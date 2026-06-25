Марокко - Гаити 25 июня обзор матча
Дата публикации: 25-06-2026
Марокко
4 : 2
Гаити
Составы команд
Марокко
Гаити
|1
|вр
|Яссин Буну
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|18
|зщ
|Шади Риад
|25
|зщ
|Редуан Халал
|26
|зщ
|Анасс Салах-Эддин
83'
|24
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
83'
|23
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|11
|пз
|Исмаэль Сайбари
70'
|4
|пз
|Софьян Амрабат
|10
|нп
|Браим Диас
70'
|20
|нп
|Айюб Эль-Кааби
70'
|8
|пз
|Аззедин Унаи
70'
|9
|нп
|Суфьян Рахими
70'
|16
|нп
|Жессим Яссин
70'
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
83'
|15
|пз
|Самир Эль-Мурабет
83'
|1
|вр
|Джонни Плесид
|8
|зщ
|Мартин Эксперьянс
|4
|зщ
|Рикардо Ад
|5
|зщ
|Анн Делькруа
|22
|зщ
|Жан-Кевин Дюверн
80'
|17
|пз
|Денли Жан Жак
80'
|10
|пз
|Жан-Рикнер Беллегард
|21
|пз
|Хосуэ Казимир
|15
|нп
|Рубен Провиданс
67'
|18
|нп
|Вильсон Изидор
67'
|16
|нп
|Ленни Жозеф
83'
|11
|пз
|Луисиус Дон Дидсон
67'
|9
|нп
|Дюкенс Назон
67'
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
80'
|25
|пз
|Доминик Симон
80'
|20
|нп
|Францди Пьерро
83'
Запасные
|12
|вр
|Мунир
|22
|вр
|Ахмед Тагнаути
|5
|зщ
|Марване Садане
|14
|зщ
|Исса Диоп
|19
|зщ
|Юссеф Беламмари
|6
|пз
|Айюб Буадди
|13
|нп
|Закария Эль-Уахди
|7
|нп
|Шемсдин Тальби
|17
|нп
|Мохамед Амин Сбаи
|21
|нп
|Аюб Амаймуни-Эчгуяб
|12
|вр
|Александр Пьер
|23
|вр
|Жозуэ Дюверге
|3
|зщ
|Кито Термонси
|13
|зщ
|Дюк Лакруа
|14
|зщ
|Гарвен-Миши Метусала
|24
|зщ
|Вильгенс Поген
|6
|пз
|Карл Сенте
|26
|пз
|Вуденски Пьер
|7
|нп
|Деррик Этьенн
|19
|нп
|Яссин Фортюн
Главные тренеры
|Мохамед Уаби
|Себастьен Минье
Голы
Яссин Буну
0:1
10'
Ашраф Хакими
1:1
39'
Вильсон Изидор
Жан-Кевин Дюверн
1:2
43'
Исмаэль Сайбари
Ашраф Хакими
2:2
45+1'
Суфьян Рахими
Шади Риад
3:2
78'
Жессим Яссин
Суфьян Рахими
4:2
89'
Наказания
Дюкенс Назон
79'
Джонни Плесид
79'
Хосуэ Казимир
90+3'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Марокко - Гаити, который состоялся 25 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.