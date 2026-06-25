Чехия - Мексика 25 июня обзор матча
Дата публикации: 25-06-2026
Чехия
0 : 3
Мексика
Составы команд
Чехия
Мексика
|1
|вр
|Матей Коварж
|4
|зщ
|Робин Гранач
|3
|зщ
|Томаш Голеш
64'
|7
|зщ
|Ладислав Крейчи
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|18
|пз
|Михал Садилек
|12
|пз
|Лукаш Черв
87'
|9
|пз
|Адам Гложек
64'
|21
|пз
|Давид Доудера
|26
|пз
|Денис Вишински
56'
|15
|пз
|Павел Шульц
|17
|нп
|Лукаш Провод
56'
|22
|пз
|Томаш Соучек
64'87'
|10
|нп
|Патрик Шик
64'
|24
|пз
|Александр Сойка
87'
|19
|нп
|Томаш Хоры
87'
|1
|вр
|Рауль Ранхель
78'
|2
|зщ
|Хорхе Санчес
|15
|зщ
|Исраэль Рейес
|7
|зщ
|Луис Ромо
63'
|20
|зщ
|Матео Чавес
78'
|3
|зщ
|Сесар Монтес
|4
|пз
|Эдсон Альварес
|19
|пз
|Хильберто Мора
72'
|25
|нп
|Роберто Альварадо
|16
|нп
|Хулиан Киньонес
|22
|нп
|Гильермо Мартинес
63'
|18
|пз
|Обед Варгас
63'
|11
|нп
|Сантьяго Хименес
63'
|8
|пз
|Альваро Фидальго
72'
|13
|вр
|Гильермо Очоа
78'
|23
|зщ
|Хесус Гальярдо
78'
Запасные
|16
|вр
|Индржих Станек
|23
|вр
|Лукаш Горничек
|2
|зщ
|Давид Зима
|6
|зщ
|Штепан Халоупек
|20
|зщ
|Ярослав Зелены
|8
|пз
|Владимир Дарида
|25
|пз
|Хьюго Сохурек
|11
|нп
|Ян Кухта
|13
|нп
|Моймир Хитил
|12
|вр
|Карлос Асеведо
|5
|зщ
|Хоан Васкес
|6
|пз
|Эрик Лира
|17
|пз
|Орбелин Пинеда
|24
|пз
|Луис Чавес
|26
|пз
|Бриан Гутьеррес
|9
|нп
|Рауль Хименес
|10
|нп
|Эрнесто Вега
|14
|нп
|Армандо Гонсалес
|21
|нп
|Сесар Уэрта
Главные тренеры
|Мирослав Коубек
|Хавьер Агирре
Голы
Матео Чавес
Луис Ромо
0:1
55'
Хулиан Киньонес
Хорхе Санчес
0:2
61'
Альваро Фидальго
Роберто Альварадо
0:3
90+4'
Наказания
Эдсон Альварес
63'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Чехия - Мексика, который состоялся 25 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.