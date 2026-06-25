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ЮАР - Южная Корея 25 июня обзор матча

Дата публикации: 25-06-2026
ЮАР
ЮАР
1 : 0
Южная Корея
Южная Корея
Составы команд
ЮАР
Южная Корея
1ЮАРврРонвен Уильямс
20ЮАРзщКхулисо Мудау
21ЮАРзщИме Окон
14ЮАРзщМбекезели Мбокази
6ЮАРзщОбри Модиба
5ЮАРпзТхаленте Мбатха
13ЮАРпзЯя Ситхоле
12ЮАРнпТхапело Масеко
75'
7ЮАРнпОсвин Апполлис
62'
10ЮАРнпРелебохиле Мофокенг
80'
17ЮАРнпЭвиденс Макгопа
8ЮАРнпЧепанг Мореми
62'
15ЮАРнпИкраам Рейнерс
75'
23ЮАРпзДжейден Адамс
80'
1Южная КореяврКим Сын Кю
2Южная КореязщЛи Хан Бом
4Южная КореязщКим Мин Джэ
65'
3Южная КореязщЛи Ки Хюк
22Южная КореязщСол Юн Ву
13Южная КореязщЛи Тэ Сок
46'
6Южная КореяпзХван Ин Бём
8Южная КореяпзПэк Сын Хо
46'
19Южная КореяпзЛи Кан Ин
11Южная КореянпХван Хи Чан
46'
18Южная КореянпО Хён Кю
74'
24Южная КореяпзКим Чжин Кю
46'
23Южная КореяпзЙенс Кастроп
46'
7Южная КореянпСон Хын Мин
46'
16Южная КореяпзПак Чжин Соб
65'
9Южная КореянпЧхо Кю Сун
74'
Запасные
16ЮАРврСипхо Чейн
22ЮАРврРикардо Госс
2ЮАРзщТхабанг Матулуди
3ЮАРзщКхулумани Ндамане
18ЮАРзщСамукеле Кабини
19ЮАРзщНкосинатхи Сибиси
24ЮАРзщОлветху Макханья
26ЮАРзщБрэдли Кросс
25ЮАРзщКамогело Себелебеле
9ЮАРнпЛайл Фостер
12Южная КореяврСон Бум Кын
21Южная КореяврЧо Хён Ву
5Южная КореязщКим Тхэ Хён
14Южная КореязщЧхо Ви Чже
15Южная КореязщКим Мун Хван
10Южная КореяпзЛи Чжэ Сун
17Южная КореяпзПэ Чжун Хо
26Южная КореяпзЛи Дон Кён
20Южная КореянпЯн Хюн Чун
25Южная КореянпОм Чжи Сун
Главные тренеры
БельгияУго Броос
Южная КореяХон Мён Бо
Голы
Тхапело Масеко
Чепанг Мореми
1:0
63'
Наказания
Обри Модиба
72'
Чхо Кю Сун
78'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ЮАР - Южная Корея, который состоялся 25 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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