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Босния и Герцеговина - Катар 24 июня обзор матча

Дата публикации: 25-06-2026
Босния
Босния
3 : 1
Катар
Катар
Составы команд
Босния и Герцеговина
Катар
1Босния и ГерцеговинаврНикола Василь
18Босния и ГерцеговиназщНикола Катич
63'
5Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
24Босния и ГерцеговиназщАрьян Малич
46'
21Босния и ГерцеговиназщСтепан Раделич
14Босния и ГерцеговинапзИван Шуньич
46'
19Босния и ГерцеговинапзКерим-Сэм Алайбегович
82'
13Босния и ГерцеговинапзИван Башич
10Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
11Босния и ГерцеговинанпЭдин Джеко
63'
20Босния и ГерцеговинанпЭсмир Байрактаревич
6Босния и ГерцеговинапзБеньямин Тахирович
46'
15Босния и ГерцеговинапзАмар Мемич
46'
3Босния и ГерцеговиназщДеннис Хаджикадунич
63'
26Босния и ГерцеговинапзЭрмин Махмич
63'
17Босния и ГерцеговинапзДженис Бурнич
82'
1КатарврМахмуд Абунада
2КатарзщПедру Мигел
16КатарзщБуалем Хухи
18КатарзщСултан Аль-Браке
4КатарзщСединесса Лай
5КатарпзДжассем Габер
46'
12КатарпзКарим Будиаф
72'
8КатарпзЭдмилсон Жуниор
79'
20КатарпзАхмед Фатхи
79'
11КатарнпАкрам Афиф
10КатарнпХасан Аль-Хайдос
55'
6КатарпзАбдулязиз Хатем
46'
17КатарпзАхмед Аль-Ганехи
55'
19КатарнпАлмоез Али
72'
26КатарпзМохамед Аль-Маннаи
79'
7КатарнпАхмед Алаэльдин
79'
Запасные
12Босния и ГерцеговинаврМладен Юркас
22Босния и ГерцеговинаврМартин Зломислич
2Босния и ГерцеговиназщНихад Муякич
7Босния и ГерцеговиназщАмар Дедич
8Босния и ГерцеговинапзАрмин Гигович
16Босния и ГерцеговинапзАмир Хаджиахметович
9Босния и ГерцеговинанпСамед Баждар
23Босния и ГерцеговинанпХарис Табакович
25Босния и ГерцеговинанпЙово Лукич
21КатарврСалах Закария
22КатарврМешаал Баршам
3КатарзщЛукас Мендес
13КатарзщАюб Аль-Уи
25КатарзщАль-Хашми Аль-Хуссейн
9КатарнпМохаммед Мунтари
15КатарнпЮсуф Абдурисаг
24КатарнпТахсин Мохаммед Джамшид
Главные тренеры
Босния и ГерцеговинаСергей Барбарез
ИспанияХулен Лопетеги
Голы
Керим-Сэм Алайбегович
Иван Башич
1:0
29'
Махмуд Абунада
2:0
34'
Хасан Аль-Хайдос
Эдмилсон Жуниор
2:1
42'
Эрмин Махмич
Деннис Хаджикадунич
3:1
80'
Наказания
Ахмед Фатхи
78'
Эрмин Махмич
82'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Босния и Герцеговина - Катар, который состоялся 24 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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