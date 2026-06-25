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Швейцария - Канада 24 июня обзор матча

Дата публикации: 25-06-2026
Швейцария
Швейцария
2 : 1
Канада
Канада
Составы команд
Швейцария
Канада
1ШвейцарияврГрегор Кобель
25ШвейцариязщЛука Хакес
74'
5ШвейцариязщМануэль Аканджи
13ШвейцариязщРикардо Родригес
4ШвейцариязщНико Эльведи
10ШвейцарияпзГранит Джака
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
9ШвейцарияпзЙохан Манзамби
85'
15ШвейцарияпзДжибриль Соу
74'
17ШвейцариянпРубен Варгас
80'
7ШвейцариянпБрил Эмболо
85'
3ШвейцариязщСильван Видмер
74'
20ШвейцарияпзМихел Эбишер
74'
11ШвейцариянпДан Ндой
80'
16ШвейцарияпзКристиан Фасснахт
85'
26ШвейцариянпСедрик Иттен
85'
16КанадаврМаксим Крепо
2КанадазщАлистер Джонстон
22КанадазщРичи Ларьи
83'
4КанадазщЛюк Де Фужероль
13КанадазщДерек Корнелиус
25КанадапзНатан-Дилан Салиба
20КанадапзАли Ахмед
58'
6КанадапзМатьё Шуаньер
58'
17КанаданпТейджон Бьюкенен
74'
10КанаданпДжонатан Дэвид
9КанаданпКайл Ларин
58'
7КанадапзСтефен Эуштакиу
58'
12КанаданпТани Олувасейи
58'
11КанаданпЛиам Миллар
58'
24КанаданпПромис Дэвид
74'
14КанаданпДжейкоб Шаффельбург
83'
Запасные
12ШвейцарияврИвон Мвого
21ШвейцарияврМарвин Келлер
18ШвейцариязщЭрай Джёмерт
24ШвейцариязщОрель Аменда
6ШвейцарияпзДенис Закария
14ШвейцарияпзАрдон Яшари
22ШвейцарияпзФабиан Ридер
19ШвейцариянпНоа Окафор
23ШвейцариянпЗеки Амдуни
1КанадаврДейн Сент-Клэр
18КанадаврОуэн Гудман
5КанадазщДжоэл Уотерман
15КанадазщМойзе Бомбито
19КанадазщАльфонсо Дэвис
23КанадапзНико Сигур
21КанадапзХонатан Осорио
26КанаданпДжейден Нельсон
Главные тренеры
ШвейцарияМурат Якин
СШАДжесси Марш
Голы
Рубен Варгас
Йохан Манзамби
1:0
46'
Йохан Манзамби
Брил Эмболо
2:0
57'
Промис Дэвид
Натан-Дилан Салиба
2:1
76'
Наказания
Кайл Ларин
32'
Гранит Джака
32'
Лиам Миллар
87'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Швейцария - Канада, который состоялся 24 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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