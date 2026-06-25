Швейцария - Канада 24 июня обзор матча Дата публикации: 25-06-2026 Швейцария 2 : 1 Канада Составы команд Швейцария Канада 1 вр Грегор Кобель 25 зщ Лука Хакес 74' 5 зщ Мануэль Аканджи 13 зщ Рикардо Родригес 4 зщ Нико Эльведи 10 пз Гранит Джака 8 пз Ремо Фройлер 9 пз Йохан Манзамби 85' 15 пз Джибриль Соу 74' 17 нп Рубен Варгас 80' 7 нп Брил Эмболо 85' 3 зщ Сильван Видмер 74' 20 пз Михел Эбишер 74' 11 нп Дан Ндой 80' 16 пз Кристиан Фасснахт 85' 26 нп Седрик Иттен 85' 16 вр Максим Крепо 2 зщ Алистер Джонстон 22 зщ Ричи Ларьи 83' 4 зщ Люк Де Фужероль 13 зщ Дерек Корнелиус 25 пз Натан-Дилан Салиба 20 пз Али Ахмед 58' 6 пз Матьё Шуаньер 58' 17 нп Тейджон Бьюкенен 74' 10 нп Джонатан Дэвид 9 нп Кайл Ларин 58' 7 пз Стефен Эуштакиу 58' 12 нп Тани Олувасейи 58' 11 нп Лиам Миллар 58' 24 нп Промис Дэвид 74' 14 нп Джейкоб Шаффельбург 83' Запасные 12 вр Ивон Мвого 21 вр Марвин Келлер 18 зщ Эрай Джёмерт 24 зщ Орель Аменда 6 пз Денис Закария 14 пз Ардон Яшари 22 пз Фабиан Ридер 19 нп Ноа Окафор 23 нп Зеки Амдуни 1 вр Дейн Сент-Клэр 18 вр Оуэн Гудман 5 зщ Джоэл Уотерман 15 зщ Мойзе Бомбито 19 зщ Альфонсо Дэвис 23 пз Нико Сигур 21 пз Хонатан Осорио 26 нп Джейден Нельсон Главные тренеры Мурат Якин Джесси Марш Голы Рубен Варгас Йохан Манзамби 1:0 46' Йохан Манзамби Брил Эмболо 2:0 57' Промис Дэвид Натан-Дилан Салиба 2:1 76' Наказания Кайл Ларин 32' Гранит Джака 32' Лиам Миллар 87'

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