сесилио Ватерман 77' 24 нп Асариас Лондоньо 83' 15 зщ Эрик Дэвис 90' 9 нп Томас Родригес 90' 1 вр Доминик Ливакович 2 зщ Йосип Станишич 6 зщ Йосип Шутало 4 зщ Йошко Гвардиол 46' 3 зщ Марин Понграчич 10 пз Лука Модрич 81' 8 пз Матео Ковачич 72' 14 пз Иван Перишич 16 пз Мартин Батурина 24 пз Марко Пашалич 72' 26 нп Петар Муса 46' 9 пз Андрей Крамарич 46' 11 нп Анте Будимир 46' 21 пз Лука Сучич 72' 17 пз Петар Сучич 72' 15 пз Марио Пашалич 81' Запасные 1 вр Луис Мехия 12 вр Сесар Самудио 4 зщ Фидель Эскобар 5 зщ Эдгардо Фаринья 25 зщ Родерик Миллер 26 зщ Хорхе Гутьеррес 8 пз Адальберто Карраскилья 20 пз Анибаль Годой 10 нп Исмаэль Диас 19 нп Альберто Кинтеро 21 нп Сесар Янис 12 вр Ивор Пандур 23 вр Доминик Котарски 5 зщ Дуе Чалета-Цар 22 зщ Лука Вушкович 25 зщ Мартин Эрлич 18 пз Кристиян Якич 7 пз Никола Моро 13 пз Никола Влашич 19 пз Тони Фрук 20 нп Игор Матанович Главные тренеры Томас Кристиансен Златко Далич Голы Анте Будимир Йосип Станишич 0:1 54' Наказания Йоэль Барсенас 61' Петар Сучич 90+2'

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