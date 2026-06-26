Эквадор - Германия 25 июня обзор матча Дата публикации: 26-06-2026 Эквадор 2 : 1 Германия Составы команд Эквадор Германия 1 вр Эрнан Галиндес 4 зщ Хоэль Ордоньес 6 зщ Вильям Пачо 3 зщ Пьеро Инкапье 71' 21 пз Алан Франко 64' 23 пз Мойсес Кайседо 15 пз Педро Вите 9 нп Джон Йебоа 85' 19 нп Гонсало Плата 13 нп Эннер Валенсия 64' 20 нп Нильсон Ангуло 85' 17 зщ Анхело Пресиадо 64' 11 нп Kевин Родригес 64' 7 зщ Первис Эступиньян 71' 2 зщ Феликс Торрес 85' 16 нп Хорди Кайседо 85' 1 вр Мануэль Нойер 2 зщ Антонио Рюдигер 22 зщ Давид Раум 4 зщ Жонатан Та 6 пз Йозуа Киммих 60' 5 пз Александар Павлович 46' 23 пз Феликс Нмеча 64' 19 пз Лерой Зане 10 пз Джамал Мусиала 17 пз Флориан Вирц 73' 7 нп Кай Хаверц 60' 16 пз Ангело Штиллер 46' 24 зщ Малик Тшау 60' 26 нп Дениз Ундав 60' 14 нп Максимилиан Байер 64' 13 пз Паскаль Грос 73' Запасные 12 вр Мойсес Рамирес 22 вр Гонсало Валье 25 зщ Джексон Поросо 26 пз Яймар Медина 5 пз Хорди Альсивар 10 пз Кендри Паэс 18 пз Дениль Кастильо 8 нп Антони Валенсия 14 нп Алан Минда 24 нп Хереми Аревало 12 вр Оливер Бауман 21 вр Александр Нюбель 3 зщ Вальдемар Антон 8 пз Леон Горецка 20 пз Надим Амири 25 пз Ассан Уэдраого 9 нп Джейми Левелинг 11 нп Ник Вольтемаде Главные тренеры Себастьян Беккасесе Юлиан Нагельсман Голы Лерой Зане Флориан Вирц 0:1 2' Нильсон Ангуло Педро Вите 1:1 9' Гонсало Плата Kевин Родригес 2:1 77' Наказания Пьеро Инкапье 43' Александар Павлович 44' Алан Франко 50' Гонсало Плата 89'

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