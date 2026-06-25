Чехия - Мексика 25 июня обзор матча Дата публикации: 25-06-2026 Чехия 0 : 3 Мексика Составы команд Чехия Мексика 1 вр Матей Коварж 4 зщ Робин Гранач 3 зщ Томаш Голеш 64' 7 зщ Ладислав Крейчи 5 зщ Владимир Цоуфал 18 пз Михал Садилек 12 пз Лукаш Черв 87' 9 пз Адам Гложек 64' 21 пз Давид Доудера 26 пз Денис Вишински 56' 15 пз Павел Шульц 17 нп Лукаш Провод 56' 22 пз Томаш Соучек 64'87' 10 нп Патрик Шик 64' 24 пз Александр Сойка 87' 19 нп Томаш Хоры 87' 1 вр Рауль Ранхель 78' 2 зщ Хорхе Санчес 15 зщ Исраэль Рейес 7 зщ Луис Ромо 63' 20 зщ Матео Чавес 78' 3 зщ Сесар Монтес 4 пз Эдсон Альварес 19 пз Хильберто Мора 72' 25 нп Роберто Альварадо 16 нп Хулиан Киньонес 22 нп Гильермо Мартинес 63' 18 пз Обед Варгас 63' 11 нп Сантьяго Хименес 63' 8 пз Альваро Фидальго 72' 13 вр Гильермо Очоа 78' 23 зщ Хесус Гальярдо 78' Запасные 16 вр Индржих Станек 23 вр Лукаш Горничек 2 зщ Давид Зима 6 зщ Штепан Халоупек 20 зщ Ярослав Зелены 8 пз Владимир Дарида 25 пз Хьюго Сохурек 11 нп Ян Кухта 13 нп Моймир Хитил 12 вр Карлос Асеведо 5 зщ Хоан Васкес 6 пз Эрик Лира 17 пз Орбелин Пинеда 24 пз Луис Чавес 26 пз Бриан Гутьеррес 9 нп Рауль Хименес 10 нп Эрнесто Вега 14 нп Армандо Гонсалес 21 нп Сесар Уэрта Главные тренеры Мирослав Коубек Хавьер Агирре Голы Матео Чавес Луис Ромо 0:1 55' Хулиан Киньонес Хорхе Санчес 0:2 61' Альваро Фидальго Роберто Альварадо 0:3 90+4' Наказания Эдсон Альварес 63'

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