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Чехия - Мексика 25 июня обзор матча

Дата публикации: 25-06-2026
Чехия
Чехия
0 : 3
Мексика
Мексика
Составы команд
Чехия
Мексика
1ЧехияврМатей Коварж
4ЧехиязщРобин Гранач
3ЧехиязщТомаш Голеш
64'
7ЧехиязщЛадислав Крейчи
5ЧехиязщВладимир Цоуфал
18ЧехияпзМихал Садилек
12ЧехияпзЛукаш Черв
87'
9ЧехияпзАдам Гложек
64'
21ЧехияпзДавид Доудера
26ЧехияпзДенис Вишински
56'
15ЧехияпзПавел Шульц
17ЧехиянпЛукаш Провод
56'
22ЧехияпзТомаш Соучек
64'87'
10ЧехиянпПатрик Шик
64'
24ЧехияпзАлександр Сойка
87'
19ЧехиянпТомаш Хоры
87'
1МексикаврРауль Ранхель
78'
2МексиказщХорхе Санчес
15МексиказщИсраэль Рейес
7МексиказщЛуис Ромо
63'
20МексиказщМатео Чавес
78'
3МексиказщСесар Монтес
4МексикапзЭдсон Альварес
19МексикапзХильберто Мора
72'
25МексиканпРоберто Альварадо
16МексиканпХулиан Киньонес
22МексиканпГильермо Мартинес
63'
18МексикапзОбед Варгас
63'
11МексиканпСантьяго Хименес
63'
8МексикапзАльваро Фидальго
72'
13МексикаврГильермо Очоа
78'
23МексиказщХесус Гальярдо
78'
Запасные
16ЧехияврИндржих Станек
23ЧехияврЛукаш Горничек
2ЧехиязщДавид Зима
6ЧехиязщШтепан Халоупек
20ЧехиязщЯрослав Зелены
8ЧехияпзВладимир Дарида
25ЧехияпзХьюго Сохурек
11ЧехиянпЯн Кухта
13ЧехиянпМоймир Хитил
12МексикаврКарлос Асеведо
5МексиказщХоан Васкес
6МексикапзЭрик Лира
17МексикапзОрбелин Пинеда
24МексикапзЛуис Чавес
26МексикапзБриан Гутьеррес
9МексиканпРауль Хименес
10МексиканпЭрнесто Вега
14МексиканпАрмандо Гонсалес
21МексиканпСесар Уэрта
Главные тренеры
ЧехияМирослав Коубек
МексикаХавьер Агирре
Голы
Матео Чавес
Луис Ромо
0:1
55'
Хулиан Киньонес
Хорхе Санчес
0:2
61'
Альваро Фидальго
Роберто Альварадо
0:3
90+4'
Наказания
Эдсон Альварес
63'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Чехия - Мексика, который состоялся 25 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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