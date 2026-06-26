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Кюрасао - Кот-д'Ивуар 25 июня обзор матча

Дата публикации: 26-06-2026
Кюрасао
Кюрасао
0 : 2
Кот-д'Ивуар
Кот-д'Ивуар
Составы команд
Кюрасао
Кот-д'Ивуар
1КюрасаоврЭлой Ром
20КюрасаозщДжошуа Бренет
90'
3КюрасаозщЖюрьен Гаари
77'
18КюрасаозщАрмандо Обиспо
5КюрасаозщШерел Флоранус
24КюрасаозщДеверон Фонвилл
77'
10КюрасаозщЛеандро Бакуна
21КюрасаопзТахит Чонг
8КюрасаопзЛивано Комененсия
61'
7КюрасаопзЖуниньо Бакуна
9КюрасаонпЮрген Локадия
90'
11КюрасаонпДжереми Антониссе
61'
13КюрасаопзТайриз Нослин
77'
19КюрасаонпЖерван Кастанир
77'
2КюрасаозщШуранди Самбо
90'
17КюрасаонпБрандлей Кювас
90'
1Кот-д'ИвуарврЯхья Фофана
17Кот-д'ИвуарзщГела Дуэ
7Кот-д'ИвуарзщОдилон Коссуну
2Кот-д'ИвуарзщУсман Дьоманде
13Кот-д'ИвуарзщКристофер Опери
8Кот-д'ИвуарпзФранк Кессье
77'
18Кот-д'ИвуарпзИбраим Сангаре
15Кот-д'ИвуарнпАмад Диалло
46'
9Кот-д'ИвуарнпАнж-Йоан Бонни
67'
11Кот-д'ИвуарнпЯн Дьоманд
67'
19Кот-д'ИвуарнпНиколя Пепе
67'
26Кот-д'ИвуарпзКрист Инао Улаи
46'
12Кот-д'ИвуарнпЭлье Ваи
67'
24Кот-д'ИвуарнпБазумана Туре
67'
14Кот-д'ИвуарнпУмар Диаките
67'
4Кот-д'ИвуарпзЖан Сери
77'
Запасные
25КюрасаоврТирик Бодак
26КюрасаоврТревор Дорнбюс
4КюрасаозщРошон ван Эйма
23КюрасаозщРихедли Базур
6КюрасаопзГодфрид Румерату
15КюрасаопзАрьяни Марта
22КюрасаопзКевин Фелида
12КюрасаонпСонче Хансен
14КюрасаонпКенджи Горре
16КюрасаонпДжерл Маргарита
16Кот-д'ИвуарврМохамед Коне
23Кот-д'ИвуарврАльбан-Марк Лафон
3Кот-д'ИвуарзщГислейн Конан
5Кот-д'ИвуарзщУилфрид Синго
20Кот-д'ИвуарзщЭммануэль Агбаду
21Кот-д'ИвуарзщЭван Н'Дика
6Кот-д'ИвуарпзСеко Фофана
25Кот-д'ИвуарпзПарфе Гиагон
10Кот-д'ИвуарнпСимон Адингра
22Кот-д'ИвуарнпЭванн Гессан
Главные тренеры
НидерландыДик Адвокат
Кот-д'ИвуарЭмерс Фаэ
Голы
Николя Пепе
Ян Дьоманд
0:1
7'
Николя Пепе
Ибраим Сангаре
0:2
64'
Наказания
Николя Пепе
34'
Жуниньо Бакуна
75'
Жерван Кастанир
83'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кюрасао - Кот-д'Ивуар, который состоялся 25 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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