Босния и Герцеговина - Катар 24 июня обзор матча
Дата публикации: 25-06-2026
Босния
3 : 1
Катар
Составы команд
Босния и Герцеговина
Катар
|1
|вр
|Никола Василь
|18
|зщ
|Никола Катич
63'
|5
|зщ
|Сеад Колашинац
|24
|зщ
|Арьян Малич
46'
|21
|зщ
|Степан Раделич
|14
|пз
|Иван Шуньич
46'
|19
|пз
|Керим-Сэм Алайбегович
82'
|13
|пз
|Иван Башич
|10
|нп
|Эрмедин Демирович
|11
|нп
|Эдин Джеко
63'
|20
|нп
|Эсмир Байрактаревич
|6
|пз
|Беньямин Тахирович
46'
|15
|пз
|Амар Мемич
46'
|3
|зщ
|Деннис Хаджикадунич
63'
|26
|пз
|Эрмин Махмич
63'
|17
|пз
|Дженис Бурнич
82'
|1
|вр
|Махмуд Абунада
|2
|зщ
|Педру Мигел
|16
|зщ
|Буалем Хухи
|18
|зщ
|Султан Аль-Браке
|4
|зщ
|Сединесса Лай
|5
|пз
|Джассем Габер
46'
|12
|пз
|Карим Будиаф
72'
|8
|пз
|Эдмилсон Жуниор
79'
|20
|пз
|Ахмед Фатхи
79'
|11
|нп
|Акрам Афиф
|10
|нп
|Хасан Аль-Хайдос
55'
|6
|пз
|Абдулязиз Хатем
46'
|17
|пз
|Ахмед Аль-Ганехи
55'
|19
|нп
|Алмоез Али
72'
|26
|пз
|Мохамед Аль-Маннаи
79'
|7
|нп
|Ахмед Алаэльдин
79'
Запасные
|12
|вр
|Младен Юркас
|22
|вр
|Мартин Зломислич
|2
|зщ
|Нихад Муякич
|7
|зщ
|Амар Дедич
|8
|пз
|Армин Гигович
|16
|пз
|Амир Хаджиахметович
|9
|нп
|Самед Баждар
|23
|нп
|Харис Табакович
|25
|нп
|Йово Лукич
|21
|вр
|Салах Закария
|22
|вр
|Мешаал Баршам
|3
|зщ
|Лукас Мендес
|13
|зщ
|Аюб Аль-Уи
|25
|зщ
|Аль-Хашми Аль-Хуссейн
|9
|нп
|Мохаммед Мунтари
|15
|нп
|Юсуф Абдурисаг
|24
|нп
|Тахсин Мохаммед Джамшид
Главные тренеры
|Сергей Барбарез
|Хулен Лопетеги
Голы
Керим-Сэм Алайбегович
Иван Башич
1:0
29'
Махмуд Абунада
2:0
34'
Хасан Аль-Хайдос
Эдмилсон Жуниор
2:1
42'
Эрмин Махмич
Деннис Хаджикадунич
3:1
80'
Наказания
Ахмед Фатхи
78'
Эрмин Махмич
82'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Босния и Герцеговина - Катар, который состоялся 24 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.