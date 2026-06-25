Марокко - Гаити 25 июня обзор матча Дата публикации: 25-06-2026 Марокко 4 : 2 Гаити Составы команд Марокко Гаити 1 вр Яссин Буну 2 зщ Ашраф Хакими 18 зщ Шади Риад 25 зщ Редуан Халал 26 зщ Анасс Салах-Эддин 83' 24 пз Нейл Эль-Айнауи 83' 23 пз Билал Эль-Ханнус 11 пз Исмаэль Сайбари 70' 4 пз Софьян Амрабат 10 нп Браим Диас 70' 20 нп Айюб Эль-Кааби 70' 8 пз Аззедин Унаи 70' 9 нп Суфьян Рахими 70' 16 нп Жессим Яссин 70' 3 зщ Нуссайр Мазрауи 83' 15 пз Самир Эль-Мурабет 83' 1 вр Джонни Плесид 8 зщ Мартин Эксперьянс 4 зщ Рикардо Ад 5 зщ Анн Делькруа 22 зщ Жан-Кевин Дюверн 80' 17 пз Денли Жан Жак 80' 10 пз Жан-Рикнер Беллегард 21 пз Хосуэ Казимир 15 нп Рубен Провиданс 67' 18 нп Вильсон Изидор 67' 16 нп Ленни Жозеф 83' 11 пз Луисиус Дон Дидсон 67' 9 нп Дюкенс Назон 67' 2 зщ Карлан Аркюс 80' 25 пз Доминик Симон 80' 20 нп Францди Пьерро 83' Запасные 12 вр Мунир 22 вр Ахмед Тагнаути 5 зщ Марване Садане 14 зщ Исса Диоп 19 зщ Юссеф Беламмари 6 пз Айюб Буадди 13 нп Закария Эль-Уахди 7 нп Шемсдин Тальби 17 нп Мохамед Амин Сбаи 21 нп Аюб Амаймуни-Эчгуяб 12 вр Александр Пьер 23 вр Жозуэ Дюверге 3 зщ Кито Термонси 13 зщ Дюк Лакруа 14 зщ Гарвен-Миши Метусала 24 зщ Вильгенс Поген 6 пз Карл Сенте 26 пз Вуденски Пьер 7 нп Деррик Этьенн 19 нп Яссин Фортюн Главные тренеры Мохамед Уаби Себастьен Минье Голы Яссин Буну 0:1 10' Ашраф Хакими 1:1 39' Вильсон Изидор Жан-Кевин Дюверн 1:2 43' Исмаэль Сайбари Ашраф Хакими 2:2 45+1' Суфьян Рахими Шади Риад 3:2 78' Жессим Яссин Суфьян Рахими 4:2 89' Наказания Дюкенс Назон 79' Джонни Плесид 79' Хосуэ Казимир 90+3'

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