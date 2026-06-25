Шотландия - Бразилия 25 июня обзор матча
Дата публикации: 25-06-2026
Шотландия
0 : 3
Бразилия
Составы команд
Шотландия
Бразилия
|1
|вр
|Ангус Ганн
|22
|зщ
|Нейтан Паттерсон
81'
|13
|зщ
|Джек Хендри
|3
|зщ
|Эндрю Робертсон
46'
|26
|зщ
|Скотт Маккенна
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|7
|пз
|Джон Макгинн
90+1'
|4
|пз
|Скотт Мактоминей
|23
|пз
|Кенни Маклин
|17
|нп
|Бен Гэннон-Доук
81'
|20
|нп
|Лоуренс Шанклэнд
90+1'
|6
|зщ
|Киран Тирни
46'
|24
|зщ
|Энтони Ралстон
81'
|11
|пз
|Райан Кристи
81'
|10
|нп
|Че Адамс
90+1'
|25
|нп
|Финдли Кёртис
90+1'
|1
|вр
|Алисон Бекер
|13
|зщ
|Данило
|4
|зщ
|Маркиньос
|3
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|16
|зщ
|Дуглас Сантос
82'
|20
|пз
|Лукас Пакета
66'
|7
|пз
|Винисиус Жуниор
|5
|пз
|Каземиро
66'
|8
|пз
|Бруно Гимарайнс
|26
|нп
|Райан
82'
|9
|нп
|Матеус Кунья
76'
|17
|пз
|Фабиньо
66'
|22
|нп
|Габриэл Мартинелли
66'
|10
|нп
|Неймар
76'
|6
|зщ
|Алекс Сандро
82'
|19
|нп
|Эндрик
82'
Запасные
|12
|вр
|Лиам Келли
|21
|вр
|Крэйг Гордон
|2
|зщ
|Аарон Хики
|5
|зщ
|Грант Хэнли
|15
|зщ
|Джон Сауттар
|16
|зщ
|Доминик Хайам
|8
|пз
|Тайлер Флетчер
|9
|нп
|Линдон Дайкс
|14
|нп
|Росс Стюарт
|18
|нп
|Джордж Хёрст
|12
|вр
|Вевертон
|23
|вр
|Эдерсон
|14
|зщ
|Бремер
|15
|зщ
|Перейра Лео
|24
|зщ
|Рожер Ибаньес
|2
|пз
|Эдерсон
|18
|пз
|Данило
|21
|нп
|Луис Энрике
|25
|нп
|Игор Тьяго
Главные тренеры
|Стив Кларк
|Карло Анчелотти
Голы
Винисиус Жуниор
Райан
0:1
7'
Винисиус Жуниор
Бруно Гимарайнс
0:2
45+3'
Матеус Кунья
Бруно Гимарайнс
0:3
60'
Наказания
Данило
62'
Фабиньо
82'
Райан Кристи
89'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Шотландия - Бразилия, который состоялся 25 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.