Сенегал - Ирак 26 июня обзор матча
Дата публикации: 27-06-2026
Сенегал
5 : 0
Ирак
Составы команд
Сенегал
Ирак
|23
|вр
|Мори Дио
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|4
|зщ
|Абдулайе Сек
58'
|14
|зщ
|Исмаил Якобс
|15
|пз
|Крепен Диатта
|5
|пз
|Идрисса Гейе
|8
|пз
|Ламин Камара
56'
|21
|пз
|Хабиб Диарра
56'
|18
|нп
|Исмаила Сарр
81'
|10
|нп
|Садио Мане
|20
|нп
|Ибрагим Мбайе
56'
|26
|пз
|Пап Гейе
56'
|13
|нп
|Илиман Ндиайе
56'
|11
|нп
|Николас Джексон
56'
|6
|пз
|Пате Сисс
58'
|7
|нп
|Ассане Диао
81'
|22
|вр
|Ахмед Басил
46'
|5
|зщ
|Акам Хашем
|23
|зщ
|Мерхас Доски
|26
|зщ
|Франс Путрос
|2
|зщ
|Ребин Сулака
|14
|пз
|Зидан Икбаль
67'
|16
|пз
|Амир Аль-Аммари
|8
|пз
|Ибрахим Байеш
|9
|нп
|Али Аль-Хамади
57'
|11
|нп
|Ахмед Касем
16'
|17
|нп
|Али Джасим
57'
|6
|зщ
|Манаф Юнис
16'
|12
|вр
|Джалал Хассан
46'
|15
|зщ
|Ахмед Хасан
57'
|13
|нп
|Али Юсиф
57'
|19
|пз
|Кевин Якоб
67'
Запасные
|1
|вр
|Йеванн Диуф
|2
|зщ
|Мамаду Сарр
|3
|зщ
|Калиду Кулибали
|24
|зщ
|Антуан Менди
|25
|зщ
|Эль-Хаджи Малик Диуф
|17
|пз
|Папе Матар Сарр
|22
|пз
|Бара Ндиайе
|9
|нп
|Бамба Дьенг
|12
|нп
|Шериф Ндиайе
|1
|вр
|Фахад Талиб
|3
|зщ
|Хуссейн Али
|4
|зщ
|Заид Тахсин
|25
|зщ
|Мустафа Саадун
|20
|пз
|Аймар Шер
|24
|пз
|Заид Исмаил
|7
|нп
|Юссеф Амин
|10
|нп
|Моханад Али
|18
|нп
|Аймен Хуссейн
|21
|нп
|Марко Фарджи
Главные тренеры
|Пап Тьяв
|Грэм Арнольд
Голы
Хабиб Диарра
Абдулайе Сек
1:0
4'
Исмаила Сарр
Ламин Камара
2:0
56'
Пап Гейе
Исмаила Сарр
3:0
59'
Пап Гейе
Илиман Ндиайе
4:0
71'
Илиман Ндиайе
Пап Гейе
5:0
82'
Наказания
Ребин Сулака
13'
Абдулайе Сек
18'
Амир Аль-Аммари
75'
Пап Гейе
81'
Мерхас Доски
90'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сенегал - Ирак, который состоялся 26 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.