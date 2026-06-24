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Колумбия - ДР Конго 24 июня обзор матча

Дата публикации: 24-06-2026
Колумбия
Колумбия
1 : 0
ДР Конго
ДР Конго
Составы команд
Колумбия
ДР Конго
12КолумбияврКамило Варгас
2КолумбиязщДаниэль Муньос
23КолумбиязщДавинсон Санчес
3КолумбиязщДжон Лукуми
17КолумбиязщХоан Мохика
16КолумбияпзХефферсон Лерма
14КолумбияпзГуставо Пуэрта
10КолумбияпзХамес Родригес
58'
7КолумбияпзЛуис Диас
11КолумбиянпДжон Арьяс
77'
25КолумбиянпЛуис Суарес
58'
20КолумбияпзХуан Кинтеро
58'
9КолумбиянпДжон Кордоба
58'
6КолумбияпзРичард Риос
77'
1ДР КонговрЛионель Мпаси-Нзо
2ДР КонгозщАарон Ван-Биссака
22ДР КонгозщШансель Мбемба
4ДР КонгозщАксель Туанзебе
3ДР КонгозщСтив Капюади
26ДР КонгозщАртур Масуаку
71'
8ДР КонгопзСамюэль Мутуссами
82'
25ДР КонгопзЭдо Кайембе
71'
6ДР КонгопзНгалайель Мукау
46'
17ДР КонгонпСедрик Бакамбу
57'
20ДР КонгонпЙоан Висса
14ДР КонгопзНоа Садики
46'
23ДР КонгонпСимон Банза
57'
12ДР КонгозщЖорис Кайембе-Диту
71'
18ДР КонгопзШарль Пикель
71'
7ДР КонгонпНатанаэль Мбуку
82'
Запасные
1КолумбияврДавид Оспина
24КолумбияврАльваро Монтеро
4КолумбиязщСантьяго Ариас
13КолумбиязщЙерри Мина
18КолумбиязщВильер Дитта
22КолумбияпзДейвер Мачадо
5КолумбияпзКевин Кастаньо
8КолумбияпзХорхе Карраскаль
15КолумбияпзХуан Портилья
21КолумбияпзХаминтон Кампас
19КолумбиянпКучо Эрнандес
26КолумбиянпКарлос Андрес Гомес
16ДР КонговрТимоти Фаюлу
21ДР КонговрМаттьё Эполо
5ДР КонгозщДилан Батубинсика
24ДР КонгозщЖедеон Калулу
15ДР КонгопзАарон Тшибола
9ДР КонгопзБрайан Сипенга
11ДР КонгопзГаэль Какута
10ДР КонгонпТео Бонгонда
13ДР КонгонпМешак Элиа
19ДР КонгонпФистон Майеле
Главные тренеры
АргентинаНестор Лоренсо
ФранцияСебастьен Дезабр
Голы
Даниэль Муньос
Хуан Кинтеро
1:0
76'
Наказания
Джон Лукуми
56'
Шарль Пикель
90+3'
Хефферсон Лерма
90+4'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Колумбия - ДР Конго, который состоялся 24 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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