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Марокко - Гаити 25 июня обзор матча

Дата публикации: 25-06-2026
Марокко
Марокко
4 : 2
Гаити
Гаити
Составы команд
Марокко
Гаити
1МарокковрЯссин Буну
2МароккозщАшраф Хакими
18МароккозщШади Риад
25МароккозщРедуан Халал
26МароккозщАнасс Салах-Эддин
83'
24МароккопзНейл Эль-Айнауи
83'
23МароккопзБилал Эль-Ханнус
11МароккопзИсмаэль Сайбари
70'
4МароккопзСофьян Амрабат
10МарокконпБраим Диас
70'
20МарокконпАйюб Эль-Кааби
70'
8МароккопзАззедин Унаи
70'
9МарокконпСуфьян Рахими
70'
16МарокконпЖессим Яссин
70'
3МароккозщНуссайр Мазрауи
83'
15МароккопзСамир Эль-Мурабет
83'
1ГаитиврДжонни Плесид
8ГаитизщМартин Эксперьянс
4ГаитизщРикардо Ад
5ГаитизщАнн Делькруа
22ГаитизщЖан-Кевин Дюверн
80'
17ГаитипзДенли Жан Жак
80'
10ГаитипзЖан-Рикнер Беллегард
21ГаитипзХосуэ Казимир
15ГаитинпРубен Провиданс
67'
18ГаитинпВильсон Изидор
67'
16ГаитинпЛенни Жозеф
83'
11ГаитипзЛуисиус Дон Дидсон
67'
9ГаитинпДюкенс Назон
67'
2ГаитизщКарлан Аркюс
80'
25ГаитипзДоминик Симон
80'
20ГаитинпФранцди Пьерро
83'
Запасные
12Марокковр Мунир
22МарокковрАхмед Тагнаути
5МароккозщМарване Садане
14МароккозщИсса Диоп
19МароккозщЮссеф Беламмари
6МароккопзАйюб Буадди
13МарокконпЗакария Эль-Уахди
7МарокконпШемсдин Тальби
17МарокконпМохамед Амин Сбаи
21МарокконпАюб Амаймуни-Эчгуяб
12ГаитиврАлександр Пьер
23ГаитиврЖозуэ Дюверге
3ГаитизщКито Термонси
13ГаитизщДюк Лакруа
14ГаитизщГарвен-Миши Метусала
24ГаитизщВильгенс Поген
6ГаитипзКарл Сенте
26ГаитипзВуденски Пьер
7ГаитинпДеррик Этьенн
19ГаитинпЯссин Фортюн
Главные тренеры
БельгияМохамед Уаби
ФранцияСебастьен Минье
Голы
Яссин Буну
0:1
10'
Ашраф Хакими
1:1
39'
Вильсон Изидор
Жан-Кевин Дюверн
1:2
43'
Исмаэль Сайбари
Ашраф Хакими
2:2
45+1'
Суфьян Рахими
Шади Риад
3:2
78'
Жессим Яссин
Суфьян Рахими
4:2
89'
Наказания
Дюкенс Назон
79'
Джонни Плесид
79'
Хосуэ Казимир
90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Марокко - Гаити, который состоялся 25 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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