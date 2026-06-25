ЮАР - Южная Корея 25 июня обзор матча
Дата публикации: 25-06-2026
ЮАР
1 : 0
Южная Корея
Составы команд
ЮАР
Южная Корея
|1
|вр
|Ронвен Уильямс
|20
|зщ
|Кхулисо Мудау
|21
|зщ
|Име Окон
|14
|зщ
|Мбекезели Мбокази
|6
|зщ
|Обри Модиба
|5
|пз
|Тхаленте Мбатха
|13
|пз
|Яя Ситхоле
|12
|нп
|Тхапело Масеко
75'
|7
|нп
|Освин Апполлис
62'
|10
|нп
|Релебохиле Мофокенг
80'
|17
|нп
|Эвиденс Макгопа
|8
|нп
|Чепанг Мореми
62'
|15
|нп
|Икраам Рейнерс
75'
|23
|пз
|Джейден Адамс
80'
|1
|вр
|Ким Сын Кю
|2
|зщ
|Ли Хан Бом
|4
|зщ
|Ким Мин Джэ
65'
|3
|зщ
|Ли Ки Хюк
|22
|зщ
|Сол Юн Ву
|13
|зщ
|Ли Тэ Сок
46'
|6
|пз
|Хван Ин Бём
|8
|пз
|Пэк Сын Хо
46'
|19
|пз
|Ли Кан Ин
|11
|нп
|Хван Хи Чан
46'
|18
|нп
|О Хён Кю
74'
|24
|пз
|Ким Чжин Кю
46'
|23
|пз
|Йенс Кастроп
46'
|7
|нп
|Сон Хын Мин
46'
|16
|пз
|Пак Чжин Соб
65'
|9
|нп
|Чхо Кю Сун
74'
Запасные
|16
|вр
|Сипхо Чейн
|22
|вр
|Рикардо Госс
|2
|зщ
|Тхабанг Матулуди
|3
|зщ
|Кхулумани Ндамане
|18
|зщ
|Самукеле Кабини
|19
|зщ
|Нкосинатхи Сибиси
|24
|зщ
|Олветху Макханья
|26
|зщ
|Брэдли Кросс
|25
|зщ
|Камогело Себелебеле
|9
|нп
|Лайл Фостер
|12
|вр
|Сон Бум Кын
|21
|вр
|Чо Хён Ву
|5
|зщ
|Ким Тхэ Хён
|14
|зщ
|Чхо Ви Чже
|15
|зщ
|Ким Мун Хван
|10
|пз
|Ли Чжэ Сун
|17
|пз
|Пэ Чжун Хо
|26
|пз
|Ли Дон Кён
|20
|нп
|Ян Хюн Чун
|25
|нп
|Ом Чжи Сун
Главные тренеры
|Уго Броос
|Хон Мён Бо
Голы
Тхапело Масеко
Чепанг Мореми
1:0
63'
Наказания
Обри Модиба
72'
Чхо Кю Сун
78'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ЮАР - Южная Корея, который состоялся 25 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.