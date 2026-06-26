Кюрасао - Кот-д'Ивуар 25 июня обзор матча
Дата публикации: 26-06-2026
Кюрасао
0 : 2
Кот-д'Ивуар
Составы команд
Кюрасао
Кот-д'Ивуар
|1
|вр
|Элой Ром
|20
|зщ
|Джошуа Бренет
90'
|3
|зщ
|Жюрьен Гаари
77'
|18
|зщ
|Армандо Обиспо
|5
|зщ
|Шерел Флоранус
|24
|зщ
|Деверон Фонвилл
77'
|10
|зщ
|Леандро Бакуна
|21
|пз
|Тахит Чонг
|8
|пз
|Ливано Комененсия
61'
|7
|пз
|Жуниньо Бакуна
|9
|нп
|Юрген Локадия
90'
|11
|нп
|Джереми Антониссе
61'
|13
|пз
|Тайриз Нослин
77'
|19
|нп
|Жерван Кастанир
77'
|2
|зщ
|Шуранди Самбо
90'
|17
|нп
|Брандлей Кювас
90'
|1
|вр
|Яхья Фофана
|17
|зщ
|Гела Дуэ
|7
|зщ
|Одилон Коссуну
|2
|зщ
|Усман Дьоманде
|13
|зщ
|Кристофер Опери
|8
|пз
|Франк Кессье
77'
|18
|пз
|Ибраим Сангаре
|15
|нп
|Амад Диалло
46'
|9
|нп
|Анж-Йоан Бонни
67'
|11
|нп
|Ян Дьоманд
67'
|19
|нп
|Николя Пепе
67'
|26
|пз
|Крист Инао Улаи
46'
|12
|нп
|Элье Ваи
67'
|24
|нп
|Базумана Туре
67'
|14
|нп
|Умар Диаките
67'
|4
|пз
|Жан Сери
77'
Запасные
|25
|вр
|Тирик Бодак
|26
|вр
|Тревор Дорнбюс
|4
|зщ
|Рошон ван Эйма
|23
|зщ
|Рихедли Базур
|6
|пз
|Годфрид Румерату
|15
|пз
|Арьяни Марта
|22
|пз
|Кевин Фелида
|12
|нп
|Сонче Хансен
|14
|нп
|Кенджи Горре
|16
|нп
|Джерл Маргарита
|16
|вр
|Мохамед Коне
|23
|вр
|Альбан-Марк Лафон
|3
|зщ
|Гислейн Конан
|5
|зщ
|Уилфрид Синго
|20
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|21
|зщ
|Эван Н'Дика
|6
|пз
|Секо Фофана
|25
|пз
|Парфе Гиагон
|10
|нп
|Симон Адингра
|22
|нп
|Эванн Гессан
Главные тренеры
|Дик Адвокат
|Эмерс Фаэ
Голы
Николя Пепе
Ян Дьоманд
0:1
7'
Николя Пепе
Ибраим Сангаре
0:2
64'
Наказания
Николя Пепе
34'
Жуниньо Бакуна
75'
Жерван Кастанир
83'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кюрасао - Кот-д'Ивуар, который состоялся 25 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.