Шотландия - Бразилия 25 июня обзор матча Дата публикации: 25-06-2026 Шотландия 0 : 3 Бразилия Составы команд Шотландия Бразилия 1 вр Ангус Ганн 22 зщ Нейтан Паттерсон 81' 13 зщ Джек Хендри 3 зщ Эндрю Робертсон 46' 26 зщ Скотт Маккенна 19 пз Льюис Фергюсон 7 пз Джон Макгинн 90+1' 4 пз Скотт Мактоминей 23 пз Кенни Маклин 17 нп Бен Гэннон-Доук 81' 20 нп Лоуренс Шанклэнд 90+1' 6 зщ Киран Тирни 46' 24 зщ Энтони Ралстон 81' 11 пз Райан Кристи 81' 10 нп Че Адамс 90+1' 25 нп Финдли Кёртис 90+1' 1 вр Алисон Бекер 13 зщ Данило 4 зщ Маркиньос 3 зщ Габриэл Магальяйнс 16 зщ Дуглас Сантос 82' 20 пз Лукас Пакета 66' 7 пз Винисиус Жуниор 5 пз Каземиро 66' 8 пз Бруно Гимарайнс 26 нп Райан 82' 9 нп Матеус Кунья 76' 17 пз Фабиньо 66' 22 нп Габриэл Мартинелли 66' 10 нп Неймар 76' 6 зщ Алекс Сандро 82' 19 нп Эндрик 82' Запасные 12 вр Лиам Келли 21 вр Крэйг Гордон 2 зщ Аарон Хики 5 зщ Грант Хэнли 15 зщ Джон Сауттар 16 зщ Доминик Хайам 8 пз Тайлер Флетчер 9 нп Линдон Дайкс 14 нп Росс Стюарт 18 нп Джордж Хёрст 12 вр Вевертон 23 вр Эдерсон 14 зщ Бремер 15 зщ Перейра Лео 24 зщ Рожер Ибаньес 2 пз Эдерсон 18 пз Данило 21 нп Луис Энрике 25 нп Игор Тьяго Главные тренеры Стив Кларк Карло Анчелотти Голы Винисиус Жуниор Райан 0:1 7' Винисиус Жуниор Бруно Гимарайнс 0:2 45+3' Матеус Кунья Бруно Гимарайнс 0:3 60' Наказания Данило 62' Фабиньо 82' Райан Кристи 89'

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