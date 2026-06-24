Колумбия - ДР Конго 24 июня обзор матча Дата публикации: 24-06-2026 Колумбия 1 : 0 ДР Конго Составы команд Колумбия ДР Конго 12 вр Камило Варгас 2 зщ Даниэль Муньос 23 зщ Давинсон Санчес 3 зщ Джон Лукуми 17 зщ Хоан Мохика 16 пз Хефферсон Лерма 14 пз Густаво Пуэрта 10 пз Хамес Родригес 58' 7 пз Луис Диас 11 нп Джон Арьяс 77' 25 нп Луис Суарес 58' 20 пз Хуан Кинтеро 58' 9 нп Джон Кордоба 58' 6 пз Ричард Риос 77' 1 вр Лионель Мпаси-Нзо 2 зщ Аарон Ван-Биссака 22 зщ Шансель Мбемба 4 зщ Аксель Туанзебе 3 зщ Стив Капюади 26 зщ Артур Масуаку 71' 8 пз Самюэль Мутуссами 82' 25 пз Эдо Кайембе 71' 6 пз Нгалайель Мукау 46' 17 нп Седрик Бакамбу 57' 20 нп Йоан Висса 14 пз Ноа Садики 46' 23 нп Симон Банза 57' 12 зщ Жорис Кайембе-Диту 71' 18 пз Шарль Пикель 71' 7 нп Натанаэль Мбуку 82' Запасные 1 вр Давид Оспина 24 вр Альваро Монтеро 4 зщ Сантьяго Ариас 13 зщ Йерри Мина 18 зщ Вильер Дитта 22 пз Дейвер Мачадо 5 пз Кевин Кастаньо 8 пз Хорхе Карраскаль 15 пз Хуан Портилья 21 пз Хаминтон Кампас 19 нп Кучо Эрнандес 26 нп Карлос Андрес Гомес 16 вр Тимоти Фаюлу 21 вр Маттьё Эполо 5 зщ Дилан Батубинсика 24 зщ Жедеон Калулу 15 пз Аарон Тшибола 9 пз Брайан Сипенга 11 пз Гаэль Какута 10 нп Тео Бонгонда 13 нп Мешак Элиа 19 нп Фистон Майеле Главные тренеры Нестор Лоренсо Себастьен Дезабр Голы Даниэль Муньос Хуан Кинтеро 1:0 76' Наказания Джон Лукуми 56' Шарль Пикель 90+3' Хефферсон Лерма 90+4'

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