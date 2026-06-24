Колумбия - ДР Конго 24 июня обзор матча
Дата публикации: 24-06-2026
Колумбия
1 : 0
ДР Конго
Составы команд
Колумбия
ДР Конго
|12
|вр
|Камило Варгас
|2
|зщ
|Даниэль Муньос
|23
|зщ
|Давинсон Санчес
|3
|зщ
|Джон Лукуми
|17
|зщ
|Хоан Мохика
|16
|пз
|Хефферсон Лерма
|14
|пз
|Густаво Пуэрта
|10
|пз
|Хамес Родригес
58'
|7
|пз
|Луис Диас
|11
|нп
|Джон Арьяс
77'
|25
|нп
|Луис Суарес
58'
|20
|пз
|Хуан Кинтеро
58'
|9
|нп
|Джон Кордоба
58'
|6
|пз
|Ричард Риос
77'
|1
|вр
|Лионель Мпаси-Нзо
|2
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|22
|зщ
|Шансель Мбемба
|4
|зщ
|Аксель Туанзебе
|3
|зщ
|Стив Капюади
|26
|зщ
|Артур Масуаку
71'
|8
|пз
|Самюэль Мутуссами
82'
|25
|пз
|Эдо Кайембе
71'
|6
|пз
|Нгалайель Мукау
46'
|17
|нп
|Седрик Бакамбу
57'
|20
|нп
|Йоан Висса
|14
|пз
|Ноа Садики
46'
|23
|нп
|Симон Банза
57'
|12
|зщ
|Жорис Кайембе-Диту
71'
|18
|пз
|Шарль Пикель
71'
|7
|нп
|Натанаэль Мбуку
82'
Запасные
|1
|вр
|Давид Оспина
|24
|вр
|Альваро Монтеро
|4
|зщ
|Сантьяго Ариас
|13
|зщ
|Йерри Мина
|18
|зщ
|Вильер Дитта
|22
|пз
|Дейвер Мачадо
|5
|пз
|Кевин Кастаньо
|8
|пз
|Хорхе Карраскаль
|15
|пз
|Хуан Портилья
|21
|пз
|Хаминтон Кампас
|19
|нп
|Кучо Эрнандес
|26
|нп
|Карлос Андрес Гомес
|16
|вр
|Тимоти Фаюлу
|21
|вр
|Маттьё Эполо
|5
|зщ
|Дилан Батубинсика
|24
|зщ
|Жедеон Калулу
|15
|пз
|Аарон Тшибола
|9
|пз
|Брайан Сипенга
|11
|пз
|Гаэль Какута
|10
|нп
|Тео Бонгонда
|13
|нп
|Мешак Элиа
|19
|нп
|Фистон Майеле
Главные тренеры
|Нестор Лоренсо
|Себастьен Дезабр
Голы
Даниэль Муньос
Хуан Кинтеро
1:0
76'
Наказания
Джон Лукуми
56'
Шарль Пикель
90+3'
Хефферсон Лерма
90+4'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Колумбия - ДР Конго, который состоялся 24 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.