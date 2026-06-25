Швейцария - Канада 24 июня обзор матча
Дата публикации: 25-06-2026
Швейцария
2 : 1
Канада
Составы команд
Швейцария
Канада
|1
|вр
|Грегор Кобель
|25
|зщ
|Лука Хакес
74'
|5
|зщ
|Мануэль Аканджи
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
|4
|зщ
|Нико Эльведи
|10
|пз
|Гранит Джака
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|9
|пз
|Йохан Манзамби
85'
|15
|пз
|Джибриль Соу
74'
|17
|нп
|Рубен Варгас
80'
|7
|нп
|Брил Эмболо
85'
|3
|зщ
|Сильван Видмер
74'
|20
|пз
|Михел Эбишер
74'
|11
|нп
|Дан Ндой
80'
|16
|пз
|Кристиан Фасснахт
85'
|26
|нп
|Седрик Иттен
85'
|16
|вр
|Максим Крепо
|2
|зщ
|Алистер Джонстон
|22
|зщ
|Ричи Ларьи
83'
|4
|зщ
|Люк Де Фужероль
|13
|зщ
|Дерек Корнелиус
|25
|пз
|Натан-Дилан Салиба
|20
|пз
|Али Ахмед
58'
|6
|пз
|Матьё Шуаньер
58'
|17
|нп
|Тейджон Бьюкенен
74'
|10
|нп
|Джонатан Дэвид
|9
|нп
|Кайл Ларин
58'
|7
|пз
|Стефен Эуштакиу
58'
|12
|нп
|Тани Олувасейи
58'
|11
|нп
|Лиам Миллар
58'
|24
|нп
|Промис Дэвид
74'
|14
|нп
|Джейкоб Шаффельбург
83'
Запасные
|12
|вр
|Ивон Мвого
|21
|вр
|Марвин Келлер
|18
|зщ
|Эрай Джёмерт
|24
|зщ
|Орель Аменда
|6
|пз
|Денис Закария
|14
|пз
|Ардон Яшари
|22
|пз
|Фабиан Ридер
|19
|нп
|Ноа Окафор
|23
|нп
|Зеки Амдуни
|1
|вр
|Дейн Сент-Клэр
|18
|вр
|Оуэн Гудман
|5
|зщ
|Джоэл Уотерман
|15
|зщ
|Мойзе Бомбито
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|23
|пз
|Нико Сигур
|21
|пз
|Хонатан Осорио
|26
|нп
|Джейден Нельсон
Главные тренеры
|Мурат Якин
|Джесси Марш
Голы
Рубен Варгас
Йохан Манзамби
1:0
46'
Йохан Манзамби
Брил Эмболо
2:0
57'
Промис Дэвид
Натан-Дилан Салиба
2:1
76'
Наказания
Кайл Ларин
32'
Гранит Джака
32'
Лиам Миллар
87'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Швейцария - Канада, который состоялся 24 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.