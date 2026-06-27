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Сенегал - Ирак 26 июня обзор матча

Дата публикации: 27-06-2026
Сенегал
Сенегал
5 : 0
Ирак
Ирак
Составы команд
Сенегал
Ирак
23СенегалврМори Дио
19СенегалзщМусса Ньякате
4СенегалзщАбдулайе Сек
58'
14СенегалзщИсмаил Якобс
15СенегалпзКрепен Диатта
5СенегалпзИдрисса Гейе
8СенегалпзЛамин Камара
56'
21СенегалпзХабиб Диарра
56'
18СенегалнпИсмаила Сарр
81'
10СенегалнпСадио Мане
20СенегалнпИбрагим Мбайе
56'
26СенегалпзПап Гейе
56'
13СенегалнпИлиман Ндиайе
56'
11СенегалнпНиколас Джексон
56'
6СенегалпзПате Сисс
58'
7СенегалнпАссане Диао
81'
22ИракврАхмед Басил
46'
5ИракзщАкам Хашем
23ИракзщМерхас Доски
26ИракзщФранс Путрос
2ИракзщРебин Сулака
14ИракпзЗидан Икбаль
67'
16ИракпзАмир Аль-Аммари
8ИракпзИбрахим Байеш
9ИракнпАли Аль-Хамади
57'
11ИракнпАхмед Касем
16'
17ИракнпАли Джасим
57'
6ИракзщМанаф Юнис
16'
12ИракврДжалал Хассан
46'
15ИракзщАхмед Хасан
57'
13ИракнпАли Юсиф
57'
19ИракпзКевин Якоб
67'
Запасные
1СенегалврЙеванн Диуф
2СенегалзщМамаду Сарр
3СенегалзщКалиду Кулибали
24СенегалзщАнтуан Менди
25СенегалзщЭль-Хаджи Малик Диуф
17СенегалпзПапе Матар Сарр
22СенегалпзБара Ндиайе
9СенегалнпБамба Дьенг
12СенегалнпШериф Ндиайе
1ИракврФахад Талиб
3ИракзщХуссейн Али
4ИракзщЗаид Тахсин
25ИракзщМустафа Саадун
20ИракпзАймар Шер
24ИракпзЗаид Исмаил
7ИракнпЮссеф Амин
10ИракнпМоханад Али
18ИракнпАймен Хуссейн
21ИракнпМарко Фарджи
Главные тренеры
СенегалПап Тьяв
АвстралияГрэм Арнольд
Голы
Хабиб Диарра
Абдулайе Сек
1:0
4'
Исмаила Сарр
Ламин Камара
2:0
56'
Пап Гейе
Исмаила Сарр
3:0
59'
Пап Гейе
Илиман Ндиайе
4:0
71'
Илиман Ндиайе
Пап Гейе
5:0
82'
Наказания
Ребин Сулака
13'
Абдулайе Сек
18'
Амир Аль-Аммари
75'
Пап Гейе
81'
Мерхас Доски
90'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сенегал - Ирак, который состоялся 26 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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