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Шотландия - Бразилия 25 июня обзор матча

Дата публикации: 25-06-2026
Шотландия
Шотландия
0 : 3
Бразилия
Бразилия
Составы команд
Шотландия
Бразилия
1ШотландияврАнгус Ганн
22ШотландиязщНейтан Паттерсон
81'
13ШотландиязщДжек Хендри
3ШотландиязщЭндрю Робертсон
46'
26ШотландиязщСкотт Маккенна
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
7ШотландияпзДжон Макгинн
90+1'
4ШотландияпзСкотт Мактоминей
23ШотландияпзКенни Маклин
17ШотландиянпБен Гэннон-Доук
81'
20ШотландиянпЛоуренс Шанклэнд
90+1'
6ШотландиязщКиран Тирни
46'
24ШотландиязщЭнтони Ралстон
81'
11ШотландияпзРайан Кристи
81'
10ШотландиянпЧе Адамс
90+1'
25ШотландиянпФиндли Кёртис
90+1'
1БразилияврАлисон Бекер
13Бразилиязщ Данило
4Бразилиязщ Маркиньос
3БразилиязщГабриэл Магальяйнс
16БразилиязщДуглас Сантос
82'
20БразилияпзЛукас Пакета
66'
7Бразилияпз Винисиус Жуниор
5Бразилияпз Каземиро
66'
8БразилияпзБруно Гимарайнс
26Бразилиянп Райан
82'
9БразилиянпМатеус Кунья
76'
17Бразилияпз Фабиньо
66'
22БразилиянпГабриэл Мартинелли
66'
10Бразилиянп Неймар
76'
6БразилиязщАлекс Сандро
82'
19Бразилиянп Эндрик
82'
Запасные
12ШотландияврЛиам Келли
21ШотландияврКрэйг Гордон
2ШотландиязщАарон Хики
5ШотландиязщГрант Хэнли
15ШотландиязщДжон Сауттар
16ШотландиязщДоминик Хайам
8ШотландияпзТайлер Флетчер
9ШотландиянпЛиндон Дайкс
14ШотландиянпРосс Стюарт
18ШотландиянпДжордж Хёрст
12Бразилиявр Вевертон
23Бразилиявр Эдерсон
14Бразилиязщ Бремер
15БразилиязщПерейра Лео
24БразилиязщРожер Ибаньес
2Бразилияпз Эдерсон
18Бразилияпз Данило
21БразилиянпЛуис Энрике
25БразилиянпИгор Тьяго
Главные тренеры
ШотландияСтив Кларк
ИталияКарло Анчелотти
Голы
Винисиус Жуниор
Райан
0:1
7'
Винисиус Жуниор
Бруно Гимарайнс
0:2
45+3'
Матеус Кунья
Бруно Гимарайнс
0:3
60'
Наказания
Данило
62'
Фабиньо
82'
Райан Кристи
89'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Шотландия - Бразилия, который состоялся 25 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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