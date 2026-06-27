Сенегал - Ирак 26 июня обзор матча Дата публикации: 27-06-2026 Сенегал 5 : 0 Ирак Составы команд Сенегал Ирак 23 вр Мори Дио 19 зщ Мусса Ньякате 4 зщ Абдулайе Сек 58' 14 зщ Исмаил Якобс 15 пз Крепен Диатта 5 пз Идрисса Гейе 8 пз Ламин Камара 56' 21 пз Хабиб Диарра 56' 18 нп Исмаила Сарр 81' 10 нп Садио Мане 20 нп Ибрагим Мбайе 56' 26 пз Пап Гейе 56' 13 нп Илиман Ндиайе 56' 11 нп Николас Джексон 56' 6 пз Пате Сисс 58' 7 нп Ассане Диао 81' 22 вр Ахмед Басил 46' 5 зщ Акам Хашем 23 зщ Мерхас Доски 26 зщ Франс Путрос 2 зщ Ребин Сулака 14 пз Зидан Икбаль 67' 16 пз Амир Аль-Аммари 8 пз Ибрахим Байеш 9 нп Али Аль-Хамади 57' 11 нп Ахмед Касем 16' 17 нп Али Джасим 57' 6 зщ Манаф Юнис 16' 12 вр Джалал Хассан 46' 15 зщ Ахмед Хасан 57' 13 нп Али Юсиф 57' 19 пз Кевин Якоб 67' Запасные 1 вр Йеванн Диуф 2 зщ Мамаду Сарр 3 зщ Калиду Кулибали 24 зщ Антуан Менди 25 зщ Эль-Хаджи Малик Диуф 17 пз Папе Матар Сарр 22 пз Бара Ндиайе 9 нп Бамба Дьенг 12 нп Шериф Ндиайе 1 вр Фахад Талиб 3 зщ Хуссейн Али 4 зщ Заид Тахсин 25 зщ Мустафа Саадун 20 пз Аймар Шер 24 пз Заид Исмаил 7 нп Юссеф Амин 10 нп Моханад Али 18 нп Аймен Хуссейн 21 нп Марко Фарджи Главные тренеры Пап Тьяв Грэм Арнольд Голы Хабиб Диарра Абдулайе Сек 1:0 4' Исмаила Сарр Ламин Камара 2:0 56' Пап Гейе Исмаила Сарр 3:0 59' Пап Гейе Илиман Ндиайе 4:0 71' Илиман Ндиайе Пап Гейе 5:0 82' Наказания Ребин Сулака 13' Абдулайе Сек 18' Амир Аль-Аммари 75' Пап Гейе 81' Мерхас Доски 90'

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