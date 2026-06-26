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Эквадор - Германия 25 июня обзор матча

Дата публикации: 26-06-2026
Эквадор
Эквадор
2 : 1
Германия
Германия
Составы команд
Эквадор
Германия
1ЭквадорврЭрнан Галиндес
4ЭквадорзщХоэль Ордоньес
6ЭквадорзщВильям Пачо
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
71'
21ЭквадорпзАлан Франко
64'
23ЭквадорпзМойсес Кайседо
15ЭквадорпзПедро Вите
9ЭквадорнпДжон Йебоа
85'
19ЭквадорнпГонсало Плата
13ЭквадорнпЭннер Валенсия
64'
20ЭквадорнпНильсон Ангуло
85'
17ЭквадорзщАнхело Пресиадо
64'
11ЭквадорнпKевин Родригес
64'
7ЭквадорзщПервис Эступиньян
71'
2ЭквадорзщФеликс Торрес
85'
16ЭквадорнпХорди Кайседо
85'
1ГерманияврМануэль Нойер
2ГерманиязщАнтонио Рюдигер
22ГерманиязщДавид Раум
4ГерманиязщЖонатан Та
6ГерманияпзЙозуа Киммих
60'
5ГерманияпзАлександар Павлович
46'
23ГерманияпзФеликс Нмеча
64'
19ГерманияпзЛерой Зане
10ГерманияпзДжамал Мусиала
17ГерманияпзФлориан Вирц
73'
7ГерманиянпКай Хаверц
60'
16ГерманияпзАнгело Штиллер
46'
24ГерманиязщМалик Тшау
60'
26ГерманиянпДениз Ундав
60'
14ГерманиянпМаксимилиан Байер
64'
13ГерманияпзПаскаль Грос
73'
Запасные
12ЭквадорврМойсес Рамирес
22ЭквадорврГонсало Валье
25ЭквадорзщДжексон Поросо
26ЭквадорпзЯймар Медина
5ЭквадорпзХорди Альсивар
10ЭквадорпзКендри Паэс
18ЭквадорпзДениль Кастильо
8ЭквадорнпАнтони Валенсия
14ЭквадорнпАлан Минда
24ЭквадорнпХереми Аревало
12ГерманияврОливер Бауман
21ГерманияврАлександр Нюбель
3ГерманиязщВальдемар Антон
8ГерманияпзЛеон Горецка
20ГерманияпзНадим Амири
25ГерманияпзАссан Уэдраого
9ГерманиянпДжейми Левелинг
11ГерманиянпНик Вольтемаде
Главные тренеры
АргентинаСебастьян Беккасесе
ГерманияЮлиан Нагельсман
Голы
Лерой Зане
Флориан Вирц
0:1
2'
Нильсон Ангуло
Педро Вите
1:1
9'
Гонсало Плата
Kевин Родригес
2:1
77'
Наказания
Пьеро Инкапье
43'
Александар Павлович
44'
Алан Франко
50'
Гонсало Плата
89'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эквадор - Германия, который состоялся 25 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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