Япония - Швеция 26 июня обзор матча Дата публикации: 26-06-2026 Япония 1 : 1 Швеция Составы команд Япония Швеция 1 вр Дзион Судзуки 21 зщ Хироки Ито 2 зщ Юкинари Сугавара 4 зщ Ко Итакура 39' 15 пз Даити Камада 20 пз Аюму Сэко 75' 7 пз Ао Танака 10 нп Рицу Доан 66' 13 нп Кэито Накамура 75' 18 нп Аясэ Уэда 66' 11 нп Дайдзэн Маэда 3 зщ Сёго Танигути 39' 14 нп Дзюня Ито 66' 19 нп Коки Огава 66' 16 зщ Цюёси Ватанабэ 75' 5 зщ Юто Нагатомо 75' 1 вр Якоб Виделль Сеттерстрём 2 зщ Густаф Лагербильке 4 зщ Исак Хин 37' 3 зщ Виктор Линделёф 88' 5 зщ Габриэль Гудмундссон 88' 18 пз Ясин Аяри 24 пз Эллиот Страуд 75' 11 нп Энтони Эланга 17 нп Виктор Дьёкереш 9 нп Александер Исак 21 нп Александер Бернхардссон 75' 7 пз Лукас Бергвалль 37' 8 зщ Даниэль Свенссон 75' 13 зщ Кен Сема 75' 15 зщ Карл Старфельт 88' 10 пз Беньямин Нюгрен 88' Запасные 12 вр Кэисукэ Осако 23 вр Томоки Хаякава 22 зщ Такэхиро Томиясу 25 зщ Дзюнносукэ Судзуки 24 пз Каисю Сано 17 нп Юито Судзуки 6 нп Суто Матино 9 нп Кэисукэ Гото 26 нп Кэнто Сиогаи 12 вр Виктор Юханссон 23 вр Кристоффер Нордфельдт 14 зщ Яльмар Экдаль 20 зщ Эрик Смит 6 пз Херман Юханссон 16 пз Йеспер Карлстрём 19 пз Маттиас Сванберг 22 пз Бесфорт Зенели 25 нп Густаф Нильссон 26 нп Таха Али Главные тренеры Хадзимэ Мориясу Грэм Поттер Голы Дайдзэн Маэда Рицу Доан 1:0 56' Энтони Эланга Виктор Дьёкереш 1:1 62' Наказания Исак Хин 32' Сёго Танигути 77' Виктор Дьёкереш 84'

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