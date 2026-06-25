Босния и Герцеговина - Катар 24 июня обзор матча Дата публикации: 25-06-2026 Босния 3 : 1 Катар Составы команд Босния и Герцеговина Катар 1 вр Никола Василь 18 зщ Никола Катич 63' 5 зщ Сеад Колашинац 24 зщ Арьян Малич 46' 21 зщ Степан Раделич 14 пз Иван Шуньич 46' 19 пз Керим-Сэм Алайбегович 82' 13 пз Иван Башич 10 нп Эрмедин Демирович 11 нп Эдин Джеко 63' 20 нп Эсмир Байрактаревич 6 пз Беньямин Тахирович 46' 15 пз Амар Мемич 46' 3 зщ Деннис Хаджикадунич 63' 26 пз Эрмин Махмич 63' 17 пз Дженис Бурнич 82' 1 вр Махмуд Абунада 2 зщ Педру Мигел 16 зщ Буалем Хухи 18 зщ Султан Аль-Браке 4 зщ Сединесса Лай 5 пз Джассем Габер 46' 12 пз Карим Будиаф 72' 8 пз Эдмилсон Жуниор 79' 20 пз Ахмед Фатхи 79' 11 нп Акрам Афиф 10 нп Хасан Аль-Хайдос 55' 6 пз Абдулязиз Хатем 46' 17 пз Ахмед Аль-Ганехи 55' 19 нп Алмоез Али 72' 26 пз Мохамед Аль-Маннаи 79' 7 нп Ахмед Алаэльдин 79' Запасные 12 вр Младен Юркас 22 вр Мартин Зломислич 2 зщ Нихад Муякич 7 зщ Амар Дедич 8 пз Армин Гигович 16 пз Амир Хаджиахметович 9 нп Самед Баждар 23 нп Харис Табакович 25 нп Йово Лукич 21 вр Салах Закария 22 вр Мешаал Баршам 3 зщ Лукас Мендес 13 зщ Аюб Аль-Уи 25 зщ Аль-Хашми Аль-Хуссейн 9 нп Мохаммед Мунтари 15 нп Юсуф Абдурисаг 24 нп Тахсин Мохаммед Джамшид Главные тренеры Сергей Барбарез Хулен Лопетеги Голы Керим-Сэм Алайбегович Иван Башич 1:0 29' Махмуд Абунада 2:0 34' Хасан Аль-Хайдос Эдмилсон Жуниор 2:1 42' Эрмин Махмич Деннис Хаджикадунич 3:1 80' Наказания Ахмед Фатхи 78' Эрмин Махмич 82'

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