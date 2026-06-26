11:04 ()
Свернуть список

Япония - Швеция 26 июня обзор матча

Дата публикации: 26-06-2026
Япония
Япония
1 : 1
Швеция
Швеция
Составы команд
Япония
Швеция
1ЯпонияврДзион Судзуки
21ЯпониязщХироки Ито
2ЯпониязщЮкинари Сугавара
4ЯпониязщКо Итакура
39'
15ЯпонияпзДаити Камада
20ЯпонияпзАюму Сэко
75'
7ЯпонияпзАо Танака
10ЯпониянпРицу Доан
66'
13ЯпониянпКэито Накамура
75'
18ЯпониянпАясэ Уэда
66'
11ЯпониянпДайдзэн Маэда
3ЯпониязщСёго Танигути
39'
14ЯпониянпДзюня Ито
66'
19ЯпониянпКоки Огава
66'
16ЯпониязщЦюёси Ватанабэ
75'
5ЯпониязщЮто Нагатомо
75'
1ШвецияврЯкоб Виделль Сеттерстрём
2ШвециязщГустаф Лагербильке
4ШвециязщИсак Хин
37'
3ШвециязщВиктор Линделёф
88'
5ШвециязщГабриэль Гудмундссон
88'
18ШвецияпзЯсин Аяри
24ШвецияпзЭллиот Страуд
75'
11ШвециянпЭнтони Эланга
17ШвециянпВиктор Дьёкереш
9ШвециянпАлександер Исак
21ШвециянпАлександер Бернхардссон
75'
7ШвецияпзЛукас Бергвалль
37'
8ШвециязщДаниэль Свенссон
75'
13ШвециязщКен Сема
75'
15ШвециязщКарл Старфельт
88'
10ШвецияпзБеньямин Нюгрен
88'
Запасные
12ЯпонияврКэисукэ Осако
23ЯпонияврТомоки Хаякава
22ЯпониязщТакэхиро Томиясу
25ЯпониязщДзюнносукэ Судзуки
24ЯпонияпзКаисю Сано
17ЯпониянпЮито Судзуки
6ЯпониянпСуто Матино
9ЯпониянпКэисукэ Гото
26ЯпониянпКэнто Сиогаи
12ШвецияврВиктор Юханссон
23ШвецияврКристоффер Нордфельдт
14ШвециязщЯльмар Экдаль
20ШвециязщЭрик Смит
6ШвецияпзХерман Юханссон
16ШвецияпзЙеспер Карлстрём
19ШвецияпзМаттиас Сванберг
22ШвецияпзБесфорт Зенели
25ШвециянпГустаф Нильссон
26ШвециянпТаха Али
Главные тренеры
ЯпонияХадзимэ Мориясу
АнглияГрэм Поттер
Голы
Дайдзэн Маэда
Рицу Доан
1:0
56'
Энтони Эланга
Виктор Дьёкереш
1:1
62'
Наказания
Исак Хин
32'
Сёго Танигути
77'
Виктор Дьёкереш
84'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Япония - Швеция, который состоялся 26 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close