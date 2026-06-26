Кюрасао - Кот-д'Ивуар 25 июня обзор матча Дата публикации: 26-06-2026 Кюрасао 0 : 2 Кот-д'Ивуар Составы команд Кюрасао Кот-д'Ивуар 1 вр Элой Ром 20 зщ Джошуа Бренет 90' 3 зщ Жюрьен Гаари 77' 18 зщ Армандо Обиспо 5 зщ Шерел Флоранус 24 зщ Деверон Фонвилл 77' 10 зщ Леандро Бакуна 21 пз Тахит Чонг 8 пз Ливано Комененсия 61' 7 пз Жуниньо Бакуна 9 нп Юрген Локадия 90' 11 нп Джереми Антониссе 61' 13 пз Тайриз Нослин 77' 19 нп Жерван Кастанир 77' 2 зщ Шуранди Самбо 90' 17 нп Брандлей Кювас 90' 1 вр Яхья Фофана 17 зщ Гела Дуэ 7 зщ Одилон Коссуну 2 зщ Усман Дьоманде 13 зщ Кристофер Опери 8 пз Франк Кессье 77' 18 пз Ибраим Сангаре 15 нп Амад Диалло 46' 9 нп Анж-Йоан Бонни 67' 11 нп Ян Дьоманд 67' 19 нп Николя Пепе 67' 26 пз Крист Инао Улаи 46' 12 нп Элье Ваи 67' 24 нп Базумана Туре 67' 14 нп Умар Диаките 67' 4 пз Жан Сери 77' Запасные 25 вр Тирик Бодак 26 вр Тревор Дорнбюс 4 зщ Рошон ван Эйма 23 зщ Рихедли Базур 6 пз Годфрид Румерату 15 пз Арьяни Марта 22 пз Кевин Фелида 12 нп Сонче Хансен 14 нп Кенджи Горре 16 нп Джерл Маргарита 16 вр Мохамед Коне 23 вр Альбан-Марк Лафон 3 зщ Гислейн Конан 5 зщ Уилфрид Синго 20 зщ Эммануэль Агбаду 21 зщ Эван Н'Дика 6 пз Секо Фофана 25 пз Парфе Гиагон 10 нп Симон Адингра 22 нп Эванн Гессан Главные тренеры Дик Адвокат Эмерс Фаэ Голы Николя Пепе Ян Дьоманд 0:1 7' Николя Пепе Ибраим Сангаре 0:2 64' Наказания Николя Пепе 34' Жуниньо Бакуна 75' Жерван Кастанир 83'

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