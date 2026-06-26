Япония - Швеция 26 июня обзор матча
Дата публикации: 26-06-2026
Япония
1 : 1
Швеция
Составы команд
Япония
Швеция
|1
|вр
|Дзион Судзуки
|21
|зщ
|Хироки Ито
|2
|зщ
|Юкинари Сугавара
|4
|зщ
|Ко Итакура
39'
|15
|пз
|Даити Камада
|20
|пз
|Аюму Сэко
75'
|7
|пз
|Ао Танака
|10
|нп
|Рицу Доан
66'
|13
|нп
|Кэито Накамура
75'
|18
|нп
|Аясэ Уэда
66'
|11
|нп
|Дайдзэн Маэда
|3
|зщ
|Сёго Танигути
39'
|14
|нп
|Дзюня Ито
66'
|19
|нп
|Коки Огава
66'
|16
|зщ
|Цюёси Ватанабэ
75'
|5
|зщ
|Юто Нагатомо
75'
|1
|вр
|Якоб Виделль Сеттерстрём
|2
|зщ
|Густаф Лагербильке
|4
|зщ
|Исак Хин
37'
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
88'
|5
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
88'
|18
|пз
|Ясин Аяри
|24
|пз
|Эллиот Страуд
75'
|11
|нп
|Энтони Эланга
|17
|нп
|Виктор Дьёкереш
|9
|нп
|Александер Исак
|21
|нп
|Александер Бернхардссон
75'
|7
|пз
|Лукас Бергвалль
37'
|8
|зщ
|Даниэль Свенссон
75'
|13
|зщ
|Кен Сема
75'
|15
|зщ
|Карл Старфельт
88'
|10
|пз
|Беньямин Нюгрен
88'
Запасные
|12
|вр
|Кэисукэ Осако
|23
|вр
|Томоки Хаякава
|22
|зщ
|Такэхиро Томиясу
|25
|зщ
|Дзюнносукэ Судзуки
|24
|пз
|Каисю Сано
|17
|нп
|Юито Судзуки
|6
|нп
|Суто Матино
|9
|нп
|Кэисукэ Гото
|26
|нп
|Кэнто Сиогаи
|12
|вр
|Виктор Юханссон
|23
|вр
|Кристоффер Нордфельдт
|14
|зщ
|Яльмар Экдаль
|20
|зщ
|Эрик Смит
|6
|пз
|Херман Юханссон
|16
|пз
|Йеспер Карлстрём
|19
|пз
|Маттиас Сванберг
|22
|пз
|Бесфорт Зенели
|25
|нп
|Густаф Нильссон
|26
|нп
|Таха Али
Главные тренеры
|Хадзимэ Мориясу
|Грэм Поттер
Голы
Дайдзэн Маэда
Рицу Доан
1:0
56'
Энтони Эланга
Виктор Дьёкереш
1:1
62'
Наказания
Исак Хин
32'
Сёго Танигути
77'
Виктор Дьёкереш
84'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Япония - Швеция, который состоялся 26 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.