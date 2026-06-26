Эквадор - Германия 25 июня обзор матча
Дата публикации: 26-06-2026
Эквадор
2 : 1
Германия
Составы команд
Эквадор
Германия
|1
|вр
|Эрнан Галиндес
|4
|зщ
|Хоэль Ордоньес
|6
|зщ
|Вильям Пачо
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
71'
|21
|пз
|Алан Франко
64'
|23
|пз
|Мойсес Кайседо
|15
|пз
|Педро Вите
|9
|нп
|Джон Йебоа
85'
|19
|нп
|Гонсало Плата
|13
|нп
|Эннер Валенсия
64'
|20
|нп
|Нильсон Ангуло
85'
|17
|зщ
|Анхело Пресиадо
64'
|11
|нп
|Kевин Родригес
64'
|7
|зщ
|Первис Эступиньян
71'
|2
|зщ
|Феликс Торрес
85'
|16
|нп
|Хорди Кайседо
85'
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|2
|зщ
|Антонио Рюдигер
|22
|зщ
|Давид Раум
|4
|зщ
|Жонатан Та
|6
|пз
|Йозуа Киммих
60'
|5
|пз
|Александар Павлович
46'
|23
|пз
|Феликс Нмеча
64'
|19
|пз
|Лерой Зане
|10
|пз
|Джамал Мусиала
|17
|пз
|Флориан Вирц
73'
|7
|нп
|Кай Хаверц
60'
|16
|пз
|Ангело Штиллер
46'
|24
|зщ
|Малик Тшау
60'
|26
|нп
|Дениз Ундав
60'
|14
|нп
|Максимилиан Байер
64'
|13
|пз
|Паскаль Грос
73'
Запасные
|12
|вр
|Мойсес Рамирес
|22
|вр
|Гонсало Валье
|25
|зщ
|Джексон Поросо
|26
|пз
|Яймар Медина
|5
|пз
|Хорди Альсивар
|10
|пз
|Кендри Паэс
|18
|пз
|Дениль Кастильо
|8
|нп
|Антони Валенсия
|14
|нп
|Алан Минда
|24
|нп
|Хереми Аревало
|12
|вр
|Оливер Бауман
|21
|вр
|Александр Нюбель
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|8
|пз
|Леон Горецка
|20
|пз
|Надим Амири
|25
|пз
|Ассан Уэдраого
|9
|нп
|Джейми Левелинг
|11
|нп
|Ник Вольтемаде
Главные тренеры
|Себастьян Беккасесе
|Юлиан Нагельсман
Голы
Лерой Зане
Флориан Вирц
0:1
2'
Нильсон Ангуло
Педро Вите
1:1
9'
Гонсало Плата
Kевин Родригес
2:1
77'
Наказания
Пьеро Инкапье
43'
Александар Павлович
44'
Алан Франко
50'
Гонсало Плата
89'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эквадор - Германия, который состоялся 25 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.